Astral

Astral

Horóscopo de Hoje: veja o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

Veja o que os astros reservam para o seu signo hoje. Amor, sorte, saúde e alertas importantes em um horóscopo atualizado e fácil de ler

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

09/10/2025 - 00h02
Áries

Hoje você sentirá vontade de reencontrar alguém importante do passado — talvez um professor ou mentor que marcou sua vida. As conexões estão poderosas!
Amor: relacione-se apenas com quem tem sintonia espiritual.
Cor do dia: azul-marinho
Perfume: musk

Touro

Momento excelente para praticar atividades físicas. Atenção com vizinhos invejosos.
Amor: quem é exigente demais, pode acabar sozinho. Tome banho com pétalas de magnólia para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: roxo
Perfume: magnólia

Gêmeos

No trabalho, cuidado com possíveis golpes de clientes.
Amor: a pessoa amada pode deixar escapar um sinal de traição.
Cor do dia: rosa
Perfume: rosas

Câncer

Cuidado ao caminhar — risco de escorregar ou se machucar.
Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois há risco de golpe.
Cor do dia: bordô
Perfume: cravo

Leão

Não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos.
Amor: use proteção nas relações íntimas para evitar doenças.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar

Virgem

Alguns problemas judiciais ainda podem surgir — mantenha a calma.
Amor: evite ironias e provocações com a pessoa amada.
Cor do dia: amarelo
Perfume: margarida

Libra

A quinta está ideal para cuidar do visual no salão de beleza.
Amor: convide o par para tomar um vinho à noite e fortalecer a conexão.
Cor do dia: vinho
Perfume: aroma frutal

Escorpião

Ótimo dia para exercícios físicos, mesmo que em casa ou no trabalho.
Família: uma pessoa idosa pode precisar de cuidados.
Amor: mensagem inesperada de um pretendente deve animar o dia.
Cor do dia: bege
Perfume: flores do campo

Sagitário

Evite pedir folga — o dia é ótimo para novos clientes e bons lucros.
Amor: possibilidade de gravidez à vista! Fique atento a sinais ou atrasos.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar

Capricórnio

Insônia pode incomodar. Tome chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir.
Amor: um cliente pode “esquecer” algo no trabalho só para te rever.
Cor do dia: mostarda
Perfume: erva-cidreira

Aquário

Abra um livro aleatoriamente — a resposta que busca pode estar ali.
Amor: evite feitiços de amarração; acenda um incenso de mel para atrair naturalmente.
Cor do dia: mel
Perfume: mel

Peixes

Evite usar o celular na rua — risco de furto.
Amor: ex pode reaparecer, mas evite contato: ele pode querer confusão.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia

Astral

Horóscopo do dia: previsões e simpatias para amor, saúde e prosperidade

Confira o horóscopo completo de hoje com previsões para todos os signos, dicas de amor, prosperidade e rituais com incensos, cores e perfumes para atrair boas energias

06/10/2025 00h00

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Você precisa adiantar suas compras de Natal para já, pois no período natalino terá uma surpresa fantástica — mas é preciso arrumar o terreno antes.
No amor: não saia paquerando todo mundo.
Ritual: acenda um incenso chamado benjoim para proteção.
Cor do dia: terracota.
Perfume do dia: benjoim.

Touro

Hoje você terá que dar uma palestra ou aula, seja virtual ou presencial. Surgirão problemas para te desanimar, mas mantenha a força de vontade.
No amor: você está prestes a se aproximar da pessoa certa. Um taurino com perfume de cravo-da-índia fica irresistível.
Cor do dia: cravo.
Perfume do dia: cravo-da-índia.

Gêmeos

Fofocas e intrigas chegarão aos seus ouvidos, mas não deixe que os fofoqueiros vençam.
Ritual: acenda um incenso de breuzinho para proteção.
No amor: peça uma massagem para a pessoa amada.
Cor do dia: cobre.
Perfume do dia: breuzinho.

Câncer

Diminua o sal — há risco de problemas com pressão alta.
No amor: coloque um programa espião no celular da pessoa amada e terá respostas.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

Leão

Hoje podem surgir conflitos com escorpianos no trabalho ou na vizinhança. Evite discutir.
No amor: não dê bola para pessoas comprometidas.
Ritual: tome banho com pétalas de margarida para proteção.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Virgem

Pare de reclamar da vida e faça orações de gratidão — muitas coisas mudarão.
No amor: escute uma canção que marcou você.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Libra

Você se envolverá num conflito com duas pessoas conhecidas — mantenha-se neutro.
No trabalho: clientes e patrões estarão nervosos.
No amor: não sufoque o parceiro.
Ritual: acenda incenso de alfazema para se acalmar.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

Hoje terá conflitos com aquarianos, capricornianos e taurinos — e o pior é que eles terão razão.
No amor: há cheiro de traição no ar.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Pare de se sentir abandonado — o Universo nunca te deixou. Tristeza só atrai energias negativas.
Ritual: acenda um incenso “Abre Caminhos” para atrair boas energias.
No amor: um ex pedirá para voltar.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Capricórnio

Hoje acordará com dor nas costas e sensação de peso no corpo. Faça alongamento e coma leve.
No trabalho: poderá levar bronca de chefes e colegas — mantenha a calma.
No amor: ignore desaforos.
Ritual: acenda incenso de lavanda.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Aquário

Algo na sua casa ou no trabalho quebrará.
Ritual: acenda um incenso “Chama Dinheiro” para prosperidade.
No amor: uma paixão da adolescência pode ressurgir.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Peixes

Excelente dia para encontrar um emprego temporário, especialmente em vendas.
No amor: não corra atrás de quem não dá bola.
Ritual: tome banho com pétalas de orquídeas para sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: orquídea.

Astral

Horóscopo de Hoje: previsões para todos os signos neste sábado

Confira as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos e veja dicas de amor, proteção, cores e perfumes do sábado

04/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Aproveite o sábado para passear na natureza. O contato com animais de fazendas trará excelentes energias.
Amor: não se envolva com pessoas muito diferentes de você.
Proteção: acenda um incenso de olíbano.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: olíbano.

Touro

O sábado será agitado. Pela manhã, problemas pesados podem surgir, e à tarde, uma decepção com um conhecido de longa data.
Amor: sorria mais.
Proteção: banho de pétalas de rosas para atrair a pessoa certa.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Gêmeos

Troque o passeio na natureza pela energia de uma festa infantil ou aniversário.
Amor: revele sua alma inocente à pessoa amada.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.

Câncer

Um objeto perdido ou até mesmo um animal que fugiu pode aparecer.
Amor: convite especial para sair.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Leão

Dia perfeito para brilhar nos palcos.
Amor: atenção! A pessoa amada pode estar vigiando seu celular ou sua rotina.
Cor do dia: anil.
Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Algumas pessoas estarão amargas com você.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Proteção: incenso de mel.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Libra

Não maltrate quem faz serviço voluntário.
Amor: controle seu ciúme.
Proteção: incenso de sete ervas para afastar inveja.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores selvagens.

Escorpião

Dia excelente para eventos culturais e para abrir novas portas no seu hobby favorito.
Amor: discussões por ciúmes podem surgir.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Trabalhos extras no fim de semana darão bons resultados.
Viagens: ótimo momento para ir ao exterior.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: petúnia ou tulipa.

Capricórnio

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem acontecer.
Amor: uma declaração inesperada vai alegrar o dia.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: gardênia.

Aquário

Se trabalhar hoje, terá lucros e elogios. Porém, também receberá visitas indesejadas.
Proteção: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Peixes

Conflitos com filhos, netos ou jovens da família podem surgir.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Proteção: incenso de alfazema.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

