Astral

Astral

Horóscopo de sábado: 06 de setembro de 2025 previsões por Signo

Confira as previsões para hoje, incluindo conselhos sobre amor, família, proteção, cores e perfumes para cada signo

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

06/09/2025 - 00h02
O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege o sábado é Saturno. Portanto, se visitar algum lugar do passado, terá segredos revelados.


Áries

Nesse sábado você precisa visitar lugares onde passou a infância, pois muitas coisas serão esclarecidas nessa visita.
Amor: receberá muitos convites para sair.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: gardênia.

Touro

Se for trabalhar nesse sábado, surpresas agradáveis acontecerão.
Amor: não se relacione com pessoas baladeiras e que postam fotos com bebidas alcoólicas nas redes sociais.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.

Gêmeos

Receberá muitos elogios no seu hobby. Se sair hoje, fará um excelente networking.
Amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Câncer

Leve a família para um restaurante diferente hoje.
Amor: cuidado com pretendentes mais jovens, pois podem ser golpistas.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: patchuli.

Leão

Você está retomando hobbies e esportes do passado. Isso é ótimo, pois hoje colherá os frutos dessa escolha.
Amor: tome banho com flores do pessegueiro para ficar mais sensual. Também acenda incenso de pêssego ou flor de pessegueiro.
Cor do dia: pêssego.
Perfume do dia: flor de pessegueiro.

Virgem

Excelente dia para ir ao teatro, ao cinema ou ao circo.
Família: uma criança ou adolescente estará com febre.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: terá uma excelente companhia hoje.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

Libra

Excelente dia para cuidar da beleza. Porém, você acordará com a garganta estranha.
Dica: faça gargarejo com malva.
Amor: cuidado com pretendentes que só querem afanar seu dinheiro.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Escorpião

Hoje receberá elogios de um parente que sempre foi cruel com você. O mais interessante é que o elogio será sincero.
Amor: coloque a pessoa amada dentro dos seus projetos de vida.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.

Sagitário

Consiga um serviço extra neste final de semana e o universo conspirará a seu favor.
Amor: use roupas íntimas sensuais e deixe a magia acontecer.
Proteção: acenda incenso de Ylang-Ylang para renascer sua libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Capricórnio

Existirão conflitos com crianças e jovens da família. Converse sobre a importância do estudo e o valor de não se iludir com o amor. Ensine aos adolescentes técnicas para não caírem nas lábias de pessoas gananciosas que fingem buscar relacionamentos, mas desejam aplicar golpes financeiros.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: âmbar.

Aquário

O dia está excelente para atividades como Yoga, Meditação e alongamento.
Amor: a pessoa amada poderá estar com problemas de saúde relacionados ao estômago.
Proteção: acenda incenso de mirra.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: mirra.

Peixes

Seus filhos e netos querem sua companhia nesse final de semana. Passeie e brinque com eles, pois isso é essencial para que não se percam no futuro.
Amor: você chamará a atenção de pessoas desconhecidas.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 03 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto use o poder da comunicação a seu favor

03/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Hoje o Universo mandará uma oportunidade para você ser famoso. Só não desperdice essa chance.
No amor: corra atrás de quem corre atrás de você.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: almíscar.

Touro

Você terá conflitos com colegas de trabalho. Acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: faça uma declaração romântica para conquistar a pessoa amada.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Gêmeos

Um invejoso fez um trabalho espiritual contra você. Faça orações e acenda incenso de arruda.
No amor: não grite com a pessoa amada.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: gardênia.

Câncer

A quarta-feira é regida por Mercúrio, o planeta da comunicação. Muitas religiões fazem preces e rituais nesse dia. Aproveite para ir a templos, igrejas ou terreiros.
No amor: a pessoa amada estará maçante, então tenha paciência.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Leão

Hoje você receberá elogios de patrões, clientes e até vizinhos. Mas cuidado com assaltos, principalmente em pontos de ônibus e ruas desertas. Acenda incenso de guiné para proteção, pois os ladrões não dormem.
No amor: um beijo poderá mudar tudo.
Cor do dia: verde-limão.
Perfume do dia: guiné.

Virgem

Você mudará de casa ou de emprego em breve.
Na família: se tem filhos adolescentes ou jovens, prepare-se: será avó ou avô em pouco tempo.
No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Libra

Um cliente discutirá com você na frente de todos. Além disso, poderão tentar aplicar o golpe do PIX. Mantenha a calma.
Na família: conflitos com crianças ou adolescentes. Acenda incenso de lavanda para proteção.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Escorpião

Cuidado com a alimentação, pois há risco de problemas estomacais. Evite frituras e consuma mais legumes. Tome chá de boldo, losna ou carqueja para melhorar.
No amor: a libido estará baixa, acenda incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Sagitário

Não brigue por causa de política, isso poderá prejudicá-lo até no trabalho. Quarta-feira é um dia espiritual, então frequente lugares sagrados.
Tenha também uma violeta na janela para afastar maus espíritos. Lembre-se: o segredo da magia é a transmutação.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Você acordará triste, desanimado e cansado. Acenda incenso de pitanga — o suco de pitanga também faz bem.
No amor: se for casado, prepare-se para discussões em casa.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

Aquário

O dia começará com cansaço. Acenda incenso de alecrim.
No amor: um ex voltará a persegui-lo; avise seus amigos sobre isso.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: alecrim.

Peixes

Excelente dia para se matricular em cursos culturais como Música, Artes Plásticas ou Teatro.
No amor: a pessoa amada apresentará ciúme excessivo e comportamento abusivo. Reflita sobre esse relacionamento.
Cor do dia: azul-marinho.
Perfume do dia: musk.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 02 de setembro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o astro que rege a terça-feira é Marte, portanto, preste atenção para evitar acidentes

02/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 - Áries

  • Aviso: Hoje você acordará com um pouco de dor nas pernas, então faça massagens com arnica. Nessa terça, você receberá elogios de clientes.

  • No amor: Não avance o sinal com pessoas que têm a cara fechada.

  • Cores e aromas: Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: arnica.

2 - Touro

  • Aviso: Num passado não muito distante, você se apropriou do trabalho de certas pessoas sem citar os nomes delas, só porque queria ganhar dinheiro e sucesso. Mas agora chegou a hora de você pagar. Porém, você tem uma chance para se arrepender e citar os nomes dessas pessoas nos trabalhos delas. Para proteção, acenda um incenso chamado olíbano.

  • No amor: Não faça críticas negativas para a pessoa que deseja conquistar.

  • Cores e aromas: Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: olíbano.

3 - Gêmeos

  • Aviso: Hoje você acordará com sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão. A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros. Então, acenda incenso de capim-limão para proteção.

  • No amor: A pessoa amada estará contra você por causa de fofocas de terceiros.

  • Cores e aromas: Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 - Câncer

  • Aviso: Você precisa tomar consciência de que nem todos os seus problemas são resultado de olho gordo ou inveja. Às vezes, é só você que não se planejou corretamente. Acenda incenso de mirra para se conectar com o sagrado.

  • No amor: A pessoa amada estará enjoada.

  • Cores e aromas: Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

5 - Leão

  • Aviso: Portas estão se abrindo na sua carreira profissional e também no seu hobby. Então, aproveite as oportunidades para não se arrepender depois.

  • No amor: Não traia a pessoa amada, porque, além de ser errado, você pode se dar muito mal.

  • Cores e aromas: Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem

  • Aviso: Você está planejando uma mudança que pode ser de casa, de emprego, de local ou até mesmo de relacionamento. Mas você precisa se preparar para isso. Então, acenda um incenso chamado Abre Caminhos.

  • No amor: Pare de esperar aprovação dos outros.

  • Cores e aromas: Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 - Libra

  • Aviso: Finalmente você percebeu que estava gastando demais. Agora, precisa dar uma freada. Acenda incenso de sândalo para proteção.

  • No amor: Você quer que um ex pague por todo o mal que ele fez, mas sente que ele pode sair ileso. Mas saiba que ele pagará por tudo no momento certo.

  • Cores e aromas: Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

8 - Escorpião

  • Aviso: Não dirija hoje, porque corre o risco de acidentes. Prefira ônibus, mas sente no meio.

  • No amor: Se for ter relações íntimas com alguém, use preservativo para não ter problemas de saúde depois.

  • Cores e aromas: Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 - Sagitário

  • Aviso: Setembro é o mês das flores no Brasil. Então, prepare uma benção das flores, plantando flores no seu jardim ou quintal. Mas se não tiver jardim ou quintal, coloque vasos de flores na sua casa.

  • No amor: Não é hora de terminar um relacionamento.

  • Cores e aromas: Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: flores de primavera.

10 - Capricórnio

  • Aviso: Para começar setembro com chave de ouro, faça aquela famosa oração havaiana: “- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.” Então, você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

  • No amor: Não entre em aplicativos de relacionamentos.

  • Cores e aromas: Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 - Aquário

  • Aviso: Dia excelente para acender um incenso chamado Chama Dinheiro para ter prosperidade.

  • No amor: Acenda um incenso de Ylang-Ylang para aumentar a autoestima e a libido.

  • Cores e aromas: Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

12 - Peixes

  • Aviso: Você acordará com problemas estomacais. Portanto, evite frituras e coma mais legumes. Também tome chá de boldo, losna ou carqueja para tratar dos problemas estomacais.

  • No amor: Tome banho de pétalas de jasmim para ficar mais atraente.

  • Cores e aromas: Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

