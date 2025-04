Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: excelente dia para visitar lugares relacionados à Espiritualidade. No amor: fuja de pessoas comprometidas. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

2 – Touro: hoje receberá visitas que trazem uma mensagem espiritual. No amor: traições serão descobertas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: fará sucesso, se participar de algum trabalho hoje. No amor: a pessoa amada resmungará. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

4 – Câncer: a Lua nova abrirá novas portas para você. Portanto, seja grato. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: hoje sua paz só acontecerá se você sair para passear com seus filhos ou crianças da sua família. No amor: será paquerado por várias pessoas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: você fará sucesso com qualquer atividade nesse domingo. No amor: um pretendente desmarcará um encontro, mas outro aparecerá com uma nova proposta no mesmo instante. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: visite familiares que gostam de você. Pois isso trará paz de espírito. No amor: a pessoa amada estará grossa. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

8 – Escorpião: aproveite o domingo para escrever rascunhos dos projetos do trabalho e realizar tarefas escolares. No amor: uma pessoa mais velha está de olho em você. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: excelente dia para descansar e tirar uma soneca. No amor: a pessoa amada estará parada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lavanda.

10 - Capricórnio: não exija o impossível das pessoas que prestam ajuda para você. No amor: a pessoa amada deseja passear com você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: data excelente para passeios à luz do dia. No amor: receberá cantadas agressivas, portanto, se afaste. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

12 – Peixes: não saía hoje, pois corre o risco de acidentes. No amor: aproveite o domingo para cozinhar junto com a pessoa amada, pois será divertido e sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.