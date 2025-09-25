Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Horóscopo do Dia: equilíbrio, alertas e mensagens dos astros

Descubra o que os astros reservam para o seu signo hoje em trabalho, amor e proteção

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

25/09/2025 - 00h02
Áries

A primavera inspira criatividade e racionalidade. É um dia favorável para testes e decisões importantes.
Amor: cuidado com más intenções; use preservativo. Banho de margarida afasta energias ruins.
Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Touro

Um gesto simples pode transformar relações: flores são ideais para pedir desculpas.
Amor: tome a iniciativa para viver uma nova história. Banho de magnólia realça a sensualidade.
Cor do dia: magenta | Perfume: magnólia

Gêmeos

Evite vinganças ou processos sem motivo, isso gera karma negativo.
Amor: nervosismo pode atrapalhar a relação. Chá e banho de camomila ajudam a trazer calma.
Cor do dia: camomila | Perfume: camomila

Câncer

No trabalho e na família, o clima pode estar pesado. Incenso de mel e orações trazem harmonia.
Amor: escute a pessoa amada com mais atenção e carinho.
Cor do dia: mel | Perfume: mel

Leão

O sucesso no trabalho e no hobby desperta inveja. Proteja-se com arruda.
Amor: reconciliação com mágoas familiares é essencial para sua felicidade amorosa. Banho de rosas atrai boas energias.
Cor do dia: rosa | Perfume: rosas

Virgem

Discussões com jovens da família podem surgir. O desânimo pede doses equilibradas de café.
Amor: talvez seja a hora de encerrar uma relação que não faz mais sentido.
Cor do dia: café | Perfume: flor do café

Libra

Evite conflitos com taurinos e capricornianos no trabalho para não comprometer sua posição.
Amor: um ex pode trazer problemas jurídicos. Banho de orquídeas aumenta sua atração.
Cor do dia: roxo | Perfume: orquídea

Escorpião

Desafios com clientes ou chefes podem gerar tensão. Incenso de alfazema ajuda a manter a calma.
Amor: não insista em relações baseadas apenas em interesse físico.
Cor do dia: alfazema | Perfume: alfazema

Sagitário

Redobre a atenção no trânsito para evitar acidentes. Benjoin é a proteção ideal para hoje.
Amor: evite relacionamentos no ambiente de trabalho — podem trazer complicações.
Cor do dia: berinjela | Perfume: benjoin

Capricórnio

Golpes financeiros podem surgir. Não assine documentos importantes hoje.
Amor: evite intrigas, busque diálogo com a pessoa amada.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Aquário

Dores lombares pedem cautela. Evite esforços físicos intensos.
Amor: peça ou ofereça uma massagem como gesto de afeto.
Cor do dia: prata | Perfume: almíscar

Peixes

Risco de assaltos e inveja no ambiente de trabalho. Incenso de arruda ajuda a afastar energias negativas.
Amor: um ex pode estar espionando suas redes sociais.
Cor do dia: tífani | Perfume: gardênia

Horóscopo da Primavera: o que os astros reservam para você hoje

confira o que os astros revelam para cada signo hoje em amor, sorte, prosperidade e energias renovadas.

22/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Com a primavera, surge a esperança de novos ciclos. É o momento ideal para iniciar projetos importantes.
Amor: clima perfeito para um novo relacionamento. Dica: tome banho com flores do campo para aumentar sua atração.
Cor do dia: bege | Perfume: flores do campo

Touro

A estação convida você a deixar para trás o que não deu certo e abrir espaço para novas oportunidades.
Amor: use banho e perfume de cravo para atrair um novo amor.
Cor do dia: bordô | Perfume: cravo

Gêmeos

O período marca colheita dos seus esforços. Mas cuidado: ilusões podem aparecer no amor.
Amor: evite correr atrás de paixões passageiras. Banho de pétalas de rosas ajuda a realçar sua energia.
Cor do dia: rosa | Perfume: rosa

Câncer

Mantenha ao lado da cama um “sonhário”, um diário para anotar sonhos reveladores.
Amor: pode presenciar um revés para o ex.
Cor do dia: fúcsia | Perfume: fúcsia

Leão

Surpresas agradáveis marcam o dia. Ouça músicas que celebrem a primavera para atrair harmonia.
Amor: presente inesperado da pessoa amada. Banho de margarida para destacar seu charme.
Cor do dia: amarelo | Perfume: margarida

Virgem

A primavera inspira cuidado com a família e contato com a natureza. Plantar flores pode atrair prosperidade.
Amor: uma paixão de primavera pode surgir. Banho com pétalas de azaléa aumenta sua energia amorosa.
Cor do dia: azaléa | Perfume: azaléa

Libra

Excelente dia para praticar esportes e até ganhar prêmios. Pequenos atritos familiares podem surgir.
Amor: acenda incenso de patchuli para atrair harmonia e equilíbrio.
Cor do dia: carmim | Incenso: patchuli

Escorpião

Resgate lembranças alegres das festas de primavera e permita-se relaxar.
Amor: não se irrite com as implicâncias do par. Camomila ajuda a trazer calma.
Cor do dia: caramelo | Perfume: camomila

Sagitário

Itens que remetem à primavera podem atrair prosperidade.
Amor: é hora de esquecer o relacionamento que acabou. Acenda o incenso Chama Cliente para energizar seu dia.
Cor do dia: dourado | Perfume: flor do ipê

Capricórnio

Evite alimentos gelados para cuidar da garganta. Chá de gengibre é um aliado.
Amor: uma declaração inesperada pode surpreender.
Cor do dia: marfim | Perfume: âmbar

Aquário

Ore saudando a primavera e acenda incenso Chama Dinheiro para atrair prosperidade.
Amor: um ex pode estar de olho em suas redes sociais.
Cor do dia: esmeralda | Perfume: magnólia

Peixes

Mesmo na primavera, leve agasalho ao sair de casa. Busque respostas abrindo um livro aleatoriamente e lendo a mensagem da página escolhida.
Amor: o universo trará sinais claros hoje.
Cor do dia: tijolo | Perfume: almíscar

A primavera abre caminhos para renovação e novas energias em todos os signos. Aproveite a estação para se conectar com o amor, a prosperidade e a esperança.

Horóscopo do sábado: revelações e alertas especiais para cada signo

Descubra as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos. Amor, trabalho e energias do sábado reveladas pelos astros

20/09/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Não saia neste sábado à noite, pois pode haver ciladas.
Um conhecido oferecerá uma vaga de vendedor — aceite, pois trará muito lucro.
Cor do dia: tífani. Perfume do dia: aromas amadeirados.

Touro

No trabalho, seu comportamento oportunista será cobrado hoje.
No amor: amigos de alguém importante para a pessoa amada entrarão em contato, causando ciúmes e irritação. Evite vinganças.
Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje você terá sucesso em tudo, principalmente no trabalho e nos hobbies.
No amor: a pessoa amada estará irritada com você devido a fofocas.
Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

Câncer

Aproveite o sábado para um passeio leve com a família, que fará bem ao espírito.
Um animal aparecerá na rua do seu bairro ou próximo ao trabalho; um detalhe nele trará a resposta a uma dúvida sua.
Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

Leão

Evite sair neste sábado à noite, há risco de acidentes.
No amor: prepare um jantar romântico em casa, com vinho, e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: vinho. Perfume do dia: aromas frutais.

Virgem

Uma criança da família (filho, neto ou parente) pode não se sentir bem hoje, mas melhorará até o fim da tarde.
No amor: um pretendente convidará você para sair.
Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

Libra

Dia excelente para praticar esportes, com chance até de prêmios.
Pratique com filhos ou netos para alegrar ainda mais o dia.
Atenção: não gaste demais, pode trazer problemas.
No amor: evite sair com a pessoa amada esta noite, há risco de confusão.
Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

Escorpião

Hoje você precisa participar de uma festa infantil para renovar sua energia.
Mesmo sem filhos, essa vivência trará ânimo e alegria.
No amor: evite encontros com pessoas de aplicativos, há riscos.
Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Sagitário

Arrume um serviço extra neste sábado — fará bem ao bolso e à alma.
À noite, pesquise os lugares frequentados por profissionais da sua área e inicie seu networking.
No amor: sair com a pessoa amada para um local diferente pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

Capricórnio

Dia excelente para esportes.
No amor: dance com a pessoa amada e tome banho com pétalas de orquídeas.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídeas.

Aquário

Neste sábado você lucrará muito no trabalho.
Novos clientes chegarão e os antigos permanecerão fiéis.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

Peixes

Dia ideal para participar de eventos artísticos e culturais, nos quais fará sucesso.
No amor: um passeio cultural com a pessoa amada será uma ótima opção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

