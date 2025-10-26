Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar! - Foto: Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Quatro de Paus e o renascimento sob o Sol em Escorpião

Entramos na temporada mais intensa do ano — o Sol em Escorpião pede mergulho, regeneração e coragem para atravessar as próprias sombras. Mas, nesta semana, o Tarô oferece uma carta que traz um alívio no meio desse processo: o Quatro de Paus.

Essa carta simboliza celebração, conquistas e estabilidade após um ciclo de esforço. Ela nos lembra que, mesmo em tempos de transformação, é possível encontrar harmonia e gratidão nas pequenas vitórias. É o momento de reconhecer o quanto já avançamos — e de honrar as alianças que sustentam esse caminho.

Sob o céu da Lua Crescente em Aquário, que entra na quarta (29), essa energia ganha um tom libertador. A Lua e o Sol formam a primeira quadratura, impulsionando movimentos e decisões. O Quatro de Paus, nesse contexto, atua como um convite a construir novas bases de segurança emocional, mas sem se prender a estruturas antigas.



É o equilíbrio entre festejar o que foi conquistado e abrir espaço para o novo que começa a nascer — afinal, “viver e não ter a vergonha de ser feliz”, como canta Gonzaguinha na música "O que é, o que é?".

O Quatro de Paus: a arte de celebrar o caminho

O Quatro de Paus é um lembrete de que a vida também é feita de celebrações. Na carta, vemos figuras dançando, envoltas em alegria, sob um arco de flores. É uma imagem simples, mas profundamente simbólica: ela fala sobre reconhecer o que foi conquistado e honrar o instante presente.

Mais do que um convite à festa, o Quatro de Paus nos ensina sobre os ritos de passagem — esses pequenos marcos que dão sentido à jornada. Celebrar não é um luxo; é um ato de consciência. Quando paramos para reconhecer nossas vitórias — grandes ou pequenas — reafirmamos a alegria de estar vivos e o poder de continuar criando.

Essa carta também nos lembra que se divertir não é um pecado, e sim uma necessidade da alma. Rir, dançar, brindar, compartilhar uma refeição com quem amamos — tudo isso nos mantém inteiros e equilibrados. Sempre haverá tarefas inacabadas e responsabilidades à espera, mas o descanso e o prazer são partes essenciais do ciclo.

Comemore o que você já alcançou: a meta cumprida, o dia difícil vencido, o simples fato de estar aqui agora. Permita-se um pequeno ritual de alegria — um jantar especial, uma música, um pôr do sol assistido sem pressa.

A vida não é uma linha reta de obrigações; é um conjunto de momentos preciosos. E o Quatro de Paus sussurra: pare um instante, respire e celebre.

Porque é nesse gesto — simples e consciente — que a alma encontra luz.

Em essência, o Quatro de Paus anuncia alegria, harmonia e estabilidade emocional. Representa um lar equilibrado, vínculos afetivos fortes e a sensação de segurança que nasce do pertencimento.



Na numerologia, o número quatro está ligado a estruturas firmes e alicerces sólidos — e, neste arcano, essa energia se expressa como um período de celebração e bem-estar.

O simbolismo da carta indica que este é um ótimo momento para reunir-se com pessoas queridas, sejam familiares, amigos ou parceiros. Não é preciso uma ocasião especial — o simples fato de estar junto já é motivo para festejar.

Muitas vezes, o Quatro de Paus também surge associado a férias, encontros festivos, jantares acolhedores ou reencontros marcados por risadas e leveza.

Esta carta nos recorda que a verdadeira prosperidade nasce de celebrar o presente e valorizar os laços que nos sustentam. Afinal, qualquer momento pode se tornar especial — basta desejarmos de coração.

Cautela e confiança no fluxo

O Sol escorpiano pode despertar o desejo de controlar tudo, inclusive o dinheiro. Mas os aspectos da semana pedem moderação: com Júpiter tensionado, evite gastos por impulso ou promessas grandiosas. O Quatro de Paus lembra que a verdadeira segurança nasce da consciência, não da abundância aparente.

O Quatro de Paus: o prazer de simplesmente viver

Quando foi a última vez que você se divertiu sem motivo? Talvez você sinta que precisa “relaxar”, mas o corpo e a mente continuam em alerta, tentando dar conta de uma lista interminável de tarefas. Você cumpre uma meta e já corre para a próxima — sem sequer reconhecer o que acabou de conquistar.

O Quatro de Paus surge como um lembrete gentil: divertir-se não é perda de tempo, nem motivo de culpa. É parte essencial de manter-se humano, inteiro e equilibrado.

Há momentos em que nada substitui o prazer simples de saborear uma taça de vinho ao ar livre numa noite agradável, ou de se enrolar em uma manta com uma xícara de chocolate quente e um bom livro quando o frio chega. A vida nunca deixará de ter demandas — as tarefas vão continuar ali, esperando por você. Então, por que não retornar a elas de bom humor?

Celebre o que já fez. Comemore o esforço, o pequeno avanço, o dia vencido. Mime-se. Brinde a si mesmo por ter ido à academia, por ter respirado fundo diante do caos, por simplesmente estar vivo.

A vida não é uma maratona de obrigações: é uma sucessão de instantes. E alguns desses instantes merecem ser saboreados com calma.

O Quatro de Paus não fala apenas de festas e celebrações. Às vezes, ele nos convida a reconectar com quem importa. Envie uma mensagem leve, um bilhete carinhoso, um agradecimento sincero. Faça alguém sorrir. As pessoas especiais que cruzam o nosso caminho são o verdadeiro presente que torna a jornada mais doce e suportável.

Nesta semana, o Quatro de Paus deixa um recado simples, mas poderoso:

divirta-se — e lembre-se de celebrar a vida enquanto ela acontece.

Síntese da Semana: gratidão e reestruturação

O Quatro de Paus, em meio a um céu de tensões e descobertas, simboliza um porto seguro no meio da transição. É tempo de celebrar o que foi construído, sem perder a coragem de continuar evoluindo.

Escorpião transforma. Aquário liberta. E o Quatro de Paus estabiliza.

Entre esses três movimentos — renascer, libertar e firmar — encontramos o verdadeiro sentido desta semana: a harmonia que nasce do caos, o alívio depois da tormenta e a alegria de estar exatamente onde se está.

O Quatro de Paus nos mostra uma celebração — aquela pausa merecida em que o trabalho dá lugar à alegria. É uma carta do tipo “por que não?”, que nos convida a dar um passo para trás e reconhecer o quanto já avançamos. Ainda há muito caminho pela frente — este não é um arcano de “conclusão” —, mas sim um lembrete de que cada etapa merece ser comemorada.

E nesta época do ano, nada combina mais com o espírito do Quatro de Paus do que uma boa festa de Halloween: reunir amigos, rir, dançar e celebrar o simples prazer de estar vivo.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão