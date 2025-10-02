Horóscopo do Dia: dicas, simpatias e previsões para cada signo na Lua Crescente

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Excelente dia para ir ao salão de beleza e iniciar qualquer atividade, já que a energia da Lua Crescente favorece novos começos.

Dica mística: adquira uma planta chamada flor-de-outubro para atrair proteção.

Amor: banho com pétalas de flor-de-outubro aumenta o magnetismo e sensualidade.

Cor do dia: fúcsia.

Perfume do dia: flor-de-outubro.

Touro

É hora de relaxar com exercícios físicos e sorrisos, mesmo sem motivo aparente.

Amor: a pessoa amada pode estar escondendo um segredo importante. Para clarear energias, acenda incenso Honestidade.

Cor do dia: celeste.

Perfume do dia: aromas atalcados.

Gêmeos

Entre em contato com aquela prima mística e esotérica da família, que tem revelações importantes para compartilhar.

Amor: respeite o espaço da pessoa amada e evite forçar conversas.

Cor do dia: pérola.

Perfume do dia: jasmim.

Câncer

O dia pode trazer estresse com problemas domésticos e até golpes no trabalho.

Dica mística: acenda incenso de alfazema para purificar ambientes.

Cor do dia: alfazema.

Perfume do dia: alfazema.

Leão

Problemas estomacais e digestivos podem surgir. Aposte em chás de boldo, losna ou carqueja.

Amor: evite insistir em relações; correr atrás pode gerar desprezo.

Cor do dia: verde.

Perfume do dia: flores silvestres.

Virgem

Atenção à saúde íntima: procure um médico diante de desconfortos.

Amor: um ex pode ter exposto conversas ou imagens sem seu conhecimento. Para proteção, acenda incenso de sálvia branca.

Cor do dia: branco.

Perfume do dia: sálvia branca.

Libra

Dia favorável para cuidar da estética em salões e clínicas.

Trabalho: aproveite os cursos sugeridos por líderes e chefes.

Amor: cuidado, um ex pode estar acompanhando seus passos fora das redes sociais.

Cor do dia: areia.

Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Seu melhor amigo é taurino, mas evite sobrecarregá-lo. Como está entrando em Inferno Astral, proteja-se com incenso de arruda.

Cor do dia: esmeralda.

Perfume do dia: flores silvestres.

Sagitário

Na Lua Crescente, há tendência a gerar confusões. Respeite vizinhos, parentes e colegas para evitar fofocas e atritos.

Dica mística: acenda incenso de lavanda para manter a calma.

Cor do dia: lavanda.

Perfume do dia: lavanda.

Capricórnio

Cuidado com problemas na Justiça e imprevistos na saúde. Fique atento também a assaltos em pontos de ônibus e furtos de veículos.

Amor: atenção a perfis falsos criados por ex. Para proteção, use incenso de sândalo.

Cor do dia: bege.

Perfume do dia: sândalo.

Aquário

Deseja mais dinheiro e prosperidade? Acenda incenso “Chama Dinheiro” em casa e no trabalho.

Amor: evite falar com estranhos, pois pode ser cilada.

Cor do dia: dourado.

Perfume do dia: flor de maçã.

Peixes

Na Lua Crescente, você ganha energia extra para se destacar no trabalho ou em hobbies.

Amor: com a Lua Cheia, a paixão e o desejo estão intensos — aproveite, mas com cautela.

Cor do dia: celeste.

Perfume do dia: aromas atalcados.