Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de outubro de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está nova e quem rege a segunda é a própria Lua, portanto é um excelente dia para conseguir emprego

1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção na área profissional. No amor: cuidado com as ousadias porque podem interpretar mal você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma. Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: faça o que sua intuição mandar. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco. Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: você se ligará no seu lado espiritual. Pois se conectará mais com o Misticismo porque terá sonhos reveladores. Assim estude mais sobre Ocultismo. No amor: não corra atrás de sarna para se coçar, então jogue sua energia somente para a Espiritualidade. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: excelente dia para defumar a casa e o local de trabalho com incenso, pois todas as energias negativas sairão graças à Lua nova. Mas cuidado com quem você compartilha seus segredos. Pois há muitos traidores ao seu redor. No amor: cuidado com os invejosos que estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje. O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. No amor: tome café com a pessoa amada. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

8 – Escorpião: você está transformando sonhos de infância em realidade através da Lei da Atração e de práticas esotéricas como a visualização. Então está no caminho certo. Mas não pode ficar o tempo todo no mundo da fantasia, pois a realidade é cruel. Portanto, a sua pessoa se decepcionará com algumas instituições e lugares. No amor: a pessoa amada está traindo você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: no trabalho, colegas invejosos provocarão você. Porém, não revide. Então acenda um incenso de alfazema no seu trabalho para manter a sua calma e deixar os colegas leves. No amor: conhecerá um Dom Juan. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: excelente dia para investir no Marketing da sua empresa e renovar o estoque. Faça uma pesquisa com os seus clientes sobre quais os produtos que eles têm interesse em comprar. No amor: receberá mensagens de amores do passado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

