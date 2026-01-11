Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 12 a 18 de janeiro. Desapego, superação e cura.

Sob a regência do Seis de Espadas, esta é uma semana de transição, marcada pelo desapego, pela superação de obstáculos e pelo afastamento do caos rumo à clareza, à cura emocional e à paz interior.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

11/01/2026 - 13h00
O momento da transição e da cura silenciosa

Você já se sentiu como se estivesse entre capítulos da sua vida? Como se estivesse, aos poucos, se afastando de algo doloroso, sem saber exatamente para onde vai, mas com a certeza de que não pode permanecer onde estava? Essa mudança silenciosa e emocional é exatamente o que o Seis de Espadas representa.

O Seis de Espadas fala de uma cura tranquila, em que o progresso acontece em silêncio e o desapego abre caminho para um futuro mais leve.

O Seis de Espadas fala sobre seguir em frente — atravessar um limiar, deixar uma fase da vida para trás e avançar para outra. Esta carta pode sinalizar viagens, mudanças de carreira, encerramentos de relacionamentos, trocas de casa ou transformações internas profundas, seja por decisão própria, seja por forças externas que nos empurram adiante.

Embora esse movimento traga desconforto, ele é necessário para o crescimento pessoal. Quando surge como carta regente, indica que as mudanças em curso estão alinhadas ao seu bem maior. Encare esse momento como um verdadeiro rito de passagem.

Este arcano convida a soltar o que já não serve mais. A mensagem do Seis de Espadas é clara: siga o fluxo, em vez de lutar contra a corrente.

Ao se render ao movimento que a vida assume neste momento e aliviar a bagagem emocional e mental do passado, você alcançará com mais leveza — e mais rapidez — um porto seguro. Aos poucos, a dor da perda cede espaço à clareza mental e a uma aceitação mais madura das mudanças.

A jornada simbólica e emocional da carta

O barqueiro ilustrado na carta está guiando dois refugiados — uma mãe e seu filho — rumo a uma nova vida. Barqueiros representam situações que nos transportam de uma vida para outra. Eles são mensageiros da mudança. O céu está cinzento e o clima é sombrio.

O primeiro dever da mãe é proteger seu filho. Os refugiados abandonam o passado em troca da promessa de um futuro melhor. As águas atrás deles estão agitadas, mas à frente são calmas. Para alcançar margens seguras, eles precisam deixar os problemas do passado para trás. Embora o barco não seja muito confortável, ele promete conduzi-los em direção à possibilidade de uma vida mais feliz.

Resumidamente, o Seis de Espadas anuncia uma transição. Uma travessia silenciosa que amplia a visão e revela novas possibilidades no horizonte.

É possível que acontecimentos do passado tenham tirado seu sorriso e roubado noites de sono. Com o tempo, porém, você atravessou provas e desafios e, enfim, fez as pazes com o que ficou para trás. O Seis de Espadas indica que agora é possível seguir em frente — não apenas deixando os problemas no passado, mas também aliviando o peso mental e emocional que eles carregavam.

A boa notícia é que você caminha em direção a um período mais positivo, em que a vida pode voltar a parecer leve e promissora. Talvez você ainda não esteja transbordando de alegria nem totalmente confiante sobre o que vem pela frente, mas já consegue enxergar um caminho.

No plano espiritual, o Seis de Espadas representa liberação emocional e transformação interior. Ele surge quando você está pronto para soltar o luto, o estresse ou dores emocionais, permitindo-se finalmente curar.

A transição como caminho para a paz interior

Esta carta convida você a se afastar do caos e a reencontrar o equilíbrio. O naipe de Espadas pede reflexão sobre a própria jornada e sobre os pensamentos que ainda pesam. Você não precisa explicar tudo, nem carregar o passado para sempre. Deixar ir não significa esquecer, mas honrar o que foi vivido e, ainda assim, escolher seguir adiante.

Mesmo que o caminho pareça lento, confie no processo. Parte do peso ainda pode acompanhá-lo, mas o movimento já aponta para águas mais calmas. Este é um momento de força silenciosa e maturidade emocional — um ponto de virada que traz paz sem precisar da “autorização” do passado.

Esta carta sugere fortemente que você está deixando para trás tensões emocionais ou mentais e buscando um estado mais sereno. Não se trata de correr em direção a algo novo, mas de escolher a paz e conceder a si mesmo o espaço necessário para curar. O Seis de Espadas aponta para a direção certa e para um futuro melhor — mesmo que você ainda não tenha chegado lá.

Amor e Relacionamentos

No amor, o Seis de Espadas em posição normal costuma surgir quando você está se curando de uma experiência dolorosa ou atravessando uma fase de transição na vida afetiva. Pode indicar o afastamento de uma relação tóxica ou um tempo de pausa para ganhar clareza. Um certo distanciamento emocional pode existir, mas faz parte do processo de cura.

Se você está em um relacionamento, a carta sugere a superação conjunta de conflitos do passado, ressaltando a importância do diálogo aberto e do esforço mútuo para avançar. Se está solteiro, indica que antigos pesos emocionais estão sendo finalmente liberados, abrindo espaço para relações mais saudáveis.

Carreira e Finanças

No campo profissional, o Seis de Espadas aponta para um progresso lento, porém constante, e pode indicar uma transição importante na carreira. Talvez você esteja considerando mudar de emprego ou assumir uma função mais alinhada com seus valores. Em alguns casos, essa carta surge ligada a mudanças físicas, como uma transferência ou realocação profissional.

Financeiramente, ela reflete uma mudança mais tranquila na forma de lidar com o dinheiro, sinalizando a superação de dificuldades. Se o trabalho tem sido desgastante, esta carta traz a mensagem de que a mudança é possível e de que a estabilidade está no horizonte.

Partir para novos rumos

O Seis de Espadas aponta para uma fase de mudança que não acontece sem dor. Há tristeza e até certo arrependimento no percurso, já que escolhas do passado conduzem, agora, à necessidade de deixar algo para trás. Ainda assim, este arcano lembra que seguir adiante — mesmo com o coração pesado — é o caminho mais consciente e benéfico para o futuro. Afinal, mar calmo nunca fez bom marinheiro: tudo o que foi vivido teve um papel essencial no seu crescimento pessoal.

Esta é uma carta positiva — quase uma exceção dentro do naipe de Espadas. Ela fala de estudos, aprendizado e questões intelectuais, sendo especialmente favorável para iniciar um curso ou investir em aprimoramento. Por simbolizar uma travessia, também pode indicar viagens com propósito definido, como deslocamentos a trabalho.

Por falar em travessia, este arcano dialoga profundamente com os versos de Fernando Brant e Milton Nascimento na canção Travessia: “vou querer amar de novo e, se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço o meu viver.”

O Seis de Espadas fala exatamente desse ponto de maturidade emocional: seguir adiante sem negar o passado, mas sem permitir que ele dite o futuro. Não se trata de desistir de sonhar, e sim de escolher caminhar com mais consciência, autonomia e serenidade. A mensagem final é clara: confiar no próprio movimento, sabendo que cada passo — mesmo silencioso — conduz, inevitavelmente, a uma fase de maior clareza e paz.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Saiba onde assistir ao Globo de Ouro; Wagner Moura e 'O Agente Secreto' disputam o prêmio

Confira onde acompanhar a 83ª edição do Globo de Ouro, na noite deste domingo (10), em que o filme O Agente Secreto concorre em três categorias

11/01/2026 08h40

Crédito: Victor Jucá / Divulgação

Após Fernanda Torres levar o Globo de Ouro como melhor atriz pela interpretação da personagem Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, o cinema brasileiro vive um momento apoteótico. Neste domingo (11), o ator Wagner Moura tem fortes chances de levar o prêmio por O Agente Secreto.

O filme do diretor Kleber Mendonça Filho concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

Os principais concorrentes na categoria Melhor Filme de Drama são Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, Valor Sentimental e Pecadores.

Na categoria que consagrou Fernanda Torres em 2025, agora Wagner Moura concorre com nomes como Dwayne Johnson, pelo filme Coração de Lutador, e Oscar Isaac, por Frankenstein.

Saiba onde assistir

O filme, que venceu prêmios em Cannes e outros festivais, deu fôlego para a campanha de Wagner Moura, que vem sendo elogiado por diversos atores de Hollywood, como Lupita Nyong’o.

O Globo de Ouro 2026 pode ser assistido ao vivo no Brasil pela TV Globo, Globoplay, TNT e plataformas de streaming associadas. A cerimônia começa às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), com a cobertura inicial no tapete vermelho.

Transmissão no Brasil

  • TV aberta: TV Globo transmite a premiação principal.
  • Streaming: Globoplay oferece acesso completo, incluindo tapete vermelho.
  • TV por assinatura: TNT e Space exibem ao vivo para assinantes.

Confira a lista de indicados ao Globo de Ouro 2026

 

Melhor Filme de Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

  • Joel Edgerton – Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – Coração de Lutador: The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz em Filme de Drama

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Jennifer Lawrence - Morra, Amor
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Julia Roberts - Depois da Caçada
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Sorry, Baby
     

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Melhor Filme de Comédia ou Musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra

Beleza B+: O que fazer para proteger os cabelos no verão?

O sol é um grande agressor para os cabelos, causando oxidação dos aminoácidos dos fios, o que diminui a sua resistência.

10/01/2026 17h00

Beleza B+: O que fazer para proteger os cabelos no verão?

Beleza B+: O que fazer para proteger os cabelos no verão? Foto: Divulgação

Verão é tempo de mais caminhadas ao ar livre, e maior frequência em atividades na piscina e idas à praia. É a época do ano em que os médicos especialistas mais reforçaram a importância da proteção solar diária, que inclui também cuidados especiais com os cabelos.  

A exposição solar não danifica apenas a pele, ela pode também atingir a queratina dos fios e danificar os cabelos.

“O resultado dessa exposição sem os devidos cuidados é um fio quebradiço e cabelos ressecados”, alerta Dr. Franklin Veríssimo, Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP. 

Segundo o médico, a rotina de cuidados com cabelos e couro cabeludo deve seguir uso de produtos adequados ao tipo de fio, “normalmente envolvendo shampoo, condicionador e algum finalizador, com eventuais uso de boas máscaras capilares e óleos capilares, dependendo da avaliação de um médico”.  

“Para os fios ressecados pela ação do sol recomendo óleos capilares que ajudam a recuperar os lipídios dos fios de cabelos, ajudando na qualidade e brilho do cabelo; indico os óleos de argan que tem estudos publicados a respeito. Para blindar os cabelos antes de se expor ao sol há vários cosméticos com vitaminas que protegem os fios da raiz ao comprimento”, detalha Dr. Franklin Veríssimo.

O sol é um grande agressor para os cabelos, causando oxidação dos aminoácidos dos fios, o que diminui a sua resistência.

“Danifica também os lipídeos capilares, causando perda da coesão da cutícula (camada externa do fio), protetora. Tem ainda um desbotamento da cor, seja ela natural ou não, pela degradação da melanina. As substâncias  químicas, como o cloro, e os minerais presentes na água do mar, também atingem a cutícula dos fios.  O resultado é uma diminuição do brilho e da maciez do cabelo, e uma maior fragilidade da fibra.”, explica a dermatologista Dra. Ana Paula Fucci, do Rio de Janeiro.   

Para manter os fios bem hidratados nessa época do ano, a médica dá algumas dicas:  

“o uso de um condicionador após a lavagem é apropriado para restabelecer algumas propriedades dos fios que certos tipos de xampus modificam, restabelecendo a maciez. Indivíduos que praticam esportes aquáticos, por exemplo, sofrem mais agressões nos fios, necessitando de maior frequência nos cuidados, além de xampus  e condicionadores que ajudem na hidratação das hastes capilares.  Normalmente uma boa máscara hidratante capilar, uma vez por semana é suficiente, restaurando a maleabilidade, o brilho e a maciez dos fios”, detalha Dra. Ana Paula Fucci. 

Alguns produtos para cabelos tem ativos para proteção solar.  

“Se for para a praia e piscina adote produtos com proteção solar. É importante ter orientação medica na escolha de produtos adequados a cada tipo de cabelo”, alerta Dr. Franklin Veríssimo. 

