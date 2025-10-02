Horóscopo do Dia: dicas, simpatias e previsões para cada signo na Lua Crescente

Áries
Excelente dia para ir ao salão de beleza e iniciar qualquer atividade, já que a energia da Lua Crescente favorece novos começos.
Dica mística: adquira uma planta chamada flor-de-outubro para atrair proteção.
Amor: banho com pétalas de flor-de-outubro aumenta o magnetismo e sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.
Touro
É hora de relaxar com exercícios físicos e sorrisos, mesmo sem motivo aparente.
Amor: a pessoa amada pode estar escondendo um segredo importante. Para clarear energias, acenda incenso Honestidade.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.
Gêmeos
Entre em contato com aquela prima mística e esotérica da família, que tem revelações importantes para compartilhar.
Amor: respeite o espaço da pessoa amada e evite forçar conversas.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.
Câncer
O dia pode trazer estresse com problemas domésticos e até golpes no trabalho.
Dica mística: acenda incenso de alfazema para purificar ambientes.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.
Leão
Problemas estomacais e digestivos podem surgir. Aposte em chás de boldo, losna ou carqueja.
Amor: evite insistir em relações; correr atrás pode gerar desprezo.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: flores silvestres.
Virgem
Atenção à saúde íntima: procure um médico diante de desconfortos.
Amor: um ex pode ter exposto conversas ou imagens sem seu conhecimento. Para proteção, acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.
Libra
Dia favorável para cuidar da estética em salões e clínicas.
Trabalho: aproveite os cursos sugeridos por líderes e chefes.
Amor: cuidado, um ex pode estar acompanhando seus passos fora das redes sociais.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: âmbar.
Escorpião
Seu melhor amigo é taurino, mas evite sobrecarregá-lo. Como está entrando em Inferno Astral, proteja-se com incenso de arruda.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores silvestres.
Sagitário
Na Lua Crescente, há tendência a gerar confusões. Respeite vizinhos, parentes e colegas para evitar fofocas e atritos.
Dica mística: acenda incenso de lavanda para manter a calma.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.
Capricórnio
Cuidado com problemas na Justiça e imprevistos na saúde. Fique atento também a assaltos em pontos de ônibus e furtos de veículos.
Amor: atenção a perfis falsos criados por ex. Para proteção, use incenso de sândalo.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.
Aquário
Deseja mais dinheiro e prosperidade? Acenda incenso “Chama Dinheiro” em casa e no trabalho.
Amor: evite falar com estranhos, pois pode ser cilada.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: flor de maçã.
Peixes
Na Lua Crescente, você ganha energia extra para se destacar no trabalho ou em hobbies.
Amor: com a Lua Cheia, a paixão e o desejo estão intensos — aproveite, mas com cautela.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.