Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, portanto, hoje é o dia ideal para reflexões.

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

28/08/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje você acordará com dor nos músculos. Portanto procure um massagista e faça compressa com arnica. No trabalho: se deseja procurar um novo curso ou mudar de área, saiba que arianos são excelentes profissionais na área de saúde. Pois os melhores médicos e enfermeiros são arianos. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: arnica.

2 – Touro: você acordará um pouco desanimado. Portanto acenda incenso de bergamota para ânimo. No trabalho: hoje tentarão caluniar você no trabalho. Mas não faça escândalos porque a máscara da pessoa cairá logo. No amor: não se envolva com pessoas divorciadas ou com filhos de outros relacionamentos porque você não aguentará o tranco. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

3 – Gêmeos: tentarão passar a perna em você no trabalho. Portanto, fique de olho. Mas você deve perder a mania de querer processar as pessoas sem motivo porque isso leva a sua vida para trás. Tome chá de manjericão, antes de dormir, contra a insônia. No amor: não é hora de contar segredos para a pessoa amada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: manjericão.

4 – Câncer: para ter sorte, principalmente, na área financeira, use o arquétipo do trevo. Tenha objetos com forma de trevo e acenda incenso de trevo. No amor: se você é jovem e tem o sonho de ser mãe, há grande possibilidade de engravidar. Cor do dia: verde. Perfume do dia: orquídea.

5 – Leão: pare de exigir atenção o tempo todo das pessoas. Pois o mundo não gira em torno de você. No trabalho: você precisa ser mais responsável e cumprir seus horários corretamente. Acenda incenso de sálvia branca para se sentir mais responsável. No amor: os parceiros ideais são do signo de touro e gêmeos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

6 - Virgem: cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você sempre está buscando a Justiça e exigindo uma reparação. Mas precisa analisar se não está fazendo isso o tempo inteiro e de forma exagerada. Pois o exagero pode deixar as pessoas com medo de você, fato que gera afastamento e acaba com grandes oportunidades. No amor: falar mal dos ex parceiros afasta excelentes pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: nem pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: pare de stalkear e de pesquisar tudo sobre seu ex. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

9 – Sagitário: pare de tentar controlar os hábitos e gostos das pessoas. Pois isso é uma falta de respeito com o próximo. Aliás é isso que não está deixando sua vida ir para frente. Além disso, você precisa acender um incenso chamado, Abre Caminhos, para destravar muitas coisas. No amor: não trate a pessoa amada como escrava. Cor do dia: amarelo. Perfumem do dia: margarida.

10 – Capricórnio: você está sofrendo de insônia e distúrbios do sono, então tome chá de camomila antes de dormir. Acender incenso de camomila no lar também ajuda. No amor: ofereça chá de camomila para a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: camomila.

11 –Aquário: hoje você estará se sentindo um pouco pesado e até o ambiente estará pesado para você. Para afastar esse peso estranho e essa energia depressiva acenda incenso de pitanga em casa e no trabalho. Aliás, suco de pitanga também faz bem para sua saúde. No amor: cuidado com o charme de certos clientes e de alguns colegas de trabalho. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga. 

12 – Peixes: nessa quinta-feira você lucrará no seu trabalho. Mas cuidado ao pegar Uber ou contratar serviços de entrega por aplicativos porque poderá sofrer golpes. No amor: pretendentes não faltam para você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a segunda-feira é a própria Lua, portanto tome cuidado ao assinar contratos hoje

25/08/2025 00h02

1 – Áries: não assine nenhum contrato hoje porque há riscos de golpes. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens do que você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: nessa segunda-feira você testemunhará uma injustiça. Então não se cale. Cuidado, pois tem um amigo de longa data, que estava no exterior e agora retorna ao Brasil, que tem muita inveja de você. Aliás, ele tem inveja dos seus relacionamentos amorosos. No amor: cuidado com um amigo de longa data invejoso. Acenda incenso de cedro para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: cedro.

3 – Gêmeos: não compre nada à prestação hoje porque será cilada. No amor: tome banho com pedaços de maçã para ficar mais atraente. Acender incenso de maçã também ajuda. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor de maçã.

4 – Câncer: hoje terá problemas com a garganta, portanto, tome chá de gengibre. No amor: seus problemas com os filhos afetará sua libido. Acenda incenso de canela porque é afrodisíaco. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: nessa segunda-feira levará bronca de chefes, patrões e clientes. Então acenda incenso de alfazema no trabalho e em casa. No amor: a pessoa amada está interessada num amor do passado. Portanto, abra o olho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

6 – Virgem: se você é mulher acordará com cólicas e dores no corpo. Portanto, tome chá de prímula. Também acenda um incenso de prímula. No amor: não marque encontro hoje porque será um desastre. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula. 

7 – Libra: cuidado com a segurança da sua casa ou do seu local de trabalho. Pois há sujeitos suspeitos rodando esses locais. Então acenda um incenso de sete ervas para afastar esses marginais. No amor: a pessoa amada poderá ser assaltada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: ervas aromáticas.

8 – Escorpião: você se sentirá carregado por causa da inveja no seu local de trabalho e na vizinhança. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e você terá a resposta que tanto deseja. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: esse mês você está tomando uma sequência de decisões erradas. Pois não adianta você mudar de casa se sempre provoca os vizinhos sem razão plausível. O problema é que você pensa que mudando de ares se livrará dos problemas. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta mudar de residência, se por dentro você não deseja mudar.”

No amor: escute a pessoa amada mesmo que, no fundo, você não concorde com as palavras dela.

Acenda incenso de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio:  para cólicas menstruais, TPM e desânimo tome chá calêndula durante 3 meses antes de dormir. Se você é mãe, hoje seus filhos correm riscos de se machucar na escola. Portanto, fique de olho. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje tentarão puxar brigas desnecessárias com você. Portanto, use sua diplomacia e se afaste. Tome chá de erva-doce para evitar resfriados. No trabalho: acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para ter freguesia. No amor: receberá mensagem virtual de um amor do passado. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: você precisa urgentemente parar de gastar dinheiro e economizar. No trabalho: não deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. Pois acumular tarefas é uma porta para o estresse. Acenda incenso de alecrim para ter ânimo. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de agosto de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e o planeta que rege sábado é Saturno. Portanto, tome cuidado ao ir em festas hoje

23/08/2025 00h02

1 – Áries: nesse sábado, faça serviço voluntário porque se sentirá melhor. Acenda incenso de mirra para se conectar com a espiritualidade. No amor: deixe de ser ciumento. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

2  - Touro: hoje terá conflitos com idosos da família. Acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: você está muito com o pé atrás. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: para ter um sábado tranquilo, faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

4 – Câncer: não grite com subordinados ou colegas no seu trabalho, porque poderá ser filmado e ter essa atitude voltada contra você. No amor: coloque um localizador no celular da pessoa amada e todas as suas dúvidas serão respondidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje terá problemas estomacais. Portanto tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Nesse sábado, evite alimentos embutidos. No amor: dançar em casa, com a pessoa amada, aquece o relacionamento. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: âmbar. 

6 – Virgem: não saia para baladas porque há uma emboscada contra você. No amor: chame a pessoa amada para passear no parque. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: não vá para festa nenhuma hoje porque se encontrará com uma pessoa indesejada que fará escândalos. No amor: chame a pessoa amada para tomar um vinho em casa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flora da parreira. 

8 – Escorpião: hoje não aceite convites para eventos porque poderá sofrer acidentes ou ser vítima de calúnia. No amor: namorar em casa é uma excelente opção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: nesse sábado você receberá homenagem sem esperar. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado para não magoar a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: hoje participe de eventos da sua área. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

11 – Aquário: nesse sábado receberá um convite inusitado. No amor: acenda um incenso chamado Ylang Ylang para ficar mais sensual. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.

12 – Peixes: excelente dia para participar de eventos artísticos e culturais. No amor: faça atividades físicas com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

