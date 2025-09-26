Horóscopo do Dia: conselhos e previsões para os 12 Signos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries

Cuidado com o que fala em público, nem todos torcem por você. Evite processar pessoas por dinheiro, isso gera um karma pesado.

Amor: não exiba demais seu corpo nas redes sociais, pois isso pode atrair pessoas negativas.

Dica: banho com pétalas de lírio para estimular a criatividade.

Cor do dia: branco. Perfume: lírios.

Touro

É hora de assumir seus erros para evitar punições. Trabalhe a timidez tomando banho com pétalas da flor boca-de-leão.

Amor: evite envolvimento com leoninos, pois a relação tende a ser conflituosa.

Cor do dia: lilás. Perfume: flor de lilac.

Gêmeos

Abandone a chantagem emocional, você tem capacidade de conquistar tudo pelo esforço e criatividade.

Amor: banho com pétalas de flores selvagens atrairá a intensidade que você deseja.

Cor do dia: arco-íris. Perfume: flores selvagens.

Câncer

Busque estabilidade profissional em regime CLT. Faça um banho energético com pétalas da “flor funcionária” para mentalizar um emprego.

Amor: evite relações com arianos e leoninos, pois a química não é favorável.

Cor do dia: celeste. Perfume: aromas atalcados.

Leão

Você receberá elogios de clientes hoje, mas evite compras a prazo para não se complicar.

Amor: valorize taurinos e capricornianos. Banho de azaléia aumenta sua sensualidade.

Cor do dia: azaléia. Perfume: azaléia.

Virgem

Cuidado ao esperar ônibus ou usar celular na rua: risco de assalto.

Amor: não dependa da opinião alheia. Confiança é a chave.

Dica: acenda incenso de pitanga para elevar sua autoconfiança.

Cor do dia: pitanga. Perfume: pitanga.

Libra

Atenção à segurança em casa e no trabalho. Pode haver atritos com vizinhos ou concorrentes invejosos.

Amor: surpreenda com uma massagem na pessoa amada.

Cor do dia: carmim. Perfume: cravo.

Escorpião

Cuidado para não esquecer compromissos no trabalho.

Amor: um brinde com vinho à noite pode intensificar a conexão.

Cor do dia: vinho. Perfume: gardênia.

Sagitário

Evite encontros com parentes narcisistas hoje.

Trabalho: supere o medo das redes sociais e divulgue seus serviços online. Acenda o incenso “Chama Cliente” para atrair oportunidades.

Amor: um ex pode reaparecer.

Cor do dia: turquesa. Perfume: almíscar.

Capricórnio

Você pode estar apoiando alguém que não é confiável, principalmente em questões financeiras. Reflita sobre isso.

Amor: busque um parceiro com gostos semelhantes aos seus.

Cor do dia: azul-marinho. Perfume: musk.

Aquário

Atenção redobrada nas ruas: animais ou ladrões podem cruzar seu caminho.

Amor: possíveis cantadas de colegas e clientes.

Dica: incenso de sândalo para proteção.

Cor do dia: bege. Perfume: sândalo.

Peixes

Você pode sentir certa fraqueza pela manhã, mas recuperará energia ao longo do dia.

Saúde: mantenha uma alimentação equilibrada, com arroz, feijão, salada, legumes e proteína.

Cor do dia: verde-marinho. Perfume: ervas frescas.