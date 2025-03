Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de março de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje você acordará com lembranças ruins do seu passado. Mas a sua pessoa deve perdoar e esquecer desses momentos péssimos.

Pois esse sábado deseja que você se abra para o novo, porém com os pés no chão. Pois terá sucesso com novas parcerias que trabalham com permutas de talentos. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: você irá se lamentar porque passará o sábado enfurnado em casa novamente. Mas isso faz parte da sua missão. O taurino trabalha com teoria e planejamento, por isso, precisa de um local isolado para pensar, raciocinar e planejar. Assim não lamente, apenas faça. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: nesse sábado de outono você colherá frutos dos seus esforços anteriores, mas terá que passar por cima das folhas secas do passado. Se alguém reclamar e vier apontar o dedo para seu passado, apenas diga:

“ – Isso que você citou é o meu passado e eu não vivo mais lá.”

Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: hoje você se lembrará de um trauma de infância, por isso sentirá angústia e ansiedade. Assim faça o seguinte exercício: imagine sua imagem quando era criança e peça desculpas a ela. Após isso tome um chá de erva-cidreira com camomila. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: erva-cidreira.

5 – Leão: excelente dia para se distrair no salão de beleza e fazer sucesso nas baladas. Mas tome cuidado, pois um ex ciumento está de olho em você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.

6 - Virgem: seus filhos ou netos precisam passear nesse sábado com você. Então leve os pequenos para: parques ecológicos, circos, parques de diversões, etc. Realmente eles precisam se divertir com você e sentem falta disso. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma adocidaco.

7 – Libra: hoje tem conflitos com adolescentes e crianças da sua família por causa de baladas e de amizades. Então dialogue com eles, mas faça valer sua autoridade de mãe.

Tenha uma conversa séria com eles sobre gravidez na adolescência, abusos e consequências do uso de substâncias ilícitas. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: tome bastante água para não ter transtornos dos rins. Hoje durma com lápis e papel ao seu lado porque terá sonhos reveladores. Assim o papel e o lápis servirão para anotar os sonhos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: nesse sábado a Lua nova fará você se lembrar do passado. Mas apague as lembranças tristes e curta só as recordações alegres para não cair em Depressão. Se surgir um serviço nesse sábado, aceite porque fará sucesso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

10 - Capricórnio: o dia está excelente para viagens, passeio e práticas de esportes. Mas cuidado ao entrar na água. Cor do dia: anil. Perfume do dia: patchuli.

11 – Aquário: hoje sua clientela aumentará e terá lucros. Se você é estudante, não saia nesse final de semana porque precisará se dedicar aos estudos se quiser ter notas boas.

Tome chá de capim-limão para evitar resfriados. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

12 – Peixes: excelente dia para mostrar a sua arte porque fará sucesso e ganhará um bom dinheiro. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.