Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor.

O Dez de Ouros traz estabilidade, prosperidade e harmonia familiar. É tempo de colher os frutos do seu trabalho e celebrar a abundância.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

17/08/2025 - 13h30
Nesta semana, somos envolvidos pela energia do Dez de Ouros, que nos lembra da importância de valorizar a estabilidade e o amor ao nosso redor, enquanto plantamos as sementes para um futuro próspero. Permita que esta carta inspire seus dias com gratidão e sensação de segurança. Este Arcano Menor também se conecta a ganhos financeiros por meio do trabalho, indicando oportunidades para investir, abrir um negócio ou até obter lucro com imóveis.

O Dez de Ouros, carta regente da semana, simboliza abundância, família e a construção de um legado ou patrimônio. Nos próximos dias, você poderá experimentar segurança financeira e estabilidade, possivelmente impulsionadas por investimentos de longo prazo ou pelo sucesso profissional.

É um período favorável para dedicar-se à família, fortalecer vínculos e celebrar conquistas ao lado de quem você ama. Essa carta também convida à reflexão sobre o legado que você está criando e o impacto que deseja deixar para as próximas gerações.

Em essência, o Dez de Ouros anuncia um período de abundância, união familiar e visão de futuro. É hora de valorizar o que você já conquistou, cuidar com carinho das suas relações e dar passos firmes na construção de um legado duradouro.

Significado

O Dez de Ouros nos lembra do valor dos relacionamentos interpessoais — sejam eles de amizade, casamento, vizinhança ou outros vínculos — e nos convida a cultivá-los com atenção. Ao agir dentro e, principalmente, em parceria com uma rede de apoio, todos acabam beneficiados.

Assim, o Dez de Ouros indica que a chave para nossa prosperidade e sucesso pode residir na família ou em conexões equivalentes. É na união que construímos uma base estável e segura, capaz de sustentar nossos projetos e empreendimentos.

No entanto, seu significado vai além do aspecto financeiro. Trabalhar em sintonia com uma comunidade nos oferece muito mais do que riqueza material: proporciona troca de ideias, apoio emocional, segurança e um profundo senso de pertencimento.

O Dez de Ouros é um presságio de plenitude e realização, indicando que você alcançou estabilidade e prosperidade por meio de trabalho árduo, escolhas inteligentes e dedicação. Ele simboliza segurança financeira, vínculos familiares sólidos e a satisfação de compartilhar conquistas com quem você ama.

Mais do que riqueza material, essa carta representa a construção de um legado duradouro — algo que resiste ao tempo e beneficia não apenas você, mas também sua família e comunidade. É um convite para valorizar suas raízes, honrar a tradição e perceber que suas vitórias fazem parte de uma história muito maior.

Como toda carta 10, representa o fim de um ciclo, com sucesso / alcançando seus objetivos. No baralho de Crowley, o Dez de Ouros recebe o nome de Riqueza. A carta mostra dez moedas de ouro dispostas segundo o desenho da Árvore da Vida, com a maior delas posicionada na base, sustentando as demais. Ao fundo, discos roxos reforçam a atmosfera de poder e prosperidade. A correspondência astrológica é Mercúrio em Virgem, combinação que evoca não apenas riqueza material, mas também riqueza interior — inteligência, habilidade e a capacidade de transformar recursos em resultados concretos.

Esse arcano fala de abundância e sucesso, mas também traz um alerta: cuidado para que o conforto e a segurança não levem à estagnação. Quando o Dez de Ouros surge, ele indica conquistas sólidas — bons negócios, estabilidade financeira e relacionamentos firmes — frutos do esforço e da dedicação.

A carta anuncia um período frutífero, repleto de abundância e harmonia, com ênfase no fortalecimento dos laços familiares. É um momento propício para acolher o amor e a união presentes nas conexões com seus entes queridos, bem como para construir bases sólidas e seguras que beneficiarão gerações futuras. Este arcano também pode indicar casamento, sinalizando boas perspectivas para quem deseja estabelecer vínculos afetivos duradouros e profundamente significativos.

Dez de Ouros - Divulgação

Como carta que representa o futuro, o Dez de Ouros simboliza a culminação de esforços que levam a uma segurança e um sucesso duradouros. É um sinal extremamente positivo, mostrando que seu trabalho e dedicação serão recompensados com um ambiente estável e seguro. A mensagem é clara: continue avançando, pois você está no caminho certo para conquistar não apenas o seu sucesso pessoal, mas também algo que trará benefícios duradouros para você e para quem você ama.

Quanto à carreira ou finanças, o Dez de Ouros indica a conquista de um alto nível de segurança e a consolidação de uma base sólida para o futuro. Ele representa um momento de crescimento profissional, no qual seus esforços são recompensados com estabilidade e reconhecimento, permitindo que você invista em planos de longo prazo. As energias estão alinhadas para criar estruturas duradouras — seja no avanço da carreira ou em investimentos financeiros —, prometendo um futuro estável e próspero.

Dez de Ouros: Construção, Legado e Estabilidade no Olhar do Tarô e dos Astros

Nesta semana, a energia do Dez de Ouros se ergue como um arquétipo central: estabilidade conquistada, herança simbólica e material, e a importância dos laços que nos sustentam. No tarô, essa carta representa mais do que prosperidade — ela fala de continuidade, de algo que se constrói para durar além da nossa presença física. É a materialização de um sonho que envolve não apenas conquistas individuais, mas também a teia de pessoas, memórias e valores que compõem nossa base.

E é nesse pano de fundo que o céu nos presenteia com um conjunto de movimentos planetários que, embora sutis em aparência, têm força para moldar nossa visão de futuro e a forma como lidamos com mudanças e rupturas.

Sextil Mercúrio–Marte: A palavra que constrói

Mercúrio (pensamento, comunicação) e Marte (ação, impulso) formam um sextil harmonioso. É o momento em que ideias se tornam ação de forma fluida. No contexto do Dez de Ouros, isso sugere que planos para o futuro não podem ficar apenas no campo das intenções. É hora de dizer, escrever, estruturar e agir, criando pontes sólidas entre aquilo que pensamos e aquilo que queremos concretizar.

Se você tem conversas importantes para estabelecer bases ou alinhar projetos familiares e financeiros, este é o momento de se posicionar com clareza e firmeza.

Sol em Virgem: Ordem para prosperar

Com a entrada do Sol em Virgem na sexta (22), a energia se volta para detalhes, rotina e método. No Tarô, o Dez de Ouros mostra uma estrutura sólida, mas que precisa ser mantida com cuidado. Virgem nos lembra que grandes construções se sustentam pelo zelo diário.

Este é o momento de revisar processos, ajustar a forma como você cuida de recursos e observar se aquilo que você constrói está de acordo com seus valores mais profundos.

Lua Nova em Virgem: Sementes para um legado

A Lua Nova, que entra no sábado (23), é sempre um portal de recomeço — e, em Virgem, ela traz um chamado para plantar sementes que deem frutos consistentes. É um dia potente para intencionar estabilidade a longo prazo, seja financeira, emocional ou espiritual.

O Dez de Ouros nos lembra que o legado começa no presente, nas pequenas escolhas e compromissos que assumimos hoje. Vale anotar suas metas, definir prazos e criar hábitos que sustentem o que você quer ver florescer.

Quadratura Sol–Urano: Mudança no meio da estrutura

No Domingo (24), está o ponto de tensão da semana. Urano é o planeta das surpresas, rupturas e inovação; em quadratura com o Sol virginiano, ele desafia as estruturas estáveis que buscamos construir. No contexto do Dez de Ouros, essa configuração pode simbolizar um abalo momentâneo ou uma necessidade de adaptação em meio a um cenário aparentemente seguro.

A mensagem não é destruir, mas flexibilizar. Urano vem para mostrar que, mesmo no legado mais sólido, é preciso espaço para reinvenção.

Significado do naipe de Ouros

O naipe de Moedas está ligado às realidades concretas da vida: trabalho, carreira, finanças e bens materiais. Representa os signos de Terra — Touro, Virgem e Capricórnio — conhecidos por sua ambição, disciplina e foco em segurança e resultados tangíveis.

Com a entrada da temporada de Virgem, sua energia prática e detalhista se intensifica, tornando este um período ideal para organizar, planejar e agir de forma estratégica em prol da prosperidade. É um momento para avaliar prioridades, prestar atenção aos detalhes e construir bases sólidas que sustentem o futuro.

No Tarô, o naipe de Ouros representa exatamente essa conexão com a realidade material e a segurança que ela oferece. Quando a energia virginiana se encontra com o Dez de Ouros, a tendência é que a busca por estabilidade financeira e estrutura sólida se fortaleça ainda mais, abrindo caminhos para conquistas duradouras.

Síntese da Semana

O Dez de Ouros, como carta regente, nos lembra que segurança verdadeira não é sinônimo de rigidez. Ela se constrói na união entre visão de longo prazo e capacidade de adaptação “Dinheiro não traz felicidade- pra quem não sabe o que fazer com ele.” (Machado de Assis)

Que a semana seja de colheita, abundância e laços fortalecidos. O seu legado começa hoje.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800

Atriz fala sobre projeto de resgate felino e denuncia o abandono como colapso ético urbano

16/08/2025 15h00

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800 Foto: Gigi Kassis

Atriz, dubladora e apresentadora com trajetória múltipla, Jacqueline Sato tem se consolidado como uma figura versátil no cenário artístico brasileiro. Recentemente, chamou atenção ao dar vida à Yuki, na novela “Volta por Cima”, exibida pela Globo no horário das 19h. A personagem, marcada pela reconstrução após um relacionamento abusivo, somou-se a uma galeria de papéis fortes e bem conduzidos.

Mas, em paralelo à arte, sua atuação mais sistemática talvez aconteça longe das câmeras: na estruturação e gestão da “House of Cats”, um projeto fundado por ela, voltado ao resgate, tratamento veterinário e adoção responsável de gatos abandonados.

“Comecei aos nove anos, acolhendo gatos na rua e buscando donos pra eles (fora os que eu adotava). Anos depois, percebi que aquilo não era um gesto isolado, mas o início de algo que precisava ganhar estrutura. A ‘House of Cats’ surgiu dessa transição: do afeto para o método. Porque o abandono animal não se resolve com boa vontade apenas: exige constância, organização, muito trabalho e critério.”

A organização é uma estrutura independente, que conta com veterinários parceiros responsáveis por castrações, vacinações, vermifugações e acompanhamentos clínicos. O espaço é dividido em alas específicas para filhotes, adultos e animais em tratamento. O processo de adoção é rigoroso: exige formulário, entrevista e vistoria domiciliar.

Mais de 2.844 gatos já passaram por esse processo com sucesso, sendo realocados para lares definitivos e monitorados no pós-adoção. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui mais de 30 milhões de animais abandonados, dos quais cerca de 10 milhões são felinos. Para Jacqueline, a dimensão do problema está longe de ser compreendida, e muito menos enfrentada.

“O abandono animal costuma ser tratado como algo lateral, como se fosse uma preocupação menor diante de ‘problemas reais’. Isso é um erro conceitual. Estamos falando também de uma questão de saúde pública, de responsabilidade coletiva e de ética urbana. Gatos domésticos não fazem parte da fauna silvestre e não tem a menor condição de sobreviverem nas cidades, um ambiente nada parecido com o que um dia foi seu habitat natural, um ambiente de alto risco: eles não apenas sofrem nas ruas, mas também impactam ecossistemas, adoecem, reproduzem-se em alta escala, causando desequilíbrio. Fazer algo por isso com seriedade deveria ser visto pelo Estado como uma função estrutural do mesmo, e não é um gesto de caridade. E enquanto essa função segue negligenciada, acaba que a sociedade civil passa a ocupar esse vazio com organização e ação direta.”

Também engajada em causas ambientais, Jacqueline participou de expedições pela Amazônia em parceria com o Greenpeace Brasil, organização da qual é embaixadora desde 2021. Seu ativismo, ainda que focado na proteção felina, não se limita a um nicho: insere-se numa visão sistêmica de cuidado, onde a degradação ambiental, o abandono animal, a marginalização e invisibilização estratégica, revelam facetas distintas de um mesmo colapso ético.

“A lógica do descarte é sempre a mesma, o que varia é o objeto do momento. Pode ser um gato doente, uma árvore em área de expansão urbana, uma pessoa em situação de rua. O mecanismo que sustenta tudo isso é o mesmo: o de remover da paisagem aquilo que não se encaixa no modelo de utilidade imediata e ganho financeiro individual rápido. A minha forma de resistência é começar pelo que está ao meu alcance direto. Eu escolho agir sobre o pequeno, o concreto, o que posso transformar com as mãos e com método. E nesse espaço, o que me cabe é cuidar, sistematizar e provar, com resultado visível, que é possível fazer melhor, mesmo sem incentivo ‘de cima’. Às vezes, a diferença entre abandono e dignidade está numa estrutura mínima, mas bem feita. Que eu torço que seja vista e inspire outras pessoas a agirem também, além de servir como prova de que faz, sim, diferença. De modo a provar para organizações governamentais ou não de que isto também é importante e fazer com que prestem atenção e passem a agir.”

 

Correio B+

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood

Spin-off da série que é um fenômeno cultural estreia com liberdade criativa e muita expectativa

16/08/2025 13h00

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood Foto: Divulgação

Outlander não é só uma série de TV ou uma adaptação de um best-seller. É um fenômeno cultural que atravessa fronteiras, gerações e formatos. Quando pensamos em Outlander, não falamos apenas da viagem no tempo da Claire Randall ou do romance épico com Jamie Fraser; falamos de um universo que mexe com as emoções mais profundas, com a identidade, a história e a complexidade dos relacionamentos humanos.

É uma obra que mistura aventura, drama, história e fantasia de um jeito tão potente que acaba criando uma legião de fãs fiéis — não só por sua trama, mas pela intensidade e autenticidade com que conta histórias de amor e luta.

O sucesso da série se explica por várias camadas: primeiro, pela fidelidade às raízes literárias da Diana Gabaldon, que não poupa detalhes nem na construção dos personagens, nem na riqueza do contexto histórico. Segundo, pela forma visceral como a série traz o choque entre mundos — o da Inglaterra pós-Segunda Guerra, o da Escócia do século XVIII, o da América colonial, e depois o do século XX novamente. Essa oscilação entre tempos e lugares faz com que a história seja sempre surpreendente e nunca previsível.

Mas, mais do que isso, Outlander se destaca por mergulhar fundo nas emoções humanas — o medo, a paixão, a dor, o desejo, a coragem. Não é um romance bobo ou uma fantasia escapista; é um drama que revela a força do amor em meio ao caos, a luta pela sobrevivência, a busca por liberdade, e até mesmo a difícil escolha entre dever e felicidade.

É nesse contexto que surge Outlander: Blood of My Blood, um spin-off que expande as fronteiras da narrativa e que promete ser mais do que um simples apêndice da série-mãe. Aqui, a proposta é mergulhar nas origens de dois protagonistas lendários, mas que sempre nos chegaram como figuras secundárias ou ausentes: os pais de Jamie Fraser — Ellen MacKenzie e Brian Fraser — nas Terras Altas escocesas do início do século XVIII, e os pais de Claire — Julia Moriston e Henry Beauchamp — no cenário devastador da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, não estamos apenas revisitando um passado distante; estamos descobrindo de onde veio a essência de Claire e Jamie, e como suas raízes moldaram o que eles se tornariam.

A conexão com Outlander não é apenas cronológica ou genealógica. Ela é temática. Blood of My Blood mantém a mesma espinha dorsal: histórias de amor que desafiam convenções, enfrentam o peso da história e sobrevivem a circunstâncias quase impossíveis.
 

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My BloodCinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood - Divulgação

A diferença é que, ao contrário da série original, aqui não há a viagem no tempo como elemento central. O que move a trama é a inevitabilidade dos encontros e a força dos laços familiares, um “sangue do meu sangue” que já no título avisa: este é um drama de herança, não só de romance.

E, sim, Outlander e Blood of My Blood vão conviver. Assim como Yellowstone fez com 1883 e 1923, este spin-off não vem para substituir a série principal, mas para coexistir com ela, alimentando a mitologia do universo e oferecendo aos fãs uma dose extra enquanto a história principal segue seu curso.

Há algo muito inteligente nessa estratégia: a audiência não precisa escolher entre acompanhar a série que já ama ou se aventurar pela nova, porque ambas dialogam entre si, mas podem ser vistas independentemente. Para os fãs mais dedicados, isso significa um aprofundamento emocional ainda maior; para quem chega agora, significa a chance de começar pela origem, sem sentir-se perdido.

O spin-off também carrega uma liberdade criativa rara. Ao contrário de Outlander, que nasceu da obra literária de Diana Gabaldon, Blood of My Blood é uma criação original da STARZ, embora desenvolvida com a benção e supervisão dos produtores veteranos Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore e Maril Davis. Isso dá à série uma margem para explorar novas nuances sem ficar presa às expectativas dos leitores, ao mesmo tempo em que mantém o DNA narrativo que fez a franquia funcionar.

Se Outlander é a história de dois indivíduos que desafiam o destino, Blood of My Blood é a história de como esse destino foi moldado muito antes deles nascerem. A promessa é clara: duas linhas narrativas distintas, em dois períodos históricos marcados por turbulência, conectadas por temas universais como amor, lealdade, sacrifício e família. Ao final, talvez percebamos que o grande truque de Outlander nunca foi apenas a viagem no tempo, mas a certeza de que, independentemente da época, certas histórias são atemporais.

Assim, o fenômeno continua. E, agora, não apenas seguimos acompanhando Claire e Jamie pelo mundo e pelos séculos, mas também voltamos às suas origens para entender melhor quem eles são — e, talvez, quem nós somos quando olhamos para o passado com o mesmo fascínio e reverência. A série já está disponível com os dois primeiros episódios, exclusivamente no Disney+ na América Latina, e, em seguida, novos capítulos serão lançados semanalmente.

