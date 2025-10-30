Confira o seu horóscopo de hoje, 30 de outubro de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: preste atenção ao andar, pela rua, para não ser vítima de assaltos. Pois os ladrões não dormem. Hoje receberá elogios de clientes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
2 – Touro: precisará mandar consertar ou revisar um aparelho que é seu instrumento de trabalho. Isso trará medo e angústia. Mas você deve confiar nos propósitos divinos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.
3 – Gêmeos: pare com essa mania de achar que precisa processar todo mundo sem grandes motivos. Pois essa atitude está atrasando sua vida. Hoje uma cobrança indevida chegará até você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.
4 – Câncer: você anda com medo de perder dinheiro e bens materiais. Mas confie nos seus guardiões. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.
5 – Leão: você precisa levar seu trabalho mais a sério, pois corre o risco de ser demitido ou de perder clientes. Aproveite para ajudar as crianças e adolescentes da família a fazer a lição de casa. Pois será um momento de ternura familiar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.
6 - Virgem: hoje você precisa tomar cuidado com animais ao atravessar a rua. Pois cachorros poderão morder você. Já, em casa, precisa tomar cuidado com aranhas e escorpiões. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.
7 – Libra: se você é estudante, precisa dedicar mais tempo aos estudos, em casa, porque as provas não serão fáceis. Na família: seus filhos estão com problemas na escola, então procure um profissional em Psicologia e professores particulares para eles. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.
8 – Escorpião: cuidado com propagandas enganosas porque poderá cair em golpes. Aliás, uma pessoa está ficando com parte do seu dinheiro. Portanto, investigue. No amor: pare de pensar em ex que não presta. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: petúnia.
9 – Sagitário: essa quinta-feira será mais calma do que o normal. Aproveite para limpar a casa ou o escritório. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.
10 - Capricórnio: tudo está bem com chefe e os clientes, mas os problemas são os colegas invejosos que tentam sabotar o seu trabalho e fazer intriga. Portanto: converse só o essencial com eles. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.
11 – Aquário: hoje não vá para happy hour, nem para barzinhos e muito menos para baladas. Pois isso fará mal a sua saúde e poderá encontrar, sem querer, inimigos do passado nesses lugares. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.
12 – Peixes: evite sair à noite para não ser assaltado e não ter acidentes. Pois hoje não é um dia muito favorável com relação à segurança para os piscianos. No amor: receberá elogios nas redes sociais. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: cravo.