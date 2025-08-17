Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor. - Foto: Divulgação

Nesta semana, somos envolvidos pela energia do Dez de Ouros, que nos lembra da importância de valorizar a estabilidade e o amor ao nosso redor, enquanto plantamos as sementes para um futuro próspero. Permita que esta carta inspire seus dias com gratidão e sensação de segurança. Este Arcano Menor também se conecta a ganhos financeiros por meio do trabalho, indicando oportunidades para investir, abrir um negócio ou até obter lucro com imóveis.

O Dez de Ouros, carta regente da semana, simboliza abundância, família e a construção de um legado ou patrimônio. Nos próximos dias, você poderá experimentar segurança financeira e estabilidade, possivelmente impulsionadas por investimentos de longo prazo ou pelo sucesso profissional.



É um período favorável para dedicar-se à família, fortalecer vínculos e celebrar conquistas ao lado de quem você ama. Essa carta também convida à reflexão sobre o legado que você está criando e o impacto que deseja deixar para as próximas gerações.

Em essência, o Dez de Ouros anuncia um período de abundância, união familiar e visão de futuro. É hora de valorizar o que você já conquistou, cuidar com carinho das suas relações e dar passos firmes na construção de um legado duradouro.

Significado

O Dez de Ouros nos lembra do valor dos relacionamentos interpessoais — sejam eles de amizade, casamento, vizinhança ou outros vínculos — e nos convida a cultivá-los com atenção. Ao agir dentro e, principalmente, em parceria com uma rede de apoio, todos acabam beneficiados.

Assim, o Dez de Ouros indica que a chave para nossa prosperidade e sucesso pode residir na família ou em conexões equivalentes. É na união que construímos uma base estável e segura, capaz de sustentar nossos projetos e empreendimentos.

No entanto, seu significado vai além do aspecto financeiro. Trabalhar em sintonia com uma comunidade nos oferece muito mais do que riqueza material: proporciona troca de ideias, apoio emocional, segurança e um profundo senso de pertencimento.

O Dez de Ouros é um presságio de plenitude e realização, indicando que você alcançou estabilidade e prosperidade por meio de trabalho árduo, escolhas inteligentes e dedicação. Ele simboliza segurança financeira, vínculos familiares sólidos e a satisfação de compartilhar conquistas com quem você ama.

Mais do que riqueza material, essa carta representa a construção de um legado duradouro — algo que resiste ao tempo e beneficia não apenas você, mas também sua família e comunidade. É um convite para valorizar suas raízes, honrar a tradição e perceber que suas vitórias fazem parte de uma história muito maior.

Como toda carta 10, representa o fim de um ciclo, com sucesso / alcançando seus objetivos. No baralho de Crowley, o Dez de Ouros recebe o nome de Riqueza. A carta mostra dez moedas de ouro dispostas segundo o desenho da Árvore da Vida, com a maior delas posicionada na base, sustentando as demais. Ao fundo, discos roxos reforçam a atmosfera de poder e prosperidade. A correspondência astrológica é Mercúrio em Virgem, combinação que evoca não apenas riqueza material, mas também riqueza interior — inteligência, habilidade e a capacidade de transformar recursos em resultados concretos.

Esse arcano fala de abundância e sucesso, mas também traz um alerta: cuidado para que o conforto e a segurança não levem à estagnação. Quando o Dez de Ouros surge, ele indica conquistas sólidas — bons negócios, estabilidade financeira e relacionamentos firmes — frutos do esforço e da dedicação.

A carta anuncia um período frutífero, repleto de abundância e harmonia, com ênfase no fortalecimento dos laços familiares. É um momento propício para acolher o amor e a união presentes nas conexões com seus entes queridos, bem como para construir bases sólidas e seguras que beneficiarão gerações futuras. Este arcano também pode indicar casamento, sinalizando boas perspectivas para quem deseja estabelecer vínculos afetivos duradouros e profundamente significativos.

Dez de Ouros - Divulgação

Como carta que representa o futuro, o Dez de Ouros simboliza a culminação de esforços que levam a uma segurança e um sucesso duradouros. É um sinal extremamente positivo, mostrando que seu trabalho e dedicação serão recompensados com um ambiente estável e seguro. A mensagem é clara: continue avançando, pois você está no caminho certo para conquistar não apenas o seu sucesso pessoal, mas também algo que trará benefícios duradouros para você e para quem você ama.

Quanto à carreira ou finanças, o Dez de Ouros indica a conquista de um alto nível de segurança e a consolidação de uma base sólida para o futuro. Ele representa um momento de crescimento profissional, no qual seus esforços são recompensados com estabilidade e reconhecimento, permitindo que você invista em planos de longo prazo. As energias estão alinhadas para criar estruturas duradouras — seja no avanço da carreira ou em investimentos financeiros —, prometendo um futuro estável e próspero.

Dez de Ouros: Construção, Legado e Estabilidade no Olhar do Tarô e dos Astros

Nesta semana, a energia do Dez de Ouros se ergue como um arquétipo central: estabilidade conquistada, herança simbólica e material, e a importância dos laços que nos sustentam. No tarô, essa carta representa mais do que prosperidade — ela fala de continuidade, de algo que se constrói para durar além da nossa presença física. É a materialização de um sonho que envolve não apenas conquistas individuais, mas também a teia de pessoas, memórias e valores que compõem nossa base.

E é nesse pano de fundo que o céu nos presenteia com um conjunto de movimentos planetários que, embora sutis em aparência, têm força para moldar nossa visão de futuro e a forma como lidamos com mudanças e rupturas.

Sextil Mercúrio–Marte: A palavra que constrói

Mercúrio (pensamento, comunicação) e Marte (ação, impulso) formam um sextil harmonioso. É o momento em que ideias se tornam ação de forma fluida. No contexto do Dez de Ouros, isso sugere que planos para o futuro não podem ficar apenas no campo das intenções. É hora de dizer, escrever, estruturar e agir, criando pontes sólidas entre aquilo que pensamos e aquilo que queremos concretizar.

Se você tem conversas importantes para estabelecer bases ou alinhar projetos familiares e financeiros, este é o momento de se posicionar com clareza e firmeza.

Sol em Virgem: Ordem para prosperar

Com a entrada do Sol em Virgem na sexta (22), a energia se volta para detalhes, rotina e método. No Tarô, o Dez de Ouros mostra uma estrutura sólida, mas que precisa ser mantida com cuidado. Virgem nos lembra que grandes construções se sustentam pelo zelo diário.

Este é o momento de revisar processos, ajustar a forma como você cuida de recursos e observar se aquilo que você constrói está de acordo com seus valores mais profundos.

Lua Nova em Virgem: Sementes para um legado

A Lua Nova, que entra no sábado (23), é sempre um portal de recomeço — e, em Virgem, ela traz um chamado para plantar sementes que deem frutos consistentes. É um dia potente para intencionar estabilidade a longo prazo, seja financeira, emocional ou espiritual.

O Dez de Ouros nos lembra que o legado começa no presente, nas pequenas escolhas e compromissos que assumimos hoje. Vale anotar suas metas, definir prazos e criar hábitos que sustentem o que você quer ver florescer.

Quadratura Sol–Urano: Mudança no meio da estrutura

No Domingo (24), está o ponto de tensão da semana. Urano é o planeta das surpresas, rupturas e inovação; em quadratura com o Sol virginiano, ele desafia as estruturas estáveis que buscamos construir. No contexto do Dez de Ouros, essa configuração pode simbolizar um abalo momentâneo ou uma necessidade de adaptação em meio a um cenário aparentemente seguro.

A mensagem não é destruir, mas flexibilizar. Urano vem para mostrar que, mesmo no legado mais sólido, é preciso espaço para reinvenção.

Significado do naipe de Ouros

O naipe de Moedas está ligado às realidades concretas da vida: trabalho, carreira, finanças e bens materiais. Representa os signos de Terra — Touro, Virgem e Capricórnio — conhecidos por sua ambição, disciplina e foco em segurança e resultados tangíveis.

Com a entrada da temporada de Virgem, sua energia prática e detalhista se intensifica, tornando este um período ideal para organizar, planejar e agir de forma estratégica em prol da prosperidade. É um momento para avaliar prioridades, prestar atenção aos detalhes e construir bases sólidas que sustentem o futuro.



No Tarô, o naipe de Ouros representa exatamente essa conexão com a realidade material e a segurança que ela oferece. Quando a energia virginiana se encontra com o Dez de Ouros, a tendência é que a busca por estabilidade financeira e estrutura sólida se fortaleça ainda mais, abrindo caminhos para conquistas duradouras.

Síntese da Semana

O Dez de Ouros, como carta regente, nos lembra que segurança verdadeira não é sinônimo de rigidez. Ela se constrói na união entre visão de longo prazo e capacidade de adaptação “Dinheiro não traz felicidade- pra quem não sabe o que fazer com ele.” (Machado de Assis)

Que a semana seja de colheita, abundância e laços fortalecidos. O seu legado começa hoje.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão