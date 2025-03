Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de março. Um novo ciclo se aproxima.

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Fim do Carnaval, o Eclipse Lunar e a Jornada do Eremita

Agora que o Carnaval terminou, vem a sensação de que o ano finalmente começa. O período de festa e descontração dá lugar a uma atmosfera de retomada, estruturação e planejamento. Neste ano, essa transição será acompanhada por um evento astrológico significativo: um Eclipse Lunar em Virgem nesta sexta (14).



Eclipses são momentos de revelação e encerramento, atuando como catalisadores de mudanças internas e externas. Esse em especial ativará o eixo Virgem-Peixes, trazendo à tona a necessidade de equilíbrio entre o pragmatismo e a espiritualidade, entre o controle e a entrega.

Esse cenário se assemelha à jornada do Eremita no Tarô. A imagem desse Arcano, um sábio que caminha sozinho carregando uma lanterna, reflete o processo de introspecção e descoberta que um Eclipse pode proporcionar.



Assim como a Lua Cheia eclipsada representa um encontro entre luz e sombra no céu, o Eremita simboliza nossa busca por clareza em meio à escuridão do desconhecido. “Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda.” (Carl Gustav Jung).

O Eremita e o Chamado para a Reflexão

A carta do Eremita nos convida a olhar para dentro, a silenciar o ruído externo e a ouvir a própria sabedoria interior. Um Eclipse Lunar, por sua vez, também nos desafia a confrontar aquilo que esteve oculto, trazendo à tona emoções reprimidas, padrões inconscientes e verdades que não podem mais ser ignoradas.



Durante esse período, podemos sentir a necessidade de nos afastarmos das distrações para processar tudo o que emerge e integrar esses aprendizados à nossa jornada.

Assim como a luz do Eremita ilumina o caminho diante dele, o Eclipse pode nos oferecer uma oportunidade de enxergar além das ilusões e reconsiderar nossas escolhas. Podemos sentir um momento de obscuridade antes de alcançar a clareza, e essa incerteza faz parte do processo. Atravessar esse ciclo com consciência pode nos ajudar a reavaliar prioridades e estabelecer novas direções para o futuro.

O Eclipse Como Um Marco de Transformação

Este é apenas o primeiro de uma série de eclipses que continuarão ativando o eixo Virgem-Peixes até 2027. Isso significa que os temas emergentes agora se desenvolverão ao longo dos próximos anos, exigindo ajustes contínuos em nossa forma de lidar com a realidade. Saúde, rotina, propósito e espiritualidade são algumas das áreas que podem ser impactadas, pedindo mais atenção e discernimento.

Na Astrologia, um Eclipse Lunar pode ser visto como um chamado ao recolhimento e à introspecção, muito semelhante à jornada do Eremita no Tarô. Assim como essa carta representa a busca por sabedoria e autoconhecimento, o eclipse nos convida a fazer uma pausa para refletir sobre os caminhos que percorremos.

O alinhamento exato entre Terra, Lua e Sol não apenas cria um espetáculo celeste, mas também simboliza um momento em que a luz da consciência ilumina o que estava oculto.



Durante a Lua Cheia eclipsada, a escuridão temporária nos lembra da importância de olhar para dentro, reconhecendo nossas sombras e compreendendo que, muitas vezes, a clareza só surge após um período de incerteza.

Um detalhe fascinante sobre um eclipse total é que a Lua não desaparece completamente na escuridão. Devido à dispersão da luz solar pela atmosfera terrestre, ela adquire um tom avermelhado, refletindo um brilho sutil e dando origem ao fenômeno conhecido como "Lua de Sangue".



Embora o nome possa soar dramático e remeter a presságios catastróficos, esse raro evento astrológico, na verdade, representa um poderoso reinício cósmico.



Ele ilumina tudo o que precisa ser liberado, desde apegos que nos aprisionam até padrões de perfeccionismo e necessidade de controle que nos mantêm estagnados. Profundamente emocional e revelador, esse momento convida à transformação e ao desapego.

Esse ciclo prepara o terreno para um eclipse solar no fim do mês. Em 29 de março, acontece um Eclipse Solar parcial em Áries – um evento intenso e voltado para a ação, que simboliza novos começos, coragem e iniciativa. Enquanto o eclipse lunar nos convida a soltar e confiar, o eclipse solar nos impulsiona a avançar, assumir nosso poder e agir com determinação.

Fazendo um paralelo, após o recolhimento em busca de equilíbrio e respostas, chega o momento de firmar um novo caminho. Afinal, é só depois de pausar e refletir sobre o que realmente desejamos para o futuro que podemos nos preparar para as mudanças que a Roda da Fortuna, arcano sucessor do Eremita, traz consigo.

A Carta do Eremita - Divulgação

Defina suas intenções para o próximo capítulo

Com o eclipse solar em Áries se aproximando, pergunte a si mesmo: quem estou me tornando? Este é o momento de deixar para trás o que te limita e se preparar para um novo começo cheio de coragem, guiado pela sabedoria interior do Eremita. A solitude consciente te ajudará a encontrar clareza, iluminando o caminho com a luz da experiência e do autoconhecimento.

A tudo isso se soma a energia de Virgem.

Com este eclipse acontecendo em Virgem – a rainha perfeccionista e obcecada pelos detalhes do zodíaco – seremos levados a refletir sobre onde estamos nos agarrando com força demais, como o perfeccionismo nos impede de viver com mais liberdade e os ciclos tóxicos de excesso de pensamento, análise e trabalho.

No entanto, ao contrário do que se pode imaginar, essa Lua Cheia não deve trazer a sensação de que é preciso consertar tudo na vida – na verdade, o efeito é justamente o oposto. Esta Lua não é sobre corrigir as coisas, mas sobre abandonar a crença de que você precisa consertar tudo o tempo todo.

O que o eclipse da Lua Cheia em Virgem significa para você

Os eclipses lunares totais são fenômenos raros – este, em especial, será o primeiro em mais de dois anos.

Segundo astrólogos, esses eventos costumam trazer mudanças significativas na energia cósmica. Os eclipses lunares funcionam como “terremotos emocionais”: sacodem nossas estruturas, revelam verdades ocultas e nos tiram da zona de conforto.



Enquanto uma Lua Cheia já representa liberação e desapego, um eclipse total intensifica esses efeitos, forçando-nos a enxergar o que não está funcionando, onde estamos presos e o que precisa ser deixado para trás.

Pense nisso como um ‘reinício forçado’ do qual não há como escapar. Tudo o que não estiver alinhado será revelado. Tudo o que for ilusório desmoronará.

Assim como o Eremita se afasta do ruído do mundo para encontrar respostas em sua própria jornada, o eclipse nos convida a avaliar nossas emoções e escolhas, revisitando questões não resolvidas e relações que exigem compreensão mais profunda.



É um período de revelações internas, onde a lanterna da sabedoria pessoal pode iluminar verdades há muito negligenciadas.

Por fim, um Eclipse Lunar na Astrologia nos lembra que a jornada do autoconhecimento é essencial para nossa evolução. Tal como o Eremita, seguimos nossa trajetória com mais discernimento, sabendo que a luz que buscamos está, em grande parte, dentro de nós mesmos.

Se o Eremita representa um momento de pausa para assimilação e crescimento, o Eclipse reforça esse convite. É um tempo para sair do piloto automático e refletir sobre o que realmente queremos carregar adiante. Algumas perguntas podem guiar esse processo: o que precisa ser deixado para trás? O que já não faz sentido na minha vida? Como posso alinhar minhas ações com meu propósito?

Como Integrar Essa Energia no Dia a Dia

Para atravessar essa fase com mais consciência e aproveitá-la de forma produtiva, algumas práticas podem ser úteis:

- Autoanálise e Reflexão: Escrever sobre sentimentos, percepções e insights pode trazer mais clareza.

- Momentos de Silêncio e Introspecção: Práticas como meditação, caminhadas solitárias ou simplesmente desacelerar ajudam a processar as mudanças internas.

- Revisão da Rotina e Hábitos: Este é um ótimo momento para reorganizar tarefas, eliminar excessos e estabelecer novos hábitos mais saudáveis.

- Conexão Espiritual: Aprofundar-se em práticas que tragam sentido e equilíbrio, como rituais de relaxamento, yoga, exercícios de respiração ou leitura inspiradora, pode ajudar a alinhar mente e espírito.

Conclusão

O Eremita nos lembra que, antes de darmos passos significativos na vida, é essencial compreendermos nossa jornada interna. O Eclipse Lunar em Virgem reforça essa lição, proporcionando um momento valioso para realinhamento e transformação, marcando encerramentos importantes nas áreas do trabalho, da saúde e da organização pessoal.

O Ano Novo Astrológico tem início na próxima quinta-feira, dia 20, com a entrada do Sol em Áries, marcando uma oportunidade para iniciar um novo ciclo com mais consciência e alinhamento com o que realmente ressoa em nós.

Para isso, este período introspectivo é especialmente propício à prática do autoconhecimento, ainda mais sob a influência de Vênus e Mercúrio retrógrados, que nos convidam a resolver pendências antes de embarcar nessa nova jornada. Como disse Lao-Tsé: 'Quem conhece os outros é sábio; quem conhece a si mesmo é iluminado.'

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão