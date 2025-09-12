Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo da Sexta-Feira de Lua Cheia

Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira de Lua cheia para todos os signos. Amor, carreira, espiritualidade e dicas especiais para o seu dia

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

12/09/2025 - 00h02
Continue lendo...

Áries

Essa sexta-feira é excelente para novas parcerias comerciais. No campo profissional, os arianos se destacam como terapeutas e enfermeiros, então hoje é dia de brilhar.
Amor: evite marcar encontros com desconhecidos.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: bálsamo.

Touro

Evite passar o dia com parentes, pois há risco de brigas familiares. Se puder, busque um retiro espiritual, de qualquer religião ou filosofia, que fará muito bem para o seu espírito.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Gêmeos

Nesta Lua cheia, a geminiana incorpora o arquétipo da Imperatriz — se esse for o desejo, há forte energia para gravidez.
Amor: invista mais no diálogo no relacionamento. Tome banho de pétalas de jasmim para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Câncer

Na rua, redobre a atenção com cães e gatos para evitar mordidas. Em casa ou no trabalho, tenha cuidado com picadas de aranha e escorpião.
Amor: clima favorável para paquerar.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: petúnia.

Leão

Se você é mãe, aproveite para realizar tarefas com os filhos ou crianças da família: isso trará alegria ao espírito. Evite usar o celular na rua, pois ladrões estão atentos.
Amor: faça uma surpresa para a pessoa amada e o resultado será incrível.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: floral.

Virgem

O cansaço pode pesar hoje. Tome chá de alecrim para revigorar-se. A Lua cheia é um bom momento para acender um incenso de São Jorge e proteger sua casa e trabalho.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Libra

Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Tome chá de calêndula em dias alternados para sentir melhoras em dois meses.
Amor: cuidado com elogios de pessoas que nunca encontrará pessoalmente — muitas querem apenas iludir.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Escorpião

Se sente cólicas, o chá de prímula pode ajudar já nos primeiros dias. O incenso dessa flor também trará equilíbrio.
Amor: convites para sair estão a caminho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Sagitário

Não adianta mudar de casa ou emprego se não houver transformação interior. Evite se meter na vida alheia — isso alimenta a fama de arrogância e antipatia. O ponto positivo é que você voltou a ter fé e até frequentar espaços religiosos.
Amor: banho com pétalas de rosas ajuda a elevar a autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

O verdadeiro segredo da magia está em transformar o ruim em bom — essa é a transmutação. Acenda um incenso de violeta para fortalecer essa energia.
Amor: alguém especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Aquário

Hoje você chamará atenção por onde passar. Mas fique alerta: um parente pode tentar prejudicar você. Use incenso de sândalo para proteção.
Amor: aposte em conversas sensuais.
Cor do dia: nude.
Perfume do dia: sândalo.

Peixes

Dia favorável para iniciar atividades intelectuais e receber presentes inesperados. Acenda incenso de âmbar para fortalecer a espiritualidade.
Amor: ótimo momento para atividades conjuntas com a pessoa amada.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: âmbar.

Astral

Horóscopo do Dia: previsões para os 12 Signos

Confira as orientações para seu signo hoje, com dicas de proteção, amor e energias

09/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Excelente dia para começar um emprego novo ou incrementar um projeto já antigo.
No amor: um amor do passado correrá atrás de você, mas fuja porque é cilada.
Acenda incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

Touro

Seu principal problema é que você se inspira nas ideias dos outros sem indicar as fontes, o que pode trazer sérios problemas na Justiça.
No amor: dê um presente para conquistar seu pretendente.
Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais sensual.
Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos

Coloque câmeras na sua casa e no seu trabalho porque ladrões estão de olho.
No amor: não fale mais do ex, pois suas opiniões chegarão aos ouvidos dele.
Tome banho com pétalas de lírios para ficar mais magnético e intuitivo.
Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios.

Câncer

Familiares estão deixando você exausto, portanto se afaste por um tempo.
No amor: não comece nenhum relacionamento hoje porque poderá se dar mal.
Tome banho com pétalas de azaléa para ficar mais atraente.
Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

Leão

Hoje terá conflitos familiares. Você anda agitado e com insônia.
Tome chá de camomila, acenda incenso de camomila e faça banho com camomila para trazer calma.
No amor: evite brigas com a pessoa amada.
Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: camomila.

Virgem

Você está precisando desabafar sobre seus problemas e falar verdades para algumas pessoas. A falta de coragem está causando dores no corpo.
Tome banho com pétalas de boca-de-leão e acenda incenso da mesma flor para ganhar coragem.
No amor: não se envolva em disputas amorosas.
Cor do dia: carmim. Perfume do dia: boca-de-leão.

Libra

Abra qualquer livro de forma aleatória e encontrará a resposta para suas dúvidas. Pode ser qualquer livro, até mesmo a Bíblia.
No amor: compre roupas íntimas sensuais para aquecer a relação.
Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

Escorpião

Hoje você poderá achar um objeto perdido na rua. Se tiver nome, devolva ao dono. Se não tiver, agradeça ao Universo como um presente.
No amor: vista uma roupa sensual e dance para a pessoa amada, acendendo a chama da paixão.
Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

Sagitário

Você está se aproximando da família, mas isso não será positivo.
No amor: o relacionamento está conturbado após uma separação recente.
Tome banho com pétalas de violeta para transmutação, lembrando que o verdadeiro segredo da Magia é transformar o mal em bem.
Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Cuidado com assaltos e acidentes perto da sua casa. Ao atravessar a rua, preste atenção ao sinaleiro e olhe para os dois lados.
No amor: um ex criou perfis fakes na internet para espionar suas atividades.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Aquário

Hoje você sofrerá com pessoas autoritárias, o que trará desânimo.
Acenda incenso de pitanga e beba suco de pitanga para renovar as energias.
No amor: um colega de trabalho ou cliente está interessado em você.
Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

Peixes

Cuidado com a inveja de colegas de trabalho ou de escola. Acenda incenso de arruda para proteção.
No amor: uma pessoa especial convidará você para sair.
Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores silvestres.

Astral

Horóscopo de hoje: previsões da Lua Cheia para os 12 signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões da Lua Cheia para os 12 signos: amor, trabalho, proteção, cores e perfumes do dia

08/09/2025 00h00

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua cheia deixa você cheio de energia. Aproveite essa força para trabalhar e também para fazer o bem.
Proteção: acenda incenso de musgo de carvalho.
Amor: receberá mensagem de alguém do passado.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Touro (21/04 a 20/05)

Você pode acordar com dores nos músculos. Procure um massagista profissional.
Proteção: incenso de jasmim.
Amor: atenção se for casado com leonino ou libriano. Banho de jasmim aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Alguém de fora pode tentar prejudicar sua mercadoria ou trabalho. Fique atento.
Proteção: incenso de gardênia.
Amor: receberá mensagem de um amor da época de escola.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer (21/06 a 21/07)

Um familiar doente pode deixar você sobrecarregado.
Trabalho: não tenha inveja dos colegas elogiados.
Amor: sorria mais para conquistar ou manter seu relacionamento.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão (22/07 a 22/08)

O dia promete muito serviço em casa. Não pule tarefas, pois pode ser prejudicial. No fim, dará conta de tudo.
Amor: cuidado com pessoa gananciosa que pode mentir estar apaixonada.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Virgem (23/08 a 22/09)

Quando inseguro, você pode formar grupos para dar ordens por vaidade. Atenção: muitos já perceberam esse comportamento.
Amor: banho com pétalas de rosas aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pode começar com enxaqueca. Evite faltar ao trabalho para não ter prejuízos.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: um ex pode estar stalkeando você no mundo real e virtual.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua cheia dará destaque no trabalho, mas despertará inveja de colegas.
Proteção: incenso de arruda.
Amor: banho com pedaços de maçã aumenta seu poder de atração.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: flor de maçã.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se lutar por mais clientes, a Lua cheia trará recompensas.
Amor: vive uma separação temporária. Banho e incenso de mel podem ajudar a reconquistar a pessoa amada.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite ser autoritário, pois isso trará consequências negativas.
Amor: banho e incenso de canela elevam sua atração.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua cheia deixa você cheio de energia e atrai elogios de alguém improvável.
Proteção: incenso de oliva.
Amor: libido em alta.
Cor do dia: oliva.
Perfume do dia: flor da oliveira.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje, faça a famosa oração havaiana:
Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.
Essas palavras podem transformar seu dia.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

