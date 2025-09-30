Horóscopo de hoje: veja as previsões e conselhos para todos os signos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Evite conflitos com clientes e chefes. Tome chá de camomila e acenda incenso da mesma erva para manter o equilíbrio.

No amor: cuidado com amores do passado.

Cor do dia: camomila.

Perfume do dia: camomila.

Touro

Finalize todas as suas tarefas hoje para evitar prejuízos e reclamações.

No amor: a pessoa amada está chateada com o comportamento dos filhos. Conversem sobre isso.

Cor do dia: celeste.

Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Gêmeos

Você ainda estará com sintomas leves de resfriado. Pela manhã, tome chá de gengibre para preservar a voz. À tarde e à noite, prefira hortelã e capim-limão.

No amor: receberá elogios de várias pessoas.

Cor do dia: verde.

Perfume do dia: capim-limão.

Câncer

No trabalho, não dê importância às críticas negativas de colegas invejosos. Concentre-se apenas em agradar chefes, patrões e clientes.

No amor: um vizinho está de olho em você.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: almíscar.

Leão

Pare de procrastinar e conclua seus trabalhos hoje. Isso garantirá sucesso e evitará prejuízos.

No amor: a pessoa amada pode estar afetando suas finanças.

Cor do dia: laranja.

Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Faça exercícios de alongamento nos intervalos do trabalho ou da escola.

No amor: se quiser conquistar alguém, sorria mais.

Cor do dia: azaléa.

Perfume do dia: azaléa.

Libra

Se deseja permanecer no emprego ou atividade, estude tudo o que seus chefes ou clientes pedirem e mostre seus avanços.

Na família: um dos filhos enfrenta dificuldades na escola.

No amor: a pessoa amada está preocupada com assuntos familiares.

Cor do dia: lilás.

Perfume do dia: flor de lilac.

Escorpião

Hoje você estará reflexivo, mas terá boas notícias ligadas à Justiça.

No amor: cuidado com perfis falsos e sedutores nas redes sociais.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: almíscar.

Sagitário

Evite sobrecarregar seus familiares e reduza as visitas para não gerar estresse.

No trabalho: novos clientes aparecerão nesta semana.

No amor: esqueça relacionamentos passados. Tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor verdadeiro.

Cor do dia: rosas.

Perfume do dia: rosas.

Capricórnio

Com a Lua crescente, o momento é ideal para iniciar projetos.

No amor: um relacionamento do passado pode ressurgir. Tome banho com pétalas de orquídeas para se sentir mais sensual.

Cor do dia: magenta.

Perfume do dia: orquídea.

Aquário

No trabalho, novos fregueses surgirão.

No amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar a libido.

Cor do dia: pink.

Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Peixes

Excelente dia para apresentar ideias inovadoras no trabalho.

Na família: ajude crianças e adolescentes com as tarefas escolares.

No amor: evite marcar encontros em aplicativos, pois podem ser ciladas. Tome banho com pétalas de jasmim para aumentar o poder de sedução.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: jasmim.