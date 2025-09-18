Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quinta-feira

Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira. Amor, trabalho e espiritualidade para todos os signos do zodíaco

Luciana do Rocio, colaboradora B+

18/09/2025 - 00h02
Áries

Você estará mais agressivo hoje. Controle-se para não perder oportunidades. Acenda um incenso de orquídeas para proteção.
Amor: banho com pétalas de orquídeas aumenta a sensualidade.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídeas.

Touro

O nervosismo pode aparecer sem motivo. Tome chá e acenda incenso de camomila para se acalmar.
Amor: banho de camomila ajuda a atrair um amor tranquilo.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Gêmeos

Você anda gritando demais e todos já perceberam. Use incenso de lavanda para relaxar.
Amor: banho de lavanda traz um amor calmo.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Câncer

A quinta-feira de Lua minguante é ideal para encerrar relacionamentos desgastados ou trabalhos pendentes. Cuidado ao atravessar ruas e sinaleiros para evitar acidentes.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Leão

Seu trabalho será elogiado na mídia, mas redobre a segurança em casa com câmeras e alarmes.
Amor: a pessoa amada estará mais rabugenta hoje.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Atividades como Yoga e meditação farão bem ao espírito.
Família: converse com crianças próximas sobre bullying, pois alguém pode estar sofrendo em silêncio.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: almíscar.

Libra

Ótimo dia para ir ao salão de beleza e cuidar da autoestima.
Amor: fofoqueiros podem tentar colocar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Escorpião

A saudade de alguém distante pode apertar. Use as redes sociais para manter contato.
Trabalho: cuidado com clientes mal-intencionados.
Amor: admiradores enviarão mensagens.
Cor do dia: azaléia.
Perfume do dia: azaléia.

Sagitário

O sonho de trabalhar no exterior está próximo, mas é preciso agir: envie currículos e mostre seu trabalho online.
Amor: salve o relacionamento com criatividade na intimidade.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.

Capricórnio

Você pode acordar com desconforto na garganta. Chá e gargarejo de malva ajudarão.
Amor: a pessoa amada pode ter lapsos de memória.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Aquário

Se deseja emagrecer com saúde, fuja de regimes malucos e produtos perigosos, como a caneta emagrecedora que circula nas redes. Prefira exercícios e alimentação natural.
Amor: um ex ciumento está rondando seus lugares habituais.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Mulheres do signo devem ter atenção: há risco de gravidez mesmo com métodos tradicionais. Durma melhor com chá e incenso de erva-cidreira.
Amor: a pessoa amada pode se sentir desconfortável com conversas sobre filhos.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: erva-cidreira.

Astral

Horóscopo de Hoje previsões para todos os signos

Confira as orientações astrais desta Lua minguante e veja o que o dia reserva para você no amor, trabalho, saúde e energia espiritual

15/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Não comece nada novo hoje, mas finalize trabalhos que ficaram pendentes.
Amor: tome banho com pétalas de gardênia para ficar mais sensual.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: gardênia.

Touro

Tenha cuidado com o que fala em público, pois pode ser usado contra você.
Saúde: dores musculares podem aparecer, acenda um incenso de breuzinho.
Amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: breuzinho.

Gêmeos

O dia pode começar com dor nas costas e sensação de barriga pesada. Faça alongamentos e opte por alimentos leves.
Amor: não se envolva com pessoas comprometidas.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Câncer

A sonolência marcará o dia. Café pode ajudar a manter a disposição.
Amor: não tente mudar a pessoa amada à força.
Cor do dia: café.
Perfume do dia: flor do café.

Leão

Mantenha seu ambiente de trabalho limpo, pois algo sujo pode estar afetando sua energia.
Família: ajude filhos ou netos em suas tarefas escolares.
Amor: banho de pétalas de jasmim aumenta a sensualidade.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Virgem

Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Chá de calêndula, em dias alternados, pode trazer resultados em até dois meses.
Amor: não se deixe iludir por elogios de quem você nunca verá pessoalmente.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Libra

Evite métodos arriscados como canetas emagrecedoras, pois prejudicam a saúde.
Amor: um ex pode estar stalkeando você. Banho de pétalas de bromélia ajuda a elevar a sensualidade.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: bromélia.

Escorpião

O segredo da magia está em transformar o ruim em algo bom — a transmutação. Acenda um incenso de violeta.
Amor: uma pessoa especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Sagitário

Respeite o livre arbítrio dos outros e concentre-se mais na própria vida para prosperar financeiramente.
Amor: um ex pode pedir para voltar. Banho de pétalas de orquídea aumenta a atração.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Capricórnio

Cólicas podem ser aliviadas com chá de prímula, que traz resultados já nos primeiros dias. O incenso de prímula também fortalece.
Amor: convites para sair podem surgir.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Aquário

A criatividade está em alta, mas não coloque projetos em prática hoje, pois a Lua está minguante. Antigas amizades podem ressurgir e abrir caminhos de sucesso.
Amor: evite encontros por aplicativos de relacionamento, pois são ciladas.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Para atrair boas vendas, acenda um incenso chamado “Chama Clientes”.
Amor: banho de pétalas de begônia aumenta a sensualidade.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: begônia.

Astral

Horóscopo da Sexta-Feira de Lua Cheia

Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira de Lua cheia para todos os signos. Amor, carreira, espiritualidade e dicas especiais para o seu dia

12/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Essa sexta-feira é excelente para novas parcerias comerciais. No campo profissional, os arianos se destacam como terapeutas e enfermeiros, então hoje é dia de brilhar.
Amor: evite marcar encontros com desconhecidos.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: bálsamo.

Touro

Evite passar o dia com parentes, pois há risco de brigas familiares. Se puder, busque um retiro espiritual, de qualquer religião ou filosofia, que fará muito bem para o seu espírito.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Gêmeos

Nesta Lua cheia, a geminiana incorpora o arquétipo da Imperatriz — se esse for o desejo, há forte energia para gravidez.
Amor: invista mais no diálogo no relacionamento. Tome banho de pétalas de jasmim para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Câncer

Na rua, redobre a atenção com cães e gatos para evitar mordidas. Em casa ou no trabalho, tenha cuidado com picadas de aranha e escorpião.
Amor: clima favorável para paquerar.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: petúnia.

Leão

Se você é mãe, aproveite para realizar tarefas com os filhos ou crianças da família: isso trará alegria ao espírito. Evite usar o celular na rua, pois ladrões estão atentos.
Amor: faça uma surpresa para a pessoa amada e o resultado será incrível.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: floral.

Virgem

O cansaço pode pesar hoje. Tome chá de alecrim para revigorar-se. A Lua cheia é um bom momento para acender um incenso de São Jorge e proteger sua casa e trabalho.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Libra

Mulheres jovens podem enfrentar cólicas e TPM. Tome chá de calêndula em dias alternados para sentir melhoras em dois meses.
Amor: cuidado com elogios de pessoas que nunca encontrará pessoalmente — muitas querem apenas iludir.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: calêndula.

Escorpião

Se sente cólicas, o chá de prímula pode ajudar já nos primeiros dias. O incenso dessa flor também trará equilíbrio.
Amor: convites para sair estão a caminho.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: prímula.

Sagitário

Não adianta mudar de casa ou emprego se não houver transformação interior. Evite se meter na vida alheia — isso alimenta a fama de arrogância e antipatia. O ponto positivo é que você voltou a ter fé e até frequentar espaços religiosos.
Amor: banho com pétalas de rosas ajuda a elevar a autoestima.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

O verdadeiro segredo da magia está em transformar o ruim em bom — essa é a transmutação. Acenda um incenso de violeta para fortalecer essa energia.
Amor: alguém especial pode convidar você para sair.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Aquário

Hoje você chamará atenção por onde passar. Mas fique alerta: um parente pode tentar prejudicar você. Use incenso de sândalo para proteção.
Amor: aposte em conversas sensuais.
Cor do dia: nude.
Perfume do dia: sândalo.

Peixes

Dia favorável para iniciar atividades intelectuais e receber presentes inesperados. Acenda incenso de âmbar para fortalecer a espiritualidade.
Amor: ótimo momento para atividades conjuntas com a pessoa amada.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: âmbar.

