Horóscopo de Hoje: veja o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

Áries

Hoje você sentirá vontade de reencontrar alguém importante do passado — talvez um professor ou mentor que marcou sua vida. As conexões estão poderosas!

Amor: relacione-se apenas com quem tem sintonia espiritual.

Cor do dia: azul-marinho

Perfume: musk

Touro

Momento excelente para praticar atividades físicas. Atenção com vizinhos invejosos.

Amor: quem é exigente demais, pode acabar sozinho. Tome banho com pétalas de magnólia para aumentar o magnetismo.

Cor do dia: roxo

Perfume: magnólia

Gêmeos

No trabalho, cuidado com possíveis golpes de clientes.

Amor: a pessoa amada pode deixar escapar um sinal de traição.

Cor do dia: rosa

Perfume: rosas

Câncer

Cuidado ao caminhar — risco de escorregar ou se machucar.

Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois há risco de golpe.

Cor do dia: bordô

Perfume: cravo

Leão

Não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos.

Amor: use proteção nas relações íntimas para evitar doenças.

Cor do dia: anil

Perfume: almíscar

Virgem

Alguns problemas judiciais ainda podem surgir — mantenha a calma.

Amor: evite ironias e provocações com a pessoa amada.

Cor do dia: amarelo

Perfume: margarida

Libra

A quinta está ideal para cuidar do visual no salão de beleza.

Amor: convide o par para tomar um vinho à noite e fortalecer a conexão.

Cor do dia: vinho

Perfume: aroma frutal

Escorpião

Ótimo dia para exercícios físicos, mesmo que em casa ou no trabalho.

Família: uma pessoa idosa pode precisar de cuidados.

Amor: mensagem inesperada de um pretendente deve animar o dia.

Cor do dia: bege

Perfume: flores do campo

Sagitário

Evite pedir folga — o dia é ótimo para novos clientes e bons lucros.

Amor: possibilidade de gravidez à vista! Fique atento a sinais ou atrasos.

Cor do dia: âmbar

Perfume: âmbar

Capricórnio

Insônia pode incomodar. Tome chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir.

Amor: um cliente pode “esquecer” algo no trabalho só para te rever.

Cor do dia: mostarda

Perfume: erva-cidreira

Aquário

Abra um livro aleatoriamente — a resposta que busca pode estar ali.

Amor: evite feitiços de amarração; acenda um incenso de mel para atrair naturalmente.

Cor do dia: mel

Perfume: mel

Peixes

Evite usar o celular na rua — risco de furto.

Amor: ex pode reaparecer, mas evite contato: ele pode querer confusão.

Cor do dia: fúcsia

Perfume: fúcsia