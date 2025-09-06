Horóscopo de sábado: 06 de setembro de 2025 previsões por Signo

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege o sábado é Saturno. Portanto, se visitar algum lugar do passado, terá segredos revelados.
Áries
Nesse sábado você precisa visitar lugares onde passou a infância, pois muitas coisas serão esclarecidas nessa visita.
Amor: receberá muitos convites para sair.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: gardênia.
Touro
Se for trabalhar nesse sábado, surpresas agradáveis acontecerão.
Amor: não se relacione com pessoas baladeiras e que postam fotos com bebidas alcoólicas nas redes sociais.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: flor de lilac.
Gêmeos
Receberá muitos elogios no seu hobby. Se sair hoje, fará um excelente networking.
Amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sensual.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.
Câncer
Leve a família para um restaurante diferente hoje.
Amor: cuidado com pretendentes mais jovens, pois podem ser golpistas.
Proteção: acenda incenso de patchuli.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: patchuli.
Leão
Você está retomando hobbies e esportes do passado. Isso é ótimo, pois hoje colherá os frutos dessa escolha.
Amor: tome banho com flores do pessegueiro para ficar mais sensual. Também acenda incenso de pêssego ou flor de pessegueiro.
Cor do dia: pêssego.
Perfume do dia: flor de pessegueiro.
Virgem
Excelente dia para ir ao teatro, ao cinema ou ao circo.
Família: uma criança ou adolescente estará com febre.
Proteção: acenda incenso de sândalo.
Amor: terá uma excelente companhia hoje.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.
Libra
Excelente dia para cuidar da beleza. Porém, você acordará com a garganta estranha.
Dica: faça gargarejo com malva.
Amor: cuidado com pretendentes que só querem afanar seu dinheiro.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.
Escorpião
Hoje receberá elogios de um parente que sempre foi cruel com você. O mais interessante é que o elogio será sincero.
Amor: coloque a pessoa amada dentro dos seus projetos de vida.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: orquídea.
Sagitário
Consiga um serviço extra neste final de semana e o universo conspirará a seu favor.
Amor: use roupas íntimas sensuais e deixe a magia acontecer.
Proteção: acenda incenso de Ylang-Ylang para renascer sua libido.
Cor do dia: pink.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.
Capricórnio
Existirão conflitos com crianças e jovens da família. Converse sobre a importância do estudo e o valor de não se iludir com o amor. Ensine aos adolescentes técnicas para não caírem nas lábias de pessoas gananciosas que fingem buscar relacionamentos, mas desejam aplicar golpes financeiros.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: âmbar.
Aquário
O dia está excelente para atividades como Yoga, Meditação e alongamento.
Amor: a pessoa amada poderá estar com problemas de saúde relacionados ao estômago.
Proteção: acenda incenso de mirra.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: mirra.
Peixes
Seus filhos e netos querem sua companhia nesse final de semana. Passeie e brinque com eles, pois isso é essencial para que não se percam no futuro.
Amor: você chamará a atenção de pessoas desconhecidas.
Cor do dia: azaléa.
Perfume do dia: azaléa.