Horóscopo do sábado: revelações e alertas especiais para cada signo

Áries
Não saia neste sábado à noite, pois pode haver ciladas.
Um conhecido oferecerá uma vaga de vendedor — aceite, pois trará muito lucro.
Cor do dia: tífani. Perfume do dia: aromas amadeirados.
Touro
No trabalho, seu comportamento oportunista será cobrado hoje.
No amor: amigos de alguém importante para a pessoa amada entrarão em contato, causando ciúmes e irritação. Evite vinganças.
Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.
Gêmeos
Hoje você terá sucesso em tudo, principalmente no trabalho e nos hobbies.
No amor: a pessoa amada estará irritada com você devido a fofocas.
Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.
Câncer
Aproveite o sábado para um passeio leve com a família, que fará bem ao espírito.
Um animal aparecerá na rua do seu bairro ou próximo ao trabalho; um detalhe nele trará a resposta a uma dúvida sua.
Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.
Leão
Evite sair neste sábado à noite, há risco de acidentes.
No amor: prepare um jantar romântico em casa, com vinho, e deixe a magia acontecer.
Cor do dia: vinho. Perfume do dia: aromas frutais.
Virgem
Uma criança da família (filho, neto ou parente) pode não se sentir bem hoje, mas melhorará até o fim da tarde.
No amor: um pretendente convidará você para sair.
Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.
Libra
Dia excelente para praticar esportes, com chance até de prêmios.
Pratique com filhos ou netos para alegrar ainda mais o dia.
Atenção: não gaste demais, pode trazer problemas.
No amor: evite sair com a pessoa amada esta noite, há risco de confusão.
Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.
Escorpião
Hoje você precisa participar de uma festa infantil para renovar sua energia.
Mesmo sem filhos, essa vivência trará ânimo e alegria.
No amor: evite encontros com pessoas de aplicativos, há riscos.
Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.
Sagitário
Arrume um serviço extra neste sábado — fará bem ao bolso e à alma.
À noite, pesquise os lugares frequentados por profissionais da sua área e inicie seu networking.
No amor: sair com a pessoa amada para um local diferente pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.
Capricórnio
Dia excelente para esportes.
No amor: dance com a pessoa amada e tome banho com pétalas de orquídeas.
Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídeas.
Aquário
Neste sábado você lucrará muito no trabalho.
Novos clientes chegarão e os antigos permanecerão fiéis.
Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.
Peixes
Dia ideal para participar de eventos artísticos e culturais, nos quais fará sucesso.
No amor: um passeio cultural com a pessoa amada será uma ótima opção.
Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.