Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de maio de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: a Lua nova é excelente para iniciar projetos e ideal para rituais de prosperidade. Se precisa começar um tratamento de saúde, comece hoje.

Então para atrair prosperidade acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, em casa e no trabalho. No amor: não se esqueça de usar preservativo, nos momentos íntimos, para evitar infecções. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: petúnia.

2 – Touro: evite conversar sobre sua vida particular e familiar com colegas de trabalho, pois muitos deles querem ferrar você.

Se deseja desabafar, converse com alguém que more longe do seu trabalho e viva num bairro diferente do seu. No amor: evite se relacionar com leoninos e librianos porque você pode se dar mal. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: um dos seus filhos ou netos está sofrendo bullying na escola, portanto converse com eles sobre o assunto. No amor: o problema é que a pessoa amada não aprova seu hobby e não tem coragem de falar. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: você está com uma preocupação excessiva com o futuro e por isso não está vivendo o presente. Para que seu futuro seja seguro, não basta apenas economizar.

Pois é preciso cumprir sua missão espiritual no presente. No amor: a Lua nova chega com possibilidade de reconciliação. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: você precisa ser mais discreto no ambiente de trabalho senão corre o risco de ser demitido ou de perder clientes ou de ficar mal falado. Então vista roupas sóbrias, pare com os perfumes fortes e modere seu tom de voz. No amor: um ex ciumento está seguindo você. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

6 – Virgem: se você é mulher jovem, está enfrentando problemas com menstruação, pois tem cólicas e TPM. Então tome chá de prímula, um dia sim e um dia não, sempre antes de dormir.

Em menos de dois meses você verá a diferença. No amor: paquere menos e tente conhecer a si mesmo antes, assim conseguirá a verdadeira resposta para sua vida amorosa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

7 – Libra: você voltou a ter problemas com a insônia. Então tome chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir todos os dias e em menos de um mês verá o resultado.

Acenda um incenso de erva-cidreira em casa e no trabalho. No amor: não é se enfeitando demais que você conseguirá conquistar a pessoa certa. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: erva-cidreira.

8 – Escorpião: se você é mulher jovem, está enfrentando problemas com menstruação porque tem TPM e cólicas.

Assim tome chá de calêndula, um dia sim e um dia não, que em dois meses verá o resultado. No amor: pare de sorrir por causa de elogios de criaturas que nunca verá pessoalmente, pois essas pessoas só querem iludir você. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: calêndula.

9 – Sagitário: você tem uma certa folga na terça. Então aproveite os momentos livres para ganhar dinheiro com outro tipo de serviço ou para estudar.

Mas para conseguir novos clientes acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: a Lua nova chega com oportunidade de reconciliação. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: hoje será cobrado por chefes e patrões. No amor: há possibilidade de fazer as pazes com a pessoa amada por causa da entrada na Lua Nova. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

11 – Aquário: nessa terça-feira receberá uma cobrança financeira indevida. Então preste atenção e corra atrás dos seus direitos. No amor: uma pessoa próxima está apaixonada por você. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: excelente dia para renovar o enxoval e comprar roupas novas em estabelecimentos presenciais. Pois isso não vale para compras por Internet. No amor: a pessoa amada estará carinhosa. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.