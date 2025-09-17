Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quarta-feira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Você está falando coisas comprometedoras em público, o que pode ser perigoso.

Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois podem colocar você em situações complicadas.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Touro

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você. Mantenha o silêncio e cumpra apenas o que foi combinado. Para evitar problemas na garganta, faça gargarejo com malva.

Amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data. Essas coisas acontecem.

Cor do dia: malva.

Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Seu trabalho terá destaque na mídia e poderá ser reconhecido até no exterior.

Família: converse com seus filhos sobre bullying para prevenir situações na escola.

Amor: fofoqueiros tentarão colocar a pessoa amada contra você.

Cor do dia: furta-cor.

Perfume do dia: aromas frutais.

Câncer

Afaste-se de pessoas com energias ruins, mas não deixe de rezar por elas. A quarta-feira é dia de espiritualidade: vá a igrejas, templos ou terreiros.

Amor: não guarde mágoa quando a resposta da pessoa amada for um “não”.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Leão

Excelente dia para orações e simpatias. Para atrair mais dinheiro, acenda um incenso chamado “Chama Dinheiro”, tanto no trabalho quanto em casa.

Amor: a pessoa amada está desconfiando de você.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.

Amor: apesar de acreditar que é infeliz no amor, isso não é verdade. Para atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.

Cor do dia: mel.

Perfume do dia: mel.

Libra

Risco de perda financeira no trabalho. Fique atento!

Família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência para evitar problemas futuros.

Amor: a pessoa amada está de birra apenas para chamar sua atenção.

Cor do dia: turquesa.

Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Tome cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes. Para proteção, use incenso de sálvia branca em casa e no trabalho.

Amor: um ex ciumento está observando você.

Cor do dia: branco.

Perfume do dia: sálvia branca.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual da semana. Visite igrejas, templos ou terreiros, pratique Yoga e meditação. Coloque violetas nas janelas para afastar maus espíritos e despertar sua magia interior. Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.

Cor do dia: violeta.

Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Apesar de alguns erros de distração, você receberá elogios de chefes e clientes. Acenda incenso de canela para melhorar seu raciocínio.

Amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para fortalecer o relacionamento.

Cor do dia: canela.

Perfume do dia: canela.

Aquário

Hoje você terá lucro no trabalho. Para atrair ainda mais clientes, acenda incenso “Chama Cliente”, especialmente nesta quarta-feira.

Amor: um amor do passado pode aparecer novamente pelas redes sociais.

Cor do dia: tífani.

Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Você pode acordar sentindo-se pesado e com vontade de purificação. Acenda incenso de mirra para fortalecer sua espiritualidade.

Amor: busque se relacionar apenas com quem valoriza a espiritualidade como você.

Cor do dia: lilás.

Perfume do dia: mirra.