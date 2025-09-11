Horóscopo de Hoje: energias da lua cheia e mensagens para cada signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries (21/03 – 20/04)

O ariano incorpora o arquétipo do lobo na Lua cheia. Assim fica disposto e muito mais criativo. Então aproveite essa disposição para se destacar no trabalho ou no hobby.

No amor: com a Lua cheia, você está uivando de desejo, portanto aproveite sem correr riscos.

Cor do dia : carmim

Perfume do dia: begônia

Touro (21/04 – 20/05)

A taurina incorpora o arquétipo da rainha na Lua cheia, mas ela traz alguns conflitos no trabalho para o taurino. Portanto, se afaste de librianos no ambiente de trabalho.

No amor: mande uma mensagem sensual, sem ser vulgar, para a pessoa que deseja conquistar.

Cor do dia : transparente

Perfume do dia: água de cheiro

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Hoje você terá problemas estomacais e digestivos. Portanto tome chá de boldo ou losna ou carqueja.

No amor: não corra atrás de pretendentes porque assim você estará pedindo para ser desprezado.

Cor do dia : verde

Perfume do dia: flores silvestres

Câncer (21/06 – 21/07)

Deixe de ter cara amarrada no trabalho e na família. Pois isso assusta os colegas, afasta os clientes e estraga seu relacionamento amoroso.

Lembre-se: cara feia não gera respeito, apenas dá uma aura de arrogância. Então tome chá de camomila para ficar suave.

Cor do dia : manteiga

Perfume do dia: camomila

Leão (22/07 – 22/08)

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes.

No amor: hoje você verá seu ex se dando mal.

Cor do dia : fúcsia

Perfume do dia: fúcsia

Virgem (23/08 – 22/09)

Use agasalhos ao sair de casa porque estamos no inverno. Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas.

Cor do dia : tijolo

Perfume do dia: flor funcionária

Libra (23/09 – 22/10)

Você está sentindo dores nas partes íntimas. Portanto, procure um médico imediatamente.

No amor: um ex espalhou imagens íntimas ou conversas particulares suas e você ainda não sabe. Para proteção, acenda um incenso de sálvia branca.

Cor do dia : branco

Perfume do dia: sálvia branca

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado com o golpe do Pix e do falso cartão de crédito.

No amor: tem um vizinho apaixonado por você. Tome banho com pétalas de margaridas para se sentir mais sensual.

Cor do dia : manteiga

Perfume do dia: margarida

Sagitário (22/11 – 21/12)

Na Lua cheia, o sagitariano tende a criar confusões desnecessárias e prejudiciais. Por isso não se meta na vida dos outros, respeite as escolhas dos seus parentes, não implique com vizinhos e não faça fofoca no ambiente de trabalho.

Para ficar calmo, acenda incenso de lavanda.

Cor do dia : lavanda

Perfume do dia: lavanda

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Hoje poderá ganhar na loteria. Mas se afaste do jogo do tigrinho e pirâmides financeiras.

No amor: leia a frase preferida da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

Cor do dia : verde

Perfume do dia: flor da oliveira

Aquário (21/01 – 19/02)

Hoje pessoas que estão devendo você pagarão as dívidas. Também pessoas entregarão coisas que você emprestou e pensou que tivesse perdido.

No amor: um cliente está apaixonado por você.

Cor do dia : lilás

Perfume do dia: flor de lilac

Peixes (20/02 – 20/03)

Excelente dia para ir aos salões de beleza e clínicas de estética.

No trabalho: faça todos os cursos que seus patrões e chefes sugerirem.

No amor: um ex está “stalkeando” você na vida real também.