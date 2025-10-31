Confira o seu horóscopo de hoje, 31 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje estará com toda a energia. Mas os reais problemas são os invejosos. Nesse dia de Halloween faça a seguinte simpatia: pegue uma vassoura de palha, depois escreva em uma folha de papel os seus sonhos, após isso corte cada pedido em tiras, bote na vassoura e coloque ela na porta da sua casa. Essa magia faz com que seus sonhos se realizem sem a interferência de invejosos. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: você está com muitos conflitos com colegas de trabalho. Portanto, hoje, faça a seguinte simpatia: compre sacos com doces e distribua para crianças. No amor: nessa sexta tome coragem e fale para a pessoa amada tudo o que você está sentindo. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: pessoas invejosas estão ao seu redor. Então para acabar com isso faça a seguinte simpatia: hoje coloque abóboras ou enfeites em formato de abóboras na frente da sua casa e do seu trabalho. Assim, você sentirá que o clima ficará mais leve. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: você anda muito cansado do trabalho e da família. Então, hoje, ao chegar em casa faça um escalda-pés com sal grosso. Depois acenda incenso de sal grosso e faça suas orações preferidas. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você estará com muita disposição para o trabalho. No amor: você estará subindo pelas paredes. Então vista uma fantasia que tem a ver com o Halloween e dance para a pessoa amada porque isso tirará o relacionamento da rotina. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

6 – Virgem: se você for a uma festa de Halloween fará muito sucesso. No amor: hoje à noite conhecerá uma pessoa interessante. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

7 – Libra: você descobrirá muitos segredos se levar alguma criança ou adolescente para uma festa infantil de Halloween. Pois você precisa disso para abrir sua mente. No amor: tome banho com pétalas de magnólia para se sentir melhor. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

8 – Escorpião: no trabalho lucrará com tudo o que é relacionado ao Halloween. No amor: vá a uma festa de Halloween com a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

9 – Sagitário: excelente dia para orar para os antepassados. Pois se fizer isso hoje, sua vida melhorará bastante. Peça perdão mentalmente para todas as pessoas que você prejudicou e o mais importante: mude de atitude. Acenda incenso de alfazema para se acalmar. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: hoje você verá seu ex se dando mal. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 – Aquário: o Halloween trouxe muito lucro no seu trabalho. Portanto, agradeça ao sobrenatural. Evite alimentos gelados porque fará mal à garganta. Tome chá de gengibre. No amor: ganhará um presente inesperado. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: curta o Halloween fazendo qualquer simpatia em que você acredita. No amor: prepare uma noite romântica para a pessoa amada. Perfume do dia: musk. Cor do dia: azul-marinho.