Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 10 e 16 de novembro. Semana de equilíbrio emocional

intenções ao que realmente deseja manifestar. A Rainha de Copas como carta da semana convida você a cultivar a inteligência emocional, a compaixão e a intuição para guiar suas decisões nos próximos dias.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

09/11/2025 - 13h00
Sob a regência da Rainha de Copas, mergulhamos nas águas profundas do sentir. Esta é uma semana voltada para o equilíbrio emocional e para a escuta interior. Um período favorável à empatia e às decisões guiadas pela intuição. Aproveite a energia do portal 11:11 para renovar suas vibrações e direcionar intenções ao que realmente deseja manifestar.

A Rainha de Copas como carta da semana convida você a cultivar a inteligência emocional, a compaixão e a intuição para guiar suas decisões nos próximos dias. Ela sugere priorizar o autocuidado e nutrir seus relacionamentos, criando um ambiente de harmonia e acolhimento. Use sua sensibilidade como uma força — ela pode ser sua maior aliada. Preste atenção à sua intuição e ao seu bem-estar emocional, e procure ser uma presença de apoio e empatia para quem está ao seu redor.

Abrace e honre Suas Emoções

A Rainha de Copas vê os sentimentos como algo sagrado — são eles que revelam a vida em suas cores mais vivas.

Ela é afetuosa, acolhedora e nos ensina a reconhecer o valor das nossas próprias emoções. Para ela, a sensibilidade não é fraqueza, é força. São os sentimentos que nos permitem experimentar a alegria, o encantamento, o amor, o êxtase. A Rainha de Copas nos lembra de sermos gratos até pelas emoções que doem, pois são elas que dão à vida profundidade, cor e dimensão.

Vivemos tempos em que sentir parece perigoso. Desde cedo, ouvimos frases como “não seja tão sensível” ou “seja forte”, como se sentir fosse sinônimo de fraqueza. O problema é que todos nós temos sentimentos — negá-los gera desequilíbrio interno e desconexão com o mundo ao redor. Quanto mais tentamos reprimir ou anestesiar as emoções, mais deixamos de viver plenamente.

No Tarô, as copas e o elemento água simbolizam o domínio das emoções.
A Rainha de Copas guarda seus sentimentos em um cálice precioso — o mais sagrado de todo o Tarô. Apenas contemplar a beleza desse cálice já a preenche de alegria. Isso simboliza o quanto ela honra as emoções como algo divino.

Para experimentar a vitalidade da existência, siga o exemplo da Rainha: procure a beleza. A beleza desperta respostas emocionais que nos fazem bem. A ciência confirma: a percepção do belo libera prazer no cérebro e no corpo. Compre flores, admire uma obra de arte, aprecie a natureza à sua volta. A beleza está em toda parte.

A Rainha de Copas tem uma energia protetora e profundamente amorosa. Ela acolhe crianças, amigos, e todos que buscam um coração compassivo. Ela nos ensina a olhar para o que parece comum — as coisas corriqueiras do cotidiano — e enxergar nelas a vida pulsando, em nuances invisíveis aos olhos apressados.

A Rainha não foge dos sentimentos: ela os recebe a todos — os bons e os difíceis, o amor e a dor, a esperança e o luto, a alegria e a saudade. Coloca cada um em seu cálice sagrado e os honra igualmente.

Sensibilidade, Intuição e Compaixão

A Rainha de Copas costuma representar uma energia feminina — presente em sua vida, alguém que demonstra apoio, cuidado e empatia genuína. Essa carta do Arcano Menor também é um lembrete para observar como você trata a si mesmo e aos outros: aja com bondade, compreensão e compaixão.

Essa carta também fala de uma imaginação fértil e de uma tendência a sonhar acordado — o que pode ser uma bênção criativa, desde que não te afaste da realidade.

A Rainha de Copas nos ensina que a verdadeira força está na ternura, e que compreender o coração humano é uma forma de sabedoria tão poderosa quanto qualquer outra.

Suas emoções são o que dá profundidade, riqueza, cor e sentido à vida. Portanto, honre-as.

Quando a Rainha de Copas surge como carta regente, é sinal de que você está expressando uma energia cuidadora. Você possui a rara capacidade de sentir o que o outro precisa sem que precise dizer uma palavra. Sua intuição é sua bússola, e por meio dela você cria um espaço seguro para que os outros expressem suas emoções e se mostrem como realmente são. Você aprendeu a fazer isso de forma sábia: acolhe os sentimentos alheios sem absorvê-los, mantendo-se centrado e protegido, com limites saudáveis entre o que é seu e o que pertence ao outro.

A Rainha de Copas indica que você está altamente intuitivo, criativo e em harmonia com as energias ao seu redor. Em suas relações, percebe com facilidade o que o outro sente, o que o torna um comunicador sensível e profundo — alguém que sabe ouvir e fazer o outro se sentir compreendido.

Nos seus projetos e criações, você segue o coração, confiando na sua intuição e deixando que ela mostre o caminho. Quando algo “não vibra bem”, você sente — e respeita esse sinal, mesmo que não haja explicação lógica. É possível que esteja sintonizado com os ciclos da Lua e da natureza, usando essa conexão para manifestar sonhos e dar forma às suas intenções.

Quando a Rainha de Copas aparece, ela traz um chamado claro: confie na sua intuição e nas mensagens do seu coração. Permita-se sentir, mesmo quando as emoções forem desafiadoras. É através delas que você se fortalece.

Lidere com o coração — não com a cabeça. Acolha as mensagens sutis que chegam por meio dos sonhos, da meditação ou dos pressentimentos. E lembre-se: você é mais forte do que imagina.

Portal 11:11 — O Coração como Bússola

Nesta semana, o céu abre um portal de consciência: o 11:11, sob a influência de Júpiter retrógrado em Câncer e da conjunção Mercúrio–Marte em Escorpião. Um alinhamento que pede mergulho interior, escuta sensível e coragem para agir a partir do que é verdadeiro — não do que é urgente.

Quando o portal 11:11 se abre na terça-feira, uma poderosa corrente cósmica se forma, trazendo a chance de definir intenções, manifestar desejos e ganhar clareza sobre o próprio caminho de crescimento. É um momento em que o universo parece respirar junto conosco — e cada pensamento, emoção e escolha ganha força criadora.

O portal 11:11 é considerado um ponto de expansão espiritual, um alinhamento que intensifica o poder da manifestação. Nesse dia, as energias favorecem o contato com o eu superior, a clareza de propósito e a coragem para agir em direção aos sonhos. É o momento ideal para perguntar: “O que minha alma deseja criar agora?”

A Rainha de Copas é a guardiã desse movimento. Ela governa o reino das emoções com sabedoria e compaixão, lembrando que sentir não é fraqueza — é poder. Sob o olhar dela, a expansão jupiteriana não acontece no mundo externo, mas nas águas do coração. Júpiter retrógrado em Câncer nos convida a rever onde depositamos nossa fé e como nutrimos a nós mesmos.

Ao mesmo tempo, Mercúrio e Marte em Escorpião unem mente e instinto, revelando o que estava reprimido. Mas a Rainha sussurra: “Não reaja, compreenda.” O segredo é transformar o impulso em insight, e o desconforto em cura.

O portal 11:11 potencializa essa alquimia. É o código do despertar, um convite para alinhar pensamento, palavra e emoção. Quando atravessamos esse portal com a serenidade da Rainha, transformamos vulnerabilidade em intuição e presença.

Esta semana, silencie antes de agir. Respire antes de responder. Olhe para dentro antes de buscar fora.

A Rainha de Copas ensina que a verdadeira força é ser oceano — profunda, calma e imensamente viva. Afirmação da semana: “Eu confio nas marés do meu coração. O que é verdadeiro permanece; o que é medo, se dissolve.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Pet B+: Saiba aqui em quais ocasiões é preciso contratar um adestrador

Exercícios simples na rotina podem ajudar a melhorar o comportamento do animal, mas a ajuda profissional é fundamental em alguns casos

08/11/2025 15h00

Pet B+: Saiba aqui em quais ocasiões é preciso contratar um adestrador

Pet B+: Saiba aqui em quais ocasiões é preciso contratar um adestrador Foto: Divulgação

No dia 5 de novembro foi celebrado o Dia do Adestrador, data que homenageia os profissionais dedicados ao treinamento de pets. Esses especialistas têm papel essencial no fortalecimento do vínculo entre os animais e seus responsáveis, garantindo uma convivência harmoniosa em casa e na sociedade. Mas afinal, quando é o momento certo de contratar um adestrador?

Ter um animal de estimação é uma experiência repleta de afeto e companheirismo. No entanto, alguns pets podem apresentar comportamentos difíceis de lidar, seja por passarem muito tempo sozinhos ou por falta de socialização adequada. 

É importante lembrar que, em cada fase da vida, o animal precisa de um tipo específico de atenção e de adestramento. Quando filhote, por exemplo, ele demonstra curiosidade e vontade de explorar o ambiente, apresentando comportamentos típicos como roer objetos ou morder as mãos — atitudes que tendem a mudar à medida que cresce. Por isso, iniciar o treinamento desde cedo é fundamental para que o pet se torne mais obediente e equilibrado na fase adulta.

Para que o treinamento funcione, é essencial conhecer as particularidades daquela espécie e identificar as causas do comportamento que se deseja corrigir. Sem essa percepção, os exercícios e comandos aplicados podem não surtir o efeito esperado. É nesse contexto que o trabalho do adestrador se torna indispensável, já que ele orienta e ensina técnicas que contribuem para um pet mais calmo, educado e feliz.

Segundo Marina Bastos, Coordenadora da Cão Cidadão, alguns sinais merecem mais atenção. “Se o seu cão rosna com a chegada de estranhos, isso mostra que essa situação o deixa desconfortável. E, infelizmente, as famílias não conseguem descobrir as causas sozinhas para entender como agir. Então, para evitar situações desagradáveis ou a necessidade de isolá-lo quando há visitas, é fundamental ajuda especializada e treinamento adequado”, explica.

Gatos também podem ser adestrados

Embora o adestramento de gatos seja diferente do de cães, alguns felinos também podem se beneficiar do treinamento. “Os gatos possuem uma personalidade diferente dos cachorros. Além disso, cada espécie tem um funcionamento distinto. Mas, com as técnicas corretas, é possível treiná-los para corrigir condutas indesejadas”, explica Samantha Melo, adestradora da Cão Cidadão. De acordo com a profissional, o ideal é começar com truques simples e brincadeiras básicas, o que torna a convivência mais leve e divertida, além de reforçar o vínculo entre o responsável e o animal.

Benefícios de ter um animal treinado

O adestramento contribui para a saúde mental e física do animal, já que estimula o raciocínio, o foco e a disciplina, além de ajudar a gastar energia de maneira positiva. Isso é especialmente importante para cães e gatos que passam muito tempo sozinhos ou com responsáveis que trabalham em casa e tem pouco tempo para eles. “Um animal adestrado e educado tende a ser mais confiante, sociável e obediente, o que reduz comportamentos como ansiedade, agressividade ou destruição de objetos.

Além disso, os treinos fortalecem o vínculo afetivo entre o pet e o responsável, já que ao estabelecer uma linguagem em comum, o animal aprende o que o responsável espera dele e vice-versa. Assim, o pet aprende confiar mais em seu responsável, reconhecendo comandos e limites de forma positiva, o que torna a convivência mais harmoniosa”, explica Marina. 

Dicas práticas para melhorar o comportamento do seu pet

As especialistas recomendam algumas práticas simples que podem ajudar a aprimorar o comportamento do animal no dia a dia:

Filhotes têm pouca concentração: por isso, os treinos devem ser curtos e frequentes. Pequenos comportamentos aprendidos nessa fase influenciam diretamente na conduta do animal adulto;

Evite puxões durante os passeios: se o cão puxa muito a guia, utilize coleiras adequadas para evitar o comportamento. Atenção: adestramento requer firmeza, mas nunca agressividade;

Use a regra dos três segundos: elogie o pet imediatamente após o bom comportamento, usando expressões como “bom garoto!” ou “parabéns!”. Passados mais de três segundos, ele pode não associar o elogio à ação correta;

Redirecione comportamentos indesejados: se o cão tentar lamber seu rosto e você não gosta, ensine um comando alternativo como “senta” ou “deita”. Se insistir, levante-se e se afaste;

Ofereça brinquedos adequados para roer: Brinquedos específicos ajudam a preservar móveis e objetos, além de combater o tédio e o estresse;

Tenha paciência e constância: persistência é essencial para criar hábitos positivos e fortalecer o vínculo com o animal.

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome

O documentário da Netflix dá voz à mulher que precisou se reconstruir depois de descobrir que o pai era um dos serial killers mais infames da América

08/11/2025 13h00

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome Foto: Divulgação

Dentre os serial killers mais sádicos e temidos do século 20, Dennis Rader, conhecido como “BTK”, se destaca não apenas pela brutalidade e pelo número de vítimas, mas pelo tempo em que conseguiu matar sem ser descoberto — e pela forma quase banal como acabou sendo pego.

BTK começou a agir nos anos 1970, mas só foi preso em 2005. Duas décadas de impunidade chegaram ao fim por um erro quase anacrônico: orgulhoso da própria história, Rader mantinha contato com a polícia e acreditou que enviar uma mensagem em disquete o manteria anônimo. Não sabia que deixava rastros digitais. A partir desse detalhe, os investigadores chegaram até ele — e confirmaram sua identidade graças a uma amostra de DNA obtida a partir de um exame médico de sua filha, Kerri Rawson.

E é justamente Kerri quem hoje conta essa história, em entrevistas e no impactante documentário da Netflix My Father, the BTK Killer.

A filha que busca respostas

Há histórias de terror que não precisam ser inventadas — e poucas são tão devastadoras quanto a de Kerri Rawson.

Em 2005, ela vivia uma vida tranquila no subúrbio, recém-casada e à espera do primeiro filho, quando a polícia bateu à sua porta com uma notícia impossível de compreender: seu pai era o BTK Killer, o assassino em série que havia aterrorizado o Kansas por quase vinte anos.

“BTK” — sigla para Bind, Torture, Kill (amarrar, torturar, matar) — era o nome que o próprio Rader usava em cartas e enigmas enviados à imprensa, enquanto se escondia sob a fachada de um cidadão exemplar: líder da igreja local, escoteiro, marido e pai dedicado.

O documentário, dirigido por Skye Borgman (American Murder: The Family Next Door), é menos sobre os crimes em si e mais sobre o abismo deixado por eles. A produção mergulha na jornada de Kerri — não como herdeira da infâmia, mas como uma mulher tentando compreender quem é depois que tudo o que acreditava sobre o amor, a fé e a família foram destruídas.

Com delicadeza e empatia, Borgman constrói um retrato íntimo de Kerri, que durante anos viveu entre o silêncio e a exposição involuntária.

“Ela passou boa parte da vida sob o peso dos crimes do pai e é compreensivelmente cautelosa com quem entra nesse espaço”,
disse a diretora.

Ganhar sua confiança exigiu mais do que entrevistas — exigiu cuidado, escuta e respeito pelos limites que Kerri aprendeu a erguer.

No documentário, Kerri revisita lembranças de infância que hoje soam como presságios: terrores noturnos, medo do escuro, uma sensação constante de ameaça. Ela se pergunta se, de algum modo, sua mente infantil já pressentia o monstro escondido atrás da figura paterna.

Ao revisitar o passado, Kerri também ajuda investigadores a reabrir casos antigos que podem estar ligados a Rader — uma busca moral e dolorosa, pois cada nova pista reacende feridas que ela tenta cicatrizar há vinte anos.

Entre o amor e o horror

“Meu papel era criar uma estrutura de cuidado e integridade em torno de uma narrativa que tantas vezes foi contada por outros”,
explica Borgman.

E o que se revela é o paradoxo cruel de Kerri: amar o pai e odiar o que ele representa.

O documentário mostra um raro encontro entre os dois, em 2023, após quase duas décadas sem contato. Frente a frente, ela tenta arrancar dele a verdade sobre possíveis novas vítimas — e sobre lembranças pessoais perturbadoras —, mas Rader se esquiva.

“Quero conversar como pai e filha”, diz ele.

É um momento sufocante. Kerri percebe que a única verdade que o pai pode oferecer é o silêncio.

Desde então, ela cortou todo contato. É a sua forma de sobreviver.

“Essa história não é sobre um crime”, diz Borgman. “É sobre uma mulher tentando reconciliar amor, traição e herança familiar.”

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome - Divulgação

Uma vida reconstruída

Hoje, Kerri tenta viver longe do eco do nome BTK. Trabalha com vítimas de trauma, ajuda investigadores quando pode, mas aprendeu que sua cura não depende das confissões do pai.

“Eu só quero ser eu mesma”, diz, em uma das falas mais comoventes do filme.

Depois de anos se escondendo, ela aceitou se colocar diante das câmeras — não para reviver o horror, mas para encerrá-lo.
My Father, the BTK Killer é, para Kerri, um rito de passagem: o ponto final que se transforma em recomeço.

Um retrato de coragem

Assistir ao documentário é confrontar uma pergunta impossível: até onde o amor resiste quando a verdade destrói tudo o que

sabíamos?

A resposta de Kerri não é simples — mas é profundamente humana.

É o retrato de uma mulher que se recusa a ser definida pelo monstro que gerou, e que encontrou, na própria dor, um caminho para libertar-se.

My Father, the BTK Killer está disponível na Netflix.

