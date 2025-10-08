O que os astros reservam para você nesta quarta-feira?

Áries
Pare de contar seus planos aos quatro ventos.
Lembre-se: o que ninguém sabe, ninguém atrapalha.
No amor: um ex tentará passar golpe em você.
Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para se proteger.
Cor do dia: abóbora
Perfume do dia: boca-de-leão
Touro
Excelente dia para sair da dieta e comer uma bela feijoada típica de quarta.
No amor: para conquistar alguém é preciso criar conexão antes.
Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual.
Cor do dia: roxo
Perfume do dia: orquídeas
Gêmeos
Tente relaxar com exercícios de alongamento.
No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.
Cor do dia: pérola
Perfume do dia: jasmim
Câncer
Nesta quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas.
Se começar hoje com atividades como Yoga, Meditação e Dança, será bem-sucedido.
No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão.
Cor do dia: laranja
Perfume do dia: flor de laranjeira
Leão
Hoje você terá problemas com a garganta e com a voz.
Portanto, faça um gargarejo com malva.
No amor: você receberá elogios amorosos em todos os lugares.
Cor do dia: malva
Perfume do dia: malva
Virgem
Uma pessoa que você nem desconfiava se revelará invejosa sem querer.
Então, acenda um incenso de benjoim.
No amor: não saia com fregueses nem com colegas de trabalho — eles estão com péssimas intenções.
Cor do dia: verde-musgo
Perfume do dia: benjoim
Libra
Hoje você sentirá inveja de uma pessoa que é infeliz, porém não demonstra.
Acenda um incenso de sândalo.
No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.
Cor do dia: mostarda
Perfume do dia: sândalo
Escorpião
Se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional.
Na família: um familiar idoso passará mal — se puder, cuide dele.
No amor: deixe a pessoa amada livre.
Cor do dia: carmim
Perfume do dia: patchuli
Sagitário
Não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho.
No amor: algum colega está interessado em você.
Para evitar pessoas amargas, acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela.
Cor do dia: canela
Perfume do dia: canela
Capricórnio
Cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal.
Fique sempre com o pé atrás e acenda incenso de bálsamo para se proteger.
No amor: receberá uma cantada inesperada.
Cor do dia: marfim
Perfume do dia: bálsamo
Aquário
Hoje terá problemas de memória.
Coma mais proteínas, frutas e verduras.
Tomar vitaminas também ajuda.
No amor: um presente inesperado ajuda a manter a paixão viva.
Cor do dia: bordô
Perfume do dia: patchuli
Peixes
Ore pelos seus antepassados e também peça perdão.
É a energia deles que ajudará você agora.
No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado.
Cor do dia: amarelo
Perfume do dia: margarida