Confira o seu horóscopo de hoje 28/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a sexta é Vênus

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

28/11/2025 - 00h02
1 – Áries: se você tem vontade de ajudar pessoas nesse Natal, então sinta-se livre para começar agora mesmo!

No amor: você estará mais preocupado em fazer amizades e isso é excelente. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: aproveite para mudar o visual hoje que é Lua crescente. No amor: seus pretendentes ficam mais amáveis na época de Natal, então aproveite essa oportunidade. Tome banho com pétalas de camomila para limpar as energias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: não tome bebidas com álcool hoje, pois você tende a se exaltar e a fazer besteira. Não marque encontro com pessoas que você só conhece por Internet porque correrá perigo.

No amor: seu sonho é ser mais sedutor, por isso preparei uma simpatia que deve ser feita nessa sexta-feira de Lua crescente. Prepare uma banheira ou bacia grande. Então encha o recipiente de água morna.

Após isso coloque pétalas de rosas e canela. Assim entre na banheira ou bacia e tome banho. O resultado será maravilhoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

4 – Câncer: hoje você estará exaltado precisando de uma magia para se acalmar. Então existe uma simpatia que deixa o canceriano calmo e sereno, que funciona assim: coloque água morna numa banheira ou bacia gigante. Após isso coloque pétalas de alfazema com cravo da índia.

Depois entre na banheira ou bacia e tome banho com essa água. Essa simpatia trará leveza a sua alma. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: não saia para a balada hoje porque corre o risco de sofrer acidente de carro e de um ex ciumento aparecer no meio da festa e estragar tudo.

Na família: se você é mãe, precisa fiscalizar as lições de casa dos seus filhos e realizar as tarefas com eles porque o resultado será maravilhoso e as crianças se sentirão mais seguras. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você acordará com tosse, espirros, dor de cabeça e sintomas de resfriado. Portanto tome chás de: hortelã e erva-doce. Na família: conflitos com pais e sogra.

Essa sexta-feira de Lua crescente é ideal para banho de proteção, o recomendado é esse: numa banheira ou bacia gigante, coloque água morna, depois ponha erva-doce e folhas de hortelã. Após isso entre na banheira ou na bacia e se banhe com essa água. Pois se sentirá leve depois dessa simpatia. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

7 – Libra: cuidado para não implicar com pessoas à toa. No trabalho: geralmente librianos tendem a implicar com taurinos no ambiente de trabalho. Então, para evitar confusão, fique longe de colegas do signo de touro. Pois se brigar com algum taurino, correrá o risco de perder o emprego e não conseguir arrumar outro melhor. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

8 – Escorpião: colegas invejosos e a própria concorrência farão fofocas para seu chefe e clientes no trabalho. Mas não esquente a cabeça, pois ficará na cara que essas pessoas estão erradas.

Na família: fiscalize a lição de casa dos seus filhos e realize as tarefas com eles, pois assim as crianças se sentirão mais seguras. Se você é jovem, existe o risco de engravidar hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: comece o dia fazendo exercícios, como exemplo: corrida ao ar livre. Pois isso trará mais disposição para o trabalho. Aliás você perdeu muitos clientes porque acham que a sua pessoa tem cara amarrada. Mas, com exercícios físicos, antes do batente, isso melhorará.

Conhecidos estão sofrendo por causa do excesso de chuvas e isso afetará você de alguma forma. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

10 - Capricórnio: hoje você sentirá enjoos e tonturas que podem ser sintomas de alguns probleminhas. Aliás, a cegonha está rondando você ou alguém da sua família.

Se você é jovem está num período muito fértil e pode engravidar. No trabalho: não compartilhe suas senhas e nem seus códigos bancários ou de serviços digitais com ninguém. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: na sua cidade há um excesso de chuvas que está atrapalhando seu trabalho. Portanto, foque também nas vendas e nos serviços virtuais.

Mesmo assim terá problemas com as entregas de alguns produtos. Na família: se você é mãe, seu filho pode se machucar na escola. Mas não será nada de grave. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: invista nos seus dons artísticos e nas suas habilidades manuais, pois eles serão sua segunda fonte de renda. Hoje você acordou com saudades da comida caseira da vovó.

Então não perca tempo e reproduza essa receita na sua cozinha. Pois sentirá uma paz de espírito depois disso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 25/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a terça é Marte

25/11/2025 00h02

1 – Áries: você fará sucesso se vender algo com relação ao Natal. No amor: pessoas querem seduzir você de olho nos seus bens materiais. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: você está com sorriso nos lábios por causa da proximidade do Natal. Então não tenha vergonha de assumir isso. Hoje um desconhecido na rua dará uma mensagem mística para você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

3 – Gêmeos: nessa terça-feira criaturas com péssimas intenções provocarão você só para conseguir uma desculpa para acusar a sua pessoa de desiquilíbrio emocional. Mas não caia na pilha delas e ignore.

No amor: receberá mensagens de desconhecidos, mas cuidado que pode ser golpe. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: não desabafe seus problemas com qualquer pessoa, pois ela pode usar isso contra você. Quando alguém errar, não lembre em voz alta dos erros que ele cometeu no passado, pois uma energia negativa entrará em você e impedirá seu crescimento em tudo. No amor: não deixe o ciúme tomar conta de você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não fale da sua vida pessoal no trabalho, pois isso poderá trazer problemas para você mais tarde. No amor: não dê conselhos para a pessoa amada sobre a família dela. Pois a família dela é karma exclusivamente dela. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

6 – Virgem: nessa terça-feira tenha cuidado com invejosos no ambiente de trabalho e com clientes que não têm razão.

Na família: fique de olho no seu filho porque ele poderá estar sofrendo bullying na escola ou assédio de vizinho. No amor: converse naturalmente com um amor seu do passado. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: hoje encontrará ofertas e promoções em lojas presenciais. Mas isso não vale para estabelecimentos virtuais. Cuidado ao atravessar a rua porque poderá sofrer algum acidente. No amor: será paquerado por colega de trabalho e clientes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: se você é estudante, o dia está ideal para aprender matérias novas com facilidade. Se você busca conhecimento e precisa de um ritual ou simpatia para isso, aconselho a adotar um gato laranja.

Pois gatos laranjas são arquétipos que representam a inteligência e a facilidade para aprender. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: pare de se intrometer na vida pessoal de seus parentes porque atrai energias negativas. Ao invés disso tente se aprimorar na parte profissional e na parte espiritual. Ore todo os dias essa oração havaiana antes de dormir:

“Sinto muito,

Me perdoe,

Te amo,

Sou grato.

Essa reza acima mudará sua vida para melhor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 - Capricórnio: use as redes sociais para aumentar suas vendas e chamar clientes. Mas cuidado com golpes principalmente com relação ao PIX.

No amor: se o seu parceiro é do signo de gêmeos haverá discussão hoje. Mesmo assim, independente do signo do seu parceiro, você precisa deixar de ser ciumento e controlador. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: no começo do dia você sentirá um pouco de fraqueza física, depois a disposição aparecerá aos poucos no seu corpo.

No intervalo do seu trabalho tente fazer exercícios como: alongamento e Yoga. Hoje crianças entrarão no seu ambiente de trabalho e você se divertirá com isso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: cuidado ao atravessar a rua porque poderá ter um acidente. Hoje você receberá uma mensagem misteriosa de um amigo de longa data. No amor: a pessoa amada estará ciumenta e possessiva. Cor do dia: bege. Perfume do dia: begônia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 24/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a segunda é a Lua

24/11/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego temporário de Natal e fazer planos para o ano que vem. No amor: um novo amor está se abrindo para você. Tome banho com pétalas de rosas para atrair a pessoa certa. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

2 – Touro: você está estressado por causa de visitas indesejadas no último feriado. Agora precisa enfrentar olho-gordo de colegas de trabalho invejosos. No amor: estão de olho-gordo no seu relacionamento. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

3 – Gêmeos: nesta segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco.

Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: se deseja continuar trabalhando no comércio, então é necessário baixar o preço de alguns produtos ou serviços.

Um empreendimento que é construído apenas focado no dinheiro muitas vezes fica sem bases sólidas, pois os clientes percebem e se afastam.

Mas, hoje se você realizar alguma caridade, ela será reconhecida e trará excelentes frutos. No amor: você desconfia que está sendo traído, mas nesse momento não está. Assim, tire isso da sua cabeça. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma.

Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: há um novo amor esperando você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: aproveite as promoções para comprar os presentes de Natal hoje. Na família: você está enfrentando problemas com doenças de algum familiar ou conhecido. No amor: não corra atrás de quem não demonstra interesse. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: hoje, no trabalho, as portas estão abertas para você. Pois será convidado a viajar, para um local maravilhoso, a trabalho ou conseguirá uma segunda fonte de renda. Na família: comprar presentes de Natal para as crianças da famíia fará bem para sua alma. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: tentarão irritar você na família e no trabalho. Mas precisa evitar discussão porque alguém cruel fará isso de propósito para que você passe como maluco diante de outras pessoas.

Então fique em silêncio por enquanto. Cuidado ao usar celular na rua e no ônibus porque os ladrões estão de olho. No amor: não vale à pena lembrar e nem ter ciúmes de ex. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje seu carro apresentará problemas mecânicos ou o ônibus que você pega poderá estragar ou você sentirá dores nas pernas ao andar até o trabalho.

Portanto, tome cuidado ao atravessar a rua e ao dirigir porque você está propensos a acidentes perigosos. No amor: a pessoa amada chamará a sua atenção em voz alta, mas você deverá evitar discussões. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: você precisa se concentrar mais em seu trabalho formal e exigir menos das pessoas que fazem trabalhos voluntários aos quais você possui acesso.

Pois essas pessoas fazem esforços árduos. Na família: excelente dia para ter uma conversa séria com filhos com relação à disciplina. Diga que é necessário ter alguma organização e estudo para subir na vida. No amor: a pessoa amada poderá sofrer um acidente. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

11 – Aquário: hoje você amanhecerá com sintomas de gripe e resfriado: dor de garganta, tosse, espirros, olhos vermelhos e testa quente.

Poderá ter prejuízos materiais por causa do excesso de chuvas no trabalho ou na família. Esteja preparado para desembolsar dinheiro por causa dos estragos. Também poderá receber notícias que algum familiar está esperando bebê. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: talco.

12 – Peixes: excelente dia para acompanhar filhos, netos e crianças, em geral, até a escola. Pois você terá excelentes recordações da época escolar.

Hoje a sua pessoa precisa tirar uma dúvida e a melhor atitude para isso é orar e pedir para que um anjo tire suas dúvidas através de sonhos noturnos. Cor do dia: azul. Perfume do dia: musk.

