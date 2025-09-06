Horóscopo de sábado: 06 de setembro de 2025 previsões por Signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Sol está em virgem, A Lua está nova e o planeta que rege o sábado é Saturno. Portanto, se visitar algum lugar do passado, terá segredos revelados.



Áries

Nesse sábado você precisa visitar lugares onde passou a infância, pois muitas coisas serão esclarecidas nessa visita.

Amor: receberá muitos convites para sair.

Cor do dia: turquesa.

Perfume do dia: gardênia.

Touro

Se for trabalhar nesse sábado, surpresas agradáveis acontecerão.

Amor: não se relacione com pessoas baladeiras e que postam fotos com bebidas alcoólicas nas redes sociais.

Cor do dia: lilás.

Perfume do dia: flor de lilac.

Gêmeos

Receberá muitos elogios no seu hobby. Se sair hoje, fará um excelente networking.

Amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sensual.

Cor do dia: rosa.

Perfume do dia: rosas.

Câncer

Leve a família para um restaurante diferente hoje.

Amor: cuidado com pretendentes mais jovens, pois podem ser golpistas.

Proteção: acenda incenso de patchuli.

Cor do dia: vermelho.

Perfume do dia: patchuli.

Leão

Você está retomando hobbies e esportes do passado. Isso é ótimo, pois hoje colherá os frutos dessa escolha.

Amor: tome banho com flores do pessegueiro para ficar mais sensual. Também acenda incenso de pêssego ou flor de pessegueiro.

Cor do dia: pêssego.

Perfume do dia: flor de pessegueiro.

Virgem

Excelente dia para ir ao teatro, ao cinema ou ao circo.

Família: uma criança ou adolescente estará com febre.

Proteção: acenda incenso de sândalo.

Amor: terá uma excelente companhia hoje.

Cor do dia: dourado.

Perfume do dia: sândalo.

Libra

Excelente dia para cuidar da beleza. Porém, você acordará com a garganta estranha.

Dica: faça gargarejo com malva.

Amor: cuidado com pretendentes que só querem afanar seu dinheiro.

Cor do dia: malva.

Perfume do dia: malva.

Escorpião

Hoje receberá elogios de um parente que sempre foi cruel com você. O mais interessante é que o elogio será sincero.

Amor: coloque a pessoa amada dentro dos seus projetos de vida.

Cor do dia: magenta.

Perfume do dia: orquídea.

Sagitário

Consiga um serviço extra neste final de semana e o universo conspirará a seu favor.

Amor: use roupas íntimas sensuais e deixe a magia acontecer.

Proteção: acenda incenso de Ylang-Ylang para renascer sua libido.

Cor do dia: pink.

Perfume do dia: Ylang-Ylang.

Capricórnio

Existirão conflitos com crianças e jovens da família. Converse sobre a importância do estudo e o valor de não se iludir com o amor. Ensine aos adolescentes técnicas para não caírem nas lábias de pessoas gananciosas que fingem buscar relacionamentos, mas desejam aplicar golpes financeiros.

Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer.

Cor do dia: mostarda.

Perfume do dia: âmbar.

Aquário

O dia está excelente para atividades como Yoga, Meditação e alongamento.

Amor: a pessoa amada poderá estar com problemas de saúde relacionados ao estômago.

Proteção: acenda incenso de mirra.

Cor do dia: prata.

Perfume do dia: mirra.

Peixes

Seus filhos e netos querem sua companhia nesse final de semana. Passeie e brinque com eles, pois isso é essencial para que não se percam no futuro.

Amor: você chamará a atenção de pessoas desconhecidas.

Cor do dia: azaléa.

Perfume do dia: azaléa.