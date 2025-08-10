Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de julho. Novas atividades e crescimento. - Foto: Divulgação

O Pajem de Paus traz um recado claro: busque ativamente experiências que impulsionem o seu crescimento. Não se trata apenas de educação formal, mas de tudo o que enriquece o aprendizado — trabalhos que desenvolvem novas habilidades, vivências que deixam lições valiosas e projetos que desafiam de forma positiva. Mantenha-se aberto a qualquer oportunidade de aprender.

Pajem de Paus: A Faísca que Acende Novos Caminhos

Às vezes, basta uma fagulha para reacender nossa vontade de viver com entusiasmo. É isso que o Pajem de Paus vem nos lembrar nesta semana: há algo novo querendo nascer em você — e o universo está conspirando a favor.

Quando estamos na presença do Pajem de Paus, somos contagiados por uma vontade maior de explorar, de dizer “sim” ao novo — mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar. E é justamente esse “não saber” que torna tudo tão empolgante!

Então, por que não tirar aquela ideia da gaveta? Aquela que você vem cultivando há tempos, mas ainda não teve coragem de colocar no mundo. Dê a ela uma chance. Pode ser que não saia exatamente como o esperado… mas também pode surpreender e dar muito certo. E só existe uma maneira de saber: tentando.

O Pajem de Paus nos convida a agir com curiosidade e entusiasmo, a seguir a centelha da inspiração, mesmo que o caminho esteja cheio de incertezas. Porque às vezes, é exatamente no improviso que a magia acontece.

Com o Pajem de Paus, você se sente impulsionado a experimentar tudo o que surgir no caminho. Você vai estar aberto a iniciar novas jornadas ou projetos, disposto a ver onde essa energia pode te levar. Talvez ainda não tenha um plano claro, tampouco saiba exatamente qual será o destino — mas isso não importa: o entusiasmo pelas possibilidades é o que te move.

Mas para que essa centelha criativa se transforme em algo concreto, será necessário trazê-la para o mundo real. Pode ser o momento de traçar uma estratégia, testar suas ideias ou conduzir alguns experimentos antes de se comprometer de vez. Passar seus pensamentos por um filtro — escolhendo agir apenas com aquilo que se alinha aos seus objetivos maiores — pode ser uma atitude valiosa.

O Pajem de Paus também pode surgir quando você começa a sentir um chamado espiritual. Seu olhar curioso te impulsiona a explorar onde esse novo caminho pode te levar. Embora ainda esteja no início da jornada, você se mostra aberto à experiência e motivado a expandir sua consciência.

Além disso, o Pajem de Paus pode sinalizar boas notícias, novidades ou mensagens positivas que estão a caminho!

De fato, o Pajem de Paus é o mensageiro dos novos começos apaixonados. Ele representa aquele momento em que uma ideia pulsa tão forte que mal conseguimos conter a vontade de colocá-la em prática. Essa carta não fala de planos detalhados, mas sim do impulso criativo inicial — a centelha. E se olharmos para os trânsitos astrológicos dos próximos dias, veremos que esse arquétipo está totalmente alinhado com o movimento do céu.

Depois de um período de revisões e mal-entendidos, Mercúrio deixa de estar retrógrado e retoma seu curso direto no signo do brilho, da expressão e da coragem: Leão. Isso é como dar um microfone ao Pajem de Paus. As ideias que estavam incubadas agora podem ser comunicadas com mais clareza — e, mais importante, com confiança e personalidade. Chegou a hora de contar ao mundo o que você veio fazer aqui.

Nesta terça (12), o céu nos oferece dois aspectos poderosíssimos. O sextil entre Saturno e Urano fala de inovação com estrutura — ou seja, é possível ousar sem perder o chão. Isso dialoga perfeitamente com o espírito explorador do Pajem de Paus, que quer experimentar o novo, mas precisa aprender a sustentar o que inicia.

E tem mais: Vênus e Júpiter se encontram, unindo prazer, amor e expansão. Esse aspecto é um convite irresistível para se apaixonar — por alguém, por um projeto ou até por uma versão mais ousada de si mesmo. O Pajem de Paus se alinha perfeitamente a essa conjunção, enxergando nela a chance de seguir o coração com generosidade e otimismo.

O sextil entre Mercúrio e Marte, na quinta (14), traz uma poderosa combinação de palavra e ação. É quando o que você pensa ganha impulso para se transformar em atitude. O Pajem de Paus, com sua varinha em punho, vibra nesse clima: quer se expressar com coragem, e Marte oferece exatamente o empurrão necessário. A mente se afia, os discursos se inflamam e o desejo de agir encontra solo fértil.

Quem precisa se prender às convenções e responsabilidades da vida cotidiana? Certamente não o Pajem de Paus. Quando a inspiração bate, ele simplesmente segue o impulso, pronto para embarcar em qualquer aventura que surja no caminho.

E tudo isso faz ainda mais sentido sob a energia vibrante da temporada de Leão. Esse é o momento em que o palco da vida nos convida a ousar, criar e nos expressar sem medo do julgamento alheio. Assim como o Pajem de Paus, Leão nos impulsiona a abraçar nossas excentricidades, a confiar na própria luz e a transformar o ordinário em espetáculo.

O espírito leonino vibra na mesma frequência desse arcano: confiante, espontâneo, criativo e — acima de tudo — guiado pelo coração. O que importa não é o quão prático ou viável algo parece, mas sim o quanto aquilo faz sua alma arder de entusiasmo. E é exatamente essa centelha que pode incendiar grandes realizações.

Como integrar essa energia?

Esta semana é sobre se permitir ser aprendiz de si mesmo. O Pajem de Paus nos encoraja a tentar, a arriscar, a dar o primeiro passo — mesmo sem saber exatamente onde vai dar. O céu apoia esse movimento, oferecendo clareza, estrutura e entusiasmo.

Pergunte-se:

Qual desejo antigo pede renovação?

Que ideia eu tenho postergado por medo do julgamento ou da falha?

O que eu faria se confiasse mais no meu poder pessoal?

Em questões de carreira, o Pajem pode sugerir que você busque uma formação complementar, um curso, uma especialização — ou até mesmo uma oportunidade de estágio ou trainee que possa enriquecer sua trajetória.

Pensando em aceitar um novo trabalho? Esta carta diz sim — vá em frente! Essa nova função será um diferencial no seu caminho profissional, uma verdadeira conquista para colocar no currículo.

Em certos contextos, o Pajem também aconselha: fale! Expresse o que você pensa. Se algo estiver incomodando, não guarde para si. Às vezes, é preciso ter coragem para se posicionar.

Essa carta também pode marcar o início de algo novo: um negócio próprio, um projeto criativo, uma ideia que finalmente ganha forma. Comece a dar os primeiros passos!

E se você estiver sentindo uma atração física por alguém? O recado do Pajem de Paus é direto: vá em frente! Dê o primeiro passo e veja onde isso pode te levar.

Em um contexto geral, o Pajem de Paus representa boas notícias que devem chegar até você em breve — e de forma rápida. Essa mensagem pode vir por carta, telefone, conversa casual ou até de forma inesperada. Esta carta do Naipe de Paus também simboliza ideias brilhantes surgindo, momentos de inspiração criativa, novos planos empolgantes, pensamentos grandiosos e a descoberta de algo que desperta sua verdadeira paixão.

Há, porém, um ponto de atenção: o Pajem de Paus também pode sinalizar a tendência de mergulhar em novas experiências sem avaliar plenamente as consequências. Quando essa carta aparece, você pode estar acessando seu lado mais leve e espontâneo — permitindo-se brincar, se divertir e se reconectar com a energia do seu eu infantil. Ainda assim, é essencial manter os pés no chão e agir com maturidade.

Lembre-se: toda jornada começa com uma faísca. E talvez, nesta semana, o universo tenha acendido uma especialmente para você. “O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas”. (Napoleon Hill)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão