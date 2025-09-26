Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo do Dia: conselhos e previsões para os 12 Signos

Confira as energias de hoje para cada signo do zodíaco, com dicas práticas para a vida profissional, amorosa e espiritual

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

26/09/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Áries

Cuidado com o que fala em público, nem todos torcem por você. Evite processar pessoas por dinheiro, isso gera um karma pesado.
Amor: não exiba demais seu corpo nas redes sociais, pois isso pode atrair pessoas negativas.
Dica: banho com pétalas de lírio para estimular a criatividade.
Cor do dia: branco. Perfume: lírios.

Touro

É hora de assumir seus erros para evitar punições. Trabalhe a timidez tomando banho com pétalas da flor boca-de-leão.
Amor: evite envolvimento com leoninos, pois a relação tende a ser conflituosa.
Cor do dia: lilás. Perfume: flor de lilac.

Gêmeos

Abandone a chantagem emocional, você tem capacidade de conquistar tudo pelo esforço e criatividade.
Amor: banho com pétalas de flores selvagens atrairá a intensidade que você deseja.
Cor do dia: arco-íris. Perfume: flores selvagens.

Câncer

Busque estabilidade profissional em regime CLT. Faça um banho energético com pétalas da “flor funcionária” para mentalizar um emprego.
Amor: evite relações com arianos e leoninos, pois a química não é favorável.
Cor do dia: celeste. Perfume: aromas atalcados.

Leão

Você receberá elogios de clientes hoje, mas evite compras a prazo para não se complicar.
Amor: valorize taurinos e capricornianos. Banho de azaléia aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: azaléia. Perfume: azaléia.

Virgem

Cuidado ao esperar ônibus ou usar celular na rua: risco de assalto.
Amor: não dependa da opinião alheia. Confiança é a chave.
Dica: acenda incenso de pitanga para elevar sua autoconfiança.
Cor do dia: pitanga. Perfume: pitanga.

Libra

Atenção à segurança em casa e no trabalho. Pode haver atritos com vizinhos ou concorrentes invejosos.
Amor: surpreenda com uma massagem na pessoa amada.
Cor do dia: carmim. Perfume: cravo.

Escorpião

Cuidado para não esquecer compromissos no trabalho.
Amor: um brinde com vinho à noite pode intensificar a conexão.
Cor do dia: vinho. Perfume: gardênia.

Sagitário

Evite encontros com parentes narcisistas hoje.
Trabalho: supere o medo das redes sociais e divulgue seus serviços online. Acenda o incenso “Chama Cliente” para atrair oportunidades.
Amor: um ex pode reaparecer.
Cor do dia: turquesa. Perfume: almíscar.

Capricórnio

Você pode estar apoiando alguém que não é confiável, principalmente em questões financeiras. Reflita sobre isso.
Amor: busque um parceiro com gostos semelhantes aos seus.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume: musk.

Aquário

Atenção redobrada nas ruas: animais ou ladrões podem cruzar seu caminho.
Amor: possíveis cantadas de colegas e clientes.
Dica: incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege. Perfume: sândalo.

Peixes

Você pode sentir certa fraqueza pela manhã, mas recuperará energia ao longo do dia.
Saúde: mantenha uma alimentação equilibrada, com arroz, feijão, salada, legumes e proteína.
Cor do dia: verde-marinho. Perfume: ervas frescas.

Astral

Horóscopo de Hoje: alertas, energias e revelações para cada signo

descubra previsões e alertas para cada signo em amor, trabalho e saúde. Veja dicas de proteção, cores e perfumes

23/09/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

A primavera chegou trazendo prosperidade. Ouça músicas e veja filmes que falem da estação para atrair boas energias.
Amor: um ex pode pedir para voltar, mas cuidado: é cilada. Tome banho com pétalas de lírio para proteção.
Cor do dia: branco | Perfume: lírio

Touro

Evite atitudes para levar vantagem a qualquer custo, pois isso gera um karma pesado.
Amor: acenda incenso de Ylang-Ylang para recuperar sua libido.
Cor do dia: magenta | Perfume: Ylang-Ylang

Gêmeos

Redobre a atenção ao andar na rua, risco de assalto.
Trabalho: banho de pétalas de girassol trará brilho e sucesso.
Amor: cuidado, alguém pode estar tentando seduzir seu parceiro.
Cor do dia: amarelo | Perfume: girassol

Câncer

Cuidado com acidentes domésticos e no trabalho.
Amor: fale menos e escute mais para fortalecer a relação. Banho de jasmim realça seu magnetismo.
Cor do dia: pérola | Perfume: jasmim

Leão

Seu marketing pessoal está em alta e trará bons frutos. Mas atenção a golpes financeiros envolvendo PIX.
Amor: evite confiar em aplicativos de relacionamento. Banho de sete ervas protege sua energia e dinheiro.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: sete ervas

Virgem

Uma despesa inesperada pode surgir e um idoso da família pode precisar de cuidados.
Amor: não se entregue a qualquer elogio superficial. Incenso de guiné trará proteção.
Cor do dia: cobre | Perfume: guiné

Libra

A Lua nova pode estimular gastos desnecessários. Controle o bolso.
Amor: risco de traição vindo de alguém próximo. Use mirra para fortalecer a intuição.
Cor do dia: areia | Perfume: mirra

Escorpião

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem surgir.
Mensagem: abra um livro ao acaso e encontrará uma revelação importante.
Amor: cuidado com elogios interesseiros.
Cor do dia: cereja | Perfume: flor de cerejeira

Sagitário

Se deseja crescer, divulgue mais seu trabalho. Hoje há risco de acidentes envolvendo você e sua família.
Amor: violeta protege e transmuta energias negativas. Tome banho com suas pétalas.
Cor do dia: violeta | Perfume: violeta

Capricórnio

O desânimo pode bater, mas não desista. Evite pensar em pedir demissão.
Amor: discussões podem ser evitadas com mais paciência. Incenso de pitanga traz entusiasmo.
Cor do dia: pitanga | Perfume: pitanga

Aquário

Cuidado com excesso de sal e riscos de pressão alta.
Trabalho: atenção com golpes de PIX e boletos falsos.
Amor: uma pessoa próxima nutre sentimentos secretos por você.
Cor do dia: bege | Perfume: sândalo

Peixes

Se sente fraqueza, procure um médico: pode ser anemia.
Amor: inveja pode cercar seu relacionamento. Incenso de patchuli é ideal para proteção.
Cor do dia: bordô | Perfume: patchuli

Este horóscopo traz orientações para sua vida pessoal, profissional e amorosa. Use as cores, perfumes e rituais para se conectar com boas energias.

Astral

Horóscopo da Primavera: o que os astros reservam para você hoje

confira o que os astros revelam para cada signo hoje em amor, sorte, prosperidade e energias renovadas.

22/09/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Com a primavera, surge a esperança de novos ciclos. É o momento ideal para iniciar projetos importantes.
Amor: clima perfeito para um novo relacionamento. Dica: tome banho com flores do campo para aumentar sua atração.
Cor do dia: bege | Perfume: flores do campo

Touro

A estação convida você a deixar para trás o que não deu certo e abrir espaço para novas oportunidades.
Amor: use banho e perfume de cravo para atrair um novo amor.
Cor do dia: bordô | Perfume: cravo

Gêmeos

O período marca colheita dos seus esforços. Mas cuidado: ilusões podem aparecer no amor.
Amor: evite correr atrás de paixões passageiras. Banho de pétalas de rosas ajuda a realçar sua energia.
Cor do dia: rosa | Perfume: rosa

Câncer

Mantenha ao lado da cama um “sonhário”, um diário para anotar sonhos reveladores.
Amor: pode presenciar um revés para o ex.
Cor do dia: fúcsia | Perfume: fúcsia

Leão

Surpresas agradáveis marcam o dia. Ouça músicas que celebrem a primavera para atrair harmonia.
Amor: presente inesperado da pessoa amada. Banho de margarida para destacar seu charme.
Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Virgem

A primavera inspira cuidado com a família e contato com a natureza. Plantar flores pode atrair prosperidade.
Amor: uma paixão de primavera pode surgir. Banho com pétalas de azaléa aumenta sua energia amorosa.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Libra

Excelente dia para praticar esportes e até ganhar prêmios. Pequenos atritos familiares podem surgir.
Amor: acenda incenso de patchuli para atrair harmonia e equilíbrio.
Cor do dia: carmim | Incenso: patchuli

Escorpião

Resgate lembranças alegres das festas de primavera e permita-se relaxar.
Amor: não se irrite com as implicâncias do par. Camomila ajuda a trazer calma.
Cor do dia: caramelo | Perfume: camomila

Sagitário

Itens que remetem à primavera podem atrair prosperidade.
Amor: é hora de esquecer o relacionamento que acabou. Acenda o incenso Chama Cliente para energizar seu dia.
Cor do dia: dourado | Perfume: flor do ipê

Capricórnio

Evite alimentos gelados para cuidar da garganta. Chá de gengibre é um aliado.
Amor: uma declaração inesperada pode surpreender.
Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Aquário

Ore saudando a primavera e acenda incenso Chama Dinheiro para atrair prosperidade.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes sociais.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: magnólia

Peixes

Mesmo na primavera, leve agasalho ao sair de casa. Busque respostas abrindo um livro aleatoriamente e lendo a mensagem da página escolhida.
Amor: o universo trará sinais claros hoje.
Cor do dia: tijolo | Perfume: almíscar

A primavera abre caminhos para renovação e novas energias em todos os signos. Aproveite a estação para se conectar com o amor, a prosperidade e a esperança.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 15 horas

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

5

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 hora

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois