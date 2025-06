Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de junho. Inícios prósperos...

Correio B+

"And Just Like That" volta tentando se reencontrar, mas ainda sem saber quem é

Cinema B+: And Just Like That: No que Carrie se meteu? Foto: Divulgação HBO MAX

A terceira temporada de And Just Like That estreou sinalizando que talvez — finalmente — tenha encontrado um caminho. Mas ainda está longe de recuperar o brilho de outrora.



Eu sei, eu sei. Quem acompanha minha coluna acompanhou a progressão de fã incondicional à ‘reclamona’ de plantão de algo que não supera o original, mas a questão talvez seja um pouco mais profunda do que isso.

Se Carrie Bradshaw foi um ícone dos 30 aos 40 e tantos anos, agora, aos 60, parece apagada, sem grandes ambições ou conflitos. “No que essa mulher se meteu?”, ela pergunta ao fim do primeiro episódio, ecoando as dúvidas de tantas fãs que ainda não entenderam por que a série se afastou tanto daquilo que a tornou lendária.

Nessa terceira temporada, que sempre pode ser a última (embora eu duvide), a familiaridade com as personagens — especialmente as novas — ajuda, mas as histórias propostas ainda seguem sem refletir os temas que antes nos capturavam quando Carrie, Miranda e Charlotte eram solteiras, cheias de dúvidas, desejos e dilemas urbanos.



Engana-se quem pensa que Sex and the City era só sobre arranjar namorado: falava de amizade, trabalho, identidade, sexo, perdas e escolhas. Tudo isso parece ter se diluído.

Seria um problema mais existencial? Uma recusa de seu público de “envelhecer”? O fato é que And Just Like That não chega perto do fenômeno que Sex and The City foi há 27 anos, e não está conversando com as cinquentonas que devoravam a série.



Tampouco, com personagens na casa dos 60, fala com as jovens de 30 ou 40. Um dos problemas cruciais criativos – um sinal claro da geração das personagens e tema das duas temporadas anteriores – está em se ajustar às mudanças culturais e trazer inclusão e diversidade para uma série que glorifica marcas de luxo e um estilo de vida aspiracional impossível de ser real.

Ao responder a lista de reclamações do que faltava ou do que era “errado” (como o paradoxo de serem mulheres independentes e ainda se pautarem por casamentos e relacionamentos amorosos como identificação ou ainda mesmo idealizar o relacionamento tóxico de Carrie com Mr. Big como um ideal romântico, entre outras coisas), And Just Like That ficou arrastada e confusa.



O pânico de arranhar Carrie e cancelá-la a tornou uma personagem apagada, quase passiva. Tanto que uma das melhores frases do episódio de estreia dessa temporada traz a ótima Seema Patel falando com Carrie que gostaria de a ter conhecido quando ela tinha mais vida e era mais ousada. Obrigada, Seema!

Ainda que essas queixas sejam pertinentes, a temporada parece estar encontrando um caminho. Os dramas da estreia não foram exatamente marcantes, mas terminamos com a volta de Carrie falando em off e isso sempre ajudou a costurar as situações.



A fórmula que deu certo sempre era abrir o episódio com um questionamento e fazer todas passarem por situações que reforçavam ou mudavam suas posições, mas ela não foi resgatada. Assim, parece que cada um está em um momento diferente de vida, sem muita conexão.

O episódio abre algum tempo incerto depois do fim da segunda temporada, com Carrie ainda terminando sua mudança para o novo endereço. Charlotte está às voltas com um dilema improvável com seu amado buldogue, Richard Burton e acaba ignorando compromissos com as filhas. Inconsistente com quem sempre foi, mas vejamos até que ponto isso vai.

Sua vizinha, Lisa, agora ganha mais destaque e a vemos enfrentando tensão profissional ao tentar emplacar um projeto documental para a PBS sobre dez mulheres negras anônimas — e é pressionada a incluir Michelle Obama. De anônima, a ex-primeira-dama não tem nada, claro, mas aqui está uma das coisas que estão sendo corretas em And Just Like That.



Lisa e sua família são mais do que a inclusão necessária no universo de Carrie e companhia. Em suas passagens, sempre vemos as questões de racismo estrutural endereçadas e essa discussão do trabalho de Lisa também é sobre isso. Causa estranhamento? Mas um que é bem-vindo.

Miranda, por sua vez, ainda é o problema de And Just Like That. Seu protagonismo nas temporadas anteriores foi fonte de muitos problemas e sacrifícios e outras personagens. Agora ela está novamente com uma carreira, está resolvida com sua sexualidade, mas ainda vive como uma nômade depois que ficou se encostando nas casas dos outros por duas temporadas. Ela anunciou que vendeu a casa no Brooklyn, espero que encontre seu espaço.

Nesse episódio, decidida a explorar o universo queer de Manhattan, ela acaba na cama com Mary (Rosie O’Donnell), que só revela ser freira após perder a virgindade com ela — uma trama que me pareceu sem pé nem cabeça. Não ousa brincar com a fé dos outros, mas não ousa o suficiente para justificar essa passagem na série. Mais uma decisão que confirma como a criação ainda está perdida.

Enquanto isso, Seema rompe com Ravi, e Carrie tenta manter aceso o romance com Aidan — mas com dificuldade. Aidan pede que ela não ligue para não interferir no acompanhamento de seu filho, então eles se comunicam por cartões-postais sem palavras, apenas corações ou nada mesmo. Quando se falam ao telefone, é para sexo, mas mesmo isso soa desconectado.



Em meio à insônia, Carrie se levanta e começa a escrever. “No que essa mulher se meteu?”, e a pergunta se amplia. Porque, no fundo, não é só sobre ela. É sobre a série. Sobre nós. Sobre o que acontece quando personagens icônicos envelhecem, mas suas histórias não amadurecem junto?

And Just Like That quer ser diversa, contemporânea, leve — e às vezes até consegue. A nova temporada começa com promessas tímidas: menos solenidade, mais humor, lampejos do charme antigo. Mas ainda tropeça em roteiros corridos, subtramas que evaporam e uma certa dificuldade de aceitar que envelhecer é mais do que trocar de endereço ou de parceiro.

O problema talvez não seja Carrie ter 60. O problema é que, aos 60, ela parece vazia — não de dores, mas de perspectiva. E nós, que voltamos por afeto, assistimos de longe, tentando nos reconectar com mulheres que um dia foram espelhos. Hoje, são vitrines: belas, caras, distantes.

Seguimos assistindo mais por nostalgia do que por entusiasmo real, esperando que uma cena, uma linha, uma troca de olhares, nos lembre por que essa história já nos pegou de jeito. A pergunta segue sem resposta — e talvez nunca tenha uma. Mas o simples fato de ainda estarmos perguntando já é, por si, revelador.

No que essa mulher se meteu? Talvez na tentativa de reviver um tempo que já passou. E a gente, junto com ela.