Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje você acordará com dor nos músculos. Portanto procure um massagista e faça compressa com arnica. No trabalho: se deseja procurar um novo curso ou mudar de área, saiba que arianos são excelentes profissionais na área de saúde. Pois os melhores médicos e enfermeiros são arianos. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: arnica.

2 – Touro: você acordará um pouco desanimado. Portanto acenda incenso de bergamota para ânimo. No trabalho: hoje tentarão caluniar você no trabalho. Mas não faça escândalos porque a máscara da pessoa cairá logo. No amor: não se envolva com pessoas divorciadas ou com filhos de outros relacionamentos porque você não aguentará o tranco. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

3 – Gêmeos: tentarão passar a perna em você no trabalho. Portanto, fique de olho. Mas você deve perder a mania de querer processar as pessoas sem motivo porque isso leva a sua vida para trás. Tome chá de manjericão, antes de dormir, contra a insônia. No amor: não é hora de contar segredos para a pessoa amada. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: manjericão.

4 – Câncer: para ter sorte, principalmente, na área financeira, use o arquétipo do trevo. Tenha objetos com forma de trevo e acenda incenso de trevo. No amor: se você é jovem e tem o sonho de ser mãe, há grande possibilidade de engravidar. Cor do dia: verde. Perfume do dia: orquídea.

5 – Leão: pare de exigir atenção o tempo todo das pessoas. Pois o mundo não gira em torno de você. No trabalho: você precisa ser mais responsável e cumprir seus horários corretamente. Acenda incenso de sálvia branca para se sentir mais responsável. No amor: os parceiros ideais são do signo de touro e gêmeos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

6 - Virgem: cuidado com gastos desnecessários porque corre o risco de ter desequilíbrio financeiro. Você deseja achar uma segunda fonte de renda e o caminho está aberto para isso, pois basta você acreditar em seu potencial. No amor: não brigue por causa de ciúmes. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você sempre está buscando a Justiça e exigindo uma reparação. Mas precisa analisar se não está fazendo isso o tempo inteiro e de forma exagerada. Pois o exagero pode deixar as pessoas com medo de você, fato que gera afastamento e acaba com grandes oportunidades. No amor: falar mal dos ex parceiros afasta excelentes pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: nem pense em usar canetas emagrecedoras para perder peso. Pois elas serão a ruína da sua saúde. Apenas foque em exercícios físicos e comidas saudáveis. No amor: pare de stalkear e de pesquisar tudo sobre seu ex. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

9 – Sagitário: pare de tentar controlar os hábitos e gostos das pessoas. Pois isso é uma falta de respeito com o próximo. Aliás é isso que não está deixando sua vida ir para frente. Além disso, você precisa acender um incenso chamado, Abre Caminhos, para destravar muitas coisas. No amor: não trate a pessoa amada como escrava. Cor do dia: amarelo. Perfumem do dia: margarida.

10 – Capricórnio: você está sofrendo de insônia e distúrbios do sono, então tome chá de camomila antes de dormir. Acender incenso de camomila no lar também ajuda. No amor: ofereça chá de camomila para a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: camomila.

11 –Aquário: hoje você estará se sentindo um pouco pesado e até o ambiente estará pesado para você. Para afastar esse peso estranho e essa energia depressiva acenda incenso de pitanga em casa e no trabalho. Aliás, suco de pitanga também faz bem para sua saúde. No amor: cuidado com o charme de certos clientes e de alguns colegas de trabalho. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: nessa quinta-feira você lucrará no seu trabalho. Mas cuidado ao pegar Uber ou contratar serviços de entrega por aplicativos porque poderá sofrer golpes. No amor: pretendentes não faltam para você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.