Astral

Astral

Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quarta-feira

Confira as previsões do horóscopo desta quarta-feira. Amor, trabalho, espiritualidade e dicas especiais para cada signo do zodíaco

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

17/09/2025 - 00h02
Áries

Você está falando coisas comprometedoras em público, o que pode ser perigoso.
Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois podem colocar você em situações complicadas.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Touro

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você. Mantenha o silêncio e cumpra apenas o que foi combinado. Para evitar problemas na garganta, faça gargarejo com malva.
Amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data. Essas coisas acontecem.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Seu trabalho terá destaque na mídia e poderá ser reconhecido até no exterior.
Família: converse com seus filhos sobre bullying para prevenir situações na escola.
Amor: fofoqueiros tentarão colocar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: aromas frutais.

Câncer

Afaste-se de pessoas com energias ruins, mas não deixe de rezar por elas. A quarta-feira é dia de espiritualidade: vá a igrejas, templos ou terreiros.
Amor: não guarde mágoa quando a resposta da pessoa amada for um “não”.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Leão

Excelente dia para orações e simpatias. Para atrair mais dinheiro, acenda um incenso chamado “Chama Dinheiro”, tanto no trabalho quanto em casa.
Amor: a pessoa amada está desconfiando de você.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.
Amor: apesar de acreditar que é infeliz no amor, isso não é verdade. Para atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Libra

Risco de perda financeira no trabalho. Fique atento!
Família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência para evitar problemas futuros.
Amor: a pessoa amada está de birra apenas para chamar sua atenção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Tome cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes. Para proteção, use incenso de sálvia branca em casa e no trabalho.
Amor: um ex ciumento está observando você.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual da semana. Visite igrejas, templos ou terreiros, pratique Yoga e meditação. Coloque violetas nas janelas para afastar maus espíritos e despertar sua magia interior. Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Apesar de alguns erros de distração, você receberá elogios de chefes e clientes. Acenda incenso de canela para melhorar seu raciocínio.
Amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para fortalecer o relacionamento.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Aquário

Hoje você terá lucro no trabalho. Para atrair ainda mais clientes, acenda incenso “Chama Cliente”, especialmente nesta quarta-feira.
Amor: um amor do passado pode aparecer novamente pelas redes sociais.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Você pode acordar sentindo-se pesado e com vontade de purificação. Acenda incenso de mirra para fortalecer sua espiritualidade.
Amor: busque se relacionar apenas com quem valoriza a espiritualidade como você.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: mirra.

Astral

Horóscopo da Sexta-Feira de Lua Cheia

Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira de Lua cheia para todos os signos. Amor, carreira, espiritualidade e dicas especiais para o seu dia

12/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Essa sexta-feira é excelente para novas parcerias comerciais. No campo profissional, os arianos se destacam como terapeutas e enfermeiros, então hoje é dia de brilhar.
Amor: evite marcar encontros com desconhecidos.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: bálsamo.

Touro

Evite passar o dia com parentes, pois há risco de brigas familiares. Se puder, busque um retiro espiritual, de qualquer religião ou filosofia, que fará muito bem para o seu espírito.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Gêmeos

Nesta Lua cheia, a geminiana incorpora o arquétipo da Imperatriz — se esse for o desejo, há forte energia para gravidez.
Amor: invista mais no diálogo no relacionamento. Tome banho de pétalas de jasmim para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Câncer

Na rua, redobre a atenção com cães e gatos para evitar mordidas. Em casa ou no trabalho, tenha cuidado com picadas de aranha e escorpião.
Amor: clima favorável para paquerar.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: petúnia.

Leão

Se você é mãe, aproveite para realizar tarefas com os filhos ou crianças da família: isso trará alegria ao espírito. Evite usar o celular na rua, pois ladrões estão atentos.
Amor: faça uma surpresa para a pessoa amada e o resultado será incrível.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: floral.

Virgem

O cansaço pode pesar hoje. Tome chá de alecrim para revigorar-se. A Lua cheia é um bom momento para acender um incenso de São Jorge e proteger sua casa e trabalho.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Libra

Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Tome chá de calêndula em dias alternados para sentir melhoras em dois meses.
Amor: cuidado com elogios de pessoas que nunca encontrará pessoalmente — muitas querem apenas iludir.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Escorpião

Se sente cólicas, o chá de prímula pode ajudar já nos primeiros dias. O incenso dessa flor também trará equilíbrio.
Amor: convites para sair estão a caminho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Sagitário

Não adianta mudar de casa ou emprego se não houver transformação interior. Evite se meter na vida alheia — isso alimenta a fama de arrogância e antipatia. O ponto positivo é que você voltou a ter fé e até frequentar espaços religiosos.
Amor: banho com pétalas de rosas ajuda a elevar a autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

O verdadeiro segredo da magia está em transformar o ruim em bom — essa é a transmutação. Acenda um incenso de violeta para fortalecer essa energia.
Amor: alguém especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Aquário

Hoje você chamará atenção por onde passar. Mas fique alerta: um parente pode tentar prejudicar você. Use incenso de sândalo para proteção.
Amor: aposte em conversas sensuais.
Cor do dia: nude.
Perfume do dia: sândalo.

Peixes

Dia favorável para iniciar atividades intelectuais e receber presentes inesperados. Acenda incenso de âmbar para fortalecer a espiritualidade.
Amor: ótimo momento para atividades conjuntas com a pessoa amada.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: âmbar.

Astral

Horóscopo de Hoje: energias da lua cheia e mensagens para cada signo

Confira o que os astros revelam para você neste dia de Lua cheia. Veja como ela influencia o trabalho, o amor e até mesmo sua energia pessoal

11/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries (21/03 – 20/04)

O ariano incorpora o arquétipo do lobo na Lua cheia. Assim fica disposto e muito mais criativo. Então aproveite essa disposição para se destacar no trabalho ou no hobby.
No amor: com a Lua cheia, você está uivando de desejo, portanto aproveite sem correr riscos.

  • Cor do dia: carmim

  • Perfume do dia: begônia

Touro (21/04 – 20/05)

A taurina incorpora o arquétipo da rainha na Lua cheia, mas ela traz alguns conflitos no trabalho para o taurino. Portanto, se afaste de librianos no ambiente de trabalho.
No amor: mande uma mensagem sensual, sem ser vulgar, para a pessoa que deseja conquistar.

  • Cor do dia: transparente

  • Perfume do dia: água de cheiro

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Hoje você terá problemas estomacais e digestivos. Portanto tome chá de boldo ou losna ou carqueja.
No amor: não corra atrás de pretendentes porque assim você estará pedindo para ser desprezado.

  • Cor do dia: verde

  • Perfume do dia: flores silvestres

Câncer (21/06 – 21/07)

Deixe de ter cara amarrada no trabalho e na família. Pois isso assusta os colegas, afasta os clientes e estraga seu relacionamento amoroso.
Lembre-se: cara feia não gera respeito, apenas dá uma aura de arrogância. Então tome chá de camomila para ficar suave.

  • Cor do dia: manteiga

  • Perfume do dia: camomila

Leão (22/07 – 22/08)

Prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes.
No amor: hoje você verá seu ex se dando mal.

  • Cor do dia: fúcsia

  • Perfume do dia: fúcsia

Virgem (23/08 – 22/09)

Use agasalhos ao sair de casa porque estamos no inverno. Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia. Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas.

  • Cor do dia: tijolo

  • Perfume do dia: flor funcionária

Libra (23/09 – 22/10)

Você está sentindo dores nas partes íntimas. Portanto, procure um médico imediatamente.
No amor: um ex espalhou imagens íntimas ou conversas particulares suas e você ainda não sabe. Para proteção, acenda um incenso de sálvia branca.

  • Cor do dia: branco

  • Perfume do dia: sálvia branca

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuidado com o golpe do Pix e do falso cartão de crédito.
No amor: tem um vizinho apaixonado por você. Tome banho com pétalas de margaridas para se sentir mais sensual.

  • Cor do dia: manteiga

  • Perfume do dia: margarida

Sagitário (22/11 – 21/12)

Na Lua cheia, o sagitariano tende a criar confusões desnecessárias e prejudiciais. Por isso não se meta na vida dos outros, respeite as escolhas dos seus parentes, não implique com vizinhos e não faça fofoca no ambiente de trabalho.
Para ficar calmo, acenda incenso de lavanda.

  • Cor do dia: lavanda

  • Perfume do dia: lavanda

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Hoje poderá ganhar na loteria. Mas se afaste do jogo do tigrinho e pirâmides financeiras.
No amor: leia a frase preferida da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

  • Cor do dia: verde

  • Perfume do dia: flor da oliveira

Aquário (21/01 – 19/02)

Hoje pessoas que estão devendo você pagarão as dívidas. Também pessoas entregarão coisas que você emprestou e pensou que tivesse perdido.
No amor: um cliente está apaixonado por você.

  • Cor do dia: lilás

  • Perfume do dia: flor de lilac

Peixes (20/02 – 20/03)

Excelente dia para ir aos salões de beleza e clínicas de estética.
No trabalho: faça todos os cursos que seus patrões e chefes sugerirem.
No amor: um ex está “stalkeando” você na vida real também.

  • Cor do dia: areia

  • Perfume do dia: âmbar

