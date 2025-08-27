Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você acordará rouco, com um pouco de dor de garganta. Então faça gargarejo com malva porque a voz é o seu principal instrumento de trabalho. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

2 – Touro: nessa quarta-feira você receberá elogios de uma pessoa de personalidade difícil. No trabalho: pessoas estão se aproveitando de você, pois de alguma forma você sempre acaba fazendo as obrigações delas. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: tome banho de pétalas de jasmim para ficar atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: pessoas muito próximas tentarão calar a sua voz. Mas basta você não deixar. Nem todos os trabalhos espirituais, que você encontra pela rua, são para você. Portanto, não tenha medo e respeite as crenças dos outros. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

4 – Câncer: hoje você terá dificuldades para exercer tarefas complexas e lições escolares. Então preste atenção e acenda incenso de benjoim para estimular o raciocínio. No amor: não saia com desconhecidos. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

5 – Leão: você acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome chá de erva-doce. No trabalho: colegas de serviço tentarão passar a perna em você. Portanto, fique de olho. No amor: fazer atividades físicas com a pessoa amada ajuda a criar conexões. Acenda incenso de erva-doce para criar afinidades com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

6 – Virgem: pessoas tentarão fazer piadas com você no ambiente de trabalho. Mas faça uma cara séria e fique firme. Além disso, não tente derrubar adversários envenenando as outras pessoas com intrigas porque isso gera karma. Na família: ajude crianças e adolescentes, da sua casa, com as tarefas escolares. Pois eles esperam isso de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

7 - Libra: não pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: a pessoa amada colocou um aplicativo espião no seu celular. Acenda incenso de flor de cerejeira para aumentar a autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões, colegas e familiares estarão com a cara amarrada para você. Portanto, acenda um incenso de canela para aumentar a sensação de bom humor nos lugares que você frequenta. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

9 – Sagitário: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 – Capricórnio: para evitar depressão e a falsa sensação de que sua vida não anda, acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Pois as oportunidades estão na sua frente, mas o problema é que você se nega a enxergar. No amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

11 –Aquário: clientes insatisfeitos e colegas invejosos falarão mal de você para chefes e patrões. Mas mantenha a calma. Portanto, acenda incenso de arruda em casa e no trabalho para espantar a inveja. No amor: não se ache feio por causa de supostas rejeições. Ninguém rejeitou você, os pretendentes mostraram apenas as reais personalidades deles. Então, o que você chama de rejeição, os astros sabem que é livramento. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: não fique postando tudo de bom que acontece na sua vida porque isso atrai invejosos. Para se proteger dos invejosos e se sentir mais atraente acenda incenso de orquídea. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: orquídea.