Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje é um ótimo dia para atrair dinheiro e prosperidade por causa do alinhamento de planetas. Portanto, à noite, acenda uma vela verde ou dourada em uma praia ou campo de futebol de areia e depois faça seu pedido para prosperidade. Cor do dia: verde.

Perfume do dia: capim-limão. No amor: hoje você poderá conquistar qualquer pessoa.

2 – Touro: essa sexta está ótima para novas parcerias profissionais e artísticas. Então, não se sinta tão sério e solte um sorriso.

No amor: não deixe familiares perto do seu companheiro, pois poderão acontecer problemas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

3 – Gêmeos: hoje observe os astros no céu porque eles trarão inspirações incríveis. No amor: observe as estrelas com a pessoa amada e a magia acontecerá. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

4 – Câncer: não manifeste sentimentos de raiva ou sofrimento perto das crianças e adolescentes da sua família. Lembre-se que você precisa ser um exemplo a ser seguido.

Aliás, leve os menores da sua família para observar as estrelas com você. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

5 – Leão: hoje não vá às baladas e nem para happy hour. Pois tentarão armar uma armadilha contra você. Ao invés disso, aproveite essa noite mágica para observar os astros, no céu, junto com a pessoa amada. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: excelente dia para apresentar novos projetos no trabalho.

No amor: convide a pessoa amada para ver as estrelas nessa noite, pois um beijo hoje será a melhor declaração de amor. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

7 – Libra: vá em eventos nessa noite, pois fará um excelente networking. Na família: os adolescentes e jovens irão aos lugares que você não aprova com pessoas de que você não gosta. Então, imponha sua autoridade de mãe. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

8 – Escorpião: excelente dia para compras porque encontrará liquidações incríveis.

No amor: não marque encontros com pessoas de aplicativos de relacionamentos, pois será perigoso. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: excelente dia para orações e rituais porque o alinhamento dos planetas favorece demais os sagitarianos.

Hoje você precisa aceitar e assinar um documento para trabalhar no exterior, pois esse serviço será um marco maravilhoso na sua carreira. Mas amanhã desista de visitar parentes.

Pois, por enquanto, eles não podem saber dessa novidade. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

10 - Capricórnio: excelente dia para jantares de negócios, pois você fará ótimos acordos comerciais.

No amor: leve a pessoa amada num local romântico, pois terá momentos incríveis. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, você terá excelentes lucros. A sua pessoa também deverá convidar amigos para observar o alinhamento dos astros no céu.

No amor: você receberá declaração de quem nunca imaginou. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes: a sexta-feira está ótima para atividades físicas e artísticas. No trabalho: algo que irrita você é a pessoa marcar algo e não aparecer ou depois desmarcar.

Pois você enxerga essa atitude como algo irresponsável.

Mas você precisa ter paciência com os outros, pois geralmente eles enfrentam problemas cabeludos. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.