Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a quinta é Júpiter, portanto, preste atenção para evitar assaltos e acidentes

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

30/10/2025 - 00h02
1 – Áries: preste atenção ao andar, pela rua, para não ser vítima de assaltos. Pois os ladrões não dormem. Hoje receberá elogios de clientes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: precisará mandar consertar ou revisar um aparelho que é seu instrumento de trabalho. Isso trará medo e angústia. Mas você deve confiar nos propósitos divinos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

3 – Gêmeos: pare com essa mania de achar que precisa processar todo mundo sem grandes motivos. Pois essa atitude está atrasando sua vida. Hoje uma cobrança indevida chegará até você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

4 – Câncer: você anda com medo de perder dinheiro e bens materiais. Mas confie nos seus guardiões. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: você precisa levar seu trabalho mais a sério, pois corre o risco de ser demitido ou de perder clientes. Aproveite para ajudar as crianças e adolescentes da família a fazer a lição de casa. Pois será um momento de ternura familiar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você precisa tomar cuidado com animais ao atravessar a rua. Pois cachorros poderão morder você. Já, em casa, precisa tomar cuidado com aranhas e escorpiões. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: se você é estudante, precisa dedicar mais tempo aos estudos, em casa, porque as provas não serão fáceis. Na família: seus filhos estão com problemas na escola, então procure um profissional em Psicologia e professores particulares para eles. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com propagandas enganosas porque poderá cair em golpes. Aliás, uma pessoa está ficando com parte do seu dinheiro. Portanto, investigue. No amor: pare de pensar em ex que não presta. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: petúnia.

9 – Sagitário: essa quinta-feira será mais calma do que o normal. Aproveite para limpar a casa ou o escritório. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: tudo está bem com chefe e os clientes, mas os problemas são os colegas invejosos que tentam sabotar o seu trabalho e fazer intriga. Portanto: converse só o essencial com eles. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

11 – Aquário: hoje não vá para happy hour, nem para barzinhos e muito menos para baladas. Pois isso fará mal a sua saúde e poderá encontrar, sem querer, inimigos do passado nesses lugares. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: evite sair à noite para não ser assaltado e não ter acidentes. Pois hoje não é um dia muito favorável com relação à segurança para os piscianos. No amor: receberá elogios nas redes sociais. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: cravo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a segunda é a própria Lua, portanto é um excelente dia para conseguir emprego

27/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção na área profissional.  No amor: cuidado com as ousadias porque podem interpretar mal você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro:  as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma. Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: faça o que sua intuição mandar. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos:  nessa segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco. Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: você se ligará no seu lado espiritual. Pois se conectará mais com o Misticismo porque terá sonhos reveladores. Assim estude mais sobre Ocultismo. No amor: não corra atrás de sarna para se coçar, então jogue sua energia somente para a Espiritualidade. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: excelente dia para defumar a casa e o local de trabalho com incenso, pois todas as energias negativas sairão graças à Lua nova. Mas cuidado com quem você compartilha seus segredos. Pois há muitos traidores ao seu redor. No amor: cuidado com os invejosos que estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje. O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. No amor: tome café com a pessoa amada. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

8 – Escorpião: você está transformando sonhos de infância em realidade através da Lei da Atração e de práticas esotéricas como a visualização. Então está no caminho certo. Mas não pode ficar o tempo todo no mundo da fantasia, pois a realidade é cruel. Portanto, a sua pessoa se decepcionará com algumas instituições e lugares. No amor: a pessoa amada está traindo você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: no trabalho, colegas invejosos provocarão você. Porém, não revide. Então acenda um incenso de alfazema no seu trabalho para manter a sua calma e deixar os colegas leves. No amor: conhecerá um Dom Juan. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: excelente dia para investir no Marketing da sua empresa e renovar o estoque. Faça uma pesquisa com os seus clientes sobre quais os produtos que eles têm interesse em comprar. No amor: receberá mensagens de amores do passado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege o sábado é Saturno

25/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

1 – Áries: hoje você sentirá vontade de comer doces e massas. Assim, como é sábado, os astros autorizam você a sair da dieta. No amor: terá surpresas se passear com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: você ficará alegre se comer uma feijoada hoje. No amor: o ideal é você falar tudo o que está sentindo para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: aproveite para caminhar sozinho em áreas verdes. Mas o dia não está bom para atividades em grupo porque há risco de acontecer alguma discussão. No amor: dê algum presente para a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

4 – Câncer: hoje sintomas de resfriados incomodarão você. Portanto tome chás de erva-doce e capim-limão. Aliás, não ande pelas ruas de madrugada depois das baladas porque corre o risco de sofrer alguma violência. No amor: veja um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: verde-capim. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: hoje acordará com um pouco de dor nas costas, mas aproveite o dia para passear com a família. No amor: caso a pessoa amada queira conversar, seja compreensivo e dê atenção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 – Virgem: você gosta de estar em vários lugares para aprender novas profissões e novos serviços. Pois ama aprender pela observação. O problema é que às vezes você procura derrubar o concorrente com armas desonestas como fofocas e intrigas.

Portanto, cuidado: pois a lei do Karma nunca falha e isso pode voltar contra você depois. No amor: um ex ainda está atrapalhando a sua vida, porém você está saindo com alguém legal mas que é muito indeciso. Então não mexa em nada por enquanto. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: dia ideal para frequentar salões de beleza e spa. Mas nem pense em fazer regimes malucos e muito menos plástica no rosto. Tome chá de hibisco para manter a forma naturalmente. No amor: um ex está planejando se vingar de você. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

8 – Escorpião: nesse sábado procure um horário para falar com seus filhos sobre: relacionamentos, prevenção de gravidez e perigos das drogas. Pois esse é um diálogo que precisa acontecer. No amor: um ex ciumento ainda continua rondando você, mesmo que não perceba. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: begônia.

9 – Sagitário: fará sucesso e terá grande lucro se trabalhar nesse sábado. No amor: para entrar em conexão com a pessoa amada assista a todas as séries favoritas dela. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: nesse sábado, sua garganta estará estranha. Portanto, faça gargarejo com malva. Hoje o dia está ideal para se divertir com amigos. No amor: não seja insistente. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

11 – Aquário: se você trabalha no comércio, tentarão passar o golpe do falso aplicativo de vendas. Portanto, não dê seu e-mail e nem senhas para estranhos no celular. Hoje você fará sucesso em festas e baladas. Mas não aceite caronas de estranhos porque é cilada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

