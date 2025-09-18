Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quinta-feira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries

Você estará mais agressivo hoje. Controle-se para não perder oportunidades. Acenda um incenso de orquídeas para proteção.

Amor: banho com pétalas de orquídeas aumenta a sensualidade.

Cor do dia: magenta.

Perfume do dia: orquídeas.

Touro

O nervosismo pode aparecer sem motivo. Tome chá e acenda incenso de camomila para se acalmar.

Amor: banho de camomila ajuda a atrair um amor tranquilo.

Cor do dia: camomila.

Perfume do dia: camomila.

Gêmeos

Você anda gritando demais e todos já perceberam. Use incenso de lavanda para relaxar.

Amor: banho de lavanda traz um amor calmo.

Cor do dia: lavanda.

Perfume do dia: lavanda.

Câncer

A quinta-feira de Lua minguante é ideal para encerrar relacionamentos desgastados ou trabalhos pendentes. Cuidado ao atravessar ruas e sinaleiros para evitar acidentes.

Cor do dia: amarelo.

Perfume do dia: margarida.

Leão

Seu trabalho será elogiado na mídia, mas redobre a segurança em casa com câmeras e alarmes.

Amor: a pessoa amada estará mais rabugenta hoje.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Atividades como Yoga e meditação farão bem ao espírito.

Família: converse com crianças próximas sobre bullying, pois alguém pode estar sofrendo em silêncio.

Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.

Cor do dia: turquesa.

Perfume do dia: almíscar.

Libra

Ótimo dia para ir ao salão de beleza e cuidar da autoestima.

Amor: fofoqueiros podem tentar colocar a pessoa amada contra você.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Escorpião

A saudade de alguém distante pode apertar. Use as redes sociais para manter contato.

Trabalho: cuidado com clientes mal-intencionados.

Amor: admiradores enviarão mensagens.

Cor do dia: azaléia.

Perfume do dia: azaléia.

Sagitário

O sonho de trabalhar no exterior está próximo, mas é preciso agir: envie currículos e mostre seu trabalho online.

Amor: salve o relacionamento com criatividade na intimidade.

Cor do dia: arco-íris.

Perfume do dia: baunilha.

Capricórnio

Você pode acordar com desconforto na garganta. Chá e gargarejo de malva ajudarão.

Amor: a pessoa amada pode ter lapsos de memória.

Cor do dia: malva.

Perfume do dia: malva.

Aquário

Se deseja emagrecer com saúde, fuja de regimes malucos e produtos perigosos, como a caneta emagrecedora que circula nas redes. Prefira exercícios e alimentação natural.

Amor: um ex ciumento está rondando seus lugares habituais.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Mulheres do signo devem ter atenção: há risco de gravidez mesmo com métodos tradicionais. Durma melhor com chá e incenso de erva-cidreira.

Amor: a pessoa amada pode se sentir desconfortável com conversas sobre filhos.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: erva-cidreira.