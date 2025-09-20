Horóscopo do sábado: revelações e alertas especiais para cada signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Áries

Não saia neste sábado à noite, pois pode haver ciladas.

Um conhecido oferecerá uma vaga de vendedor — aceite, pois trará muito lucro.

Cor do dia: tífani. Perfume do dia: aromas amadeirados.

Touro

No trabalho, seu comportamento oportunista será cobrado hoje.

No amor: amigos de alguém importante para a pessoa amada entrarão em contato, causando ciúmes e irritação. Evite vinganças.

Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

Gêmeos

Hoje você terá sucesso em tudo, principalmente no trabalho e nos hobbies.

No amor: a pessoa amada estará irritada com você devido a fofocas.

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

Câncer

Aproveite o sábado para um passeio leve com a família, que fará bem ao espírito.

Um animal aparecerá na rua do seu bairro ou próximo ao trabalho; um detalhe nele trará a resposta a uma dúvida sua.

Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

Leão

Evite sair neste sábado à noite, há risco de acidentes.

No amor: prepare um jantar romântico em casa, com vinho, e deixe a magia acontecer.

Cor do dia: vinho. Perfume do dia: aromas frutais.

Virgem

Uma criança da família (filho, neto ou parente) pode não se sentir bem hoje, mas melhorará até o fim da tarde.

No amor: um pretendente convidará você para sair.

Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

Libra

Dia excelente para praticar esportes, com chance até de prêmios.

Pratique com filhos ou netos para alegrar ainda mais o dia.

Atenção: não gaste demais, pode trazer problemas.

No amor: evite sair com a pessoa amada esta noite, há risco de confusão.

Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

Escorpião

Hoje você precisa participar de uma festa infantil para renovar sua energia.

Mesmo sem filhos, essa vivência trará ânimo e alegria.

No amor: evite encontros com pessoas de aplicativos, há riscos.

Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Sagitário

Arrume um serviço extra neste sábado — fará bem ao bolso e à alma.

À noite, pesquise os lugares frequentados por profissionais da sua área e inicie seu networking.

No amor: sair com a pessoa amada para um local diferente pode salvar o relacionamento.

Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

Capricórnio

Dia excelente para esportes.

No amor: dance com a pessoa amada e tome banho com pétalas de orquídeas.

Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídeas.

Aquário

Neste sábado você lucrará muito no trabalho.

Novos clientes chegarão e os antigos permanecerão fiéis.

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

Peixes

Dia ideal para participar de eventos artísticos e culturais, nos quais fará sucesso.

No amor: um passeio cultural com a pessoa amada será uma ótima opção.

Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.