Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de março de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: se o seu sonho sempre foi fazer aula de alguma modalidade de Dança ou praticar algum esporte ou frequentar academia, essa quarta-feira é o dia ideal. Pois como a Lua minguante é de banimento, você estará banindo a preguiça.

No amor: você começou recentemente um romance casual com uma pessoa complicada, mas ainda dá tempo de sair fora dessa. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: hoje você estará com sintomas de resfriados, gripes e alergias. Portanto tome chás de: capim-limão e erva-doce. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

3 – Gêmeos: você está fazendo sucesso no seu trabalho e no seu hobby. Mas invejosos estão aprontando contra você. Portanto: fique atento. Assim acenda incenso de arruda em casa e no trabalho.

No amor: a pessoa amada começará a implicar com suas roupas. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: se você é mãe ou avó, a professora ou a coordenadora do menor chamará você para uma reunião. Hoje a sua pessoa estará um pouco triste. Portanto acenda um incenso de alecrim para a tristeza ir embora. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

5 – Leão: invejosos inventarão histórias que podem prejudicar você. Portanto adquira uma planta chamada guiné para colocar ao lado da entrada da porta da sua casa e ao lado da sua mesa no escritório.

A sua pessoa também deve acender um incenso de guiné na casa e no trabalho. Cor do dia: bege. Perfume do dia: guiné.

6 - Virgem: o dia está excelente para encontrar ofertas e promoções em lojas físicas, mas isso não vale para lojas virtuais. Hoje seu filho ou neto voltará triste da escola, portanto, tenha uma conversa amável com ele. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: essa quarta-feira está excelente para frequentar cabeleireiros e academias. Pois as profissionais farão excelentes trabalhos em você.

No amor: um ex ciumento voltará a perseguir você. Então procure caminhar sempre com alguma amiga por perto. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: a deusa Lilith entrará no seu signo. Portanto, você estará extrovertido e sensual. O dia está excelente para paqueras e para trabalhos com o público.

Se você sempre teve vergonha de dar palestras, nessa quarta-feira aceitará o desafio e será elogiado. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: você já ouviu falar em “Livromancia”? É a prática de buscar conselhos em livros, abrindo as obras aleatoriamente. Pois isso é o que você precisa fazer hoje.

Pegue um livro de sua preferência, feche os olhos e abra ao acaso. Assim a sua pessoa encontrará a resposta para algo que você queira. Depois disso, acenda um incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

10 - Capricórnio: nessa quarta-feira você estará estressado. Para diminuir o cansaço, no seu intervalo de trabalho ou quando chegar em casa, faça uma dessas atividades: yoga, alongamento ou meditação. Também acenda em casa e no trabalho um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: invejosos falarão mal de seu melhor cliente ou do seu sócio para causar intrigas. Mas não acredite neles. Assim acenda um incenso de sete ervas, em casa e no trabalho para expulsar a energia negativa deles. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: nessa quarta-feira você terá sintomas de resfriados e dor de garganta que estará raspando. Portanto, faça gargarejo com malva. No amor: receberá elogios de quem menos imagina. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.