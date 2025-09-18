Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quinta-feira

Áries
Você estará mais agressivo hoje. Controle-se para não perder oportunidades. Acenda um incenso de orquídeas para proteção.
Amor: banho com pétalas de orquídeas aumenta a sensualidade.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídeas.
Touro
O nervosismo pode aparecer sem motivo. Tome chá e acenda incenso de camomila para se acalmar.
Amor: banho de camomila ajuda a atrair um amor tranquilo.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.
Gêmeos
Você anda gritando demais e todos já perceberam. Use incenso de lavanda para relaxar.
Amor: banho de lavanda traz um amor calmo.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.
Câncer
A quinta-feira de Lua minguante é ideal para encerrar relacionamentos desgastados ou trabalhos pendentes. Cuidado ao atravessar ruas e sinaleiros para evitar acidentes.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.
Leão
Seu trabalho será elogiado na mídia, mas redobre a segurança em casa com câmeras e alarmes.
Amor: a pessoa amada estará mais rabugenta hoje.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.
Virgem
Atividades como Yoga e meditação farão bem ao espírito.
Família: converse com crianças próximas sobre bullying, pois alguém pode estar sofrendo em silêncio.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: almíscar.
Libra
Ótimo dia para ir ao salão de beleza e cuidar da autoestima.
Amor: fofoqueiros podem tentar colocar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Escorpião
A saudade de alguém distante pode apertar. Use as redes sociais para manter contato.
Trabalho: cuidado com clientes mal-intencionados.
Amor: admiradores enviarão mensagens.
Cor do dia: azaléia.
Perfume do dia: azaléia.
Sagitário
O sonho de trabalhar no exterior está próximo, mas é preciso agir: envie currículos e mostre seu trabalho online.
Amor: salve o relacionamento com criatividade na intimidade.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.
Capricórnio
Você pode acordar com desconforto na garganta. Chá e gargarejo de malva ajudarão.
Amor: a pessoa amada pode ter lapsos de memória.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.
Aquário
Se deseja emagrecer com saúde, fuja de regimes malucos e produtos perigosos, como a caneta emagrecedora que circula nas redes. Prefira exercícios e alimentação natural.
Amor: um ex ciumento está rondando seus lugares habituais.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: âmbar.
Peixes
Mulheres do signo devem ter atenção: há risco de gravidez mesmo com métodos tradicionais. Durma melhor com chá e incenso de erva-cidreira.
Amor: a pessoa amada pode se sentir desconfortável com conversas sobre filhos.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: erva-cidreira.