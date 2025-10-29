Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: a Lua crescente é excelente para conseguir um novo emprego, começar novos projetos e praticar novos esportes. Acenda incenso de benjoin para ter proteção nos negócios. No amor: um amor que começa na Lua crescente fica intenso, mas pode acabar na Lua minguante, pense nisso. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoin.

2 – Touro: hoje você pode comer a feijoada de quarta-feira à vontade. No trabalho: terá conflitos com colegas. Mas será elogiado por chefes e clientes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: excelente dia para investir dinheiro no banco e realizar vendas. Nessa quarta-feira você deve acender incenso de louro para prosperidade e sucesso. Hoje se for cozinhar tempere a comida com louro. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: erva-doce.

4 – Câncer: continue se esforçando com ânimo, pois será recompensado. No amor: hoje um admirador fará uma declaração de amor. Na família: sogra e cunhados chamarão a sua atenção, mas não ligue para eles. Nessa quarta-feira acenda incenso de canela para ter sucesso. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: hoje bateu aquela vontade de fazer procedimentos estéticos novamente. Mas você deve esquecer isso porque não dará certo. Para se sentir sensual acenda um incenso chamado dama-da-noite em casa e no trabalho. No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: dama-da-noite.

6 – Virgem: nessa quarta-feira você acordou com a autoestima baixa. Mas para não se sentir assim, vista a roupa de que você mais gosta desde que sua empresa não exija uniforme, faça a maquiagem que fica melhor em você e vá trabalhar de cabeça erguida. Para aumentar a autoestima acenda um incenso de patchuli no trabalho e em casa. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: hoje você acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, aproveite seus intervalos no trabalho para realizar alongamento e exercícios de postura. Acenda um incenso de alecrim para ajudar na memória e na disposição. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: nessa quarta-feira você acordará com sintomas de resfriado. Portanto tome chá com hortelã e capim-limão. Também acenda incensos de hortelã e capim-limão em casa e no trabalho. No amor: receberá declarações de amor virtualmente. Cor do dia: verde-capim. Perfumes do dia: capim-limão e hortelã.

9 – Sagitário: aproveite que quarta-feira é um dia místico para se conectar com a Espiritualidade. Então vá a um lugar religioso que pode ser: igreja, templo ou terreiro. Hoje faça uma reflexão. Mas também agradeça e aproveite para realizar pedidos ao universo. Acenda um incenso de cedro em casa e no trabalho. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: hoje seu carro apresentará defeito ou o ônibus que você pega terá um pequeno problema. No amor: receberá mensagens de vários pretendentes. Na vida, a qualidade que a sua pessoa realmente precisa ter é disciplina, para isso você deve acender um incenso de berinjela. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: musk.

11 – Aquário: receberá notícias do falecimento de uma pessoa um tanto distante. Portanto, ore pela sua passagem. Na família: um filho ou um neto ou uma criança próxima precisará de você. No amor: um amor do passado estará de olho na sua pessoa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

12 – Peixes: receberá bronca de chefes e clientes, portanto preste atenção no seu trabalho. Cuidado para não esquecer um objeto importante por aí. No amor: não entre em aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.