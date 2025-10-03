Horóscopo de hoje: previsões por signo, cores e simpatias para sexta-feira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries

A sexta-feira de Lua crescente facilita os empreendimentos pelos quais você tem paixão, pois quem rege a sexta é Vênus, o planeta do amor.

No amor: ótimo dia para conhecer pessoas novas e começar um novo relacionamento.

Dica: tome banho com cravo-da-índia para proteção.

Cor do dia: bordô.

Perfume do dia: cravo-da-índia.

2 – Touro

Um amigo de longa data do signo de leão está armando contra você.

No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos

Coloque uma planta chamada flor-de-outubro em sua casa e no trabalho para ter prosperidade esse mês.

No amor: tome banho com pétalas de flor-de-outubro para atrair sorte no relacionamento.

Cor do dia: fúcsia.

Perfume do dia: flor-de-outubro.

4 – Câncer

Cuidado com intrigas no local de trabalho.

Na família: planeje um programa familiar com seus filhos para esse final de semana porque eles sentem falta disso.

No amor: se sair hoje à noite atrairá diversos olhares.

Cor do dia: tífani.

Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão

Não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas, mas pela posição dos astros.

Existem vizinhos e colegas de trabalho invejosos. Se não tiver animais em casa, coloque um vaso de comigo-ninguém-pode na entrada da sua casa e do trabalho.

No amor: não se envolva com ninguém comprometido.

Cor do dia: carmim.

Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem

Você anda cansado e desanimado.

Dica: acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Plante alecrim no quintal ou tenha um vaso no escritório.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada nesta sexta-feira — pode salvar o relacionamento.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra

Não pense em fazer plástica no rosto e evite regimes malucos, pois farão mal à saúde.

Dica: acenda incenso de sândalo para proteção.

No amor: se sair hoje à noite, atrairá muitos olhares.

Cor do dia: dourado.

Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião

No trabalho, poderá perder um documento importante. Em casa, pode perder um animal de estimação querido.

No amor: não saia com ninguém hoje à noite, é furada.

Dica: acenda incenso de canela para atrair a pessoa ideal.

Cor do dia: canela.

Perfume do dia: canela.

9 – Capricórnio

Brigará com geminianos e cancerianos no ambiente de trabalho.

No amor: sua libido está baixa.

Dica: acenda incenso de Ylang-Ylang.

Cor do dia: magenta.

Perfume do dia: Ylang-Ylang.

10 – Sagitário

Você precisa perder o medo de usar redes sociais, pois isso atrapalha seu trabalho.

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Arrume algum serviço extra para o final de semana: fará bem para o bolso e para o espírito.

Na família: crie vergonha e pare de sobrecarregar parentes com suas despesas.

Dica: acenda incenso de sálvia branca.

Cor do dia: marfim.

Perfume do dia: sálvia branca.

11 – Aquário

Tentarão aplicar o golpe do Pix em você. Fique atento.

No amor: um vizinho está apaixonado, mas mantém segredo.

Dica: tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor ideal.

Cor do dia: rosas.

Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes

Cuidado para não esquecer nada na rua — você anda distraído.

Dica: acenda incenso de pitanga para aumentar sua atenção.

No amor: não use aplicativos de relacionamento, é cilada.

Cor do dia: pitanga.

Perfume do dia: pitanga.