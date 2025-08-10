Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de julho. Novas atividades e crescimento.

O Pajem de Paus simboliza entusiasmo, curiosidade e vontade de iniciar algo novo. Abrace o espírito aventureiro e mantenha-se aberto para explorar novas possibilidades.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

10/08/2025 - 12h30
O Pajem de Paus traz um recado claro: busque ativamente experiências que impulsionem o seu crescimento. Não se trata apenas de educação formal, mas de tudo o que enriquece o aprendizado — trabalhos que desenvolvem novas habilidades, vivências que deixam lições valiosas e projetos que desafiam de forma positiva. Mantenha-se aberto a qualquer oportunidade de aprender.

Pajem de Paus: A Faísca que Acende Novos Caminhos

Às vezes, basta uma fagulha para reacender nossa vontade de viver com entusiasmo. É isso que o Pajem de Paus vem nos lembrar nesta semana: há algo novo querendo nascer em você — e o universo está conspirando a favor.

Quando estamos na presença do Pajem de Paus, somos contagiados por uma vontade maior de explorar, de dizer “sim” ao novo — mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar. E é justamente esse “não saber” que torna tudo tão empolgante!

Então, por que não tirar aquela ideia da gaveta? Aquela que você vem cultivando há tempos, mas ainda não teve coragem de colocar no mundo. Dê a ela uma chance. Pode ser que não saia exatamente como o esperado… mas também pode surpreender e dar muito certo. E só existe uma maneira de saber: tentando.

O Pajem de Paus nos convida a agir com curiosidade e entusiasmo, a seguir a centelha da inspiração, mesmo que o caminho esteja cheio de incertezas. Porque às vezes, é exatamente no improviso que a magia acontece.

Com o Pajem de Paus, você se sente impulsionado a experimentar tudo o que surgir no caminho. Você vai estar aberto a iniciar novas jornadas ou projetos, disposto a ver onde essa energia pode te levar. Talvez ainda não tenha um plano claro, tampouco saiba exatamente qual será o destino — mas isso não importa: o entusiasmo pelas possibilidades é o que te move.

Mas para que essa centelha criativa se transforme em algo concreto, será necessário trazê-la para o mundo real. Pode ser o momento de traçar uma estratégia, testar suas ideias ou conduzir alguns experimentos antes de se comprometer de vez. Passar seus pensamentos por um filtro — escolhendo agir apenas com aquilo que se alinha aos seus objetivos maiores — pode ser uma atitude valiosa.

O Pajem de Paus também pode surgir quando você começa a sentir um chamado espiritual. Seu olhar curioso te impulsiona a explorar onde esse novo caminho pode te levar. Embora ainda esteja no início da jornada, você se mostra aberto à experiência e motivado a expandir sua consciência.

Além disso, o Pajem de Paus pode sinalizar boas notícias, novidades ou mensagens positivas que estão a caminho!

De fato, o Pajem de Paus é o mensageiro dos novos começos apaixonados. Ele representa aquele momento em que uma ideia pulsa tão forte que mal conseguimos conter a vontade de colocá-la em prática. Essa carta não fala de planos detalhados, mas sim do impulso criativo inicial — a centelha. E se olharmos para os trânsitos astrológicos dos próximos dias, veremos que esse arquétipo está totalmente alinhado com o movimento do céu.

Depois de um período de revisões e mal-entendidos, Mercúrio deixa de estar retrógrado e retoma seu curso direto no signo do brilho, da expressão e da coragem: Leão. Isso é como dar um microfone ao Pajem de Paus. As ideias que estavam incubadas agora podem ser comunicadas com mais clareza — e, mais importante, com confiança e personalidade. Chegou a hora de contar ao mundo o que você veio fazer aqui.

Nesta terça (12), o céu nos oferece dois aspectos poderosíssimos. O sextil entre Saturno e Urano fala de inovação com estrutura — ou seja, é possível ousar sem perder o chão. Isso dialoga perfeitamente com o espírito explorador do Pajem de Paus, que quer experimentar o novo, mas precisa aprender a sustentar o que inicia.

E tem mais: Vênus e Júpiter se encontram, unindo prazer, amor e expansão. Esse aspecto é um convite irresistível para se apaixonar — por alguém, por um projeto ou até por uma versão mais ousada de si mesmo. O Pajem de Paus se alinha perfeitamente a essa conjunção, enxergando nela a chance de seguir o coração com generosidade e otimismo.

O sextil entre Mercúrio e Marte, na quinta (14), traz uma poderosa combinação de palavra e ação. É quando o que você pensa ganha impulso para se transformar em atitude. O Pajem de Paus, com sua varinha em punho, vibra nesse clima: quer se expressar com coragem, e Marte oferece exatamente o empurrão necessário. A mente se afia, os discursos se inflamam e o desejo de agir encontra solo fértil.

Quem precisa se prender às convenções e responsabilidades da vida cotidiana? Certamente não o Pajem de Paus. Quando a inspiração bate, ele simplesmente segue o impulso, pronto para embarcar em qualquer aventura que surja no caminho.

E tudo isso faz ainda mais sentido sob a energia vibrante da temporada de Leão. Esse é o momento em que o palco da vida nos convida a ousar, criar e nos expressar sem medo do julgamento alheio. Assim como o Pajem de Paus, Leão nos impulsiona a abraçar nossas excentricidades, a confiar na própria luz e a transformar o ordinário em espetáculo.

O espírito leonino vibra na mesma frequência desse arcano: confiante, espontâneo, criativo e — acima de tudo — guiado pelo coração. O que importa não é o quão prático ou viável algo parece, mas sim o quanto aquilo faz sua alma arder de entusiasmo. E é exatamente essa centelha que pode incendiar grandes realizações.

Pajem de Paus - Divulgação

Como integrar essa energia?

Esta semana é sobre se permitir ser aprendiz de si mesmo. O Pajem de Paus nos encoraja a tentar, a arriscar, a dar o primeiro passo — mesmo sem saber exatamente onde vai dar. O céu apoia esse movimento, oferecendo clareza, estrutura e entusiasmo.

Pergunte-se:

Qual desejo antigo pede renovação?

Que ideia eu tenho postergado por medo do julgamento ou da falha?

O que eu faria se confiasse mais no meu poder pessoal?

Em questões de carreira, o Pajem pode sugerir que você busque uma formação complementar, um curso, uma especialização — ou até mesmo uma oportunidade de estágio ou trainee que possa enriquecer sua trajetória.

Pensando em aceitar um novo trabalho? Esta carta diz sim — vá em frente! Essa nova função será um diferencial no seu caminho profissional, uma verdadeira conquista para colocar no currículo.

Em certos contextos, o Pajem também aconselha: fale! Expresse o que você pensa. Se algo estiver incomodando, não guarde para si. Às vezes, é preciso ter coragem para se posicionar.

Essa carta também pode marcar o início de algo novo: um negócio próprio, um projeto criativo, uma ideia que finalmente ganha forma. Comece a dar os primeiros passos!

E se você estiver sentindo uma atração física por alguém? O recado do Pajem de Paus é direto: vá em frente! Dê o primeiro passo e veja onde isso pode te levar.

Em um contexto geral, o Pajem de Paus representa boas notícias que devem chegar até você em breve — e de forma rápida. Essa mensagem pode vir por carta, telefone, conversa casual ou até de forma inesperada. Esta carta do Naipe de Paus também simboliza ideias brilhantes surgindo, momentos de inspiração criativa, novos planos empolgantes, pensamentos grandiosos e a descoberta de algo que desperta sua verdadeira paixão.

Há, porém, um ponto de atenção: o Pajem de Paus também pode sinalizar a tendência de mergulhar em novas experiências sem avaliar plenamente as consequências. Quando essa carta aparece, você pode estar acessando seu lado mais leve e espontâneo — permitindo-se brincar, se divertir e se reconectar com a energia do seu eu infantil. Ainda assim, é essencial manter os pés no chão e agir com maturidade.

Lembre-se: toda jornada começa com uma faísca. E talvez, nesta semana, o universo tenha acendido uma especialmente para você. “O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas”. (Napoleon Hill)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Pet B+: Pets também podem desenvolver transtornos mentais e emocionais. Fique atento aos sinais

É preciso entender as particularidades dos animais, as causas e os sinais comportamentais de que algo não está bem

09/08/2025 15h30

09/08/2025 15h30

Pet B+: Pets também podem desenvolver transtornos mentais e emocionais. Fique atento aos sinais

Pet B+: Pets também podem desenvolver transtornos mentais e emocionais. Fique atento aos sinais Foto: Divulgação

Inúmeras pesquisas apontam para o quadro de saúde mental da população humana, conscientizando sobre a necessidade de cuidados para garantir o bem-estar emocional dos indivíduos e da sociedade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) inclusive publicou o Informe Mundial de Saúde Mental (2022) e alertou que, em 2019, quase um bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, a principal causa de incapacidades.

Porém, transtornos mentais e emocionais não são exclusividade dos humanos. Os pets também podem desenvolvê-los, principalmente ansiedade, reatividade, agressividade, medo/fobia, comportamento compulsivo e dermatites.

“Os animais de estimação têm emoções e elas devem ser compreendidas e respeitadas. É preciso atender às necessidades emocionais do pet e ficar atento caso haja mudança de comportamento do animal, procurando assistência especializada quando algo fora do comum acontecer”, comenta a médica-veterinária comportamental, Dani Graziani. 

As situações que mais geram desconforto para eles estão relacionadas a mudanças, como de casa ou de rotina, à perda de um ente da família ou até mesmo à senilidade, processo de envelhecimento que vem acompanhado de desafios físicos e emocionais, como diminuição da visão, da audição e do olfato, dificuldade de locomoção, irritabilidade, desorientação, perda de memória, entre outros fatores que os deixam mais vulneráveis.

“São muitos os sinais que podem identificar que o animal de estimação não está bem, como um cão tranquilo apresentar agressividade ou um pet que fazia seu xixi no lugar certo começar a fazê-lo em outro lugar. É importante acolher em vez de ficar bravo, pois ele está demonstrando que precisa de ajuda e o apoio é essencial para o processo de cura”, aconselha a veterinária.

De olho na prevenção

A atividade física impacta diretamente na saúde física e mental dos animais. “Os cães precisam correr, caminhar e explorar ambientes. Um passeio diário de vinte minutos já acalma e ajuda no gasto de energia, na socialização, na perda de peso e na manutenção da massa muscular”, indica a médica-veterinária e consultora da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, Farah de Andrade.

A falta de brinquedos e de interação também pode trazer prejuízos, assim como um ambiente muito agitado ou monótono demais. “O ideal é manter uma rotina equilibrada entre atividades, brincadeiras e descanso, para se evitar o estresse e a ansiedade. Dar mais atenção ao pet é fundamental para o bem-estar dele”, conta a veterinária.

Colocar em prática o enriquecimento ambiental, ou seja, adaptar o lar para proporcionar uma rotina mais saudável e prazerosa ao pet, com estímulos mentais, físicos e sensoriais, auxilia a prevenir o tédio, reduzir o estresse e promover um comportamento equilibrado.

Para dar certo, é preciso conhecer o animal de estimação, seus gostos e preferências. Para os gatos, é possível instalar prateleiras nas paredes, nichos, redes, arranhadores e deixar brinquedos em locais estratégicos. Já para os cachorros, além dos brinquedos, incluir atividades que estimulam o olfato, treinamento cognitivo e socialização são algumas formas de deixar o ambiente mais interativo. 

Tratamento em forma de petisco

Medicar um animal nem sempre é uma tarefa fácil, sendo, muitas vezes, um fator de grande estresse, especialmente para os felinos. Para isso existem soluções como os medicamentos manipulados em formas farmacêuticas que facilitam a administração, como biscoitos, caldas ou molhos, pastas orais e géis transdérmicos.

As apresentações orais podem ainda ser flavorizadas com sabores como bacon, caramelo, leite condensado, frango entre diversos outros que atraem os pets. “O gel transdérmico é aplicado na pele do animal e sua aplicação mais parece um carinho. Já um biscoito com sabor é como um petisco, um mimo. Muitos pacientes chegam a ‘pedir’ mais”, comenta Farah.

Os medicamentos manipulados também costumam ser a principal alternativa para a prevenção ou o tratamento de transtornos mentais devido à possibilidade de combinação de ativos num mesmo medicamento, manipulado na dose exata para o peso do animal, além dos diferenciais de flavorização e apresentação.

“Florais de Bach e fitoterápicos como valeriana, kawa-kawa, passiflora, L-triptofano e melatonina são algumas opções que podem ser prescritas em casos como insônia, estresse ou ansiedade. Medicamentos controlados, geralmente indicados para casos mais complexos, também podem ser manipulados, como fluoxetina, sertralina e clomipramina”, comenta Farah, ressaltando que somente um médico-veterinário está apto a prescrever o tratamento mais adequado para cada caso. 

 

Correio B+

Cinema B+: "My Oxford Year": Entre velhas poesias e amores impossíveis, um clichê irresistível

Do livro à versão da Netflix, a elegância de Oxford envolve uma história clássica de amor e perda, com ecos de poesias e dramas românticos

09/08/2025 13h00

09/08/2025 13h00

Cinema B+:

Cinema B+: "My Oxford Year": Entre velhas poesias e amores impossíveis, um clichê irresistível Foto: Divulgação

Há histórias que a gente já conhece o desfecho antes mesmo do primeiro beijo. Que entregam desde o início a promessa de um amor grande demais para durar. Que fazem chorar não pela surpresa, mas pelo cuidado com que transformam o previsível em inevitável. My Oxford Year é exatamente isso — e ainda assim, se você é fã de filmes descaradamente açucarados e emocionais, funciona.

Estrelado por Sofia Carson e Corey Mylchreest, a produção da Netflix adapta o romance homônimo da atriz e escritora Julia Whelan, lançado em 2018, e transforma o que poderia ser apenas mais um “romance de câncer” em uma elegia delicada sobre o tempo, o amor e o que nos transforma.

Julia Whelan e a origem do livro

Antes de se tornar autora best-seller, Julia Whelan era atriz — ficou conhecida ainda adolescente por estrelar a série Once and Again ao lado de Billy Campbell e Sela Ward, e também atuou em A Filha do Presidente. Mas foi longe das câmeras, durante seu próprio intercâmbio em Oxford, que ela começou a amadurecer a ideia de My Oxford Year.

O livro surgiu da vontade de retratar aquele ambiente entre o literário e o sagrado, mas com uma personagem que vivesse um choque de culturas, prioridades e perdas. Publicado com elogios da crítica e dos leitores, especialmente nos EUA, o romance rapidamente se destacou como um híbrido entre o drama romântico à la Love Story e o humor irônico e sensível que lembra Jojo Moyes. E logo ganhou adaptação da Netflix — ainda que com várias mudanças significativas.

A história: poesia, dor e viagem não feita

Na trama, Anna (no filme) ou Ella (no livro) é uma jovem americana brilhante que consegue uma cobiçada bolsa para estudar em Oxford. Ambiciosa e politicamente engajada, ela chega disposta a cumprir um plano de vida — até cruzar o caminho de Jamie, um professor de literatura com um humor mordaz e um segredo devastador: ele tem câncer terminal.

Enquanto Ella luta entre seguir seus sonhos e se entregar ao amor, Jamie apresenta uma visão diferente da existência: “My candle burns at both ends; it will not last the night; but ah, my foes, and oh, my friends – it gives a lovely light!”, diz ele, citando Edna St. Vincent Millay com a mesma leveza com que bebe uma pint no pub local. A ideia de viver intensamente, mesmo com data de validade, guia não só o personagem, mas a narrativa inteira.

A outra citação que define o filme vem de Alfred, Lord Tennyson, poeta laureado inglês:

“É melhor ter amado e perdido / Do que nunca ter amado.”

A frase, originalmente escrita por Tennyson em homenagem ao amigo Arthur Hallam, morto precocemente, sintetiza tudo o que Anna aprende com Jamie. Amar, mesmo que por pouco tempo, é melhor do que nunca ter sentido.

O que mudou do livro para o filme — e por que funciona

Eu diria que como tudo é previsível e segue à letra todas as regras de dramalhão romântico, o único spoiler é justamente a cena final, que faz uma adaptação do que está no original.

No livro, Jamie sobrevive o bastante para fazer uma viagem pela Europa com Ella. A morte dele nunca é mostrada, mas insinuada como algo inevitável. O foco é na transformação de Ella: ela começa rígida, programada, mas termina livre, vulnerável, inteira.

Já no filme, Jamie morre antes da viagem. O roteiro, porém, usa a imaginação de Anna para mostrar o que teria sido: ela visita Paris, Amsterdam, Grécia, aparentemente com ele, como sonharam, mas em um twist feito para te fazer chorar, percebemos que na verdade ela fez toda a viagem sozinha, após a morte dele, mas sentindo Jamie presente em cada passo. Isso muda o impacto emocional. O livro dá esperança, o filme dá catarse. E ambas funcionam.

Foi uma escolha acertada da direção, que compreendeu que nem sempre o final feliz é necessário — desde que o amor, mesmo breve, seja plenamente vivido. Tennyson ficaria orgulhoso.

O romance em tela: clichê com química

Sofia Carson, conhecida por Descendentes e Purple Hearts, entrega uma Anna equilibrada entre pragmatismo e coração. Ela tem carisma, brilho, e segura bem os momentos mais doloridos — especialmente quando a voz embarga com um poema na garganta.

Já Corey Mylchreest, que já havia me feito chorar em Queen Charlotte como o jovem Rei George, volta a usar sua vulnerabilidade como força. Jamie é sarcástico, encantador e trágico. Corey não precisa de grandes gestos: seus olhos fazem o trabalho. E juntos, ele e Sofia constroem uma química envolvente, mesmo quando o roteiro cai em velhos clichês — o que, nesse caso, é mais qualidade do que defeito.

O charme de Oxford — e seu peso simbólico

Nada disso funcionaria da mesma forma sem o cenário de Oxford. Fundada em 1096, a universidade é mais que um pano de fundo: é personagem. Os pubs centenários, as bibliotecas silenciosas, os corredores de pedra — tudo carrega uma reverência histórica que molda a narrativa. Estudar ali é um privilégio — e uma responsabilidade.

Entre seus ex-alunos estão Oscar Wilde, J.R.R. Tolkien, T.S. Eliot, Malala Yousafzai, Emma Watson, Margaret Thatcher, Indira Gandhi e dezenas de prêmios Nobel. É esse peso de tradição e glória que Anna carrega nos ombros ao mesmo tempo em que aprende, com Jamie, que talvez viver seja mais urgente do que vencer.

Cinema B+: "My Oxford Year": Entre velhas poesias e amores impossíveis, um clichê irresistível - Divulgação

Ecos de Love Story e Como Eu Era Antes de Você

Se você é cinéfilo, vai perceber de cara que My Oxford Year ecoa Love Story no romance de uma jovem de origem simples com um rapaz rico, mas afastado da família. O amor dos dois é atravessado por uma doença terminal, na promessa de um amor maior que a vida, na juventude ceifada. Mas é mais esperançoso.

De Me Before You, herda o tom contemporâneo e o dilema moral: ficar com alguém que está morrendo é egoísmo ou generosidade? Assim como Lou, Anna descobre que não precisa salvar ninguém — apenas viver o presente com coragem.

No fim das contas…

My Oxford Year não quer reinventar o gênero. Ele sabe o que é: uma história sobre amar, perder e crescer. Sobre ver beleza na brevidade. Sobre aceitar que não controlamos tudo — mas podemos escolher como reagir.

Com poesia, performances sinceras e um cenário lendário, o filme da Netflix entrega um romance clássico com coração moderno. E se você terminar com lágrimas nos olhos, como aconteceu comigo, saiba que Tennyson avisou que “É melhor ter amado e perdido / Do que nunca ter amado.”:

E talvez, só talvez, ele estivesse certo.

Cinema B+: "My Oxford Year": Entre velhas poesias e amores impossíveis, um clichê irresistível - Divulgação

 

