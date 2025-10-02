Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Horóscopo do Dia: dicas, simpatias e previsões para cada signo na Lua Crescente

O Sol está em libra, a Lua está crescente e quem rege a quinta-feira é Júpiter

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

02/10/2025 - 00h02
Continue lendo...

Áries

Excelente dia para ir ao salão de beleza e iniciar qualquer atividade, já que a energia da Lua Crescente favorece novos começos.
Dica mística: adquira uma planta chamada flor-de-outubro para atrair proteção.
Amor: banho com pétalas de flor-de-outubro aumenta o magnetismo e sensualidade.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.

Touro

É hora de relaxar com exercícios físicos e sorrisos, mesmo sem motivo aparente.
Amor: a pessoa amada pode estar escondendo um segredo importante. Para clarear energias, acenda incenso Honestidade.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Gêmeos

Entre em contato com aquela prima mística e esotérica da família, que tem revelações importantes para compartilhar.
Amor: respeite o espaço da pessoa amada e evite forçar conversas.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O dia pode trazer estresse com problemas domésticos e até golpes no trabalho.
Dica mística: acenda incenso de alfazema para purificar ambientes.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Leão

Problemas estomacais e digestivos podem surgir. Aposte em chás de boldo, losna ou carqueja.
Amor: evite insistir em relações; correr atrás pode gerar desprezo.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: flores silvestres.

Virgem

Atenção à saúde íntima: procure um médico diante de desconfortos.
Amor: um ex pode ter exposto conversas ou imagens sem seu conhecimento. Para proteção, acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Libra

Dia favorável para cuidar da estética em salões e clínicas.
Trabalho: aproveite os cursos sugeridos por líderes e chefes.
Amor: cuidado, um ex pode estar acompanhando seus passos fora das redes sociais.
Cor do dia: areia.
Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Seu melhor amigo é taurino, mas evite sobrecarregá-lo. Como está entrando em Inferno Astral, proteja-se com incenso de arruda.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores silvestres.

Sagitário

Na Lua Crescente, há tendência a gerar confusões. Respeite vizinhos, parentes e colegas para evitar fofocas e atritos.
Dica mística: acenda incenso de lavanda para manter a calma.
Cor do dia: lavanda.
Perfume do dia: lavanda.

Capricórnio

Cuidado com problemas na Justiça e imprevistos na saúde. Fique atento também a assaltos em pontos de ônibus e furtos de veículos.
Amor: atenção a perfis falsos criados por ex. Para proteção, use incenso de sândalo.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Aquário

Deseja mais dinheiro e prosperidade? Acenda incenso “Chama Dinheiro” em casa e no trabalho.
Amor: evite falar com estranhos, pois pode ser cilada.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: flor de maçã.

Peixes

Na Lua Crescente, você ganha energia extra para se destacar no trabalho ou em hobbies.
Amor: com a Lua Cheia, a paixão e o desejo estão intensos — aproveite, mas com cautela.
Cor do dia: celeste.
Perfume do dia: aromas atalcados.

Astral

Horóscopo do Dia: conselhos e previsões para os 12 Signos

Confira as energias de hoje para cada signo do zodíaco, com dicas práticas para a vida profissional, amorosa e espiritual

26/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Cuidado com o que fala em público, nem todos torcem por você. Evite processar pessoas por dinheiro, isso gera um karma pesado.
Amor: não exiba demais seu corpo nas redes sociais, pois isso pode atrair pessoas negativas.
Dica: banho com pétalas de lírio para estimular a criatividade.
Cor do dia: branco. Perfume: lírios.

Touro

É hora de assumir seus erros para evitar punições. Trabalhe a timidez tomando banho com pétalas da flor boca-de-leão.
Amor: evite envolvimento com leoninos, pois a relação tende a ser conflituosa.
Cor do dia: lilás. Perfume: flor de lilac.

Gêmeos

Abandone a chantagem emocional, você tem capacidade de conquistar tudo pelo esforço e criatividade.
Amor: banho com pétalas de flores selvagens atrairá a intensidade que você deseja.
Cor do dia: arco-íris. Perfume: flores selvagens.

Câncer

Busque estabilidade profissional em regime CLT. Faça um banho energético com pétalas da “flor funcionária” para mentalizar um emprego.
Amor: evite relações com arianos e leoninos, pois a química não é favorável.
Cor do dia: celeste. Perfume: aromas atalcados.

Leão

Você receberá elogios de clientes hoje, mas evite compras a prazo para não se complicar.
Amor: valorize taurinos e capricornianos. Banho de azaléia aumenta sua sensualidade.
Cor do dia: azaléia. Perfume: azaléia.

Virgem

Cuidado ao esperar ônibus ou usar celular na rua: risco de assalto.
Amor: não dependa da opinião alheia. Confiança é a chave.
Dica: acenda incenso de pitanga para elevar sua autoconfiança.
Cor do dia: pitanga. Perfume: pitanga.

Libra

Atenção à segurança em casa e no trabalho. Pode haver atritos com vizinhos ou concorrentes invejosos.
Amor: surpreenda com uma massagem na pessoa amada.
Cor do dia: carmim. Perfume: cravo.

Escorpião

Cuidado para não esquecer compromissos no trabalho.
Amor: um brinde com vinho à noite pode intensificar a conexão.
Cor do dia: vinho. Perfume: gardênia.

Sagitário

Evite encontros com parentes narcisistas hoje.
Trabalho: supere o medo das redes sociais e divulgue seus serviços online. Acenda o incenso “Chama Cliente” para atrair oportunidades.
Amor: um ex pode reaparecer.
Cor do dia: turquesa. Perfume: almíscar.

Capricórnio

Você pode estar apoiando alguém que não é confiável, principalmente em questões financeiras. Reflita sobre isso.
Amor: busque um parceiro com gostos semelhantes aos seus.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume: musk.

Aquário

Atenção redobrada nas ruas: animais ou ladrões podem cruzar seu caminho.
Amor: possíveis cantadas de colegas e clientes.
Dica: incenso de sândalo para proteção.
Cor do dia: bege. Perfume: sândalo.

Peixes

Você pode sentir certa fraqueza pela manhã, mas recuperará energia ao longo do dia.
Saúde: mantenha uma alimentação equilibrada, com arroz, feijão, salada, legumes e proteína.
Cor do dia: verde-marinho. Perfume: ervas frescas.

Astral

Horóscopo do Dia: equilíbrio, alertas e mensagens dos astros

Descubra o que os astros reservam para o seu signo hoje em trabalho, amor e proteção

25/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

A primavera inspira criatividade e racionalidade. É um dia favorável para testes e decisões importantes.
Amor: cuidado com más intenções; use preservativo. Banho de margarida afasta energias ruins.
Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Touro

Um gesto simples pode transformar relações: flores são ideais para pedir desculpas.
Amor: tome a iniciativa para viver uma nova história. Banho de magnólia realça a sensualidade.
Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Gêmeos

Evite vinganças ou processos sem motivo, isso gera karma negativo.
Amor: nervosismo pode atrapalhar a relação. Chá e banho de camomila ajudam a trazer calma.
Cor do dia: camomila | Perfume: camomila

Câncer

No trabalho e na família, o clima pode estar pesado. Incenso de mel e orações trazem harmonia.
Amor: escute a pessoa amada com mais atenção e carinho.
Cor do dia: mel | Perfume: mel

Leão

O sucesso no trabalho e no hobby desperta inveja. Proteja-se com arruda.
Amor: reconciliação com mágoas familiares é essencial para sua felicidade amorosa. Banho de rosas atrai boas energias.
Cor do dia: rosa | Perfume: rosas

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café.
Amor: talvez seja a hora de encerrar uma relação que não faz mais sentido.
Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

Evite conflitos com taurinos e capricornianos no trabalho para não comprometer sua posição.
Amor: um ex pode trazer problemas jurídicos. Banho de orquídeas aumenta sua atração.
Cor do dia: roxo | Perfume: orquídea

Escorpião

Desafios com clientes ou chefes podem gerar tensão. Incenso de alfazema ajuda a manter a calma.
Amor: não insista em relações baseadas apenas em interesse físico.
Cor do dia: alfazema | Perfume: alfazema

Sagitário

Redobre a atenção no trânsito para evitar acidentes. Benjoin é a proteção ideal para hoje.
Amor: evite relacionamentos no ambiente de trabalho — podem trazer complicações.
Cor do dia: berinjela | Perfume: benjoin

Capricórnio

Golpes financeiros podem surgir. Não assine documentos importantes hoje.
Amor: evite intrigas, busque diálogo com a pessoa amada.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Aquário

Dores lombares pedem cautela. Evite esforços físicos intensos.
Amor: peça ou ofereça uma massagem como gesto de afeto.
Cor do dia: prata | Perfume: almíscar

Peixes

Risco de assaltos e inveja no ambiente de trabalho. Incenso de arruda ajuda a afastar energias negativas.
Amor: um ex pode estar espionando suas redes sociais.
Cor do dia: tífani | Perfume: gardênia

