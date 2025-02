Confira seu horóscopo de hoje, 21 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: não aposte dinheiro em jogos, pois perderá muito. Hoje é o dia para dar o basta naquele pretendente insistente e para aquele parente chato que vive pegando no seu pé. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: hoje é o melhor dia para terminar tarefas que você está procrastinando há muito tempo, pois você será cobrado por elas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

3 – Gêmeos: cuidado ao andar na chuva e ao caminhar em pisos molhados porque você poderá escorregar. Então, preste atenção!

No trabalho: quando você tem dificuldade de ser escutado, você costuma ameaçar as pessoas e isso pode trazer consequências horríveis. Então procure se impor com argumentações coerentes.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

4 – Câncer: se você é mãe ou avó, hoje é um excelente dia para revisar os cadernos das crianças e verificar quais matérias elas têm dificuldades. Lembre-se que fazer lições de casa com os filhos ajuda no desenvolvimento de crianças e de adolescentes. Essa sexta-feira também é um excelente dia para o canceriano que estuda, pois terá facilidade de memorização e criação. Cor do dia: bege. Perfumes dos dias: petúnias e begônias.

5 – Leão: se você é mãe, aproveite a sexta-feira para conversar com seus filhos. Pois um deles está gazeando aula e namorando uma pessoa que é uma péssima influência. Na família: aproveite a sexta-feira para planejar um final de semana com familiares. No amor: receberá elogios de quem menos espera. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: você está prestes a perder um idoso da sua família que irá desencarnar brevemente. Então prepare seu espírito. Na família: ensine aos seus filhos e às crianças, em geral, sobre a importância da sabedoria dos idosos. No amor: uma paixão do passado entrará em contato mesmo que você já esteja namorando. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: não vá ao salão de beleza hoje, pois a cabeleireira e a manicure poderão errar e isso não será por culpa delas. Na família: se você é mãe, um dos seus filhos estará rebelde e respondão, então se imponha logo. No amor: a pessoa amada estará de cara amarrada, mas não por culpa sua. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

8 – Escorpião: não marque encontros com pretendentes virtuais por aplicativos de relacionamentos, pois os astros afirmam que será perigoso. Na família: se você é mãe, seus filhos querem ir sozinhos a um local perigoso nesse final de semana, então tenha um diálogo sério com eles. No amor: cuidado, pois um ex ciumento ainda está de olho em você. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

9 – Sagitário: hoje é o dia ideal cobrar dívidas financeiras de clientes, fregueses e patrões que estão devendo dinheiro para você. Aliás, hoje você receberá o pagamento de alguma dívida. No amor: a pessoa amada estará cansada, portanto, não insista. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: erva-doce.

10 - Capricórnio: nessa sexta-feira você estará nervoso e cansado. Portanto, ao chegar em casa, tome um banho relaxante, acenda um incenso de alfazema e faça um exercício suave de alongamento ou yoga. No amor: não marque encontros hoje porque você estará cansando devido ao excesso de trabalho. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: se você trabalha com vendas, hoje será um excelente dia. No amor: um amigo de longa data, que fala pouco com você, fará uma declaração de amor. Mas não acredite nos falsos sentimentos dele porque a intenção do sujeito é se aproveitar de você financeiramente. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

12 – Peixes: se você é mãe ou avó, hoje é um ótimo dia para fazer as tarefas escolares junto com as crianças. Aliás, hoje você acordou com vontade de contar histórias antes de dormir para alguém.

Então aproveite a disposição e conte histórias para ninar para as crianças ou para a pessoa amada. Pois isso trará alegria à sua alma.

Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: gardênia.