Confira o seu horóscpo de hoje, 26/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: você está com vontade tirar fotos com o Papai Noel e com as decorações natalinas da cidade. Então não tenha vergonha e fique à vontade. No amor: tome banho com pétalas de rosas vermelhas para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

2 – Touro: hoje na rua encontrará alguém conhecido que não vê há anos. No amor: se você não correr atrás, não terá o romance que tanto sonha. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

3 – Gêmeos: nessa quarta-feira você precisa acender um incenso de rosas amarelas porque recebeu visitas pesadas no lar e no trabalho em dias anteriores.

Na hora do almoço ou do jantar faça a simpatia das pétalas de rosas amarelas para expulsar energias negativas na hora da refeição: coloque pétalas de rosas amarelas debaixo do seu prato e depois descarte essas mesmas pétalas em água corrente.

Na família: se você é mãe relembre, com seus filhos, como era divertida a sua infância na escola. No amor: controle seus nervos e não tenha crise de ciúmes. Cor do dia: tífani. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: nessa quarta-feira você precisa fazer uma oração aos antepassados. Também aproveite para iniciar as tradicionais novenas de igrejas porque receberá bênçãos e avisos espirituais. Cuidado ao expor suas opiniões políticas nas redes sociais porque não será bem interpretado.

Na família: reúna as crianças e explique sobre a importância dos estudos para o futuro. No amor: se imponha e não deixe a pessoa amada ficar de cobranças absurdas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: o barulho da vizinhança e do ambiente de trabalho incomodará você. Porém não reclame porque será pior. Tome cuidado ao falar ao celular na rua ou no ponto de ônibus porque corre o risco de assaltos. Também tome cuidado ao estacionar seus veículos ou ao andar de ônibus, pois os ladrões estão de olho.

Na família: aproveite para contar histórias para dormir às crianças ou aos idosos porque você se sentirá leve. No amor: a pessoa amada estará ciumenta. Cor do dia: areia. Perfumes do dia: tulipa ou begônia.

6 – Virgem: nessa quarta-feira postagens ou vídeos seus podem viralizar nas redes sociais com grande possibilidade de você se transformar em um influenciador famoso.

Na família: não imponha para seus filhos, as profissões que você deseja para eles. No amor: existirão brigas e conflitos, portanto, mantenha a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: pessoas acusarão você de ficar de ostentação nas redes sociais, mas não dê bola. Há possibilidades da sua pessoa ser demitida, mas encontrará um emprego melhor. No amor: cuidado com golpistas nas redes sociais. Na família: você descobrirá uma traição, mas não deverá fazer escândalos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: golpistas tentarão enganar você através das redes sociais, portanto, tome cuidado. Se você vende algum produto, não mande o produto antes para o cliente pagar depois. Também tome cuidado com o golpe do PIX falso. Na família: parentes tentarão passar a perna em você.

No amor: não faça tudo o que a pessoa amada deseja, pois você não está tendo reciprocidade. Um ex ciumento cruzará o seu caminho, assim não se esqueça de pedir ajuda às autoridades competentes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje você sentirá dores nos ombros e nos músculos. Portanto, procure um massagista profissional. Excelente dia para começar uma atividade física, como: esporte, dança ou ginástica.

Na família: se há membros narcisistas, a melhor solução é se afastar. No amor: conflitos com a pessoa amada, afinal vocês dois falam demais. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: nessa quarta-feira você sentirá dores nas costas por causa de problemas com postura. Então procure atividades como: aulas de dança ou academia de ginástica.

Para evitar estresse, basta não levar a vida tão a sério. Não seja rígido demais com os seus subordinados. Na família: quando chegar em casa brinque com seus filhos, netos ou crianças em geral porque isso fará bem a sua alma. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: se você sonha em fazer mudanças no seu ambiente de trabalho, hoje é o dia ideal. Também se a sua pessoa deseja mudar a decoração do seu lar, essa quarta-feira também é o melhor momento. Aliás, a Lua nova sempre colaborou com você.

Hoje faça a simpatia do dinheiro na tromba do elefante para ter prosperidade que funciona assim: pegue uma estátua de elefante, de qualquer tamanho e uma nota de dinheiro de qualquer valor. Então amarre a nota na tromba do elefante e coloque atrás da porta. Desse jeito, choverão clientes para você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: excelente dia para fazer a simpatia do caderno mágico para ter prosperidade que funciona assim: pegue um caderno novo e um lápis. Depois escreva a frase: “Universo, eu quero...” Assim você pode escrever tudo o que você quer que aconteça no mês que vem, que é fevereiro.

Mas não deixe ninguém tocar nesse caderno. Na família: volte a fazer trabalhos manuais, como artesanatos e artes plásticas, para presentear seus familiares porque isso deixará você alegre. No amor: hoje não marque encontros com pessoas que você conversa por aplicativos. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.