Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto use a sua comunicação somente para fazer o bem

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

27/08/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: hoje você acordará rouco, com um pouco de dor de garganta. Então faça gargarejo com malva porque a voz é o seu principal instrumento de trabalho. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

2 – Touro: nessa quarta-feira você receberá elogios de uma pessoa de personalidade difícil. No trabalho: pessoas estão se aproveitando de você, pois de alguma forma você sempre acaba fazendo as obrigações delas. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: tome banho de pétalas de jasmim para ficar atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: pessoas muito próximas tentarão calar a sua voz. Mas basta você não deixar. Nem todos os trabalhos espirituais, que você encontra pela rua, são para você. Portanto, não tenha medo e respeite as crenças dos outros. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

4 – Câncer: hoje você terá dificuldades para exercer tarefas complexas e lições escolares. Então preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio. No amor: não saia com desconhecidos. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

5 – Leão: você acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome chá de erva-doce. No trabalho: colegas de serviço tentarão passar a perna em você. Portanto, fique de olho. No amor: fazer atividades físicas com a pessoa amada ajuda a criar conexões. Acenda incenso de erva-doce para criar afinidades com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

6 – Virgem: pessoas tentarão fazer piadas com você no ambiente de trabalho. Mas faça uma cara séria e fique firme. Além disso, não tente derrubar adversários envenenando as outras pessoas com intrigas porque isso gera karma. Na família: ajude crianças e adolescentes, da sua casa, com as tarefas escolares. Pois eles esperam isso de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

7 - Libra: não pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: a pessoa amada colocou um aplicativo espião no seu celular. Acenda incenso de flor de cerejeira para aumentar a autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões, colegas e familiares estarão com a cara amarrada para você. Portanto, acenda um incenso de canela para aumentar a sensação de bom humor nos lugares que você frequenta. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

9 – Sagitário: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 – Capricórnio: para evitar depressão e a falsa sensação de que sua vida não anda, acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Pois as oportunidades estão na sua frente, mas o problema é que você se nega a enxergar. No amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

11 –Aquário: clientes insatisfeitos e colegas invejosos falarão mal de você para chefes e patrões. Mas mantenha a calma. Portanto, acenda incenso de arruda em casa e no trabalho para espantar a inveja. No amor: não se ache feio por causa de supostas rejeições. Ninguém rejeitou você, os pretendentes mostraram apenas as reais personalidades deles. Então, o que você chama de rejeição, os astros sabem que é livramento. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: não fique postando tudo de bom que acontece na sua vida porque isso atrai invejosos. Para se proteger dos invejosos e se sentir mais atraente acenda incenso de orquídea. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: orquídea.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de agosto de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e o planeta que rege sábado é Saturno. Portanto, tome cuidado ao ir em festas hoje

23/08/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: nesse sábado, faça serviço voluntário porque se sentirá melhor. Acenda incenso de mirra para se conectar com a espiritualidade. No amor: deixe de ser ciumento. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

2  - Touro: hoje terá conflitos com idosos da família. Acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: você está muito com o pé atrás. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: para ter um sábado tranquilo, faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

4 – Câncer: não grite com subordinados ou colegas no seu trabalho, porque poderá ser filmado e ter essa atitude voltada contra você. No amor: coloque um localizador no celular da pessoa amada e todas as suas dúvidas serão respondidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje terá problemas estomacais. Portanto tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Nesse sábado, evite alimentos embutidos. No amor: dançar em casa, com a pessoa amada, aquece o relacionamento. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: âmbar. 

6 – Virgem: não saia para baladas porque há uma emboscada contra você. No amor: chame a pessoa amada para passear no parque. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: não vá para festa nenhuma hoje porque se encontrará com uma pessoa indesejada que fará escândalos. No amor: chame a pessoa amada para tomar um vinho em casa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flora da parreira. 

8 – Escorpião: hoje não aceite convites para eventos porque poderá sofrer acidentes ou ser vítima de calúnia. No amor: namorar em casa é uma excelente opção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: nesse sábado você receberá homenagem sem esperar. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado para não magoar a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: hoje participe de eventos da sua área. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

11 – Aquário: nesse sábado receberá um convite inusitado. No amor: acenda um incenso chamado Ylang Ylang para ficar mais sensual. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.

12 – Peixes: excelente dia para participar de eventos artísticos e culturais. No amor: faça atividades físicas com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de agosto de 2025. Leia seu signo

A Lua está minguante e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o mistério da conquista está no ar

22/08/2025 00h02

Compartilhar
Horóscopo

Horóscopo

Continue Lendo...

1 – Áries: se o seu sonho é terminar um projeto que deixou inacabado no passado, hoje é o dia ideal para isso. Acenda incenso de bergamota para ter coragem de terminar seus projetos com sucesso. No amor: se deseja dar o fora em alguém, sem deixar mágoas, hoje é o melhor dia. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

2 – Touro: você é prestativo com quem ama e será recompensado por isso hoje. No amor: deixe o orgulho de lado e mande mensagem para quem deseja conquistar. Acenda incenso de rosas e tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: excelente dia para estudos intensos e exercícios físicos. Na família: descubra o que seus filhos e netos fazem na Internet. No amor: não corra atrás de quem não valoriza você. Acenda incenso de flor de cerejeira para autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira. 

4 – Câncer: faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não caia na chantagem emocional da pessoa amada, que apresenta traços narcisistas. 

Acenda incenso de azaléa para ficar mais atraente.

Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: hoje você sentirá uma fome de leão. Então largue da dieta e coma o que você desejar. No amor: hoje você achará que sua libido está baixa nos últimos dias. Então acenda um incenso afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: Ylang Ylang. 

6 – Virgem: nessa sexta-feira alguém da sua família passará mal e você precisará levar a pessoa ao hospital ou ao posto de saúde. Mas mantenha a calma. Acenda um incenso chamado Arcanjo Rafael para a saúde. No amor: não dê tanto valor para as relações íntimas casuais. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores silvestres.

7 – Libra: será elogiado por pessoas importantes no seu trabalho. Na família: se envolverá em escândalo entre parentes. Então acenda um incenso de alfazema. No amor: a pessoa amada está escondendo algo sério de você. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: terá uma surpresa agradável no seu trabalho. No amor: excelente dia para comprar artigos sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: aceite propostas para trabalhar aos finais de semana. Pois fará bem ao bolso e ao espírito. No amor: para apimentar o relacionamento, compre artigos sensuais. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: se você é uma mulher capricorniana e está sofrendo com a TPM e cólicas, tome um chá de calêndula todos os dias e verá que esses sintomas irão embora. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia mostarda. Perfume do dia: calêndula.

11 – Aquário: excelente dia para fazer promoções no seu trabalho para atrair mais clientes. No amor: assista a um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: ótimo dia para realizar atividades manuais podendo até ganhar prêmios. No amor: tire seu relacionamento da monotonia levando a pessoa amada a lugares diferentes. Acenda incenso de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 11 horas

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 6 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 6 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2286, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 6 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2286, terça-feira (26/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"