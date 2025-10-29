Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a quarta é Mercúrio, portanto, tomem cuidado para não esquecer coisas importantes por aí

LUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

LUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

29/10/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: a Lua crescente é excelente para conseguir um novo emprego, começar novos projetos e praticar novos esportes. Acenda incenso de benjoin para ter proteção nos negócios. No amor: um amor que começa na Lua crescente fica intenso, mas pode acabar na Lua minguante, pense nisso. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoin.

2 – Touro: hoje você pode comer a feijoada de quarta-feira à vontade. No trabalho: terá conflitos com colegas. Mas será elogiado por chefes e clientes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: excelente dia para investir dinheiro no banco e realizar vendas. Nessa quarta-feira você deve acender incenso de louro para prosperidade e sucesso. Hoje se for cozinhar tempere a comida com louro. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: erva-doce.

4 – Câncer: continue se esforçando com ânimo, pois será recompensado. No amor: hoje um admirador fará uma declaração de amor. Na família: sogra e cunhados chamarão a sua atenção, mas não ligue para eles. Nessa quarta-feira acenda incenso de canela para ter sucesso. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: hoje bateu aquela vontade de fazer procedimentos estéticos novamente. Mas você deve esquecer isso porque não dará certo. Para se sentir sensual acenda um incenso chamado dama-da-noite em casa e no trabalho. No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: dama-da-noite.

6 – Virgem: nessa quarta-feira você acordou com a autoestima baixa. Mas para não se sentir assim, vista a roupa de que você mais gosta desde que sua empresa não exija uniforme, faça a maquiagem que fica melhor em você e vá trabalhar de cabeça erguida. Para aumentar a autoestima acenda um incenso de patchuli no trabalho e em casa. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: hoje você acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, aproveite seus intervalos no trabalho para realizar alongamento e exercícios de postura. Acenda um incenso de alecrim para ajudar na memória e na disposição. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: nessa quarta-feira você acordará com sintomas de resfriado. Portanto tome chá com hortelã e capim-limão. Também acenda incensos de hortelã e capim-limão em casa e no trabalho. No amor: receberá declarações de amor virtualmente. Cor do dia: verde-capim. Perfumes do dia: capim-limão e hortelã.

9 – Sagitário: aproveite que quarta-feira é um dia místico para se conectar com a Espiritualidade. Então vá a um lugar religioso que pode ser: igreja, templo ou terreiro. Hoje faça uma reflexão. Mas também agradeça e aproveite para realizar pedidos ao universo. Acenda um incenso de cedro em casa e no trabalho. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: hoje seu carro apresentará defeito ou o ônibus que você pega terá um pequeno problema. No amor: receberá mensagens de vários pretendentes. Na vida, a qualidade que a sua pessoa realmente precisa ter é disciplina, para isso você deve acender um incenso de berinjela. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: receberá notícias do falecimento de uma pessoa um tanto distante. Portanto, ore pela sua passagem. Na família: um filho ou um neto ou uma criança próxima precisará de você. No amor: um amor do passado estará de olho na sua pessoa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: receberá bronca de chefes e clientes, portanto preste atenção no seu trabalho. Cuidado para não esquecer um objeto importante por aí. No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege o sábado é Saturno

25/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: hoje você sentirá vontade de comer doces e massas. Assim, como é sábado, os astros autorizam você a sair da dieta. No amor: terá surpresas se passear com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: você ficará alegre se comer uma feijoada hoje. No amor: o ideal é você falar tudo o que está sentindo para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: aproveite para caminhar sozinho em áreas verdes. Mas o dia não está bom para atividades em grupo porque há risco de acontecer alguma discussão. No amor: dê algum presente para a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje sintomas de resfriados incomodarão você. Portanto tome chás de erva-doce e capim-limão. Aliás, não ande pelas ruas de madrugada depois das baladas porque corre o risco de sofrer alguma violência. No amor: veja um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: verde-capim. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: hoje acordará com um pouco de dor nas costas, mas aproveite o dia para passear com a família. No amor: caso a pessoa amada queira conversar, seja compreensivo e dê atenção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: você gosta de estar em vários lugares para aprender novas profissões e novos serviços. Pois ama aprender pela observação. O problema é que às vezes você procura derrubar o concorrente com armas desonestas como fofocas e intrigas.

Portanto, cuidado: pois a lei do Karma nunca falha e isso pode voltar contra você depois. No amor: um ex ainda está atrapalhando a sua vida, porém você está saindo com alguém legal mas que é muito indeciso. Então não mexa em nada por enquanto. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: dia ideal para frequentar salões de beleza e spa. Mas nem pense em fazer regimes malucos e muito menos plástica no rosto. Tome chá de hibisco para manter a forma naturalmente. No amor: um ex está planejando se vingar de você. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

8 – Escorpião: nesse sábado procure um horário para falar com seus filhos sobre: relacionamentos, prevenção de gravidez e perigos das drogas. Pois esse é um diálogo que precisa acontecer. No amor: um ex ciumento ainda continua rondando você, mesmo que não perceba. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: begônia.

9 – Sagitário: fará sucesso e terá grande lucro se trabalhar nesse sábado. No amor: para entrar em conexão com a pessoa amada assista a todas as séries favoritas dela. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: nesse sábado, sua garganta estará estranha. Portanto, faça gargarejo com malva. Hoje o dia está ideal para se divertir com amigos. No amor: não seja insistente. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

11 – Aquário: se você trabalha no comércio, tentarão passar o golpe do falso aplicativo de vendas. Portanto, não dê seu e-mail e nem senhas para estranhos no celular. Hoje você fará sucesso em festas e baladas. Mas não aceite caronas de estranhos porque é cilada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

Astral

Confira o seu horóscopo, 24 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a sexta-feira é Vênus

24/10/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: o dia está excelente para dar palestras e aulas. No amor: ótimo dia para começar novos relacionamentos ou paquerar. Tome banho com pétalas de azaléa para se sentir mais confiante. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: excelente dia para trabalhar com vendas. Mas, no serviço, colegas invejosos podem sabotar você. No amor: tudo depende da sua iniciativa. Tome banho com canela para se sentir mais sensual. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: hoje não aceite proposta de dinheiro fácil e nem assine documentos. No amor: tem uma pessoa insistindo em ficar com você, mas hoje é o melhor dia para dar o fora porque essa pessoa é perigosa. Então não dê esperanças. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

4 – Câncer: hoje terá um pouco de dor de barriga por excessos alimentares. Então tome chá de boldo e vá trabalhar, pois você precisa de dinheiro. Acenda incenso de boldo para proteção. No amor: leia o poema preferido da pessoa amada na frente dela. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: novos clientes procurarão você no trabalho. Já no hobby fará tanto sucesso que poderá ganhar até prêmios. No amor: a pessoa amada está com ansiedade, portanto, tome chá de camomila com ela. Também acenda incenso de camomila. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: nessa sexta você acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de pitanga para sentir alegria. Aliás suco de pitanga também ajuda. Na família terá problemas com filhos. Então mantenha a calma. Acenda incenso de pitanga para equilíbrio. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

7 – Libra: hoje não vá para baladas porque corre o risco de assaltos. Na família: um familiar idoso passará mal. Acenda incenso de patchuli para proteção. No amor: compre peças íntimas para aumentar a autoestima. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: a pessoa amada estará reflexiva e com o pensamento distante. Portanto, respeite. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: receberá a proposta para trabalhar no exterior. Portanto, não perca essa oportunidade. Também receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Então aceite porque isso fará bem para o bolso e para o espírito. No amor: não guarde rancor de ex. Tome banho com rosas vermelhas para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

10 – Capricórnio: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto, acenda um incenso de musgo de carvalho. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: você está tendo lucro financeiro, mas está se sentindo muito cansado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: compre peças sensuais mesmo que seja para usar para você mesmo. Cor do dia: esmeralda. Perfumem do dia: alecrim.

12 – Peixes: cuidado com assaltos à mão armada. Então não fique distraído no ponto de ônibus porque os ladrões não dormem e coloque câmeras na sua casa. Na família: você poderá ser mãe ou avó logo. No amor: tem um ex vigiando você. Portanto, acenda incenso de bergamota para proteção. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 1 dia

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 1 dia

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade
Cidades

/ 8 horas

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?