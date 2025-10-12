Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de outubro. Celebrações e conexões.

O Dez de Copas traz uma onda de abundância emocional, alegria compartilhada e plenitude nos relacionamentos. É o momento de celebrar o que está dando certo e valorizar as conexões verdadeiras.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

12/10/2025 - 12h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Abundância, alegria e realização emocional estão à sua disposição para serem vividas e agradecidas quando o Dez de Copas se apresenta como carta regente.

Tudo flui de forma harmoniosa, e você pode experimentar um nível de felicidade que talvez jamais tenha imaginado ser possível — como se todos os seus sonhos tivessem enfim se tornado realidade, e cada desejo, atendido.

Paz, harmonia e prosperidade — na vida, nas relações ou nos projetos — fazem você suspirar de gratidão e contentamento. É um convite a reconhecer, com consciência e ternura, as bênçãos que o Universo lhe concedeu. Você encontrou o pote de ouro no fim do arco-íris.

O Dez de Copas anuncia recompensas merecidas: alegrias compartilhadas, vínculos fortalecidos, e o privilégio de poder olhar para a própria trajetória com emoção — daquelas boas, que aquecem o peito.

Sob sua regência, a vida ganha um tom de equilíbrio e serenidade interior. Pouca coisa é capaz de desanimá-lo, porque essa carta irradia positividade e leveza. Ela fala dos momentos simples e felizes, da paz depois da chuva, da alegria de viver sem precisar provar nada. É hora de abraçar a vida com gratidão e deixar que o arco-íris brilhe sobre você.

O Dez de Copas traz consigo uma felicidade duradoura e fala de bons tempos pela frente, com ainda mais alegria e contentamento. Você encontrou o que procurava, então agradeça e relaxe.

É um momento de compartilhar amor e felicidade com todos ao seu redor, especialmente com familiares e amigos. Você está envolto por uma alegria serena, aquela que transborda naturalmente e ilumina quem se aproxima.

O Dez de Copas é uma carta profundamente positiva, símbolo de união, harmonia e vínculos afetivos genuínos. Ela celebra as relações que nos sustentam e lembram o valor de pertencer — seja a uma família, a um grupo ou a uma comunidade.

Seu lar aparece aqui como um refúgio querido, cheio de boas memórias, afeto e segurança. Há um sentimento de sorte e gratidão por fazer parte de um núcleo onde o amor é recíproco e o cuidado, constante. Essa carta também sugere equilíbrio emocional e consciência do que realmente importa, além de indicar reencontros, celebrações e laços que se fortalecem com o tempo.

O Dez de Copas é o lembrete de que a verdadeira felicidade se multiplica quando é compartilhada.

Como esta carta está fortemente conectada com a família e o lar familiar, você pode estar voltando para casa para morar ou cuidar de um membro da família. Você pode ter um pai ou parente idoso que precisa de sua ajuda e apoio.

O Dez de Copas costuma surgir após o encerramento de tensões ou desentendimentos de longa data. Conflitos que antes pareciam insolúveis — especialmente entre familiares ou amigos — começam, enfim, a se dissipar. O arco-íris que atravessa esta carta simboliza o fim das tempestades emocionais e o retorno da paz. Alguém estende a mão, um acordo é firmado, e o perdão se torna possível. A harmonia é restaurada e todos são convidados a seguir em frente com o coração leve, deixando o passado onde deve ficar.

Se você atravessa momentos de tensão ou mal-entendidos com pessoas próximas, o Dez de Copas indica que você pode ser o elo capaz de restaurar a harmonia. Sua presença tem poder de cura, e um gesto simples de escuta ou gentileza pode unir novamente o que se fragmentou.

Se, por outro lado, foi você quem causou o afastamento, talvez este seja o momento de parar, refletir e abrir o coração. Sua família — ou quem você considera como tal — pode estar pronta para recebê-lo de volta, bastando uma palavra sincera de reconciliação. Você sabe o quanto sente falta desse vínculo, e talvez agora seja hora de declarar uma trégua e permitir que o amor fale mais alto.

Se você está em processo de comprar uma casa e quer saber se será feliz morando nela, o Dez de Copas é um excelente presságio. Esta carta indica que o novo lar trará alegria, harmonia e uma sensação imediata de pertencimento.

O Dez de Copas também sugere uma comunidade receptiva e vizinhos prontos para oferecer amizade e apoio. Você pode até se surpreender com tanta sorte — será um lugar ideal para criar filhos e estabelecer raízes duradouras.

Dez de Copas - Divulgação

A harmonia e a paz doméstica florescem sob a influência desta carta e o casamento é especialmente favorecido. Pode indicar, inclusive, o momento de se estabelecer em um lar com seu parceiro e desfrutar da intimidade e segurança que essa união proporciona.

Como casal, vocês podem estar considerando ter filhos ou outro bebê. Crianças têm um papel muito significativo em sua vida ou representam algo especial para você.

No ambiente de trabalho, o Dez de Copas indica satisfação e harmonia. Todos se dão bem, como se formassem uma grande família feliz. É um ótimo período para trabalho em equipe, cooperação e desenvolvimento de um ambiente social positivo. A carta também pode sugerir que você conseguirá a carreira ou o emprego dos seus sonhos.

Para quem atua em áreas criativas — artistas, escritores, músicos, ceramistas ou designers —, o Dez de Copas indica trabalhos excepcionais. Suas criações podem ser as mais inspiradoras até agora, refletindo uma profunda conexão espiritual e emocional. O reconhecimento pelo seu trabalho pode chegar a níveis significativos.

Além disso, a carta pode indicar situações em que você trabalha em casa para cuidar dos filhos ou opta por ficar em casa para criá-los. Ser dona de casa ou pai presente também é uma possibilidade sugerida. Em todas essas situações, o Dez de Copas aponta felicidade, realização e um sentido de propósito em sua rotina.

No campo dos relacionamentos, o Dez de Copas é a carta do “Felizes para Sempre” e traz uma alegria especial quando aparece em uma leitura. Ela indica realização emocional, estabilidade e, muitas vezes, a formação de uma família. É possível que você tenha encontrado o amor que tanto buscava, sua alma gêmea, ou esteja vivendo uma conexão profunda e cármica com seu parceiro.

Plutão direto em Aquário encerra um ciclo de revisões profundas. Após meses de confrontar sombras coletivas e pessoais, a energia plutoniana se ergue, convidando à reconstrução. Há um sabor de renovação no ar — e o Dez de Copas nos mostra que essa reconstrução pode (e deve) começar dentro de casa, dentro de nós. A paz que queremos ver no mundo começa no pequeno território do afeto. 

A Lua Minguante completa o cenário pedindo silêncio e sabedoria. É hora de soltar o que não cabe mais, liberar ressentimentos, expectativas e a necessidade de controle. O Dez de Copas só floresce quando o coração está leve.

Quando o Dez de Copas surge, é como se o arco-íris se abrisse depois da tempestade. Ele anuncia um tempo de paz, harmonia e gratidão, em que tudo parece se encaixar de forma quase mágica — não por sorte, mas porque você cultivou o que agora floresce. Esta carta é o retrato da felicidade construída, da alegria compartilhada, da realização emocional que se expande para além de você e toca quem está por perto.

É o momento de reconhecer que chegou onde precisava chegar. De suspirar fundo e agradecer. Depois de tantas travessias internas, o Dez de Copas lembra que a verdadeira felicidade não é um raio súbito — é um estado de alma cultivado com cuidado, como quem rega um jardim todos os dias.

Seu brilho agora é silencioso, natural, quase doméstico. Vem do coração que encontrou repouso, da alma que aprendeu a estar em paz com o que é.

Vênus em Libra colore esse momento com harmonia, diplomacia e delicadeza. O amor ganha um tom suave, refinado, inteligente. É o amor que sabe ouvir, que prefere o encanto à disputa. Em Libra, Vênus não grita — ela encanta. Fala baixo, mas diz tudo. E o Dez de Copas traduz essa mesma vibração: a alegria que vem da leveza, a beleza que nasce do equilíbrio.

Plutão direto em Aquário marca o fim de um ciclo de revisões profundas. Depois de mergulhos intensos no inconsciente coletivo, ele convida à reconstrução — e o Dez de Copas nos mostra por onde começar: dentro de casa, dentro de nós. A paz que queremos ver no mundo começa no pequeno território do afeto.

A Lua Minguante completa o cenário, pedindo desapego e sabedoria. É hora de liberar o que não cabe mais — ressentimentos, expectativas e o desejo de controlar o que precisa apenas ser. O Dez de Copas só floresce quando o coração está leve, aberto, receptivo à beleza das relações simples e sinceras.

A semana traz, portanto, um respiro de leveza. A harmonia que parecia distante se aproxima. A vida pede calma, elegância nas trocas, gratidão pelos afetos e presença no agora.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Comportamento B+: IA e Geração Z: ferramentas mais inteligentes auxiliam na produtividade da rotina

Especialista explica como plataformas como ChatGPT, Notion e Canva podem transformar o dia a dia corporativo

11/10/2025 17h00

Compartilhar
Comportamento B+: IA e Geração Z: ferramentas mais inteligentes auxiliam na produtividade da rotina

Comportamento B+: IA e Geração Z: ferramentas mais inteligentes auxiliam na produtividade da rotina Foto: Divulgação/Pinterest

Continue Lendo...

A busca por mais produtividade e eficiência no mercado de trabalho tem levado profissionais da geração Z de diferentes áreas a recorrerem à Inteligência Artificial (IA). Segundo a pesquisa "The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value", realizada pela McKinsey, 72% das empresas do mundo já adotaram ferramentas de IA em 2024. O avanço foi significativo, visto que em 2023 o uso desse tipo de tecnologia era de 55%.

Ferramentas como ChatGPT, Notion e Canva já são aliadas estratégicas em tarefas do dia a dia, ajudando desde a organização de processos até a criação de conteúdos visuais e textuais de forma ágil e inovadora. De acordo com Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, rede de cursos profissionalizantes que faz parte do Grupo MoveEdu, compreender como essas soluções funcionam é essencial para quem deseja se destacar no ambiente corporativo atual.

“O uso da Inteligência Artificial deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade acessível, que impacta diretamente a forma como trabalhamos. Profissionais que aprendem a aplicar recursos como o ChatGPT, Notion e Canva conseguem economizar tempo e agregar mais qualidade e criatividade nas entregas”, afirma Leonardo Andreoli.

Principais aplicações da IA na rotina profissional

ChatGPT: é um modelo de linguagem que auxilia na geração de textos, brainstorms de ideias, revisões e até no atendimento ao cliente. Pode ser usado para otimizar a comunicação de empresas, criar conteúdos de marketing e automatizar tarefas repetitivas.

Notion IA: a plataforma de organização agora com integração de inteligência artificial apoia na estruturação de informações, elaboração de resumos, construção de pautas e, até mesmo, no acompanhamento de projetos. Dessa forma, a gestão de tarefas se torna mais simples e estratégica.

Canva IA: além das tradicionais funcionalidades de design, a ferramenta passou a contar com inteligência artificial para criar apresentações, peças gráficas e materiais de forma intuitiva. Isso democratiza a produção de conteúdo visual, antes restrita a profissionais especializados.

O impacto no mercado de trabalho
A popularização dessas ferramentas impulsiona transformações em diferentes profissões, exigindo que os profissionais estejam cada vez mais abertos a aprender e aplicar novos recursos.

“O futuro do trabalho já está sendo moldado pela IA. Saber utilizá-la de forma prática é um diferencial competitivo em qualquer área de atuação. Na Prepara IA, por exemplo, os alunos além de descobrir como usar tais ferramentas, também aprendem a efetuar diferentes aplicações com base nos cursos escolhidos de forma estratégica, com orientações práticas, cases reais e acompanhamento de professores”, finaliza Leonardo Andreoli.

Correio B+

Saúde B+: Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; Veja aqui o que muda

Novas diretrizes foram anunciadas em congresso e reforçam a prevenção; médico detalha os impactos

11/10/2025 15h00

Compartilhar
Saúde B+: Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; Veja aqui o que muda

Saúde B+: Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; Veja aqui o que muda Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A partir de agora, quem tem pressão arterial de 12 por 8 é considerado como pré-hipertenso. Isso porque novas diretrizes, chanceladas por três sociedades médicas, com novos parâmetros de classificação, foram divulgadas durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado neste mês, em São Paulo. O médico cardiologista do Imot de Mogi das Cruzes, Roberto Secomandi, participou do evento e explica a importância da reclassificação: reforçar a prevenção e evitar riscos de complicações como infarto, insuficiência renal e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Mudanças

A mudança abre a discussão sobre estilo de vida, hábitos alimentares e a saúde mental do brasileiro. Secomandi integra a equipe do Imot Care e é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), uma das entidades que colaboraram com o documento que estabeleceu as novas diretrizes da condição de pré-hipertensão. Com o novo patamar de 12 por 8, como destaca o cardiologista, uma boa parcela das pessoas que estavam fora do radar de risco passa agora a englobar o grupo considerado de atenção:

“A intenção, com esse novo patamar, é alcançar pessoas com risco maior de desenvolver a hipertensão e fazer o acompanhamento. Não de forma farmacológica (com uso de medicamentos), pelo contrário, a indicação é iniciar uma mudança no hábito de vida, como perda de peso, redução do uso do sal, começar a praticar atividade física e diminuir o álcool”, orienta. 

Entretanto, Secomandi traz informações relevantes sobre o diagnóstico. O primeiro deles refere-se ao autodiagnóstico. Isso porque a aferição de pressão arterial deve ser feita por profissionais que disponham de equipamentos calibrados e façam a medição na postura correta.

Além disso, frente a questões de estresse, também é comum que o corpo reaja e tenha os chamados “picos de pressão”. Para isso, Secomandi explica:

“O corpo sempre vai reagir em uma situação de estresse. O que temos que ver é se é uma resposta fisiológica, hiper-reativa ou é uma pessoa hipertensa não diagnosticada. Esse é um dos motivos que sempre recomendamos o acompanhamento médico”, destaca.

Estudo

As novas diretrizes foram elaboradas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e apresentadas no Congresso realizado entre os dias 18 e 20 de setembro em São Paulo.

Silenciosa, a hipertensão é responsável pela maioria dos casos de infartos e AVC no Brasil. A Sociedade Brasileira de Hipertensão estima que 27,9% dos adultos brasileiros convivam com a doença.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 3 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 4 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 3 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 3 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito