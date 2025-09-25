Horóscopo do Dia: equilíbrio, alertas e mensagens dos astros

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Áries

A primavera inspira criatividade e racionalidade. É um dia favorável para testes e decisões importantes.

Amor: cuidado com más intenções; use preservativo. Banho de margarida afasta energias ruins.

Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Touro

Um gesto simples pode transformar relações: flores são ideais para pedir desculpas.

Amor: tome a iniciativa para viver uma nova história. Banho de magnólia realça a sensualidade.

Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Gêmeos

Evite vinganças ou processos sem motivo, isso gera karma negativo.

Amor: nervosismo pode atrapalhar a relação. Chá e banho de camomila ajudam a trazer calma.

Cor do dia: camomila | Perfume: camomila

Câncer

No trabalho e na família, o clima pode estar pesado. Incenso de mel e orações trazem harmonia.

Amor: escute a pessoa amada com mais atenção e carinho.

Cor do dia: mel | Perfume: mel

Leão

O sucesso no trabalho e no hobby desperta inveja. Proteja-se com arruda.

Amor: reconciliação com mágoas familiares é essencial para sua felicidade amorosa. Banho de rosas atrai boas energias.

Cor do dia: rosa | Perfume: rosas

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café.

Amor: talvez seja a hora de encerrar uma relação que não faz mais sentido.

Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

Evite conflitos com taurinos e capricornianos no trabalho para não comprometer sua posição.

Amor: um ex pode trazer problemas jurídicos. Banho de orquídeas aumenta sua atração.

Cor do dia: roxo | Perfume: orquídea

Escorpião

Desafios com clientes ou chefes podem gerar tensão. Incenso de alfazema ajuda a manter a calma.

Amor: não insista em relações baseadas apenas em interesse físico.

Cor do dia: alfazema | Perfume: alfazema

Sagitário

Redobre a atenção no trânsito para evitar acidentes. Benjoin é a proteção ideal para hoje.

Amor: evite relacionamentos no ambiente de trabalho — podem trazer complicações.

Cor do dia: berinjela | Perfume: benjoin

Capricórnio

Golpes financeiros podem surgir. Não assine documentos importantes hoje.

Amor: evite intrigas, busque diálogo com a pessoa amada.

Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Aquário

Dores lombares pedem cautela. Evite esforços físicos intensos.

Amor: peça ou ofereça uma massagem como gesto de afeto.

Cor do dia: prata | Perfume: almíscar

Peixes

Risco de assaltos e inveja no ambiente de trabalho. Incenso de arruda ajuda a afastar energias negativas.

Amor: um ex pode estar espionando suas redes sociais.

Cor do dia: tífani | Perfume: gardênia