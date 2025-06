Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: se você fizer uma atividade diferente hoje será bem-sucedido. Mas, cuidado com os invejosos. Por isso acenda um incenso de arruda. No amor: a noite está excelente para encontros românticos. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: a sexta-feira de noite minguante é ideal para o taurino cortar ciclos. Assim pode acabar com relacionamentos abusivos sem o risco de perseguição de outras pessoas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: seu sonho é se livrar de vizinhos chatos, parentes narcisistas e parceiros indiferentes. Então peça isso à Lua minguante nessa sexta-feira e será atendido. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos e na mesma hora sentirá a diferença. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

4 – Câncer: acenda um incenso de alecrim, pela manhã, para trazer ânimo. Na família: terá problemas com filhos ou netos que desejam sair com más companhias e frequentar baladas perigosas. Então faça valer sua autoridade de mãe ou de avó. No amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: se sair hoje à noite, brilhará e chamará a atenção. Mas não beba álcool porque poderá exagerar e até mesmo entrar em coma. No amor: não vá aos motéis com desconhecidos porque é cilada. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: seus filhos ou netos estão com problemas na escola, portanto, converse hoje com eles sobre isso. Também é importante verificar os cadernos deles para confirmar se não estão com dificuldades em alguma matéria.

Faça a simpatia da sopa de letrinhas com as crianças e adolescentes: dê sopa de letrinhas aos pequenos na janta.

Depois quando forem para a cama, abra os livros ao redor deles e faça uma oração para os anjos, dessas mesmas crianças, desejando bom rendimento escolar. No amor: não tenha aventuras casuais hoje porque será cilada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

7 - Libra: não vá para salões de beleza e nem clínicas de estética hoje porque estamos na Lua minguante. Assim seus procedimentos poderão minguar. No amor: ofereça uma taça de vinho, para a pessoa amada, no jantar. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

8 – Escorpião: não pense em fazer procedimentos estéticos porque poderá se arrepender. Também não tente regimes malucos e nem use a famosa caneta emagrecedora porque trará danos a sua saúde. No amor: a noite está excelente para romance. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

9 – Sagitário: o dia está excelente para atividades como: Yoga, Meditação, alongamento e Dança. Hoje você deve acender incenso de alfazema em casa e no trabalho porque precisa de harmonia. No amor: faça massagens na pessoa amada porque isso trará harmonia a todos. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: você precisa se alimentar melhor porque está com sintomas de anemia. Portanto, prepare ou encomende uma sopa de feijão com: feijão batido no liquidificador, macarrão, legumes e carnes. No amor: não cobre coisas absurdas da pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

11 – Aquário: se o ambiente está hostil em casa, verifique se não existe um vaso com espada-de-são-jorge dentro da residência. Pois esse tipo de planta só pode ficar no jardim ou no quintal porque dentro de casa pode provocar brigas. Para ter harmonia no lar, tenha um lírio da paz na sala. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

12 – Peixes: abra qualquer livro de forma aleatória e a resposta para suas dúvidas estarão na página que abrir. Pode ser qualquer livro, de sua preferência, até mesmo a Bíblia. No amor: leve a pessoa amada para o seu mundo de Esoterismo e Misticismo. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.