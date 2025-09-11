Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Horóscopo de Hoje: energias da lua cheia e mensagens para cada signo

Confira o que os astros revelam para você neste dia de Lua cheia. Veja como ela influencia o trabalho, o amor e até mesmo sua energia pessoal

11/09/2025 - 00h02
Áries (21/03 – 20/04)

O ariano incorpora o arquétipo do lobo na Lua cheia. Assim fica disposto e muito mais criativo. Então aproveite essa disposição para se destacar no trabalho ou no hobby.
No amor: com a Lua cheia, você está uivando de desejo, portanto aproveite sem correr riscos.

  • Cor do dia: carmim

  • Perfume do dia: begônia

Touro (21/04 – 20/05)

A taurina incorpora o arquétipo da rainha na Lua cheia, mas ela traz alguns conflitos no trabalho para o taurino. Portanto, se afaste de librianos no ambiente de trabalho.
No amor: mande uma mensagem sensual, sem ser vulgar, para a pessoa que deseja conquistar.

  • Cor do dia: transparente

  • Perfume do dia: água de cheiro

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Hoje você terá problemas estomacais e digestivos. Portanto tome chá de boldo ou losna ou carqueja.
No amor: não corra atrás de pretendentes porque assim você estará pedindo para ser desprezado.

  • Cor do dia: verde

  • Perfume do dia: flores silvestres

Câncer (21/06 – 21/07)

Deixe de ter cara amarrada no trabalho e na família. Pois isso assusta os colegas, afasta os clientes e estraga seu relacionamento amoroso.
Lembre-se: cara feia não gera respeito, apenas dá uma aura de arrogância. Então tome chá de camomila para ficar suave.

  • Cor do dia: manteiga

  • Perfume do dia: camomila

Leão (22/07 – 22/08)

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes.
No amor: hoje você verá seu ex se dando mal.

  • Cor do dia: fúcsia

  • Perfume do dia: fúcsia

Virgem (23/08 – 22/09)

Use agasalhos ao sair de casa porque estamos no inverno. Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas.

  • Cor do dia: tijolo

  • Perfume do dia: flor funcionária

Libra (23/09 – 22/10)

Você está sentindo dores nas partes íntimas. Portanto, procure um médico imediatamente.
No amor: um ex espalhou imagens íntimas ou conversas particulares suas e você ainda não sabe. Para proteção, acenda um incenso de sálvia branca.

  • Cor do dia: branco

  • Perfume do dia: sálvia branca

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado com o golpe do Pix e do falso cartão de crédito.
No amor: tem um vizinho apaixonado por você. Tome banho com pétalas de margaridas para se sentir mais sensual.

  • Cor do dia: manteiga

  • Perfume do dia: margarida

Sagitário (22/11 – 21/12)

Na Lua cheia, o sagitariano tende a criar confusões desnecessárias e prejudiciais. Por isso não se meta na vida dos outros, respeite as escolhas dos seus parentes, não implique com vizinhos e não faça fofoca no ambiente de trabalho.
Para ficar calmo, acenda incenso de lavanda.

  • Cor do dia: lavanda

  • Perfume do dia: lavanda

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Hoje poderá ganhar na loteria. Mas se afaste do jogo do tigrinho e pirâmides financeiras.
No amor: leia a frase preferida da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

  • Cor do dia: verde

  • Perfume do dia: flor da oliveira

Aquário (21/01 – 19/02)

Hoje pessoas que estão devendo você pagarão as dívidas. Também pessoas entregarão coisas que você emprestou e pensou que tivesse perdido.
No amor: um cliente está apaixonado por você.

  • Cor do dia: lilás

  • Perfume do dia: flor de lilac

Peixes (20/02 – 20/03)

Excelente dia para ir aos salões de beleza e clínicas de estética.
No trabalho: faça todos os cursos que seus patrões e chefes sugerirem.
No amor: um ex está “stalkeando” você na vida real também.

  • Cor do dia: areia

  • Perfume do dia: âmbar

Horóscopo de hoje: previsões da Lua Cheia para os 12 signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões da Lua Cheia para os 12 signos: amor, trabalho, proteção, cores e perfumes do dia

08/09/2025 00h00

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua cheia deixa você cheio de energia. Aproveite essa força para trabalhar e também para fazer o bem.
Proteção: acenda incenso de musgo de carvalho.
Amor: receberá mensagem de alguém do passado.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Touro (21/04 a 20/05)

Você pode acordar com dores nos músculos. Procure um massagista profissional.
Proteção: incenso de jasmim.
Amor: atenção se for casado com leonino ou libriano. Banho de jasmim aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Alguém de fora pode tentar prejudicar sua mercadoria ou trabalho. Fique atento.
Proteção: incenso de gardênia.
Amor: receberá mensagem de um amor da época de escola.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer (21/06 a 21/07)

Um familiar doente pode deixar você sobrecarregado.
Trabalho: não tenha inveja dos colegas elogiados.
Amor: sorria mais para conquistar ou manter seu relacionamento.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão (22/07 a 22/08)

O dia promete muito serviço em casa. Não pule tarefas, pois pode ser prejudicial. No fim, dará conta de tudo.
Amor: cuidado com pessoa gananciosa que pode mentir estar apaixonada.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Virgem (23/08 a 22/09)

Quando inseguro, você pode formar grupos para dar ordens por vaidade. Atenção: muitos já perceberam esse comportamento.
Amor: banho com pétalas de rosas aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pode começar com enxaqueca. Evite faltar ao trabalho para não ter prejuízos.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: um ex pode estar stalkeando você no mundo real e virtual.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua cheia dará destaque no trabalho, mas despertará inveja de colegas.
Proteção: incenso de arruda.
Amor: banho com pedaços de maçã aumenta seu poder de atração.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: flor de maçã.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se lutar por mais clientes, a Lua cheia trará recompensas.
Amor: vive uma separação temporária. Banho e incenso de mel podem ajudar a reconquistar a pessoa amada.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite ser autoritário, pois isso trará consequências negativas.
Amor: banho e incenso de canela elevam sua atração.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua cheia deixa você cheio de energia e atrai elogios de alguém improvável.
Proteção: incenso de oliva.
Amor: libido em alta.
Cor do dia: oliva.
Perfume do dia: flor da oliveira.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje, faça a famosa oração havaiana:
Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.
Essas palavras podem transformar seu dia.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

Horóscopo de sábado: 06 de setembro de 2025 previsões por Signo

Confira as previsões para hoje, incluindo conselhos sobre amor, família, proteção, cores e perfumes para cada signo

06/09/2025 00h02

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege o sábado é Saturno. Portanto, se visitar algum lugar do passado, terá segredos revelados.


Áries

Nesse sábado você precisa visitar lugares onde passou a infância, pois muitas coisas serão esclarecidas nessa visita.
Amor: receberá muitos convites para sair.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: gardênia.

Touro

Se for trabalhar nesse sábado, surpresas agradáveis acontecerão.
Amor: não se relacione com pessoas baladeiras e que postam fotos com bebidas alcoólicas nas redes sociais.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.

Gêmeos

Receberá muitos elogios no seu hobby. Se sair hoje, fará um excelente networking.
Amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Câncer

Leve a família para um restaurante diferente hoje.
Amor: cuidado com pretendentes mais jovens, pois podem ser golpistas.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: patchuli.

Leão

Você está retomando hobbies e esportes do passado. Isso é ótimo, pois hoje colherá os frutos dessa escolha.
Amor: tome banho com flores do pessegueiro para ficar mais sensual. Também acenda incenso de pêssego ou flor de pessegueiro.
Cor do dia: pêssego.
Perfume do dia: flor de pessegueiro.

Virgem

Excelente dia para ir ao teatro, ao cinema ou ao circo.
Família: uma criança ou adolescente estará com febre.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: terá uma excelente companhia hoje.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

Libra

Excelente dia para cuidar da beleza. Porém, você acordará com a garganta estranha.
Dica: faça gargarejo com malva.
Amor: cuidado com pretendentes que só querem afanar seu dinheiro.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Escorpião

Hoje receberá elogios de um parente que sempre foi cruel com você. O mais interessante é que o elogio será sincero.
Amor: coloque a pessoa amada dentro dos seus projetos de vida.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Sagitário

Consiga um serviço extra neste final de semana e o universo conspirará a seu favor.
Amor: use roupas íntimas sensuais e deixe a magia acontecer.
Proteção: acenda incenso de Ylang-Ylang para renascer sua libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Capricórnio

Existirão conflitos com crianças e jovens da família. Converse sobre a importância do estudo e o valor de não se iludir com o amor. Ensine aos adolescentes técnicas para não caírem nas lábias de pessoas gananciosas que fingem buscar relacionamentos, mas desejam aplicar golpes financeiros.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: âmbar.

Aquário

O dia está excelente para atividades como Yoga, Meditação e alongamento.
Amor: a pessoa amada poderá estar com problemas de saúde relacionados ao estômago.
Proteção: acenda incenso de mirra.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: mirra.

Peixes

Seus filhos e netos querem sua companhia nesse final de semana. Passeie e brinque com eles, pois isso é essencial para que não se percam no futuro.
Amor: você chamará a atenção de pessoas desconhecidas.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

