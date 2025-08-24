Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de julho. Tensão e o peso das disputas

O Cinco de Espadas nos lembra de que, ao tentar vencer a qualquer custo, corremos o risco de perder algo ainda maior: a paz do coração. Às vezes, a verdadeira vitória está em saber recuar, silenciar e escolher batalhas que realmente valem a jornada.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

24/08/2025 - 13h00
Entre o orgulho e a verdadeira vitória

O Cinco de Espadas é uma carta que carrega uma simbologia intensa, muitas vezes desconfortável. Este Arcano Menor surge como carta regente para os próximos dias, trazendo uma atmosfera de tensão, orgulho e disputas que pedem reflexão.

Em muitas representações desta carta no Tarô, vemos uma figura segurando espadas, enquanto outras pessoas se afastam em derrota. Esse cenário fala sobre disputas, confrontos de ideias e a sensação de vitória obtida às custas da perda de algo essencial — seja a confiança, o respeito ou a harmonia com os outros.

É o retrato daquelas situações em que “ganhar” pode não significar realmente sair vencedor. A imagem já nos dá a chave do seu ensinamento: até que ponto a vitória conquistada vale o preço pago?

No plano simbólico, os cincos no tarô marcam um ponto de crise e transformação, desafiando a estabilidade do número quatro. No naipe de Espadas — ligado à mente, à comunicação e aos conflitos — o cinco nos convida a encarar tensões, divergências e a perguntar: vale a pena insistir nesta batalha?

O aprendizado está em perceber que nem sempre a razão ou o orgulho compensam a perda da conexão com o outro. É um convite à autocrítica, à reflexão sobre a forma como nos posicionamos em discussões e ao reconhecimento dos limites do ego. Afinal de contas, a busca por estar certo ou sair “por cima” muitas vezes resulta em distanciamento, ressentimento e desgaste.

É nesse cenário que entra a influência astrológica de Vênus em Leão. Vênus é o planeta dos afetos, dos valores e da forma como nos relacionamos; quando transita pelo signo de Leão, desperta a necessidade de expressar amor com intensidade, generosidade e brilho.

Queremos ser admirados, reconhecidos e colocados em um lugar de destaque, seja no romance, nas amizades ou até mesmo nos espaços sociais. É uma energia vibrante, que incentiva amar sem reservas, mas também pode inflar o orgulho e acender a vaidade.

Quando colocamos lado a lado o Cinco de Espadas e Vênus em Leão, o recado é claro: estamos diante de um período em que o desejo de afirmação pessoal pode colidir com a harmonia nos relacionamentos. O desejo leonino de ser celebrado pode se chocar com a tendência do Cinco de Espadas a transformar divergências em lutas de poder.

Há o risco de nos apegarmos mais à vontade de “ter razão” ou de sermos vistos como vitoriosos do que à preservação da harmonia e do respeito. Surge a tentação de transformar o afeto em palco para disputas de ego, em vez de espaço de troca sincera. É como se o brilho leonino precisasse ser equilibrado com a humildade que a carta sugere.

Essa combinação traz um aprendizado profundo: o amor verdadeiro não é um campo de batalha e a validação não pode ser sustentada apenas pelo olhar externo. A chave aqui está no equilíbrio: cultivar relações que enalteçam, sim, mas sem cair na armadilha de transformar o afeto em competição. Muitas vezes, a verdadeira vitória é preservar aquilo que realmente importa — o coração.

Assim, o momento convida a refletir:

Onde estou colocando meu orgulho acima das minhas relações?

O que realmente ganho quando insisto em “vencer” a qualquer custo?

Estou buscando reconhecimento genuíno ou apenas tentando inflar meu ego?

Sem dúvida, o Cinco de Espadas muitas vezes aponta para situações em que a busca pelo sucesso se transforma em competição excessiva. Você pode começar a enxergar os outros como uma ameaça à sua felicidade e, por isso, passa a agir movido pelo desejo de vencer sem medir as consequências.

Se estiver envolvido em um conflito que só parece crescer, essa carta surge como um convite à reconciliação. Quanto mais você insistir em provar que está certo ou alimentar ressentimentos, mais difícil será preservar a harmonia no relacionamento. Reconhecer um erro, pedir desculpas e simplesmente deixar o passado para trás pode ser o passo necessário para aliviar o peso da situação. Em vez de justificar atitudes, procure pontos de convergência ou estenda a mão em busca do perdão.

O Cinco de Espadas também pode representar a experiência do fracasso — ainda que seja apenas uma sensação interna. Ele nos lembra de que, mesmo diante de nossos maiores esforços, nem sempre alcançamos tudo o que desejamos. A verdadeira sabedoria, nesse caso, está em aceitar a perda com humildade e extrair dela os aprendizados necessários. Como bem escreveu Ernest Hemingway: “O homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado.”

Os aspectos astrológicos ampliam esse diálogo

O simbolismo do Cinco de Espadas se reflete também nos trânsitos que Vênus realiza ao longo desse período. O encontro harmonioso com Saturno traz a possibilidade de amadurecer afetos, pedindo responsabilidade e solidez nas relações. É o momento em que a carta nos questiona: vale mais a razão cega ou a construção de um vínculo verdadeiro e duradouro?

Logo depois, o contato de Vênus com Urano abre espaço para surpresas e libertações. É como se o Cinco de Espadas nos lembrasse de não ficar presos a velhas disputas de orgulho, permitindo que novas formas de amar e se relacionar floresçam. O inesperado pode se tornar uma chance de quebrar padrões desgastados.

Já o trígono com Netuno convida à compaixão e à empatia, diluindo nossa rigidez. Aqui, o Cinco de Espadas encontra um antídoto: a consciência de que insistir em batalhas mentais não compensa quando podemos escolher o caminho da compreensão e da inspiração espiritual.

Por outro lado, a oposição de Vênus com Plutão intensifica disputas emocionais e jogos de poder. É o momento em que o lado sombrio do Cinco de Espadas pode emergir com mais força: manipulação, obsessão e a vontade de dominar podem vir à tona. Mas é também o instante em que somos chamados a reconhecer essas sombras e transformá-las em força de renovação.

Por fim, o sextil entre Urano e Netuno abre a possibilidade de unir inovação e sensibilidade, mostrando que as mudanças que fazemos em nossos vínculos podem ser guiadas pela intuição e por um ideal mais elevado, e não apenas pelo desejo de “ganhar” ou se impor.

Cinco de espadas - Divulgação

A síntese: escolher o que realmente importa

O Cinco de Espadas nos desafia a pensar se vale a pena travar certas batalhas. Vênus em Leão desperta a vontade de ser visto e amado, mas os aspectos planetários nos lembram que essa necessidade de reconhecimento pode se transformar tanto em palco para o orgulho quanto em oportunidade de amadurecimento.

A verdadeira vitória, neste momento, não é provar quem tem razão, mas aprender a sustentar vínculos que nutrem e fortalecem. É cultivar um amor que brilha não porque se impõe, mas porque aquece.

Se houvesse uma única frase que resumisse o Cinco de Espadas, seria "não se preocupe com as pequenas coisas". Se você deixar as pequenas coisas te afetarem, elas logo começarão a se acumular, e é aí que as coisas começam a parecer demais para lidar. Respire fundo e tente enxergar além da visão limitada para enxergar o quadro geral.

Em essência, o Cinco de Espadas nos desafia a crescer a partir dos conflitos e das perdas, transformando cada experiência em aprendizado. Reconhecer quem caminha ao nosso lado, equilibrar confiança com humildade, cultivar o respeito mútuo e comunicar-se com clareza são passos fundamentais para seguir adiante com mais sabedoria e leveza.

Portanto, não se deixe arrastar por conflitos desnecessários nem desperdice energia em disputas que pouco acrescentam. Saiba escolher com sabedoria as batalhas que realmente merecem ser enfrentadas. “Quem vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta mil batalhas contra muitos milhares de inimigos.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

 

Correio B+

Gastronomia B+: Aprenda a fazer um pão de queijo recheado com doce de leite

Ele é apaixonante e unanimidade na mesa dos brasileiros

24/08/2025 12h30

Foto: Divulgação

Ele pode ser servido no café da manhã ou a tarde. Simples, com recheio ou aperitivo, ele é uma unanimidade e está presente na mesa dos brasileiros já faz muito tempo. Ele é apaixonante, e celebrou o seu dia no último dia 17, data fixada pela apresentadora Ana Maria Braga após um quadro em seu programa no ano de 2007 do "O Melhor Pão de Queijo do Brasil", e parece que realmente a data é levada bastante a sério! E que bom, não é mesmo?
Hoje, a conhecida rede Divino Fogão compartilha uma receita de pão de queijo recheado para você preparar na sua casa. Anota aí!

Ingredientes:

2 xícaras de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado (ou parmesão)

1/2 xícara de chá de leite

1/4 xícara de chá de óleo

1 ovo

1/2 colher de chá de sal

Doce de leite pastoso (use o de corte se desejar para não vazar)


Modo de preparo:

Inicialmente, pré-aqueça o forno a 180°. Em uma panela, aqueça o leite com o óleo até quase ferver. Despeje essa mistura quente sobre o polvilho com sal em uma tigela, misture bem até formar uma farofa. Adicione o ovo e o queijo e misture com as mãos até a massa ficar homogênea. Se estiver muito mole, adicione um pouco mais de polvilho, se estiver seca, mais um pouco de leite.

Pegue uma porção de massa, abra na mão, coloque um pouquinho de doce de leite no centro e feche bem formando uma bolinha. Evite colocar muito recheio para não vazar. Disponha os pãezinhos em uma forma untada ou com papel manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos ou até dourarem levemente. Sirva. 

CULTURA

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23 milhões e atrai 20 mil pessoas

Domingo (24), hoje, é o último dia de festa, com apresentação de Guilherme & Santiago

24/08/2025 11h30

Festival de Inverno de Bonito 2025

Festival de Inverno de Bonito 2025 Altair Santos Ascom/FIB

De acordo com estimativa da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o 24º Festival de Inverno de Bonito (FIB - 2025) atraiu cerca de 20 mil visitantes, entre os dias 20 e 24 de agosto de 2025, na Capital do Ecoturismo. Cada pessoa ficou, em média, três dias na cidade.

Além disso, movimentou R$ 23,22 milhões, valor que circula pela cidade em hospedagem, alimentação, passeios, transporte e comércio. O gasto diário médio foi estimado em R$ 387 por pessoa.

São cinco dias (quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo) de música, shows, cultura, literatura, oficinas, dança, pintura, moda, circo, turismo, artesanato e gastronomia.

Domingo (24), hoje, é o último dia de festa, com apresentação de Guilherme & Santiago.

As atrações do evento são Elba Ramalho e Maestro Spok (20 de agosto), Titãs (21 de agosto), Samuel Rosa (22 de agosto), Jorge Aragão (23 de agosto) e Guilherme & Santiago (24 de agosto). Os atrativos são gratuitos e abertos ao público.

Há quatro palcos (Sol, Águas, Futuro e Lua) em diferentes pontos da cidade e diversas atrações culturais e musicais em diversas localidades do município.

O investimento foi de R$ 6,8 milhões. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito.

Com mais de 100 opções de hospedagem, a cidade registra ocupação total durante os dias de evento.
A sócia-proprietária de um hotel da região, Silvia Schmidt, afirmou que o FIB beneficia toda a rede de negócios, desde hotéis até comércios.

“É um movimento que mantém o turista mais tempo na cidade, visitando lojas e consumindo. O festival gera alegria cultural, mas também segurança econômica. Deveríamos ter um por mês”, disse.

Proprietário de uma loja de artesanatos no centro de Bonito, Cláudio Jacques, ressaltou que as vendas aumentam de 20% a 30% durante o evento.

“Até contratamos diaristas para dar conta da demanda. Sai de tudo um pouco, camisetas, bolsas, artesanato. É mais trabalho, mas compensa e ainda garante renda extra para a equipe”, comentou.

Chef de um restaurante renomado no município, Sylvio Trujillo, afirmou que FIB se iguala aos períodos mais lucrativos do ano (Natal/Réveillon), com aumento de 80% no movimento em comparação a dias comuns.

“Antes era baixa temporada, um mês em que dávamos férias a funcionários. Hoje, precisamos contratar temporários e reforçar estoques. O Festival mudou a lógica da cidade”, refletiu.

O evento estimula a economia, aquece o comércio e gera empregos, movimentando hotéis, restaurantes, bares, atrativos turísticos, lojas e serviços.

Com isso, o FIB consolida agosto como um mês de alta temporada, estendendo o bom desempenho do mês de julho.

