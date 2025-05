Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 26 de maio e 01 de junho. Momento de impulso

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Estamos na temporada de Gêmeos, um signo de Ar agraciado com todos os encantos que esse elemento proporciona. os geminianos são comunicativos, curiosos e estão sempre em busca de novos conhecimentos e experiências — o que faz deste signo uma das presenças mais envolventes e cativantes do zodíaco, graças ao seu jeito agradável, espirituoso e encantador.



No entanto, Gêmeos também carrega uma natureza profundamente dual, que pode, por vezes, representar desafios significativos em seu universo interno.

Por ser um signo de Ar mutável, Gêmeos está naturalmente associado ao Cavaleiro de Espadas — também ele uma figura ligada ao elemento Ar e à mutabilidade. Como carta regente da semana, este Cavaleiro (assim como você) pode estar em plena missão de comunicar, conceituar e transmitir ideias com clareza, foco e determinação.

Mas há também um outro lado deste arcano, que, ao ser vivenciado, nos expõe ao risco de nos perdermos no labirinto da própria mente — tornando-nos, por vezes, confusos, contraditórios, dispersos, às voltas com mal-entendidos, palavras mal escolhidas e até enganos.

A partir desta terça-feira (27), com a entrada da Lua Nova em Gêmeos, somos convidados a (re)começar pela palavra. É hora de afiar o pensamento, escolher melhor o que se diz — e como se diz — e abrir espaço para novas conexões, tanto internas quanto externas.

E quando Mercúrio, regente de Gêmeos, também transita por este signo, a energia mental atinge seu auge. As ideias surgem em ritmo acelerado, os diálogos se intensificam e a necessidade de se comunicar torna-se quase instintiva.



Esse clima de agilidade, movimento e inquietação intelectual está em total sintonia com o impetuoso Cavaleiro de Espadas. Contudo, vale o alerta: “A pressa gera o erro em todas as coisas.” — Heródoto. Portanto, siga com lucidez e cautela.

A mente como espada: precisão, coragem e risco

O Cavaleiro de Espadas é a personificação da ação e da determinação. Ele representa o impulso para alcançar objetivos e superar obstáculos. Esta carta frequentemente aparece quando há necessidade de tomar medidas ousadas e decisivas. Significa um momento de mudanças aceleradas e a necessidade de encarar os desafios com coragem e confiança.

O Cavaleiro de Espadas é o mensageiro veloz do Tarô — aquele que avança com determinação, guiado pela urgência do pensamento e pela sede de resposta.



Ele segue em frente sem hesitar, sem olhar para os lados. Representa a força da mente quando está focada, mas também os riscos de uma impulsividade intelectual que atropela o processo.

Esse Cavaleiro pensa rápido, fala antes de medir o impacto e, por vezes, age sem considerar as consequências. Sua energia pode ser brilhante e resolutiva, mas também caótica, especialmente quando falta reflexão.

Sob sua influência, os acontecimentos tendem a se desenrolar em ritmo acelerado, muitas vezes deixando a sensação de que estamos perdendo o controle.



Como figura do naipe de Espadas — associado ao elemento Ar — ele carrega a essência da racionalidade, do movimento mental e da comunicação. Não à toa, costuma ser relacionado ao signo de Gêmeos, com sua mente ágil, curiosa e inquieta.

Com a Lua Nova em Gêmeos, esse Cavaleiro surge como um símbolo potente: ele nos lembra que todo novo ciclo começa com uma ideia — mas não com qualquer ideia. É preciso coragem para cortar o que já não serve, ousadia para abrir novos caminhos e discernimento para escolher as palavras certas.



Afinal, como a espada que empunha, a palavra pode ser instrumento de clareza ou de conflito. A escolha, como sempre, está em nossas mãos.

Mercúrio em Gêmeos: quando o pensamento corre solto

Mercúrio, planeta das comunicações, do raciocínio e das trocas, está em casa quando transita por Gêmeos. Nesse momento, sentimos uma abertura maior para aprender, escrever, conversar, questionar. Nossa mente está afiada — como a lâmina da espada do Cavaleiro de Espadas.

Mas há um alerta: excesso de estímulo pode gerar dispersão, ansiedade, e até mal-entendidos. Mercúrio em Gêmeos é curioso, mas nem sempre profundo. O Cavaleiro nos ensina que velocidade não substitui intenção. É preciso saber por que e para onde estamos correndo com tantas ideias.

O que esperar da Lua Nova em Gêmeos

Durante este trânsito astrológico, a comunicação, o aprendizado e as novas conexões estarão em alta — um ótimo período para a expansão de ideias.

Contudo, a mesma voz interior que, durante esta lunação, nos impulsiona a explorar, aprender e viver novas experiências também sussurra dúvidas e incertezas. Esse movimento tende a se intensificar nesta semana, provocando uma tensão emocional significativa — que, naturalmente, pode reverberar em diversas áreas da vida.

Portanto, fiquem atentos, o Cavaleiro de Espadas, quando bem canalizado, nos empurra para a ação com clareza e foco. Mas mal posicionado, pode se tornar agressivo, disperso ou até cruel. Gêmeos e Mercúrio nos dão as ferramentas — cabe a nós decidir como usá-las.

Cavaleiro de Espadas - Divulgação

Desenvolvendo a consciência do outro

Quando estamos lutando contra nossos próprios demônios, podemos nos tornar excessivamente voltados para nós mesmos e demonstrar apenas um interesse superficial pelas pessoas ao redor, não percebendo os sentimentos e necessidades dos outros — e essa aparente indiferença pode ser interpretada como egoísmo.

Esse foco excessivo no mundo interno cria mais uma camada de mal-entendidos, afastando ainda mais quem busca compreender esse signo tão mental e inquieto.



A Lua Nova, porém, traz uma oportunidade: voltar o olhar para o outro, escutar com presença, equilibrar razão e empatia. Afinal, a comunicação — ponto forte de Gêmeos — só é completa quando há verdadeira troca.

Gêmeos, regido por Mercúrio, é um dos signos-chave na hora de receber mensagens. O Cavaleiro de Espadas como nossa carta âncora é um lembrete que as informações podem vir de diversas formas — e que talvez precisemos nos abrir para recebê-las. Às vezes, esse Cavaleiro traz novidades de maneira inesperada. Prepare-se para boas surpresas.

Dicas para a semana

Seja rápido para agir e comunicar — aproveite o impulso para colocar suas ideias em prática sem medo de errar. É tempo de movimento mental acelerado!

Abra-se para novas informações e perspectivas — o Cavaleiro de Espadas traz surpresas e novidades, então esteja pronta para receber o que vier, mesmo que de forma inesperada.

Cuide para não agir impulsivamente ou de forma agressiva — a energia é forte, mas o equilíbrio é fundamental para não criar conflitos desnecessários.

Use a curiosidade a seu favor — explore temas novos, faça perguntas, estude, se conecte com pessoas diferentes. Esse é o momento de ampliar horizontes intelectuais.

Comunique suas ideias com clareza e confiança — seja em conversas, textos ou projetos, aproveite a energia para se expressar com precisão e criatividade.

Para finalizar: mente aberta, coração ancorado

A Lua Nova é um momento de ativação, iniciação, criação e ambição. É hora de começar novas aventuras, objetivos, projetos e atividades. Você está transbordando de energia e entusiasmo; invista-os com sabedoria em algo que lhe trará recompensas positivas.

Este é um ótimo momento para ativar objetivos ligados a Gêmeos: comunicação, socialização e debates. Aproveite para ampliar seu círculo social, fazer networking profissional, explorar novos lugares e atividades, experimentar hobbies diferentes e buscar desafios mentais e educacionais.



Também é um período favorável para viajar ou planejar viagens, além de escrever e contar histórias, reais ou fictícias.

Que essa Lua Nova em Gêmeos, com Mercúrio também no signo, nos ajude a falar com verdade, ouvir com curiosidade, pensar com liberdade. E que o Cavaleiro de Espadas nos lembre da coragem de dizer aquilo que precisa ser dito — com consciência, responsabilidade e, acima de tudo, presença.

Esta será uma semana dinâmica, onde temos que encarar os desafios com iniciativa e firmeza, mas procurando pensar muito bem antes de agir para evitar conflitos. Como disse José Saramago, “Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão