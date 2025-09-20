Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Horóscopo do sábado: revelações e alertas especiais para cada signo

Descubra as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos. Amor, trabalho e energias do sábado reveladas pelos astros

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

20/09/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Áries

Não saia neste sábado à noite, pois pode haver ciladas.
Um conhecido oferecerá uma vaga de vendedor — aceite, pois trará muito lucro.
Cor do dia: tífani. Perfume do dia: aromas amadeirados.

Touro

No trabalho, seu comportamento oportunista será cobrado hoje.
No amor: amigos de alguém importante para a pessoa amada entrarão em contato, causando ciúmes e irritação. Evite vinganças.
Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje você terá sucesso em tudo, principalmente no trabalho e nos hobbies.
No amor: a pessoa amada estará irritada com você devido a fofocas.
Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

Câncer

Aproveite o sábado para um passeio leve com a família, que fará bem ao espírito.
Um animal aparecerá na rua do seu bairro ou próximo ao trabalho; um detalhe nele trará a resposta a uma dúvida sua.
Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

Leão

Evite sair neste sábado à noite, há risco de acidentes.
No amor: prepare um jantar romântico em casa, com vinho, e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: vinho. Perfume do dia: aromas frutais.

Virgem

Uma criança da família (filho, neto ou parente) pode não se sentir bem hoje, mas melhorará até o fim da tarde.
No amor: um pretendente convidará você para sair.
Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

Libra

Dia excelente para praticar esportes, com chance até de prêmios.
Pratique com filhos ou netos para alegrar ainda mais o dia.
Atenção: não gaste demais, pode trazer problemas.
No amor: evite sair com a pessoa amada esta noite, há risco de confusão.
Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

Escorpião

Hoje você precisa participar de uma festa infantil para renovar sua energia.
Mesmo sem filhos, essa vivência trará ânimo e alegria.
No amor: evite encontros com pessoas de aplicativos, há riscos.
Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Sagitário

Arrume um serviço extra neste sábado — fará bem ao bolso e à alma.
À noite, pesquise os lugares frequentados por profissionais da sua área e inicie seu networking.
No amor: sair com a pessoa amada para um local diferente pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

Capricórnio

Dia excelente para esportes.
No amor: dance com a pessoa amada e tome banho com pétalas de orquídeas.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídeas.

Aquário

Neste sábado você lucrará muito no trabalho.
Novos clientes chegarão e os antigos permanecerão fiéis.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

Peixes

Dia ideal para participar de eventos artísticos e culturais, nos quais fará sucesso.
No amor: um passeio cultural com a pessoa amada será uma ótima opção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Astral

Horóscopo de hoje: previsões para os 12 signos nesta quarta-feira

Confira as previsões do horóscopo desta quarta-feira. Amor, trabalho, espiritualidade e dicas especiais para cada signo do zodíaco

17/09/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Você está falando coisas comprometedoras em público, o que pode ser perigoso.
Amor: evite aplicativos de relacionamento, pois podem colocar você em situações complicadas.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Touro

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você. Mantenha o silêncio e cumpra apenas o que foi combinado. Para evitar problemas na garganta, faça gargarejo com malva.
Amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data. Essas coisas acontecem.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Gêmeos

Seu trabalho terá destaque na mídia e poderá ser reconhecido até no exterior.
Família: converse com seus filhos sobre bullying para prevenir situações na escola.
Amor: fofoqueiros tentarão colocar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume do dia: aromas frutais.

Câncer

Afaste-se de pessoas com energias ruins, mas não deixe de rezar por elas. A quarta-feira é dia de espiritualidade: vá a igrejas, templos ou terreiros.
Amor: não guarde mágoa quando a resposta da pessoa amada for um “não”.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Leão

Excelente dia para orações e simpatias. Para atrair mais dinheiro, acenda um incenso chamado “Chama Dinheiro”, tanto no trabalho quanto em casa.
Amor: a pessoa amada está desconfiando de você.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Virgem

Você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.
Amor: apesar de acreditar que é infeliz no amor, isso não é verdade. Para atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Libra

Risco de perda financeira no trabalho. Fique atento!
Família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência para evitar problemas futuros.
Amor: a pessoa amada está de birra apenas para chamar sua atenção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: âmbar.

Escorpião

Tome cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes. Para proteção, use incenso de sálvia branca em casa e no trabalho.
Amor: um ex ciumento está observando você.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: sálvia branca.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual da semana. Visite igrejas, templos ou terreiros, pratique Yoga e meditação. Coloque violetas nas janelas para afastar maus espíritos e despertar sua magia interior. Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Apesar de alguns erros de distração, você receberá elogios de chefes e clientes. Acenda incenso de canela para melhorar seu raciocínio.
Amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para fortalecer o relacionamento.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

Aquário

Hoje você terá lucro no trabalho. Para atrair ainda mais clientes, acenda incenso “Chama Cliente”, especialmente nesta quarta-feira.
Amor: um amor do passado pode aparecer novamente pelas redes sociais.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: almíscar.

Peixes

Você pode acordar sentindo-se pesado e com vontade de purificação. Acenda incenso de mirra para fortalecer sua espiritualidade.
Amor: busque se relacionar apenas com quem valoriza a espiritualidade como você.
Cor do dia: lilás.
Perfume do dia: mirra.

Astral

Horóscopo de Hoje previsões para os 12 Signos

Descubra o que os astros revelam para esta terça-feira em saúde, amor e trabalho

16/09/2025 00h00

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

Áries

Hoje poderá sentir sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Evite querer processar todo mundo sem motivos, pois isso já foi notado por muitos.
Amor: presentes caros vão surpreender você.
Cor do dia: capim-limão.
Perfume do dia: capim-limão.

Touro

Você tentou passar a perna em algumas pessoas e foi descoberto. Peça desculpas e conserte os erros para evitar consequências.
Amor: taurinos com perfume de cravo conquistam tudo.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

A sensação de bloqueio pode surgir hoje, mas o universo está agindo a seu favor. Use incenso Abre Caminhos.
Amor: sorria mais e reclame menos.
Cor do dia: prata.
Perfume do dia: almíscar.

Câncer

O dia começa com conflitos familiares. Suco de maracujá ajuda a acalmar.
Trabalho: um cliente fofoqueiro tentará prejudicar você, mas sem sucesso.
Amor: banho de flor de maracujá aumenta a atração.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: flor do maracujá.

Leão

Cansaço e dores no corpo podem indicar anemia. Consuma mais proteínas e ferro, como sopa de feijão com legumes. Acenda incenso Arcanjo Rafael para fortalecer a saúde.
Cor do dia: verde.
Perfume do dia: bergamota.

Virgem

Atrasos no trabalho podem render bronca. Acorde mais cedo para evitar problemas.
Amor: banho de pétalas de jasmim deixará você mais atraente.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

Libra

O estresse tem afetado suas relações. Pratique yoga, meditação ou terapias e use incenso de alfazema para equilibrar.
Amor: não grite com a pessoa amada.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Escorpião

O dia pode trazer amargura nas relações. Use incenso de mel para afastar essa energia.
Amor: adoçar a sobremesa da pessoa amada pode trazer magia ao relacionamento.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Sagitário

Evite tratar mal sua família. No trabalho, deixe a preguiça de lado se quiser mais clientes. O incenso Chama Cliente pode ajudar.
Amor: banho de pétalas de magnólia aumenta a atração.
Cor do dia: roxo.
Perfume do dia: magnólia.

Capricórnio

Um colega invejoso pode estar armando contra você no trabalho. Redobre a atenção.
Amor: banho de pétalas de begônia traz sensualidade. Use incenso de arruda para proteção.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: begônia.

Aquário

Não comece nada novo hoje. O dia pede para concluir tarefas antigas. Acenda incenso de sândalo para proteção.
Amor: invista em quem você já conhece.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: sândalo.

Peixes

Dia ideal para finalizar trabalhos e pendências.
Amor: banho de flor dente-de-leão ajuda a afastar inveja na vida amorosa.
Cor do dia: manteiga.
Perfume do dia: dente-de-leão.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 1 dia

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

2

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda
TEMPORAIS

/ 12 horas

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

4

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' após multa por insulfilm
CIDADE MORENA

/ 11 horas

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' após multa por insulfilm

5

Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS
Carbono Neutro

/ 19 horas

Riedel confirma mais R$ 2,36 bilhões de investimentos em bioenergia para MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?