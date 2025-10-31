Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 31 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a sexta é Vênus, aliás hoje é Halloween e abaixo têm simpatias de Halloween para os signos

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

31/10/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje estará com toda a energia. Mas os reais problemas são os invejosos. Nesse dia de Halloween faça a seguinte simpatia: pegue uma vassoura de palha, depois escreva em uma folha de papel os seus sonhos, após isso corte cada pedido em tiras, bote na vassoura e coloque ela na porta da sua casa. Essa magia faz com que seus sonhos se realizem sem a interferência de invejosos. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: você está com muitos conflitos com colegas de trabalho. Portanto, hoje, faça a seguinte simpatia: compre sacos com doces e distribua para crianças. No amor: nessa sexta tome coragem e fale para a pessoa amada tudo o que você está sentindo. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: pessoas invejosas estão ao seu redor. Então para acabar com isso faça a seguinte simpatia: hoje coloque abóboras ou enfeites em formato de abóboras na frente da sua casa e do seu trabalho. Assim, você sentirá que o clima ficará mais leve. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: você anda muito cansado do trabalho e da família. Então, hoje, ao chegar em casa faça um escalda-pés com sal grosso. Depois acenda incenso de sal grosso e faça suas orações preferidas. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você estará com muita disposição para o trabalho. No amor: você estará subindo pelas paredes. Então vista uma fantasia que tem a ver com o Halloween e dance para a pessoa amada porque isso tirará o relacionamento da rotina. Cor do dia:  vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

6 – Virgem: se você for a uma festa de Halloween fará muito sucesso. No amor: hoje à noite conhecerá uma pessoa interessante. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você descobrirá muitos segredos se levar alguma criança ou adolescente para uma festa infantil de Halloween. Pois você precisa disso para abrir sua mente. No amor: tome banho com pétalas de magnólia para se sentir melhor. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

8 – Escorpião: no trabalho lucrará com tudo o que é relacionado ao Halloween. No amor: vá a uma festa de Halloween com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

9 – Sagitário: excelente dia para orar para os antepassados. Pois se fizer isso hoje, sua vida melhorará bastante. Peça perdão mentalmente para todas as pessoas que você prejudicou e o mais importante: mude de atitude. Acenda incenso de alfazema para se acalmar. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 – Aquário: o Halloween trouxe muito lucro no seu trabalho. Portanto, agradeça ao sobrenatural. Evite alimentos gelados porque fará mal à garganta. Tome chá de gengibre. No amor: ganhará um presente inesperado. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: curta o Halloween fazendo qualquer simpatia em que você acredita. No amor: prepare uma noite romântica para a pessoa amada. Perfume do dia: musk. Cor do dia: azul-marinho.

Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a terça é Marte, portanto, mantenha a calma

28/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO

1 – Áries: cuidado com assaltos e roubos com violência. Portanto, hoje não ande sozinho, assim prefira ir aos compromissos com algum amigo ou colega. No amor: não fale mal de ex. Tome banho de pétalas de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: cuidado com discussões no ambiente de trabalho. No amor: taurino com perfume de cravo-da-índia é irresistível. Acenda incenso de cravo-da-índia para proteção. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.

3 – Gêmeos:  hoje, em sua casa ou no local onde você está, algum aparelho travará ou quebrará. Portanto, preste atenção. Também tenha cuidado ao dirigir porque seu carro poderá apresentar algum tipo de defeito. No amor: você se encantará por uma pessoa que conhecerá hoje. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

5 – Leão: Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas. No amor: curta os bons momentos com a pessoa amada. Cor do dia: tijolo. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: hoje ligue o rádio aleatoriamente e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: você precisa ser mais romântico. Tome banho de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: excelente dia para praticar esportes e você ganhará até prêmios. Procure praticar esportes com seus filhos ou netos porque isso trará uma muita alegria para eles. Porém não gaste dinheiro demais hoje, pois isso trará problemas. Cor do dia: marfim. No amor: não saia com a pessoa amada hoje à noite porque a confusão está no ar. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Acenda incenso de 7 ervas para proteção. Aliás, um banho de 7 ervas fará bem para você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.

9 – Sagitário: pare de bobear e corra atrás de clientes, se quiser lucrar. Também anuncie seus produtos ou serviços de forma virtual e presencial. Acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: fale menos e procure tomar a iniciativa. Na família: discutirá com crianças e jovens da família. No amor: você está desconfiando da pessoa amada. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, invejosos aprontarão com você. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: tomar a atitude para ser feliz, também faz parte da vida. Cor do dia: verde. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: para conseguir freguesia e ter lucros acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, que na mesma hora você verá a diferença. No amor: se a pessoa amada estiver emburrada, não insista. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: crisântemo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a segunda é a própria Lua, portanto é um excelente dia para conseguir emprego

27/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO

1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção na área profissional.  No amor: cuidado com as ousadias porque podem interpretar mal você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro:  as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma. Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: faça o que sua intuição mandar. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos:  nessa segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco. Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: você se ligará no seu lado espiritual. Pois se conectará mais com o Misticismo porque terá sonhos reveladores. Assim estude mais sobre Ocultismo. No amor: não corra atrás de sarna para se coçar, então jogue sua energia somente para a Espiritualidade. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: excelente dia para defumar a casa e o local de trabalho com incenso, pois todas as energias negativas sairão graças à Lua nova. Mas cuidado com quem você compartilha seus segredos. Pois há muitos traidores ao seu redor. No amor: cuidado com os invejosos que estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje. O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. No amor: tome café com a pessoa amada. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

8 – Escorpião: você está transformando sonhos de infância em realidade através da Lei da Atração e de práticas esotéricas como a visualização. Então está no caminho certo. Mas não pode ficar o tempo todo no mundo da fantasia, pois a realidade é cruel. Portanto, a sua pessoa se decepcionará com algumas instituições e lugares. No amor: a pessoa amada está traindo você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: no trabalho, colegas invejosos provocarão você. Porém, não revide. Então acenda um incenso de alfazema no seu trabalho para manter a sua calma e deixar os colegas leves. No amor: conhecerá um Dom Juan. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: excelente dia para investir no Marketing da sua empresa e renovar o estoque. Faça uma pesquisa com os seus clientes sobre quais os produtos que eles têm interesse em comprar. No amor: receberá mensagens de amores do passado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

