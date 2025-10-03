Horóscopo de hoje: previsões por signo, cores e simpatias para sexta-feira

1 – Áries
A sexta-feira de Lua crescente facilita os empreendimentos pelos quais você tem paixão, pois quem rege a sexta é Vênus, o planeta do amor.
No amor: ótimo dia para conhecer pessoas novas e começar um novo relacionamento.
Dica: tome banho com cravo-da-índia para proteção.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo-da-índia.
2 – Touro
Um amigo de longa data do signo de leão está armando contra você.
No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
3 – Gêmeos
Coloque uma planta chamada flor-de-outubro em sua casa e no trabalho para ter prosperidade esse mês.
No amor: tome banho com pétalas de flor-de-outubro para atrair sorte no relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.
4 – Câncer
Cuidado com intrigas no local de trabalho.
Na família: planeje um programa familiar com seus filhos para esse final de semana porque eles sentem falta disso.
No amor: se sair hoje à noite atrairá diversos olhares.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: flores do campo.
5 – Leão
Não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas, mas pela posição dos astros.
Existem vizinhos e colegas de trabalho invejosos. Se não tiver animais em casa, coloque um vaso de comigo-ninguém-pode na entrada da sua casa e do trabalho.
No amor: não se envolva com ninguém comprometido.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.
6 – Virgem
Você anda cansado e desanimado.
Dica: acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Plante alecrim no quintal ou tenha um vaso no escritório.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada nesta sexta-feira — pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: alecrim.
7 – Libra
Não pense em fazer plástica no rosto e evite regimes malucos, pois farão mal à saúde.
Dica: acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: se sair hoje à noite, atrairá muitos olhares.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.
8 – Escorpião
No trabalho, poderá perder um documento importante. Em casa, pode perder um animal de estimação querido.
No amor: não saia com ninguém hoje à noite, é furada.
Dica: acenda incenso de canela para atrair a pessoa ideal.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.
9 – Capricórnio
Brigará com geminianos e cancerianos no ambiente de trabalho.
No amor: sua libido está baixa.
Dica: acenda incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.
10 – Sagitário
Você precisa perder o medo de usar redes sociais, pois isso atrapalha seu trabalho.
“Quem não é visto, não é lembrado.”
Arrume algum serviço extra para o final de semana: fará bem para o bolso e para o espírito.
Na família: crie vergonha e pare de sobrecarregar parentes com suas despesas.
Dica: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: sálvia branca.
11 – Aquário
Tentarão aplicar o golpe do Pix em você. Fique atento.
No amor: um vizinho está apaixonado, mas mantém segredo.
Dica: tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor ideal.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.
12 – Peixes
Cuidado para não esquecer nada na rua — você anda distraído.
Dica: acenda incenso de pitanga para aumentar sua atenção.
No amor: não use aplicativos de relacionamento, é cilada.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.