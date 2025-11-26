Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscpo de hoje, 26/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quarta é Mercúrio

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

26/11/2025 - 00h02
1 – Áries: você está com vontade tirar fotos com o Papai Noel e com as decorações natalinas da cidade. Então não tenha vergonha e fique à vontade. No amor: tome banho com pétalas de rosas vermelhas para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: rosas vermelhas.

2 – Touro: hoje na rua encontrará alguém conhecido que não vê há anos. No amor: se você não correr atrás, não terá o romance que tanto sonha. Tome banho com pétalas de magnólia para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: magnólia.

3 – Gêmeos: nessa quarta-feira você precisa acender um incenso de rosas amarelas porque recebeu visitas pesadas no lar e no trabalho em dias anteriores.

Na hora do almoço ou do jantar faça a simpatia das pétalas de rosas amarelas para expulsar energias negativas na hora da refeição: coloque pétalas de rosas amarelas debaixo do seu prato e depois descarte essas mesmas pétalas em água corrente.

Na família: se você é mãe relembre, com seus filhos, como era divertida a sua infância na escola. No amor: controle seus nervos e não tenha crise de ciúmes. Cor do dia: tífani. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: nessa quarta-feira você precisa fazer uma oração aos antepassados. Também aproveite para iniciar as tradicionais novenas de igrejas porque receberá bênçãos e avisos espirituais. Cuidado ao expor suas opiniões políticas nas redes sociais porque não será bem interpretado.

Na família: reúna as crianças e explique sobre a importância dos estudos para o futuro. No amor: se imponha e não deixe a pessoa amada ficar de cobranças absurdas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: o barulho da vizinhança e do ambiente de trabalho incomodará você. Porém não reclame porque será pior. Tome cuidado ao falar ao celular na rua ou no ponto de ônibus porque corre o risco de assaltos. Também tome cuidado ao estacionar seus veículos ou ao andar de ônibus, pois os ladrões estão de olho.

Na família: aproveite para contar histórias para dormir às crianças ou aos idosos porque você se sentirá leve. No amor: a pessoa amada estará ciumenta. Cor do dia: areia. Perfumes do dia: tulipa ou begônia.

6 – Virgem: nessa quarta-feira postagens ou vídeos seus podem viralizar nas redes sociais com grande possibilidade de você se transformar em um influenciador famoso.

Na família: não imponha para seus filhos, as profissões que você deseja para eles. No amor: existirão brigas e conflitos, portanto, mantenha a calma. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: pessoas acusarão você de ficar de ostentação nas redes sociais, mas não dê bola. Há possibilidades da sua pessoa ser demitida, mas encontrará um emprego melhor. No amor: cuidado com golpistas nas redes sociais. Na família: você descobrirá uma traição, mas não deverá fazer escândalos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: golpistas tentarão enganar você através das redes sociais, portanto, tome cuidado. Se você vende algum produto, não mande o produto antes para o cliente pagar depois. Também tome cuidado com o golpe do PIX falso. Na família: parentes tentarão passar a perna em você.

No amor: não faça tudo o que a pessoa amada deseja, pois você não está tendo reciprocidade. Um ex ciumento cruzará o seu caminho, assim não se esqueça de pedir ajuda às autoridades competentes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje você sentirá dores nos ombros e nos músculos. Portanto, procure um massagista profissional. Excelente dia para começar uma atividade física, como: esporte, dança ou ginástica.

Na família: se há membros narcisistas, a melhor solução é se afastar. No amor: conflitos com a pessoa amada, afinal vocês dois falam demais. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: nessa quarta-feira você sentirá dores nas costas por causa de problemas com postura. Então procure atividades como: aulas de dança ou academia de ginástica.

Para evitar estresse, basta não levar a vida tão a sério. Não seja rígido demais com os seus subordinados. Na família: quando chegar em casa brinque com seus filhos, netos ou crianças em geral porque isso fará bem a sua alma. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: se você sonha em fazer mudanças no seu ambiente de trabalho, hoje é o dia ideal. Também se a sua pessoa deseja mudar a decoração do seu lar, essa quarta-feira também é o melhor momento. Aliás, a Lua nova sempre colaborou com você.

Hoje faça a simpatia do dinheiro na tromba do elefante para ter prosperidade que funciona assim: pegue uma estátua de elefante, de qualquer tamanho e uma nota de dinheiro de qualquer valor. Então amarre a nota na tromba do elefante e coloque atrás da porta. Desse jeito, choverão clientes para você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: excelente dia para fazer a simpatia do caderno mágico para ter prosperidade que funciona assim: pegue um caderno novo e um lápis. Depois escreva a frase: “Universo, eu quero...” Assim você pode escrever tudo o que você quer que aconteça no mês que vem, que é fevereiro.

Mas não deixe ninguém tocar nesse caderno. Na família: volte a fazer trabalhos manuais, como artesanatos e artes plásticas, para presentear seus familiares porque isso deixará você alegre. No amor: hoje não marque encontros com pessoas que você conversa por aplicativos. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 23/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege o domingo é o Sol

23/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: aproveite o domingo para visitar as feiras de artesanato e adquirir produtos para o Natal. Aliás, arianos costumam ser excelentes artistas e você pode produzir artesanato também. No amor: conhecerá uma pessoa interessante hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: receberá visitas indesejáveis que provocarão você. Então mantenha a calma. No amor: pessoas farão perguntas indiscretas sobre a vida amorosa. Acenda incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: você será a estrela principal se participar de eventos sociais nesse domingo. Mas evite comer maionese em restaurantes ou lanchonetes porque ela poderá estar com salmonela. No final da noite sentirá um pouco de dor de garganta. Portanto tome chás de: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: hoje você precisa passear em alguma feira especial de domingo. Pois encontrará um objeto que lembrará de momentos felizes do passado.

Então compre o produto porque ele funcionará como amuleto para você. Na família e no amor: o canceriano se sentirá satisfeito se cantar músicas com filhos, netos e com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: tome cuidado ao sair com salto alto de casa porque pode tropeçar ou sofrer algum acidente. Também tome cuidado ao pegar transporte por aplicativo, pois o motorista tentará dar um golpe.

Mesmo assim, hoje é um dia excelente para praticar esportes porque você ganhará até prêmios. No amor: hoje cairá a máscara da pessoa amada e ela fará um escândalo. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: no amor, se você está se relacionamento com alguém que conheceu em aplicativo de namoro, cuidado: você está sendo enganado.

Aliás, pessoas tentarão abrir seus olhos e é melhor acreditar nelas. Se você deseja encontrar alguém sério, então procure em lugares como: no trabalho, na vizinhança ou em apresentações de amigos em comum. Ultimamente você está passando por uma fase difícil, mas não está demonstrando aos outros. Então fique sossegado porque a sua pessoa está no caminho certo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se você for dono de veículo, cuidado, pois tentarão roubar seu carro. Na família: hoje é o dia ideal para brincar de cantar músicas de Natal com as crianças da família. Aliás, você se sentirá pleno se fizer essa brincadeira com os pequenos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.

 8 – Escorpião: hoje, se você cozinhar, receberá elogios. No amor: se a sua pessoa oferecer uma comida feita com as próprias mãos conquistará a pessoa amada. Se começar a trabalhar com artesanato, nesse domingo, você fará sucesso nessa área para o resto da vida. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: se rolar uma oportunidade de serviço extra, nesse domingo, aceite. Pois você fará sucesso. Na família: evite visitar parentes e nunca se meta na vida deles porque isso sempre gera confusão. No amor: a pessoa amada está cansada dos seus caprichos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: o Natal está chegando e você já está estressado. Então aproveite o domingo para passar num spa ou até mesmo para relaxar em casa sem muitas preocupações. No amor: ignore as cobranças absurdas da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: ótimo dia para passear com animais de estimação, cuidar da horta e do jardim. Pois se você plantar uma muda hoje, ela crescerá trazendo bons fluidos para você.

No amor e na família: cuidado, pois um ex ciumento continua vigiando você. Aliás ele espiona você, através perfis fakes nas redes sociais e pagou para alguns vizinhos vigiarem seu comportamento. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

12 – Peixes: domingo ideal para visitar lugares místicos e sagrados com crianças da sua família. Explique aos pequenos sobre a importância da Espiritualidade e também sobre a importância de estudar. Depois que você fizer isso, sentirá uma suave paz de espírito. Aproveite o dia para tocar algum instrumento musical, pois fará sucesso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 19/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a sexta-feira é Vênus

21/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje alguém procurará você para desabafar e contar segredos. Isso é sinal de que você tem uma luz especial. Honre isso e guarde os segredos. No amor: a Lua nova permite que você encontre novos amores. Cor do dia: prata. Perfume do dia almíscar.

2 – Touro: um bom taurino não gosta de emendar feriado. Então se trabalhar hoje, estranhará o ambiente porque ele estará suave e leve. No amor: a Lua nova permite que você faça declarações de amor sem ser rejeitado. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: esqueça os traumas e lembranças ruins do passado. Hoje você encontrará algo precioso na rua e que, realmente, não tem dono. No amor: amores do passado procurarão você nas redes sociais e nas ruas, por isso é necessário esquecer os traumas. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nessa sexta-feira você não deverá andar de salto alto e nem de chinelo, na rua, porque correrá riscos de acidentes com esses calçados. No amor: hoje você receberá carinho de alguém que sente saudade. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

5 – Leão: procure não dar risadas altas e nem falar alto demais porque poderá ter problemas com isso hoje. Nessa sexta-feira você receberá uma declaração de amor de quem você menos imagina. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor de parreira.

6 – Virgem: você encontrará sem querer, uma pessoa do seu passado, na rua ou nas redes sociais. Hoje seu animal de estimação não estará bem de saúde. Na família: um idoso da sua família precisa dos seus cuidados. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: cuidado com tudo o que você toca, pois hoje poderá se machucar. No amor: nessa sexta-feira uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 – Escorpião: tire da sua cabeça a ideia de conseguir dinheiro através de um aplicativo de conteúdo sensual adulto. Pois o dinheiro não compensará o sofrimento que virá depois. No amor: hoje você receberá elogios de alguém especial. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: hoje seu carro ou o ônibus que você pega terá problemas. Também terá um pouco de dificuldade para andar a pé porque estará difícil de atravessar a rua. Nessa sexta-feira poderá receber a proposta de um segundo emprego. No amor: acabe com a carência afetiva adotando um novo hobby. Cor do dia: pink. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: hoje você será convidado para praticar algum esporte, então aceite porque fará bem para sua saúde e para sua carreira. Nessa sexta-feira você também será convidado para uma atividade depois do trabalho e deverá aceitar. No amor: um vizinho está de olho em você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: rosas brancas.

11 – Aquário: hoje você terá vontade de ir ao salão de beleza, tomar um banho demorado, marcar hora na manicure e passar cremes.

Então, vá em frente!

 No amor: poderá receber um pedido de namoro ou casamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: você terá vontade de ir a um restaurante famoso ou de dançar numa balada.

Então, simplesmente aproveite a oportunidade!

Porém cuidado ao andar com o celular na rua, pois os ladrões não dormem.

No amor: acenda incenso de capim-limão para atrair a pessoa ideal.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

