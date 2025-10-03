Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Horóscopo de hoje: previsões por signo, cores e simpatias para sexta-feira

Confira o horóscopo de hoje para cada signo: previsões de amor, trabalho, cores do dia e simpatias para atrair sorte e proteção nesta sexta-feira

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

03/10/2025 - 00h02
1 – Áries

A sexta-feira de Lua crescente facilita os empreendimentos pelos quais você tem paixão, pois quem rege a sexta é Vênus, o planeta do amor.

No amor: ótimo dia para conhecer pessoas novas e começar um novo relacionamento.
Dica: tome banho com cravo-da-índia para proteção.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo-da-índia.

2 – Touro

Um amigo de longa data do signo de leão está armando contra você.

No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos

Coloque uma planta chamada flor-de-outubro em sua casa e no trabalho para ter prosperidade esse mês.

No amor: tome banho com pétalas de flor-de-outubro para atrair sorte no relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.

4 – Câncer

Cuidado com intrigas no local de trabalho.

Na família: planeje um programa familiar com seus filhos para esse final de semana porque eles sentem falta disso.
No amor: se sair hoje à noite atrairá diversos olhares.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão

Não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas, mas pela posição dos astros.

Existem vizinhos e colegas de trabalho invejosos. Se não tiver animais em casa, coloque um vaso de comigo-ninguém-pode na entrada da sua casa e do trabalho.

No amor: não se envolva com ninguém comprometido.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem

Você anda cansado e desanimado.

Dica: acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Plante alecrim no quintal ou tenha um vaso no escritório.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada nesta sexta-feira — pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra

Não pense em fazer plástica no rosto e evite regimes malucos, pois farão mal à saúde.

Dica: acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: se sair hoje à noite, atrairá muitos olhares.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião

No trabalho, poderá perder um documento importante. Em casa, pode perder um animal de estimação querido.

No amor: não saia com ninguém hoje à noite, é furada.
Dica: acenda incenso de canela para atrair a pessoa ideal.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

9 – Capricórnio

Brigará com geminianos e cancerianos no ambiente de trabalho.

No amor: sua libido está baixa.
Dica: acenda incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

10 – Sagitário

Você precisa perder o medo de usar redes sociais, pois isso atrapalha seu trabalho.

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Arrume algum serviço extra para o final de semana: fará bem para o bolso e para o espírito.

Na família: crie vergonha e pare de sobrecarregar parentes com suas despesas.
Dica: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: sálvia branca.

11 – Aquário

Tentarão aplicar o golpe do Pix em você. Fique atento.

No amor: um vizinho está apaixonado, mas mantém segredo.
Dica: tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor ideal.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes

Cuidado para não esquecer nada na rua — você anda distraído.

Dica: acenda incenso de pitanga para aumentar sua atenção.
No amor: não use aplicativos de relacionamento, é cilada.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Horóscopo de hoje: veja as previsões e conselhos para todos os signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões para amor, trabalho e família. Descubra sua cor e perfume do dia para atrair boas energias

30/09/2025 00h02

Áries

Evite conflitos com clientes e chefes. Tome chá de camomila e acenda incenso da mesma erva para manter o equilíbrio.
No amor: cuidado com amores do passado.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Touro

Finalize todas as suas tarefas hoje para evitar prejuízos e reclamações.
No amor: a pessoa amada está chateada com o comportamento dos filhos. Conversem sobre isso.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Gêmeos

Você ainda estará com sintomas leves de resfriado. Pela manhã, tome chá de gengibre para preservar a voz. À tarde e à noite, prefira hortelã e capim-limão.
No amor: receberá elogios de várias pessoas.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: capim-limão.

Câncer

No trabalho, não dê importância às críticas negativas de colegas invejosos. Concentre-se apenas em agradar chefes, patrões e clientes.
No amor: um vizinho está de olho em você.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Leão

Pare de procrastinar e conclua seus trabalhos hoje. Isso garantirá sucesso e evitará prejuízos.
No amor: a pessoa amada pode estar afetando suas finanças.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Faça exercícios de alongamento nos intervalos do trabalho ou da escola.
No amor: se quiser conquistar alguém, sorria mais.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Libra

Se deseja permanecer no emprego ou atividade, estude tudo o que seus chefes ou clientes pedirem e mostre seus avanços.
Na família: um dos filhos enfrenta dificuldades na escola.
No amor: a pessoa amada está preocupada com assuntos familiares.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.

Escorpião

Hoje você estará reflexivo, mas terá boas notícias ligadas à Justiça.
No amor: cuidado com perfis falsos e sedutores nas redes sociais.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Sagitário

Evite sobrecarregar seus familiares e reduza as visitas para não gerar estresse.
No trabalho: novos clientes aparecerão nesta semana.
No amor: esqueça relacionamentos passados. Tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor verdadeiro.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Com a Lua crescente, o momento é ideal para iniciar projetos.
No amor: um relacionamento do passado pode ressurgir. Tome banho com pétalas de orquídeas para se sentir mais sensual.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Aquário

No trabalho, novos fregueses surgirão.
No amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar a libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Peixes

Excelente dia para apresentar ideias inovadoras no trabalho.
Na família: ajude crianças e adolescentes com as tarefas escolares.
No amor: evite marcar encontros em aplicativos, pois podem ser ciladas. Tome banho com pétalas de jasmim para aumentar o poder de sedução.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Horóscopo do Dia: conselhos e previsões para os 12 Signos

Confira as energias de hoje para cada signo do zodíaco, com dicas práticas para a vida profissional, amorosa e espiritual

26/09/2025 00h02

Áries

Cuidado com o que fala em público, nem todos torcem por você. Evite processar pessoas por dinheiro, isso gera um karma pesado.
Amor: não exiba demais seu corpo nas redes sociais, pois isso pode atrair pessoas negativas.
Dica: banho com pétalas de lírio para estimular a criatividade.
Cor do dia: branco. Perfume: lírios.

Touro

É hora de assumir seus erros para evitar punições. Trabalhe a timidez tomando banho com pétalas da flor boca-de-leão.
Amor: evite envolvimento com leoninos, pois a relação tende a ser conflituosa.
Cor do dia: lilás. Perfume: flor de lilac.

Gêmeos

Abandone a chantagem emocional, você tem capacidade de conquistar tudo pelo esforço e criatividade.
Amor: banho com pétalas de flores selvagens atrairá a intensidade que você deseja.
Cor do dia: arco-íris. Perfume: flores selvagens.

Câncer

Busque estabilidade profissional em regime CLT. Faça um banho energético com pétalas da “flor funcionária” para mentalizar um emprego.
Amor: evite relações com arianos e leoninos, pois a química não é favorável.
Cor do dia: celeste. Perfume: aromas atalcados.

Leão

Você receberá elogios de clientes hoje, mas evite compras a prazo para não se complicar.
Amor: valorize taurinos e capricornianos. Banho de azaléia aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: azaléia. Perfume: azaléia.

Virgem

Cuidado ao esperar ônibus ou usar celular na rua: risco de assalto.
Amor: não dependa da opinião alheia. Confiança é a chave.
Dica: acenda incenso de pitanga para elevar sua autoconfiança.
Cor do dia: pitanga. Perfume: pitanga.

Libra

Atenção à segurança em casa e no trabalho. Pode haver atritos com vizinhos ou concorrentes invejosos.
Amor: surpreenda com uma massagem na pessoa amada.
Cor do dia: carmim. Perfume: cravo.

Escorpião

Cuidado para não esquecer compromissos no trabalho.
Amor: um brinde com vinho à noite pode intensificar a conexão.
Cor do dia: vinho. Perfume: gardênia.

Sagitário

Evite encontros com parentes narcisistas hoje.
Trabalho: supere o medo das redes sociais e divulgue seus serviços online. Acenda o incenso “Chama Cliente” para atrair oportunidades.
Amor: um ex pode reaparecer.
Cor do dia: turquesa. Perfume: almíscar.

Capricórnio

Você pode estar apoiando alguém que não é confiável, principalmente em questões financeiras. Reflita sobre isso.
Amor: busque um parceiro com gostos semelhantes aos seus.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume: musk.

Aquário

Atenção redobrada nas ruas: animais ou ladrões podem cruzar seu caminho.
Amor: possíveis cantadas de colegas e clientes.
Dica: incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege. Perfume: sândalo.

Peixes

Você pode sentir certa fraqueza pela manhã, mas recuperará energia ao longo do dia.
Saúde: mantenha uma alimentação equilibrada, com arroz, feijão, salada, legumes e proteína.
Cor do dia: verde-marinho. Perfume: ervas frescas.

