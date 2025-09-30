Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo de hoje: veja as previsões e conselhos para todos os signos

Confira o horóscopo de hoje com previsões para amor, trabalho e família. Descubra sua cor e perfume do dia para atrair boas energias

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

30/09/2025 - 00h02
Áries

Evite conflitos com clientes e chefes. Tome chá de camomila e acenda incenso da mesma erva para manter o equilíbrio.
No amor: cuidado com amores do passado.
Cor do dia: camomila.
Perfume do dia: camomila.

Touro

Finalize todas as suas tarefas hoje para evitar prejuízos e reclamações.
No amor: a pessoa amada está chateada com o comportamento dos filhos. Conversem sobre isso.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Gêmeos

Você ainda estará com sintomas leves de resfriado. Pela manhã, tome chá de gengibre para preservar a voz. À tarde e à noite, prefira hortelã e capim-limão.
No amor: receberá elogios de várias pessoas.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: capim-limão.

Câncer

No trabalho, não dê importância às críticas negativas de colegas invejosos. Concentre-se apenas em agradar chefes, patrões e clientes.
No amor: um vizinho está de olho em você.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Leão

Pare de procrastinar e conclua seus trabalhos hoje. Isso garantirá sucesso e evitará prejuízos.
No amor: a pessoa amada pode estar afetando suas finanças.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Faça exercícios de alongamento nos intervalos do trabalho ou da escola.
No amor: se quiser conquistar alguém, sorria mais.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Libra

Se deseja permanecer no emprego ou atividade, estude tudo o que seus chefes ou clientes pedirem e mostre seus avanços.
Na família: um dos filhos enfrenta dificuldades na escola.
No amor: a pessoa amada está preocupada com assuntos familiares.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.

Escorpião

Hoje você estará reflexivo, mas terá boas notícias ligadas à Justiça.
No amor: cuidado com perfis falsos e sedutores nas redes sociais.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Sagitário

Evite sobrecarregar seus familiares e reduza as visitas para não gerar estresse.
No trabalho: novos clientes aparecerão nesta semana.
No amor: esqueça relacionamentos passados. Tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor verdadeiro.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Com a Lua crescente, o momento é ideal para iniciar projetos.
No amor: um relacionamento do passado pode ressurgir. Tome banho com pétalas de orquídeas para se sentir mais sensual.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Aquário

No trabalho, novos fregueses surgirão.
No amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar a libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Peixes

Excelente dia para apresentar ideias inovadoras no trabalho.
Na família: ajude crianças e adolescentes com as tarefas escolares.
No amor: evite marcar encontros em aplicativos, pois podem ser ciladas. Tome banho com pétalas de jasmim para aumentar o poder de sedução.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Astral

Horóscopo de Hoje: mensagens e alertas importantes para cada signo

A primavera traz mudanças, desafios e novas energias. Confira as previsões do dia para o seu signo no amor, saúde e prosperidade

24/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

A primavera simboliza esperança, mas também traz tempestades que varrem o que não serve mais. Um furacão interno está limpando sua vida.
Amor: cuidado com elogios que podem iludir. Banho de pétalas de magnólia aumenta a sensualidade.
Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Touro

Evite se apropriar do que não lhe pertence, o universo cobra essas atitudes. Cultive humildade.
Amor: banho de jasmim aumenta seu magnetismo.
Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Gêmeos

Sua extroversão pode estar sendo confundida com exagero. Aproxime-se dos que o criticam, mostre gentileza e mude a percepção.
Amor: um relacionamento desgastado não merece insistência. Banho de orquídeas favorece sua atração.
Cor do dia: pink | Perfume: orquídeas

Câncer

A quarta-feira é mística: visite um templo, igreja ou terreiro e faça um pedido.
Amor: evite ciúmes desnecessários.
Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Leão

Boas ideias surgirão, mas sintomas de resfriado podem aparecer. Aposte em chá de erva-doce com hortelã.
Dica: escreva seus sonhos como se já fossem realidade, técnica conhecida como "caderno mágico".
Amor: perfume de erva-doce aumenta seu poder de sedução.
Cor do dia: tífani | Perfume: erva-doce

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café para recuperar energia.
Amor: cuidado com a carência que faz enxergar amor onde não existe.
Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

O inferno astral pode complicar até o básico, mas mantenha a fé. Ore em locais sagrados e transforme o ruim em algo positivo.
Amor: banho de pétalas de violeta atrai o par ideal.
Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Escorpião

Evite vícios em jogos online e cuidado com parcerias financeiras: risco de golpes. Incenso de sete ervas trará proteção.
Amor: um ex está espionando você.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: flores selvagens

Sagitário

Dores de dente ou aftas podem incomodar, procure um dentista. Alimente-se com ferro, como na tradicional sopa de feijão.
Amor: uma pessoa mais velha e bem de vida pode estar interessada em você.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Capricórnio

Redobre a atenção no trânsito, há riscos de acidentes.
Amor: valorize conversas diárias e deixe o orgulho de lado.
Cor do dia: celeste | Perfume: aromas atalcados

Aquário

Cuidado com animais estranhos: risco de mordidas.
Amor: fortaleça o vínculo com preces e orações em conjunto.
Cor do dia: areia | Perfume: flores do campo

Peixes

Sintomas de resfriado podem surgir. Chá de capim-limão ajudará.
Amor: um gesto simples, como dar um cobertor no frio, é prova verdadeira de afeto.
Cor do dia: verde | Perfume: capim-limão

Aproveite as orientações dos astros para transformar o seu dia com equilíbrio e boas energias.

Astral

Horóscopo de Hoje: alertas, energias e revelações para cada signo

descubra previsões e alertas para cada signo em amor, trabalho e saúde. Veja dicas de proteção, cores e perfumes

23/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

A primavera chegou trazendo prosperidade. Ouça músicas e veja filmes que falem da estação para atrair boas energias.
Amor: um ex pode pedir para voltar, mas cuidado: é cilada. Tome banho com pétalas de lírio para proteção.
Cor do dia: branco | Perfume: lírio

Touro

Evite atitudes para levar vantagem a qualquer custo, pois isso gera um karma pesado.
Amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar sua libido.
Cor do dia: magenta | Perfume: Ylang-Ylang

Gêmeos

Redobre a atenção ao andar na rua, risco de assalto.
Trabalho: banho de pétalas de girassol trará brilho e sucesso.
Amor: cuidado, alguém pode estar tentando seduzir seu parceiro.
Cor do dia: amarelo | Perfume: girassol

Câncer

Cuidado com acidentes domésticos e no trabalho.
Amor: fale menos e escute mais para fortalecer a relação. Banho de jasmim realça seu magnetismo.
Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Leão

Seu marketing pessoal está em alta e trará bons frutos. Mas atenção a golpes financeiros envolvendo PIX.
Amor: evite confiar em aplicativos de relacionamento. Banho de sete ervas protege sua energia e dinheiro.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: sete ervas

Virgem

Uma despesa inesperada pode surgir e um idoso da família pode precisar de cuidados.
Amor: não se entregue a qualquer elogio superficial. Incenso de guiné trará proteção.
Cor do dia: cobre | Perfume: guiné

Libra

A Lua nova pode estimular gastos desnecessários. Controle o bolso.
Amor: risco de traição vindo de alguém próximo. Use mirra para fortalecer a intuição.
Cor do dia: areia | Perfume: mirra

Escorpião

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.
Mensagem: abra um livro ao acaso e encontrará uma revelação importante.
Amor: cuidado com elogios interesseiros.
Cor do dia: cereja | Perfume: flor de cerejeira

Sagitário

Se deseja crescer, divulgue mais seu trabalho. Hoje há risco de acidentes envolvendo você e sua família.
Amor: violeta protege e transmuta energias negativas. Tome banho com suas pétalas.
Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Capricórnio

O desânimo pode bater, mas não desista. Evite pensar em pedir demissão.
Amor: discussões podem ser evitadas com mais paciência. Incenso de pitanga traz entusiasmo.
Cor do dia: pitanga | Perfume: pitanga

Aquário

Cuidado com excesso de sal e riscos de pressão alta.
Trabalho: atenção com golpes de PIX e boletos falsos.
Amor: uma pessoa próxima nutre sentimentos secretos por você.
Cor do dia: bege | Perfume: sândalo

Peixes

Se sente fraqueza, procure um médico: pode ser anemia.
Amor: inveja pode cercar seu relacionamento. Incenso de patchuli é ideal para proteção.
Cor do dia: bordô | Perfume: patchuli

Este horóscopo traz orientações para sua vida pessoal, profissional e amorosa. Use as cores, perfumes e rituais para se conectar com boas energias.

