Horóscopo de hoje: veja as previsões e conselhos para todos os signos

Áries
Evite conflitos com clientes e chefes. Tome chá de camomila e acenda incenso da mesma erva para manter o equilíbrio.
No amor: cuidado com amores do passado.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.
Touro
Finalize todas as suas tarefas hoje para evitar prejuízos e reclamações.
No amor: a pessoa amada está chateada com o comportamento dos filhos. Conversem sobre isso.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
Gêmeos
Você ainda estará com sintomas leves de resfriado. Pela manhã, tome chá de gengibre para preservar a voz. À tarde e à noite, prefira hortelã e capim-limão.
No amor: receberá elogios de várias pessoas.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: capim-limão.
Câncer
No trabalho, não dê importância às críticas negativas de colegas invejosos. Concentre-se apenas em agradar chefes, patrões e clientes.
No amor: um vizinho está de olho em você.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.
Leão
Pare de procrastinar e conclua seus trabalhos hoje. Isso garantirá sucesso e evitará prejuízos.
No amor: a pessoa amada pode estar afetando suas finanças.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.
Virgem
Faça exercícios de alongamento nos intervalos do trabalho ou da escola.
No amor: se quiser conquistar alguém, sorria mais.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.
Libra
Se deseja permanecer no emprego ou atividade, estude tudo o que seus chefes ou clientes pedirem e mostre seus avanços.
Na família: um dos filhos enfrenta dificuldades na escola.
No amor: a pessoa amada está preocupada com assuntos familiares.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.
Escorpião
Hoje você estará reflexivo, mas terá boas notícias ligadas à Justiça.
No amor: cuidado com perfis falsos e sedutores nas redes sociais.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.
Sagitário
Evite sobrecarregar seus familiares e reduza as visitas para não gerar estresse.
No trabalho: novos clientes aparecerão nesta semana.
No amor: esqueça relacionamentos passados. Tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor verdadeiro.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.
Capricórnio
Com a Lua crescente, o momento é ideal para iniciar projetos.
No amor: um relacionamento do passado pode ressurgir. Tome banho com pétalas de orquídeas para se sentir mais sensual.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.
Aquário
No trabalho, novos fregueses surgirão.
No amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar a libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.
Peixes
Excelente dia para apresentar ideias inovadoras no trabalho.
Na família: ajude crianças e adolescentes com as tarefas escolares.
No amor: evite marcar encontros em aplicativos, pois podem ser ciladas. Tome banho com pétalas de jasmim para aumentar o poder de sedução.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.