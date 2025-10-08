Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

O que os astros reservam para você nesta quarta-feira?

Confira as previsões do horóscopo de hoje com dicas de amor, cores, perfumes e rituais para atrair boas energias e afastar o que não faz bem.

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

08/10/2025 - 00h02
Áries

Pare de contar seus planos aos quatro ventos.
Lembre-se: o que ninguém sabe, ninguém atrapalha.

No amor: um ex tentará passar golpe em você.
Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para se proteger.

Cor do dia: abóbora
Perfume do dia: boca-de-leão

Touro

Excelente dia para sair da dieta e comer uma bela feijoada típica de quarta.

No amor: para conquistar alguém é preciso criar conexão antes.
Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual.

Cor do dia: roxo
Perfume do dia: orquídeas

Gêmeos

Tente relaxar com exercícios de alongamento.

No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança.
Tome banho com pétalas de jasmim para proteção.

Cor do dia: pérola
Perfume do dia: jasmim

Câncer

Nesta quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas.
Se começar hoje com atividades como Yoga, Meditação e Dança, será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão.

Cor do dia: laranja
Perfume do dia: flor de laranjeira

Leão

Hoje você terá problemas com a garganta e com a voz.
Portanto, faça um gargarejo com malva.

No amor: você receberá elogios amorosos em todos os lugares.

Cor do dia: malva
Perfume do dia: malva

Virgem

Uma pessoa que você nem desconfiava se revelará invejosa sem querer.
Então, acenda um incenso de benjoim.

No amor: não saia com fregueses nem com colegas de trabalho — eles estão com péssimas intenções.

Cor do dia: verde-musgo
Perfume do dia: benjoim

Libra

Hoje você sentirá inveja de uma pessoa que é infeliz, porém não demonstra.
Acenda um incenso de sândalo.

No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a Magia acontecer.

Cor do dia: mostarda
Perfume do dia: sândalo

Escorpião

Se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional.

Na família: um familiar idoso passará mal — se puder, cuide dele.
No amor: deixe a pessoa amada livre.

Cor do dia: carmim
Perfume do dia: patchuli

Sagitário

Não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho.

No amor: algum colega está interessado em você.
Para evitar pessoas amargas, acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela.

Cor do dia: canela
Perfume do dia: canela

Capricórnio

Cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal.
Fique sempre com o pé atrás e acenda incenso de bálsamo para se proteger.

No amor: receberá uma cantada inesperada.

Cor do dia: marfim
Perfume do dia: bálsamo

Aquário

Hoje terá problemas de memória.
Coma mais proteínas, frutas e verduras.
Tomar vitaminas também ajuda.

No amor: um presente inesperado ajuda a manter a paixão viva.

Cor do dia: bordô
Perfume do dia: patchuli

Peixes

Ore pelos seus antepassados e também peça perdão.
É a energia deles que ajudará você agora.

No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado.

Cor do dia: amarelo
Perfume do dia: margarida

Astral

Horóscopo de Hoje: previsões para todos os signos neste sábado

Confira as previsões do horóscopo de hoje para todos os signos e veja dicas de amor, proteção, cores e perfumes do sábado

04/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Áries

Aproveite o sábado para passear na natureza. O contato com animais de fazendas trará excelentes energias.
Amor: não se envolva com pessoas muito diferentes de você.
Proteção: acenda um incenso de olíbano.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: olíbano.

Touro

O sábado será agitado. Pela manhã, problemas pesados podem surgir, e à tarde, uma decepção com um conhecido de longa data.
Amor: sorria mais.
Proteção: banho de pétalas de rosas para atrair a pessoa certa.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Gêmeos

Troque o passeio na natureza pela energia de uma festa infantil ou aniversário.
Amor: revele sua alma inocente à pessoa amada.
Cor do dia: arco-íris.
Perfume do dia: baunilha.

Câncer

Um objeto perdido ou até mesmo um animal que fugiu pode aparecer.
Amor: convite especial para sair.
Proteção: incenso de musgo de carvalho.
Cor do dia: verde-musgo.
Perfume do dia: musgo de carvalho.

Leão

Dia perfeito para brilhar nos palcos.
Amor: atenção! A pessoa amada pode estar vigiando seu celular ou sua rotina.
Cor do dia: anil.
Perfume do dia: almíscar.

Virgem

Algumas pessoas estarão amargas com você.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Proteção: incenso de mel.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Libra

Não maltrate quem faz serviço voluntário.
Amor: controle seu ciúme.
Proteção: incenso de sete ervas para afastar inveja.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: flores selvagens.

Escorpião

Dia excelente para eventos culturais e para abrir novas portas no seu hobby favorito.
Amor: discussões por ciúmes podem surgir.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: flores do campo.

Sagitário

Trabalhos extras no fim de semana darão bons resultados.
Viagens: ótimo momento para ir ao exterior.
Amor: faça o lanche preferido da pessoa amada e deixe o destino agir.
Cor do dia: mostarda.
Perfume do dia: petúnia ou tulipa.

Capricórnio

Conflitos com pessoas mais velhas da família podem acontecer.
Amor: uma declaração inesperada vai alegrar o dia.
Cor do dia: vermelho.
Perfume do dia: gardênia.

Aquário

Se trabalhar hoje, terá lucros e elogios. Porém, também receberá visitas indesejadas.
Proteção: coloque a vassoura atrás da porta e acenda incenso de sal grosso.
Amor: uma paixão do passado pode mandar mensagem.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Peixes

Conflitos com filhos, netos ou jovens da família podem surgir.
Amor: surpreenda a pessoa amada com um presente.
Proteção: incenso de alfazema.
Cor do dia: alfazema.
Perfume do dia: alfazema.

Astral

Horóscopo de hoje: previsões por signo, cores e simpatias para sexta-feira

Confira o horóscopo de hoje para cada signo: previsões de amor, trabalho, cores do dia e simpatias para atrair sorte e proteção nesta sexta-feira

03/10/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries

A sexta-feira de Lua crescente facilita os empreendimentos pelos quais você tem paixão, pois quem rege a sexta é Vênus, o planeta do amor.

No amor: ótimo dia para conhecer pessoas novas e começar um novo relacionamento.
Dica: tome banho com cravo-da-índia para proteção.
Cor do dia: bordô.
Perfume do dia: cravo-da-índia.

2 – Touro

Um amigo de longa data do signo de leão está armando contra você.

No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual.
Cor do dia: pérola.
Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos

Coloque uma planta chamada flor-de-outubro em sua casa e no trabalho para ter prosperidade esse mês.

No amor: tome banho com pétalas de flor-de-outubro para atrair sorte no relacionamento.
Cor do dia: fúcsia.
Perfume do dia: flor-de-outubro.

4 – Câncer

Cuidado com intrigas no local de trabalho.

Na família: planeje um programa familiar com seus filhos para esse final de semana porque eles sentem falta disso.
No amor: se sair hoje à noite atrairá diversos olhares.
Cor do dia: tífani.
Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão

Não vá ao salão de beleza hoje porque as profissionais poderão errar, não por culpa delas, mas pela posição dos astros.

Existem vizinhos e colegas de trabalho invejosos. Se não tiver animais em casa, coloque um vaso de comigo-ninguém-pode na entrada da sua casa e do trabalho.

No amor: não se envolva com ninguém comprometido.
Cor do dia: carmim.
Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem

Você anda cansado e desanimado.

Dica: acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Plante alecrim no quintal ou tenha um vaso no escritório.
No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada nesta sexta-feira — pode salvar o relacionamento.
Cor do dia: esmeralda.
Perfume do dia: alecrim.

7 – Libra

Não pense em fazer plástica no rosto e evite regimes malucos, pois farão mal à saúde.

Dica: acenda incenso de sândalo para proteção.
No amor: se sair hoje à noite, atrairá muitos olhares.
Cor do dia: dourado.
Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião

No trabalho, poderá perder um documento importante. Em casa, pode perder um animal de estimação querido.

No amor: não saia com ninguém hoje à noite, é furada.
Dica: acenda incenso de canela para atrair a pessoa ideal.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

9 – Capricórnio

Brigará com geminianos e cancerianos no ambiente de trabalho.

No amor: sua libido está baixa.
Dica: acenda incenso de Ylang-Ylang.
Cor do dia: magenta.
Perfume do dia: Ylang-Ylang.

10 – Sagitário

Você precisa perder o medo de usar redes sociais, pois isso atrapalha seu trabalho.

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Arrume algum serviço extra para o final de semana: fará bem para o bolso e para o espírito.

Na família: crie vergonha e pare de sobrecarregar parentes com suas despesas.
Dica: acenda incenso de sálvia branca.
Cor do dia: marfim.
Perfume do dia: sálvia branca.

11 – Aquário

Tentarão aplicar o golpe do Pix em você. Fique atento.

No amor: um vizinho está apaixonado, mas mantém segredo.
Dica: tome banho com pétalas de rosas para atrair o amor ideal.
Cor do dia: rosas.
Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes

Cuidado para não esquecer nada na rua — você anda distraído.

Dica: acenda incenso de pitanga para aumentar sua atenção.
No amor: não use aplicativos de relacionamento, é cilada.
Cor do dia: pitanga.
Perfume do dia: pitanga.

