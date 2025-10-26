Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar!

Com a carta do Quatro de Paus como regente, reúna as pessoas que você ama. Comemore! É hora de relaxar e se recarregar de alegria!

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

26/10/2025 - 13h00
O Quatro de Paus e o renascimento sob o Sol em Escorpião

Entramos na temporada mais intensa do ano — o Sol em Escorpião pede mergulho, regeneração e coragem para atravessar as próprias sombras. Mas, nesta semana, o Tarô oferece uma carta que traz um alívio no meio desse processo: o Quatro de Paus.

Essa carta simboliza celebração, conquistas e estabilidade após um ciclo de esforço. Ela nos lembra que, mesmo em tempos de transformação, é possível encontrar harmonia e gratidão nas pequenas vitórias. É o momento de reconhecer o quanto já avançamos — e de honrar as alianças que sustentam esse caminho.

Sob o céu da Lua Crescente em Aquário, que entra na quarta (29), essa energia ganha um tom libertador. A Lua e o Sol formam a primeira quadratura, impulsionando movimentos e decisões. O Quatro de Paus, nesse contexto, atua como um convite a construir novas bases de segurança emocional, mas sem se prender a estruturas antigas.

É o equilíbrio entre festejar o que foi conquistado e abrir espaço para o novo que começa a nascer — afinal, “viver e não ter a vergonha de ser feliz”, como canta Gonzaguinha na música "O que é, o que é?".

O Quatro de Paus: a arte de celebrar o caminho

O Quatro de Paus é um lembrete de que a vida também é feita de celebrações. Na carta, vemos figuras dançando, envoltas em alegria, sob um arco de flores. É uma imagem simples, mas profundamente simbólica: ela fala sobre reconhecer o que foi conquistado e honrar o instante presente.

Mais do que um convite à festa, o Quatro de Paus nos ensina sobre os ritos de passagem — esses pequenos marcos que dão sentido à jornada. Celebrar não é um luxo; é um ato de consciência. Quando paramos para reconhecer nossas vitórias — grandes ou pequenas — reafirmamos a alegria de estar vivos e o poder de continuar criando.

Essa carta também nos lembra que se divertir não é um pecado, e sim uma necessidade da alma. Rir, dançar, brindar, compartilhar uma refeição com quem amamos — tudo isso nos mantém inteiros e equilibrados. Sempre haverá tarefas inacabadas e responsabilidades à espera, mas o descanso e o prazer são partes essenciais do ciclo.

Comemore o que você já alcançou: a meta cumprida, o dia difícil vencido, o simples fato de estar aqui agora. Permita-se um pequeno ritual de alegria — um jantar especial, uma música, um pôr do sol assistido sem pressa.

A vida não é uma linha reta de obrigações; é um conjunto de momentos preciosos. E o Quatro de Paus sussurra: pare um instante, respire e celebre.
Porque é nesse gesto — simples e consciente — que a alma encontra luz.

Em essência, o Quatro de Paus anuncia alegria, harmonia e estabilidade emocional. Representa um lar equilibrado, vínculos afetivos fortes e a sensação de segurança que nasce do pertencimento.

Na numerologia, o número quatro está ligado a estruturas firmes e alicerces sólidos — e, neste arcano, essa energia se expressa como um período de celebração e bem-estar.

O simbolismo da carta indica que este é um ótimo momento para reunir-se com pessoas queridas, sejam familiares, amigos ou parceiros. Não é preciso uma ocasião especial — o simples fato de estar junto já é motivo para festejar.
Muitas vezes, o Quatro de Paus também surge associado a férias, encontros festivos, jantares acolhedores ou reencontros marcados por risadas e leveza.

Esta carta nos recorda que a verdadeira prosperidade nasce de celebrar o presente e valorizar os laços que nos sustentam. Afinal, qualquer momento pode se tornar especial — basta desejarmos de coração.

Cautela e confiança no fluxo

O Sol escorpiano pode despertar o desejo de controlar tudo, inclusive o dinheiro. Mas os aspectos da semana pedem moderação: com Júpiter tensionado, evite gastos por impulso ou promessas grandiosas. O Quatro de Paus lembra que a verdadeira segurança nasce da consciência, não da abundância aparente.

O Quatro de Paus: o prazer de simplesmente viver

Quando foi a última vez que você se divertiu sem motivo? Talvez você sinta que precisa “relaxar”, mas o corpo e a mente continuam em alerta, tentando dar conta de uma lista interminável de tarefas. Você cumpre uma meta e já corre para a próxima — sem sequer reconhecer o que acabou de conquistar.

O Quatro de Paus surge como um lembrete gentil: divertir-se não é perda de tempo, nem motivo de culpa. É parte essencial de manter-se humano, inteiro e equilibrado.

Há momentos em que nada substitui o prazer simples de saborear uma taça de vinho ao ar livre numa noite agradável, ou de se enrolar em uma manta com uma xícara de chocolate quente e um bom livro quando o frio chega. A vida nunca deixará de ter demandas — as tarefas vão continuar ali, esperando por você. Então, por que não retornar a elas de bom humor?

Celebre o que já fez. Comemore o esforço, o pequeno avanço, o dia vencido. Mime-se. Brinde a si mesmo por ter ido à academia, por ter respirado fundo diante do caos, por simplesmente estar vivo.

A vida não é uma maratona de obrigações: é uma sucessão de instantes. E alguns desses instantes merecem ser saboreados com calma.

O Quatro de Paus não fala apenas de festas e celebrações. Às vezes, ele nos convida a reconectar com quem importa. Envie uma mensagem leve, um bilhete carinhoso, um agradecimento sincero. Faça alguém sorrir. As pessoas especiais que cruzam o nosso caminho são o verdadeiro presente que torna a jornada mais doce e suportável.

Nesta semana, o Quatro de Paus deixa um recado simples, mas poderoso:
divirta-se — e lembre-se de celebrar a vida enquanto ela acontece.

Síntese da Semana: gratidão e reestruturação

O Quatro de Paus, em meio a um céu de tensões e descobertas, simboliza um porto seguro no meio da transição. É tempo de celebrar o que foi construído, sem perder a coragem de continuar evoluindo.

Escorpião transforma. Aquário liberta. E o Quatro de Paus estabiliza.
Entre esses três movimentos — renascer, libertar e firmar — encontramos o verdadeiro sentido desta semana: a harmonia que nasce do caos, o alívio depois da tormenta e a alegria de estar exatamente onde se está.

O Quatro de Paus nos mostra uma celebração — aquela pausa merecida em que o trabalho dá lugar à alegria. É uma carta do tipo “por que não?”, que nos convida a dar um passo para trás e reconhecer o quanto já avançamos. Ainda há muito caminho pela frente — este não é um arcano de “conclusão” —, mas sim um lembrete de que cada etapa merece ser comemorada.
E nesta época do ano, nada combina mais com o espírito do Quatro de Paus do que uma boa festa de Halloween: reunir amigos, rir, dançar e celebrar o simples prazer de estar vivo.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão

Escreva a legenda aqui

Correio B+

Bem-estar B+: Seda sem segredos: 5 passos para manter o tecido sempre impecável. Aprenda aqui

Especialista ensina práticas para preservar a durabilidade e a sofisticação deste tipo de fibra natural

25/10/2025 15h00

Bem-estar B+: Seda sem segredos: 5 passos para manter o tecido sempre impecável.

Bem-estar B+: Seda sem segredos: 5 passos para manter o tecido sempre impecável. Foto: Divulgação

Entre os tecidos mais sofisticados e desejados no mundo da moda, a seda se destaca pelo brilho delicado, caimento impecável e pela sensação de luxo que transmite em cada detalhe. Porém, por ser uma fibra natural extremamente sensível, requer atenção diferenciada no armazenamento e na preservação das peças. De acordo com Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec, entender as particularidades desse tipo de material é fundamental para garantir a durabilidade e manter a sofisticação que carrega em sua essência.

“A seda é um tecido nobre que atravessa gerações e que sempre foi associado à sofisticação. Por isso, os cuidados de conservação não são apenas uma questão estética, mas de valorização do próprio investimento em moda. A preservação correta garante que as peças mantenham sua beleza e integridade ao longo dos anos”, comenta Marinês.

Para garantir que o item seja preservado, a especialista ensina truques para prolongar a vida útil de diferentes peças de vestuário produzidas com seda:

Armazenamento adequado: por se tratar de um material natural, é necessário guardar sempre em locais frescos e arejados, longe da luz do sol, seja direta ou indiretamente. Além disso, a iluminação de lâmpadas também pode ser prejudicial ao tecido.

Cabides corretos: muitas vezes a qualidade e o material dos cabides são ignorados, mas a escolha do objeto correto é fundamental para manter a qualidade da seda. Cabides acolchoados são recomendados para camisas e vestidos. Já para lenços e echarpes, o uso de papel de seda é indicado. Se for guardar as peças por longos períodos, opte sempre por capas de tecido respirável, como as de TNT.

Proteção contra umidade: o contato prolongado a ambientes úmidos pode provocar a deformação e a quebra das fibras da seda, contribuindo para pouca durabilidade do tecido. Dessa forma, evite espaços que contenham umidade. Para evitar o acúmulo de água, use saquinhos de algodão ou desumidificadores que podem ser encontrados em supermercados para manter o local seco. Ainda neste quesito, prefira lavar as peças a mão ou em lavanderias especializadas, como a 5àsec, já que se trata de um item delicado.

Evite atrito: por se tratar de um tecido delicado, a seda não pode ter contato prolongado com superfícies ásperas, bijuterias ou alças que possam puxar os fios. Por isso, separe um espaço para as peças com este tipo de material para evitar atrito com outros itens.

Ventilação periódica: umidade é o ponto fraco da seda. Então é muito importante que, periodicamente, as peças sejam retiradas do armário para arejar. A ação evita o aparecimento de mofo e fungos, além de que a boa circulação de ar ajuda a remover sujidades.

“São práticas simples de armazenamento que garantem a qualidade e durabilidade da seda, mantendo a sofisticação e elegância deste tipo de material por longos anos”, finaliza Marinês Cassiano.

GRAFITE

Casa de Cultura de Campo Grande lança projeto "Troca de Saberes Culturais" com foco na Arte Urbana

Evento na próxima quarta-feira (29) reúne três grandes nomes do grafite e da arte mural sul-mato-grossense para um debate aberto ao público

25/10/2025 13h30

Grafite de Caio Green

Grafite de Caio Green Divulgação

A Casa de Cultura de Campo Grande inaugura, na próxima quarta-feira (29), às 19h, o projeto “Troca de Saberes Culturais”. A primeira edição terá como tema “Arte Urbana” e marca o início de uma série de encontros destinados a valorizar os processos criativos e fomentar a troca de experiências entre artistas e a comunidade, com o objetivo de fortalecer a rede artística local.

A iniciativa busca criar um canal direto de diálogo, aproximando o público do universo artístico e promovendo um aprendizado mútuo. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados, incluindo artistas, estudantes de diversas linguagens artísticas (como artes visuais, teatro, música e dança), professores e apreciadores da arte.

CONVIDADOS

Para este primeiro encontro, foram convidados três expoentes da cena urbana de Mato Grosso do Sul, cada um com uma abordagem única e impactante:

  • Lucas do Rabisco Easy: Conhecido por suas intervenções em estabelecimentos comerciais, o artista transforma fachadas, muros e portões em obras de arte. Com traços marcantes e uma linguagem pop, seu trabalho busca revitalizar visualmente a cidade e tornar a arte acessível no cotidiano das pessoas, dando nova identidade visual a comércios da capital.
Grafite de Caio GreenArte de Lucas, do Rabisco Easy
  • Leonardo Mareco: Sua arte é um potente instrumento de reflexão social. Mareco traz em suas criações um olhar sensível sobre questões raciais, exaltando a negritude, o orgulho e a resistência. Com uma estética forte e politizada, ele utiliza o grafite e a pintura para questionar desigualdades e transformar o espaço urbano em um palco de afirmação cultural.
Grafite de Caio GreenLeo Mareco e seu mural
  • Caio Green: Reconhecido por seus murais de grande formato, Caio Green celebra as paisagens e a cultura indígena sul-mato-grossense. Suas obras, repletas de cores vibrantes e formas orgânicas, estabelecem um diálogo profundo entre a natureza e a identidade local, expressando respeito pelas origens e pelos povos originários do estado.

