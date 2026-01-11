Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 12 a 18 de janeiro. Desapego, superação e cura.

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O momento da transição e da cura silenciosa

Você já se sentiu como se estivesse entre capítulos da sua vida? Como se estivesse, aos poucos, se afastando de algo doloroso, sem saber exatamente para onde vai, mas com a certeza de que não pode permanecer onde estava? Essa mudança silenciosa e emocional é exatamente o que o Seis de Espadas representa.

O Seis de Espadas fala de uma cura tranquila, em que o progresso acontece em silêncio e o desapego abre caminho para um futuro mais leve.

O Seis de Espadas fala sobre seguir em frente — atravessar um limiar, deixar uma fase da vida para trás e avançar para outra. Esta carta pode sinalizar viagens, mudanças de carreira, encerramentos de relacionamentos, trocas de casa ou transformações internas profundas, seja por decisão própria, seja por forças externas que nos empurram adiante.



Embora esse movimento traga desconforto, ele é necessário para o crescimento pessoal. Quando surge como carta regente, indica que as mudanças em curso estão alinhadas ao seu bem maior. Encare esse momento como um verdadeiro rito de passagem.

Este arcano convida a soltar o que já não serve mais. A mensagem do Seis de Espadas é clara: siga o fluxo, em vez de lutar contra a corrente.



Ao se render ao movimento que a vida assume neste momento e aliviar a bagagem emocional e mental do passado, você alcançará com mais leveza — e mais rapidez — um porto seguro. Aos poucos, a dor da perda cede espaço à clareza mental e a uma aceitação mais madura das mudanças.

A jornada simbólica e emocional da carta

O barqueiro ilustrado na carta está guiando dois refugiados — uma mãe e seu filho — rumo a uma nova vida. Barqueiros representam situações que nos transportam de uma vida para outra. Eles são mensageiros da mudança. O céu está cinzento e o clima é sombrio.



O primeiro dever da mãe é proteger seu filho. Os refugiados abandonam o passado em troca da promessa de um futuro melhor. As águas atrás deles estão agitadas, mas à frente são calmas. Para alcançar margens seguras, eles precisam deixar os problemas do passado para trás. Embora o barco não seja muito confortável, ele promete conduzi-los em direção à possibilidade de uma vida mais feliz.

Resumidamente, o Seis de Espadas anuncia uma transição. Uma travessia silenciosa que amplia a visão e revela novas possibilidades no horizonte.

É possível que acontecimentos do passado tenham tirado seu sorriso e roubado noites de sono. Com o tempo, porém, você atravessou provas e desafios e, enfim, fez as pazes com o que ficou para trás. O Seis de Espadas indica que agora é possível seguir em frente — não apenas deixando os problemas no passado, mas também aliviando o peso mental e emocional que eles carregavam.

A boa notícia é que você caminha em direção a um período mais positivo, em que a vida pode voltar a parecer leve e promissora. Talvez você ainda não esteja transbordando de alegria nem totalmente confiante sobre o que vem pela frente, mas já consegue enxergar um caminho.

No plano espiritual, o Seis de Espadas representa liberação emocional e transformação interior. Ele surge quando você está pronto para soltar o luto, o estresse ou dores emocionais, permitindo-se finalmente curar.

A transição como caminho para a paz interior

Esta carta convida você a se afastar do caos e a reencontrar o equilíbrio. O naipe de Espadas pede reflexão sobre a própria jornada e sobre os pensamentos que ainda pesam. Você não precisa explicar tudo, nem carregar o passado para sempre. Deixar ir não significa esquecer, mas honrar o que foi vivido e, ainda assim, escolher seguir adiante.

Mesmo que o caminho pareça lento, confie no processo. Parte do peso ainda pode acompanhá-lo, mas o movimento já aponta para águas mais calmas. Este é um momento de força silenciosa e maturidade emocional — um ponto de virada que traz paz sem precisar da “autorização” do passado.

Esta carta sugere fortemente que você está deixando para trás tensões emocionais ou mentais e buscando um estado mais sereno. Não se trata de correr em direção a algo novo, mas de escolher a paz e conceder a si mesmo o espaço necessário para curar. O Seis de Espadas aponta para a direção certa e para um futuro melhor — mesmo que você ainda não tenha chegado lá.

Amor e Relacionamentos

No amor, o Seis de Espadas em posição normal costuma surgir quando você está se curando de uma experiência dolorosa ou atravessando uma fase de transição na vida afetiva. Pode indicar o afastamento de uma relação tóxica ou um tempo de pausa para ganhar clareza. Um certo distanciamento emocional pode existir, mas faz parte do processo de cura.

Se você está em um relacionamento, a carta sugere a superação conjunta de conflitos do passado, ressaltando a importância do diálogo aberto e do esforço mútuo para avançar. Se está solteiro, indica que antigos pesos emocionais estão sendo finalmente liberados, abrindo espaço para relações mais saudáveis.

Carreira e Finanças

No campo profissional, o Seis de Espadas aponta para um progresso lento, porém constante, e pode indicar uma transição importante na carreira. Talvez você esteja considerando mudar de emprego ou assumir uma função mais alinhada com seus valores. Em alguns casos, essa carta surge ligada a mudanças físicas, como uma transferência ou realocação profissional.

Financeiramente, ela reflete uma mudança mais tranquila na forma de lidar com o dinheiro, sinalizando a superação de dificuldades. Se o trabalho tem sido desgastante, esta carta traz a mensagem de que a mudança é possível e de que a estabilidade está no horizonte.

Partir para novos rumos

O Seis de Espadas aponta para uma fase de mudança que não acontece sem dor. Há tristeza e até certo arrependimento no percurso, já que escolhas do passado conduzem, agora, à necessidade de deixar algo para trás. Ainda assim, este arcano lembra que seguir adiante — mesmo com o coração pesado — é o caminho mais consciente e benéfico para o futuro. Afinal, mar calmo nunca fez bom marinheiro: tudo o que foi vivido teve um papel essencial no seu crescimento pessoal.

Esta é uma carta positiva — quase uma exceção dentro do naipe de Espadas. Ela fala de estudos, aprendizado e questões intelectuais, sendo especialmente favorável para iniciar um curso ou investir em aprimoramento. Por simbolizar uma travessia, também pode indicar viagens com propósito definido, como deslocamentos a trabalho.

Por falar em travessia, este arcano dialoga profundamente com os versos de Fernando Brant e Milton Nascimento na canção Travessia: “vou querer amar de novo e, se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço o meu viver.”

O Seis de Espadas fala exatamente desse ponto de maturidade emocional: seguir adiante sem negar o passado, mas sem permitir que ele dite o futuro. Não se trata de desistir de sonhar, e sim de escolher caminhar com mais consciência, autonomia e serenidade. A mensagem final é clara: confiar no próprio movimento, sabendo que cada passo — mesmo silencioso — conduz, inevitavelmente, a uma fase de maior clareza e paz.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão