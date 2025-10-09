Horóscopo de Hoje: veja o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

Áries
Hoje você sentirá vontade de reencontrar alguém importante do passado — talvez um professor ou mentor que marcou sua vida. As conexões estão poderosas!
Amor: relacione-se apenas com quem tem sintonia espiritual.
Cor do dia: azul-marinho
Perfume: musk
Touro
Momento excelente para praticar atividades físicas. Atenção com vizinhos invejosos.
Amor: quem é exigente demais, pode acabar sozinho. Tome banho com pétalas de magnólia para aumentar o magnetismo.
Cor do dia: roxo
Perfume: magnólia
Gêmeos
No trabalho, cuidado com possíveis golpes de clientes.
Amor: a pessoa amada pode deixar escapar um sinal de traição.
Cor do dia: rosa
Perfume: rosas
Câncer
Cuidado ao caminhar — risco de escorregar ou se machucar.
Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois há risco de golpe.
Cor do dia: bordô
Perfume: cravo
Leão
Não desista dos seus objetivos por causa dos obstáculos.
Amor: use proteção nas relações íntimas para evitar doenças.
Cor do dia: anil
Perfume: almíscar
Virgem
Alguns problemas judiciais ainda podem surgir — mantenha a calma.
Amor: evite ironias e provocações com a pessoa amada.
Cor do dia: amarelo
Perfume: margarida
Libra
A quinta está ideal para cuidar do visual no salão de beleza.
Amor: convide o par para tomar um vinho à noite e fortalecer a conexão.
Cor do dia: vinho
Perfume: aroma frutal
Escorpião
Ótimo dia para exercícios físicos, mesmo que em casa ou no trabalho.
Família: uma pessoa idosa pode precisar de cuidados.
Amor: mensagem inesperada de um pretendente deve animar o dia.
Cor do dia: bege
Perfume: flores do campo
Sagitário
Evite pedir folga — o dia é ótimo para novos clientes e bons lucros.
Amor: possibilidade de gravidez à vista! Fique atento a sinais ou atrasos.
Cor do dia: âmbar
Perfume: âmbar
Capricórnio
Insônia pode incomodar. Tome chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir.
Amor: um cliente pode “esquecer” algo no trabalho só para te rever.
Cor do dia: mostarda
Perfume: erva-cidreira
Aquário
Abra um livro aleatoriamente — a resposta que busca pode estar ali.
Amor: evite feitiços de amarração; acenda um incenso de mel para atrair naturalmente.
Cor do dia: mel
Perfume: mel
Peixes
Evite usar o celular na rua — risco de furto.
Amor: ex pode reaparecer, mas evite contato: ele pode querer confusão.
Cor do dia: fúcsia
Perfume: fúcsia