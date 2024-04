Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de abril e 5 de maio

A carta da Roda da Fortuna no Tarô é associada à natureza cíclica da vida, os altos e baixos, as oportunidades e os desafios que surgem em nosso caminho. Isso pode significar que sua sorte está prestes a mudar para melhor, ou que eventos inesperados podem ocorrer.

A Roda da Fortuna nos lembra que a mudança é inevitável e é a única coisa constante na vida. No entanto, é preciso lembrar que nem todas as mudanças são fáceis. Esteja preparado para se adaptar e fluir com as circunstâncias que surgirem e não lute contra elas.



Confie no fluxo da vida. Mesmo quando é repentino ou imprevisto, a mudança é uma parte necessária da experiência humana que nos mantém evoluindo e avançando. Nada pode permanecer igual para sempre. A vida é um jogo, e de que adianta se tudo for previsível?

A carta da Roda da Fortuna é governada por Júpiter, o planeta da sorte, expansão e progresso. Valorize este momento e aproveite ao máximo as oportunidades que se apresentam.

Na visão de Carl Jung, a Roda da Fortuna no Tarô pode ser interpretada como um símbolo arquetípico que reflete a natureza cíclica e inconstante da vida, a busca pelo autoconhecimento e a ocorrência de eventos sincronizados. Aliás, foi Jung que introduziu o conceito de sincronicidade, que se refere à ocorrência simultânea de eventos significativos que não têm uma causa aparente.



A Roda da Fortuna pode ser interpretada como um símbolo de sincronicidade, sugerindo que eventos aparentemente aleatórios podem conter significado e conexões mais profundas.

O controverso e excêntrico ocultista Aleister Crowley viu a Roda da Fortuna como uma representação da “necessidade” e do “destino”. Ele enfatizou que a carta simboliza eventos que não podem ser evitados, mas que devem ser aceitos como parte do caminho espiritual de uma pessoa. A Roda da Fortuna de Crowley representa o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento.

Carta da Roda da Fortuna - Divulgação

Ela enfatiza a ideia de que a vida é um processo cíclico e que todas as experiências são parte desse ciclo. Para Crowley, a carta também está relacionada ao conceito de karma, onde as ações passadas têm um impacto nas circunstâncias atuais. Ele acreditava que as ações e escolhas das pessoas influenciam diretamente o movimento da roda.



Tudo o que vai, volta. Neste sentido, a Roda da Fortuna no Tarô de Thoth possui uma conexão com a carta da Estrela. Crowley via essas cartas como complementares, sugerindo que a busca espiritual e a iluminação estão interligadas com as reviravoltas da vida.



Ele via a Roda da Fortuna como uma carta que representa a magia da mudança. Ela lembra que, por meio da compreensão das forças do universo e da magia, podemos influenciar nosso destino e direcionar a roda de acordo com nossa vontade.

No ocultismo, a carta da Roda da Fortuna no Tarô é frequentemente vista como um símbolo que representa os princípios herméticos do "Assim como é acima, é abaixo".



Esta carta pode ser interpretada como um convite para aumentar a conscientização espiritual e se sintonizar com as forças maiores que regem o universo. Ela sugere que há um propósito maior por trás de nossas vidas e experiências.

A Roda também fala da impermanência. Mudança é uma realidade. Afinal, a roda continuará girando. Confie que o universo está trabalhando a seu favor para você alcançar os seus objetivos.

Esta carta também aconselha a buscar mudanças. Deixe a bola rolar. Seja ousado – tome iniciativa! Quanto mais disposto você estiver a fazer mudanças, melhor. Crie sua própria sorte. “A maior descoberta de todas as gerações é que um ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude mental.” – William James

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão