Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 15 e 20 de setembro. Uma busca pelo equilíbrio.

A carta da Lua é um convite à introspecção, à conexão com a intuição e à superação de medos e ilusões para alcançar clareza e equilíbrio.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

14/09/2025 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ao iniciar a semana, é importante lembrar que você ainda está dentro do portal dos eclipses – o período entre o eclipse lunar em Peixes, que aconteceu no dia 7 de setembro, e o eclipse solar em Virgem, que vai ocorrer no domingo (21). Esse intervalo tem o poder de mudar a trajetória da sua vida e indica que mudança e escolhas terão grande peso nos próximos dias.

Para tornar tudo um pouco mais intenso, temos a Lua como regente da semana. Esta carta nos convida a mergulhar em nossas emoções mais profundas, confiar na intuição e abrir espaço para as mensagens sutis do subconsciente. É um período favorável para olhar para dentro, conectar-se com os instintos e explorar os mistérios que habitam nosso ser. Afinal, como diz o antigo ensinamento: "Conhece-te a ti mesmo." 

Espiritualmente a Lua representa as nossas próprias emoções, e, portanto, quando a sombra passa sobre a Lua, cessando temporariamente a iluminação de estado emocional, há uma oportunidade de limpeza.

A carta da Lua traz a mensagem de que pode haver uma preocupação intensa em relação à nossa segurança. No entanto, seu lado positivo é justamente o convite para nos conectarmos com a intuição, evitando que ilusões e medos distorçam a realidade ou nos afastem de nossos objetivos. Se surgir a insegurança, confie em seus instintos — eles raramente falham.

No Tarô, a Lua está ligada ao desconhecido, à intuição e às forças ocultas que muitas vezes se manifestam por meio de sonhos, medos ou percepções sutis. Por isso, nesta semana, vale estar atento aos sinais do universo e às próprias sensações internas. Como nem tudo é o que parece, pode haver ilusões ou confusões no ar, exigindo discernimento para atravessar qualquer situação nebulosa.

Essa energia também nos lembra que, mesmo vivendo no mundo moderno, carregamos em nós antigos mecanismos de sobrevivência — como o instinto de fuga ou ataque diante de uma ameaça. Hoje, porém, muitas dessas “ameaças” se apresentam em forma de pressões emocionais, desafios cotidianos ou medos internos.

Quando prolongado, esse estado de alerta constante pode gerar estresse e até sintomas psicossomáticos. Assim, a Lua nos convida a reconhecer nossos medos, acolher nossas sombras e transformá-las em sabedoria, fortalecendo nossa jornada interior.Este é um momento propício para exercitar a imaginação por meio da arte, da poesia e de outras formas sensíveis de expressão emocional. No campo material, a Lua também favorece investimentos e ganhos financeiros, indicando um período positivo para prosperidade.

A Semana da Lua: Entre Revelações, Eclipse e Novos Começos

Nesta semana, o Tarô e a Astrologia se encontram em uma trama poderosa de símbolos, mistérios e renovações. A carta regente é a Lua, arquétipo de intuição, ilusões e revelações que vêm à tona quando as sombras encontram a luz.

No céu, três movimentos astrais marcam uma virada: Mercúrio entra em Libra, favorecendo o diálogo, o equilíbrio e as parcerias; Vênus ingressa em Virgem, trazendo um olhar mais crítico e cuidadoso para os relacionamentos e valores; e um Eclipse Solar Parcial em Virgem, antecedendo a entrada do Sol em Libra e marcando também o início da primavera no hemisfério sul.

Tudo isso se entrelaça de forma a nos convidar a atravessar um corredor de transformações: a semana da Lua pede atenção às nossas percepções internas, enquanto os astros nos empurram para novos inícios.

A Lua no Tarô: O chamado da intuição

No Tarô, a Lua é o arcano das incertezas e dos caminhos encobertos pela névoa, um território onde habitam os sonhos, as memórias e as emoções mais profundas. Quando ela rege uma semana, percebemos que nem tudo é exatamente como parece. Essa energia dialoga diretamente com os eclipses, que podem despertar medos ocultos ou inquietações nas relações, revelar a necessidade de compreender emoções reprimidas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para uma conexão mais intensa com a intuição.

É um período em que:

verdades ocultas podem vir à tona,

ilusões podem se desfazer,

mas também podemos nos perder em medos e fantasias se não soubermos distinguir realidade de projeção.

A Lua nos convida a observar o que se move no inconsciente, a interpretar sinais e símbolos, e a confiar na intuição como bússola.

A LUA - Divulgação

Mercúrio em Libra: clareza para o coração

Na quinta-feira (18), Mercúrio entra em Libra, trazendo equilíbrio para a mente e doçura para a comunicação. É como se o universo nos desse um presente: a capacidade de pensar com mais leveza, ponderar com justiça e encontrar as palavras certas para expressar sentimentos.

Seja em reencontros, conversas de reconciliação ou novos contatos, Mercúrio em Libra ajuda a construir pontes. E, quando falamos de amor, pontes são essenciais: unem dois mundos, duas histórias, dois corações.

Vênus em Virgem: amor que se revela nos detalhes

Na sexta-feira (19), Vênus – a deusa do amor – também ingressa em Virgem. Esse trânsito é intensificado pelo eclipse solar do domingo, o que potencializa reflexões e escolhas nos relacionamentos.

Aqui, o amor pede praticidade, presença e cuidado. Em Virgem, Vênus nos ensina que o afeto verdadeiro está nos pequenos gestos: no olhar atento, na palavra de apoio, no toque silencioso que diz mais do que mil declarações.

Mas há um alerta: Virgem, em sua busca pela perfeição, pode esquecer que o essencial já está ali, diante dos olhos. Este é o momento de soltar expectativas rígidas e perceber que, no amor, o progresso vale mais que a perfeição.

O Eclipse Solar em Virgem: novos destinos para o coração

No domingo (21), acontece o Eclipse Solar Parcial em Virgem. Esse é um evento poderoso, que sela ciclos antigos e abre novos caminhos com intensidade.

No campo do amor, esse eclipse funciona como um convite a recomeçar. Relacionamentos podem se transformar, novos encontros podem surgir de forma inesperada, e até decisões há muito adiadas podem finalmente ser tomadas.

É como se o universo perguntasse: “Você está pronto para receber o amor que é destinado a você?”

Orientações práticas para a semana

Confie nos sinais internos. Se algo não parece certo, investigue antes de agir.

Converse com abertura. Mercúrio em Libra favorece diálogos francos, mas também diplomáticos.

Ame no detalhe. Vênus em Virgem mostra que o cuidado cotidiano fortalece os vínculos.

Faça limpezas. O eclipse em Virgem pede que você organize sua rotina, desapegue de hábitos que não servem mais.

Abra-se para o inesperado. Grandes mudanças e encontros podem acontecer sem aviso.

Mensagem da Lua

Nesta semana, enquanto o céu se abre em mais um eclipse e transições, lembre-se: nem tudo é como parece à primeira vista.

Ouça sua intuição, confie nos sinais sutis e não tema o que ainda está envolto em névoa. Assim como a noite sempre cede lugar ao amanhecer, o Tarô também nos lembra que a luz está a caminho. Não é à toa que a próxima carta é o Sol: a clareza encontrará seu caminho até você.

Deixe que a mudança aconteça, e permita-se florescer com a primavera.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Pet B+: Adotou seu primeiro pet? Saiba como cuidar da alimentação dele

Para ajudar nessa fase, tão desafiadora quanto prazerosa, médica-veterinária que atua na capacitação fornece dicas práticas e respostas às dúvidas mais comuns dos tutores de primeira viagem.

13/09/2025 17h00

Compartilhar
Pet B+: Adotou seu primeiro pet? Saiba como cuidar da alimentação dele

Pet B+: Adotou seu primeiro pet? Saiba como cuidar da alimentação dele Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Adotar um animal de estimação é abrir as portas da casa e do coração para um novo integrante da família. Para quem está recebendo seu primeiro pet, a experiência pode ser repleta de alegria, descobertas e também de dúvidas. Afinal, cada gesto de cuidado faz a diferença no bem-estar desse novo companheiro.

Especialmente quando o assunto é a alimentação, um dos pilares para promover sua saúde e qualidade de vida. Seja ele filhote, adulto ou um animal já idoso, é importante entender suas necessidades nutricionais, oferecer um alimento de qualidade e fazer o manejo correto, adequando a nova rotina de ambos. 

Para ajudar nessa fase, tão desafiadora quanto prazerosa, a médica-veterinária Juliana Soncin, que atua na capacitação técnica da Adimax, fornece dicas práticas e respostas às dúvidas mais comuns dos tutores de primeira viagem, quando o assunto é a alimentação do pet. Com informação, carinho e dedicação, essa adaptação será muito mais tranquila.

- A partir de quanto tempo de vida é recomendado adotar um filhote, para assegurar que já tenha desmamado?

O desmame é um processo gradual e muito importante para o desenvolvimento saudável dos filhotes. Tecnicamente, eles devem permanecer com a mãe por, no mínimo, 45 dias, período essencial para garantir nutrição adequada, fortalecimento da imunidade e os primeiros aprendizados sociais. No entanto, especialistas recomendam que a adoção responsável aconteça entre 2 e 3 meses de idade, pois esse tempo extra contribui para uma socialização mais completa, maior independência e equilíbrio comportamental.

Vale lembrar que, em casos de resgate, quando filhotes são encontrados abandonados antes da idade ideal, a prioridade deve ser oferecer os cuidados adequados e acompanhamento veterinário, assegurando que recebam o suporte necessário para se desenvolverem bem. Assim, mais do que seguir apenas a idade mínima, a adoção deve sempre considerar o bem-estar do animal e as condições para que ele cresça de forma saudável.

- Qual é o alimento recomendado para esta fase inicial da vida do pet?

Durante a fase de crescimento, o ideal é oferecer sempre um alimento completo e balanceado formulado para filhotes de cães ou gatos, de acordo com a espécie. Isso porque, nesse período, o organismo do animal ainda está em desenvolvimento, finalizando a formação de tecidos, fortalecimento do sistema imunológico e estruturas importantes para a vida adulta. Por isso, os alimentos destinados a filhotes possuem maiores teores de proteína, energia e gordura, além de nutrientes essenciais como o DHA, um ácido graxo da família do ômega 3, essencial para o desenvolvimento cerebral e da visão.

- Quantas vezes ao dia o animal deve comer?

Para os filhotes, a quantidade diária de alimento deve ser dividida em, no mínimo, três porções diárias, respeitando assim sua menor capacidade estomacal e favorecendo o aproveitamento do alimento. No caso de gatos filhotes, a orientação também é dividir em, no mínimo, três porções ao dia. Porém, o ideal é que o alimento fique disponível o dia todo, uma vez que é um comportamento natural dos gatos realizar várias e pequenas refeições ao dia. Mas atenção: a quantidade a ser oferecida deve seguir o recomendado. O número de refeições é livre, mas a quantidade não.

Já para cães adultos, a quantidade diária de alimento deve ser dividida em pelo menos duas refeições, para que não passem muito tempo sem se alimentar. Se a rotina do tutor permitir, é interessante dividir em três refeições. Lembrando que oferecer mais refeições ao dia não significa que o animal comerá mais, mas sim que a quantidade total será dividida em mais porções ao longo do dia.

- Como fazer a troca do alimento, quando for necessária?

Os filhotes geralmente chegam às casas dos tutores já desmamados. Durante o desmame, eles passam do leite materno para a ração seca apropriada para filhotes de forma natural e gradual. O ideal é que o alimento esteja disponível no comedouro mesmo enquanto o filhote ainda mama, assim ele pode ir experimentando aos poucos e observando a mãe comer, o que estimula a aceitação.

Para facilitar essa transição, pode-se oferecer também alimento úmido ou papinha de desmame, que ajudam na passagem do leite materno para o alimento sólido. O alimento úmido não deve permanecer no comedouro por mais de 30 minutos, para evitar contaminação.

Quando chegar o momento de mudar o alimento, a transição deve ser gradual para evitar desconfortos gastrointestinais, conforme indicado na embalagem ou sob orientação do médico-veterinário.

Vale lembrar dos casos especiais de cães e gatos órfãos, ou adotados antes do período de desmame: nesses, devem ser utilizados alimentos para essa fase, como colostro comercial e papinha de desmame, até que estejam prontos para iniciar a alimentação sólida.

- É normal o pet rejeitar o alimento nos primeiros dias? O que fazer?

É normal que o pet apresente rejeição ao alimento nos primeiros dias em um novo lar. Isso acontece porque ele está passando por um período de adaptação, marcado pela separação da mãe e da ninhada, além do estresse da mudança de ambiente, com novos cheiros, pessoas e rotinas. Nessa fase, o tutor deve oferecer a mesma ração que o filhote já estava acostumado, em um local tranquilo e sem muitos estímulos, evitando alterações bruscas na dieta. Com o tempo, o animal tende a se sentir mais seguro e volta a se alimentar normalmente.

- Como calcular a quantidade ideal de ração para meu pet?

A quantidade diária deve respeitar a indicação da embalagem, conforme o peso e o nível de atividade física do animal, ou a recomendação do médico-veterinário de confiança. Em caso de dúvidas, o tutor pode ligar no Serviço de Atendimento ao Cliente do fabricante. Vale destacar ainda que os petiscos, geralmente oferecidos como agrado ou recompensa, também devem seguir a quantidade recomendada na embalagem, para que o animal não receba um excesso de calorias, o que pode levar ao ganho de peso em excesso.

- Posso variar a ração ou isso faz mal?

É possível variar a ração de cães e gatos, mas não é recomendado fazer isso com frequência. Diferente dos humanos, os pets têm o paladar menos exigente e não costumam enjoar do alimento, de modo que não há necessidade de trocas constantes. Pelo contrário: mudanças frequentes podem causar desconforto digestivo e até levar à rejeição do alimento, especialmente no caso dos gatos, que tendem a ser mais seletivos com texturas e formatos. Sempre que for necessário trocar a ração — seja por indicação veterinária, mudança de fase de vida ou outra necessidade, o ideal é realizar o processo de forma gradual. 

Pet B+: Adotou seu primeiro pet? Saiba como cuidar da alimentação delePet B+: Adotou seu primeiro pet? Saiba como cuidar da alimentação dele - Divulgação

- É verdade que alguns alimentos humanos são tóxicos para os cães? Quais?

Há uma série de alimentos da dieta humana que apresentam riscos ocultos para nossos amigos de quatro patas:

*O primeiro item da lista de alimentos proibidos é o chocolate, pois contém duas substâncias tóxicas para os pets: cafeína e teobromina, que podem provocar vômitos, diarreia, convulsões e problemas cardíacos. Para animais mais sensíveis, podem até levar à morte. Vale destacar que o tutor que pensar em oferecer um chocolate mais amargo, acreditando ser menos prejudicial, estará colocando o animal em risco, pois o teor de teobromina é maior;

*Uva (fresca ou passa) contém uma substância tóxica aos animais que pode provocar alterações como o aumento da frequência urinária e da ingestão de água, ocasionando lesão nos rins;

*Temperos como o alho e a cebola, usados nas preparações e considerados saudáveis na dieta humana, podem atacar as células do sangue dos animais, podendo causar anemia.

Além desses, há outros alimentos que podem ser perigosos: xilitol (adoçante encontrado em gomas, balas, doces sem açúcar e pasta de dente), macadâmia e semente de frutas. 

- Como saber se a ração que escolhi é realmente de qualidade?

Para saber se a ração escolhida é de qualidade, é importante observar tanto o comportamento e a saúde do pet quanto a confiabilidade da marca:

Indicação veterinária: uma ração recomendada por médico-veterinário que leva em consideração a idade, porte e condição de saúde do pet;

Qualidade das fezes: fezes bem formadas e consistentes, que não marcam o piso, ou fezes macias, bem formadas e com aspecto umedecido que marcam levemente o piso. A qualidade das fezes indica boa digestibilidade e absorção de nutrientes;

Saúde da pelagem: pelo brilhante, macio e saudável é reflexo de ingredientes de qualidade, como proteínas e ácidos graxos essenciais;

Ingredientes funcionais: alimentos que incluem componentes extras, como antioxidantes, prebióticos, fibras especiais e outros ingredientes funcionais, oferecem benefícios à saúde além da nutrição básica;

Empresa idônea e responsável: prefira alimentos de fabricantes que sigam padrões de qualidade e segurança reconhecidos, com transparência nas informações do rótulo e compromisso com o bem-estar animal. Isso garante confiança e segurança naquilo que está sendo oferecido ao seu pet.

Enquanto a ração para adultos é formulada para atender às necessidades energéticas e nutricionais de cães em plena atividade e evitar o sobrepeso, a ração sênior foca em promover qualidade de vida, bem-estar e saúde na idade mais avançada. O envelhecimento é representado por mudanças progressivas que ocorrem após a maturidade em vários órgãos, as quais resultam em diminuição da sua capacidade funcional. Durante essa fase de vida, os cães passam por um processo natural de perda de massa muscular e queda no metabolismo.

Além disso, podem apresentar alterações no trato digestivo (intestino preso – constipação), diminuição da resposta imunológica e desgaste natural das articulações. Desse modo, a ração para cães sênior possui energia moderada e maior teor de fibras para evitar ganho de peso devido à menor atividade física; mix de fibras e prebióticos para manter a saúde intestinal; antioxidantes naturais e ômega 3 (EPA + DHA)para auxiliar na proteção de células e no processo inflamatório devido a doenças crônicas; proteína de alto aproveitamento para preservar massa muscular; condroprotetores que ajudam na saúde das articulações; fósforo controlado para cuidar da função renal.

- Com que idade o animal é considerado sênior, para receber o alimento específico para esta fase?

Cães de porte médio e grande, a partir de 5 anos. Cães de porte mini e pequeno, a partir de 7 anos de idade. 

 

Correio B+

Gastronomia B+: Dia da Cachaça: Da artesanal à envelhecida: conheça 6 tipos da "marvada" e aprecie

Bebida símbolo do Brasil veja também curiosidades sobre ela

13/09/2025 15h00

Compartilhar
Gastronomia B+: Dia da Cachaça: Da artesanal à envelhecida: conheça 6 tipos da

Gastronomia B+: Dia da Cachaça: Da artesanal à envelhecida: conheça 6 tipos da "marvada" e aprecie Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Hoje, 13 de setembro é celebrado o Dia da Cachaça, uma das bebidas que é símbolo do Brasil, reconhecida como patrimônio cultural e histórico. Produzida a partir da cana-de-açúcar, a cachaça está presente na mesa dos brasileiros em drinques clássicos, como a caipirinha, ou tomada pura, em degustações que exaltam sua diversidade e tradição.

Para celebrar a data no B+, o cachacier Delfino Golfeto, fundador e presidente da Água Doce Sabores do Brasil, explica dos diferentes tipos da bebida e como apreciá-las.

“É importante entender que nem toda cachaça é igual. Cada rótulo carrega particularidades únicas, que vão desde a região produtora, a matéria-prima, o processo de fermentação até o tipo de madeira usado no envelhecimento. Essas nuances fazem com que a cachaça seja uma bebida de enorme diversidade sensorial, que merece ser apreciada com o mesmo respeito dado a destilados internacionais”, revela Delfino Golfeto.

Cachaça Transparente (Prata)
Conhecida por sua transparência e sabor fresco, a cachaça transparente não passa por envelhecimento em barris. É a mais usada em coquetéis, especialmente na caipirinha, pois preserva o sabor marcante da cana-de-açúcar. A bebida pode ser usada como ingrediente na culinária, por exemplo, para amaciar carne e para adicionar um sabor marcante em assados por exemplo. Já frutos do mar e queijos brancos são indicados para harmonizar com a cachaça transparente. Ideal que esse tipo de cachaça descanse pelo menos seis meses em recipientes neutros, como o tanque de inox.

Cachaça Envelhecida
Passa por barris de madeira por pelo menos um ano, adquirindo coloração dourada e aromas mais complexos. Os tipos de madeira influenciam diretamente no sabor. Carvalho, Bálsamo e Amburana são algumas das mais utilizadas para envelhecer a bebida. A cachaça envelhecida é ideal para degustação pura e pode conter notas que variam de adocicadas a amadeiradas. Churrasco, aves, suínos e feijoadas são ideais como acompanhamento.

Cachaça Premium
Classificada quando pelo menos 50% da bebida foi envelhecida em barris por um período mínimo de um ano. É uma versão mais sofisticada, muito valorizada em harmonizações gastronômicas. É muito usado para alguns drinques e coquetéis, como o tradicional Rabo de Galo, além de ser consumida pura. Queijos maturados, chocolates amargos e sobremesa feita com frutas secas, como tâmaras, são acompanhamentos que harmonizam com a bebida.  
 
Cachaça Extra Premium
Considerada a joia entre as variedades, é envelhecida integralmente por mais de três anos. O resultado é uma bebida de coloração intensa, textura aveludada e sabor encorpado, comparável a destilados internacionais. A cachaça pode ser harmonizada com fondues de queijo e carne de cordeiro.

Cachaça de Alambique
Produzida artesanalmente em pequenos lotes, essa versão carrega forte identidade regional. Cada produtor imprime características próprias à bebida, que pode apresentar odores característicos de uma verdadeira cachaça. Os apreciadores tradicionais diziam que essa cachaça é a famosa cachaça “curraleira” onde os produtores cortavam a cana para moer e as pontas eram destinadas ao consumo de seus animais nos currais e por isso o nome. Pratos leves compostos por peixes e queijos são indicados para acompanhar essa apreciada cachaça.

Cachaça Aromatizada
Recebe a infusão de frutas, especiarias ou ervas, se tornando uma alternativa versátil e leve, muito apreciada em coquetéis criativos e drinques tropicais. A bebida pode ser acompanhada por saladas com ingrediente frescos, comida japonesa e queijos leves, como o brie.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal de hoje, extração 6000-3, sábado (13/09)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal de hoje, extração 6000-3, sábado (13/09)

2

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF
laranjal

/ 2 dias

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

3

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 1 dia

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

4

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos
Bolsão

/ 1 dia

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos

5

STF valida fim automático do auxílio-doença após 120 Dias sem nova perícia médica
Política

/ 1 dia

STF valida fim automático do auxílio-doença após 120 Dias sem nova perícia médica

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?