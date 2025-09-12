Horóscopo da Sexta-Feira de Lua Cheia

Áries
Essa sexta-feira é excelente para novas parcerias comerciais. No campo profissional, os arianos se destacam como terapeutas e enfermeiros, então hoje é dia de brilhar.
Amor: evite marcar encontros com desconhecidos.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: bálsamo.
Touro
Evite passar o dia com parentes, pois há risco de brigas familiares. Se puder, busque um retiro espiritual, de qualquer religião ou filosofia, que fará muito bem para o seu espírito.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.
Gêmeos
Nesta Lua cheia, a geminiana incorpora o arquétipo da Imperatriz — se esse for o desejo, há forte energia para gravidez.
Amor: invista mais no diálogo no relacionamento. Tome banho de pétalas de jasmim para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
Câncer
Na rua, redobre a atenção com cães e gatos para evitar mordidas. Em casa ou no trabalho, tenha cuidado com picadas de aranha e escorpião.
Amor: clima favorável para paquerar.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: petúnia.
Leão
Se você é mãe, aproveite para realizar tarefas com os filhos ou crianças da família: isso trará alegria ao espírito. Evite usar o celular na rua, pois ladrões estão atentos.
Amor: faça uma surpresa para a pessoa amada e o resultado será incrível.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: floral.
Virgem
O cansaço pode pesar hoje. Tome chá de alecrim para revigorar-se. A Lua cheia é um bom momento para acender um incenso de São Jorge e proteger sua casa e trabalho.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.
Libra
Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Tome chá de calêndula em dias alternados para sentir melhoras em dois meses.
Amor: cuidado com elogios de pessoas que nunca encontrará pessoalmente — muitas querem apenas iludir.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.
Escorpião
Se sente cólicas, o chá de prímula pode ajudar já nos primeiros dias. O incenso dessa flor também trará equilíbrio.
Amor: convites para sair estão a caminho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.
Sagitário
Não adianta mudar de casa ou emprego se não houver transformação interior. Evite se meter na vida alheia — isso alimenta a fama de arrogância e antipatia. O ponto positivo é que você voltou a ter fé e até frequentar espaços religiosos.
Amor: banho com pétalas de rosas ajuda a elevar a autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Capricórnio
O verdadeiro segredo da magia está em transformar o ruim em bom — essa é a transmutação. Acenda um incenso de violeta para fortalecer essa energia.
Amor: alguém especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.
Aquário
Hoje você chamará atenção por onde passar. Mas fique alerta: um parente pode tentar prejudicar você. Use incenso de sândalo para proteção.
Amor: aposte em conversas sensuais.
Cor do dia: nude.
Perfume do dia: sândalo.
Peixes
Dia favorável para iniciar atividades intelectuais e receber presentes inesperados. Acenda incenso de âmbar para fortalecer a espiritualidade.
Amor: ótimo momento para atividades conjuntas com a pessoa amada.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: âmbar.