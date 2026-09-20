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Além das flores: conheça 5 destinos na América do Sul para viver a primavera com os cinco sentidos

Hemisfério Sul ganham novas cores com a chegada da primavera, que, neste ano, se inicia no dia 22 de setembro.

Flavia Viana

Flavia Viana

20/09/2026 - 14h00
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As paisagens do Hemisfério Sul ganham novas cores com a chegada da primavera, que, neste ano, se inicia no dia 22 de setembro. Mas uma viagem pode ser marcada por muito mais do que aquilo que se vê. O aroma das flores, um sabor descoberto à mesa, um som percebido apenas no silêncio ou uma sensação difícil de reproduzir fora daquele lugar também podem se transformar em lembranças especiais das férias.

O B+ e a Booking.com, empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, selecionou cinco destinos na América do Sul para explorar a estação por meio dos cinco sentidos.

Ver Buenos Aires ganhar novas cores

Belas paisagens naturais e atividades ao ar livre são uma motivação de viagem para 94%* dos viajantes brasileiros, e a primavera oferece uma oportunidade de enxergar Buenos Aires sob novas cores. No Rosedal de Palermo, dentro do Parque Tres de Febrero, cerca de 18 mil roseiras de diferentes variedades compõem um dos cenários mais coloridos da capital argentina. Inaugurado em 1914 e considerado um dos jardins de rosas mais importantes da América Latina, o espaço reúne caminhos arborizados, lagos, pontes e pérgolas cobertas por flores.

A primavera é uma das melhores épocas para visitar o roseiral, quando ele está em plena floração. Fora do parque, vale olhar para cima durante os passeios: no fim do inverno, os lapachos começam a florescer em pontos como a Avenida Figueroa Alcorta e, em novembro, os jacarandás tingem de azul-violeta vias e parques da cidade. Entre um passeio e outro, atrações como a Casa Rosada, o Caminito e o Teatro Colón ajudam a completar a visita à capital. Para se hospedar, o BE Jardin Escondido By Coppola, em Palermo, conta com jardins que reforçam as cores da primavera portenha.

Ouvir o silêncio do Atacama

Para os 94% dos turistas do Brasil que buscam desacelerar mentalmente durante as férias, uma visita ao Deserto do Atacama, no Chile, pode ser uma oportunidade de parar e prestar atenção aos sons mais sutis do ambiente — ou à própria ausência deles. A cerca de 13 quilômetros de San Pedro de Atacama, o Valle de la Luna reúne dunas e formações de pedra, areia e sal moldadas ao longo de milhões de anos na Cordillera de la Sal.

Com as variações de temperatura do deserto, as formações ricas em sal podem produzir pequenos estalos e rangidos que, em determinadas condições, são percebidos em meio ao silêncio. Além das trilhas do Valle de la Luna, quem visita o destino pode conhecer os Geysers del Tatio, onde colunas de vapor e água quente compõem outro cenário característico do Atacama. Ali, o Hotel La Casa de Don Tomás oferece ambientes tranquilos e piscina ao ar livre.

Sentir o aroma das flores de Medellín

Conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera”, Medellín, na Colômbia, tem nas flores uma parte importante de sua identidade. O passeio pode começar pelo Jardín Botánico de Medellín, onde fica o Orquideorama, estrutura arquitetônica projetada para abrigar e exibir orquídeas e outras espécies. Para ampliar o contato com a natureza, o Parque Arví, nos arredores da cidade, conta com trilhas e áreas de bosque, ideais para observação de pássaros e piqueniques.

A cerca de 18 quilômetros de Medellín fica Santa Elena, área rural considerada o berço da cultura dos silleteros, tradição ligada ao cultivo de flores e à criação dos arranjos típicos conhecidos como silletas. Ali, diversas fazendas silleteras mantidas por famílias locais recebem visitantes ao longo do ano para apresentar seus cultivos e contar a história desse costume. Na cidade, o Sui Boutique Hotel combina design colombiano, arte e elementos naturais.

MedellínMedellín - Divulgação

Provar os sabores do Vale de Casablanca

A gastronomia também pode influenciar a escolha de um destino: 90% dos viajantes brasileiros afirmam que experimentar a cultura gastronômica local é uma motivação para viajar. No Vale de Casablanca, entre Santiago e a costa do Pacífico, essa descoberta por uma das principais áreas vinícolas de clima frio do Chile, conhecida especialmente pela produção de Sauvignon Blanc e Chardonnay.

Vinícolas da região promovem visitas aos vinhedos e às adegas, onde é possível conhecer os processos de produção antes das degustações. E o interesse vai além da taça: entre os viajantes brasileiros interessados em gastronomia, 42% pretendem visitar uma vinícola, cervejaria ou cafeteria local durante uma viagem.

Algumas propriedades de Casablanca também contam com restaurantes e menus harmonizados, que combinam os vinhos do vale com pratos da culinária chilena. Para a hospedagem, o Hotel Boutique Lagunillas Casablanca é uma dessas opções e tem um restaurante que serve menu degustação harmonizado com vinhos da região.

Jalapão - Divulgação

Sentir o corpo flutuar no Jalapão

No Jalapão, no Tocantins, os fervedouros proporcionam uma vivência que precisa ser sentida na pele. Em locais como o Fervedouro Bela Vista e o Fervedouro do Ceiça, a água subterrânea brota com pressão suficiente para dificultar que o corpo afunde, criando uma sensação de flutuação.

O contato com a água continua na Cachoeira do Formiga, com sua piscina natural de águas cristalinas em tons esverdeados, e nas praias de água doce do Rio Novo. Já nas Dunas do Jalapão, formadas por areias douradas, a experiência ganha outra textura e ainda oferece uma vista ampla do Cerrado. Viajantes podem se hospedar na Pousada Águas do Jalapão, que conta com piscina ao ar livre e jardim.

As paisagens do Hemisfério Sul ganham novas cores com a chegada da primavera, que, neste ano, se inicia no dia 22 de setembro. Mas uma viagem pode ser marcada por muito mais do que aquilo que se vê. O aroma das flores, um sabor descoberto à mesa, um som percebido apenas no silêncio ou uma sensação difícil de reproduzir fora daquele lugar também podem se transformar em lembranças especiais das férias.



 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 21 e 27 de setembro. Embates e situações para tomar atitudes.

O Cinco de Paus traz uma semana de embates e situações que exigem atitude. A tensão pode incomodar, mas também revelar caminhos, testar limites e estimular mudanças.

20/09/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 21 e 27 de setembro. Embates e situações para tomar atitudes.

A energia do Tarô da semana entre 21 e 27 de setembro. Embates e situações para tomar atitudes. Foto: Divulgação

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O Cinco de Paus rege uma semana de movimento, tensão e confronto de forças. Sua energia é dinâmica, provocadora e inquieta. Nada parece completamente estável e, justamente por isso, torna-se difícil permanecer à margem do que acontece.

Diferenças vêm à tona, posições se chocam e somos chamados a encontrar maneiras mais conscientes de lidar com o conflito, transformando a tensão em impulso para avançar.

A simbologia da carta combina especialmente com o céu deste período. O Sol entra em Libra, signo associado ao equilíbrio, à diplomacia, às relações e à necessidade de considerar o outro.

Ao mesmo tempo, a Lua Cheia em Áries acende a individualidade, a iniciativa, a coragem e o desejo de agir sem esperar que todos concordem. É o encontro de duas forças complementares, mas nem sempre confortáveis: o eu e o nós.

O Cinco de Paus surge justamente nesse intervalo entre essas duas necessidades. De um lado, existe a vontade de defender o próprio território, dizer o que se pensa e lutar pelo que se deseja.

De outro, existe a consciência de que nenhuma relação, parceria ou projeto se sustenta quando apenas uma pessoa tem espaço para existir. O desafio da semana está menos em eliminar os conflitos do que em descobrir o que eles estão revelando.

Nos Arcanos Menores, o número cinco introduz uma quebra na estabilidade. O quatro representa uma estrutura já estabelecida, uma forma que encontrou algum tipo de organização. O cinco chega para movimentá-la.

É o ponto em que aquilo que parecia resolvido começa a ser experimentado pela realidade. Por isso, os cincos do Tarô costumam carregar algum grau de tensão, crise, mudança ou desconforto. Não necessariamente porque algo deu errado, mas porque permanecer exatamente como estava deixou de ser suficiente.

Na numerologia, o cinco está ligado ao movimento, à liberdade, à experiência e à descoberta. É um número que não gosta de ficar confinado. Entre o quatro, que organiza, e o seis, que procura uma nova harmonia, o cinco funciona como passagem.

Ele provoca a mudança necessária para que uma estrutura possa ser revista. Seu lado luminoso está na capacidade de experimentar, improvisar, adaptar-se e descobrir novas possibilidades. Seu lado desafiador aparece quando a necessidade de movimento se transforma em inquietação, impulsividade ou dispersão.

É interessante pensar nisso diante de uma Lua Cheia. Ela simboliza um momento de culminação e visibilidade: aquilo que vinha crescendo chega a um ponto de maior intensidade. Em Áries, essa intensidade ganha uma qualidade direta.

O que estava sendo contido pode querer sair. O que estava sendo adiado pode exigir atitude. O que incomodava silenciosamente pode finalmente encontrar palavras. Há uma espécie de urgência no ar, como se determinadas questões já não aceitassem permanecer apenas no território das intenções.

Por isso, o Cinco de Paus não precisa ser interpretado como uma carta de briga. Seria uma leitura estreita demais. Na imagem tradicional, vemos personagens envolvidos em uma disputa, mas não existe ali necessariamente um vencedor ou um derrotado.

Cada um segura seu bastão e participa de uma movimentação coletiva. É quase como se todos estivessem testando forças, experimentando posições, descobrindo até onde podem avançar.

Essa é uma das grandes mensagens da carta: nem todo confronto é uma guerra.

Há conflitos que nascem da competição, mas também há conflitos que produzem criatividade. Uma ideia é contestada e, justamente por isso, fica melhor. Uma pessoa apresenta uma opinião diferente e obriga outra a rever sua certeza.

Uma negociação se complica e, no processo, revela uma solução que ninguém havia considerado. Uma relação chega a um ponto de tensão e finalmente permite que duas pessoas digam aquilo que vinham evitando.

O problema começa quando a disputa deixa de ser instrumento de transformação e passa a ser uma finalidade. O Cinco de Paus pode alimentar a necessidade de provar que se está certo, vencer uma discussão ou conquistar espaço apenas para demonstrar força.

Sob sua influência, é fácil confundir posicionamento com confronto. Também é possível interpretar qualquer resistência como uma ameaça, quando, às vezes, ela está apenas mostrando que existe mais de uma maneira de olhar para determinada questão.

A entrada do Sol em Libra oferece justamente o contraponto. Libra lembra que ter razão não é a única questão em jogo. Existe também a qualidade da relação, a consequência das palavras e a capacidade de construir algo que contemple mais de uma perspectiva.

Mas Libra, quando levado ao excesso, pode cair na tentativa de evitar qualquer desconforto, adiar decisões ou silenciar desejos para preservar uma aparência de harmonia. E é aí que Áries aparece para lembrar: equilíbrio não significa silêncio.

Áries ensina Libra a se posicionar; Libra ensina Áries a considerar o outro.

O Cinco de Paus coloca as duas perguntas na mesma mesa: “O que eu realmente quero?” e “Como podemos fazer isso juntos?”. Talvez essa seja uma das questões mais importantes da semana. Nem sempre será possível agradar todo mundo.

Nem toda negociação produzirá unanimidade. Algumas escolhas inevitavelmente provocarão resistência. O equilíbrio libriano não precisa significar a eliminação das diferenças; pode significar encontrar uma maneira justa de conviver com elas.

No amor, o Cinco de Paus coloca diferenças em evidência e pode trazer à tona tensões acumuladas. Em relações estáveis, o conflito pode indicar a necessidade de rever acordos e encontrar novas formas de convivência.

O cuidado é não transformar a relação em disputa: quem cede mais, quem tem razão? Olhar além do confronto ajuda a compreender o que cada pessoa está tentando defender.

Para quem está solteiro, a carta pode indicar desafios na conquista e a atração pelo que parece difícil de alcançar. Mas é importante distinguir conexão de conquista: o que existe além da adrenalina da disputa?

No trabalho, a energia da carta pode ser fértil. Opiniões diferentes, disputas de espaço e a necessidade de defender uma ideia podem provocar soluções melhores. Uma boa ideia não precisa sair intacta de uma discussão para continuar sendo boa. Às vezes, precisa justamente ser questionada para ganhar consistência.

Também pode haver competição por reconhecimento, visibilidade ou protagonismo. O desafio é não transformar toda oportunidade em disputa pessoal. Existe uma diferença entre competir para crescer e competir para diminuir o outro.

O primeiro movimento amplia habilidades; o segundo consome energia tentando impedir que alguém avance. O Cinco de Paus favorece a troca, a criação e a capacidade de defender uma posição sem se tornar prisioneira dela.

Na carreira, o Cinco de Paus convida a sair do terreno conhecido e aceitar desafios que coloquem suas capacidades à prova. Pode haver concorrência, inclusive em um processo seletivo, mas a disputa também pode estimular criatividade, aprimorar habilidades e abrir novas oportunidades. O importante é não encarar o desafio apenas como um confronto, mas como uma chance de descobrir do que você é capaz.

Vale observar também a relação entre dinheiro e competição. Alguma compra está sendo feita para acompanhar o padrão de outras pessoas? Algum gasto nasce da necessidade de provar alguma coisa?

Na vida cotidiana, essa energia pode aparecer de maneiras muito menos dramáticas do que a imagem da carta sugere. Uma discussão no trânsito, uma conversa que esquenta, pessoas interrompendo umas às outras, um grupo tentando decidir algo sem que ninguém queira abrir mão da própria opinião.

Mas pode aparecer também de maneira muito mais construtiva: numa conversa animada, numa troca de ideias, numa aula em que todos participam, numa atividade esportiva ou numa equipe criativa em que diferentes referências produzem uma solução inesperada. Existe vida no atrito.

O Cinco de Paus nos lembra que harmonia não é ausência de diferenças. Uma orquestra não produz música porque todos os instrumentos são iguais. Uma conversa interessante não nasce quando todos concordam. Uma relação madura não depende da inexistência de conflitos, mas da capacidade de atravessá-los sem transformar diferença em ameaça.

O desafio, portanto, não está apenas no que nos confronta, mas na maneira como respondemos ao confronto. É nesse ponto que o conflito pode revelar aquilo que ainda nos limita.

A competição constante pode esconder uma necessidade de validação. A necessidade de vencer pode revelar o medo de não ser suficiente. A dificuldade de ceder pode estar ligada ao receio de perder espaço. Perceber essas estruturas internas é também uma forma de recuperar a liberdade.

Por isso, o Cinco de Paus pode ser visto como uma carta de treinamento. Os conflitos colocam você diante de habilidades que precisam ser desenvolvidas: cada divergência exige comunicação, cada disputa ensina sobre limites e cada provocação revela algo sobre o próprio temperamento.

A questão deixa de ser “como faço para ninguém me contrariar?” e passa a ser: “o que esta situação está me ensinando sobre a maneira como reajo quando sou contrariado?”

Essa mudança de perspectiva transforma a experiência.

Porque talvez não seja possível controlar o barulho ao redor. Pessoas terão opiniões. Desejos vão se chocar. Planos poderão mudar. Alguém pode discordar. Uma conversa pode sair diferente do esperado. O que está sob nosso controle é a qualidade da resposta.

A Lua Cheia em Áries pode aumentar a vontade de agir imediatamente. O Sol em Libra lembra a importância de considerar as consequências. Entre os dois, o Cinco de Paus propõe uma terceira via: não fugir do confronto, mas escolher quais batalhas realmente merecem energia.

Há uma diferença enorme entre reagir e responder. Reagir é entregar o volante ao impulso do momento. Responder é reconhecer o impulso sem necessariamente obedecê-lo. Se algo provocar irritação, observe antes de atacar.

Se uma opinião contrariar, escute antes de descartá-la. Se surgir uma disputa, pergunte o que está realmente sendo disputado. Se alguém desafiar seu espaço, perceba se é necessário lutar ou apenas reafirmar seus limites. E, principalmente, não transforme toda diferença em ameaça.

O fogo de Áries pode dar coragem para dizer o que precisa ser dito. Libra pode oferecer a medida necessária para escolher como dizer. E o Cinco de Paus lembra que, depois do choque inicial, ainda existe a possibilidade de construir alguma coisa nova.

Talvez essa seja a verdadeira sabedoria da carta para os próximos dias: não é preciso vencer todas as disputas. É possível competir pelo prazer da experiência, aprender com a resistência, defender aquilo que importa e, ao mesmo tempo, permanecer aberto àquilo que ainda não conhece.

A liberdade do cinco não está em ter todas as respostas. Está em poder experimentar. Em descobrir que uma estrutura pode ser modificada sem que tudo precise ser destruído. Em perceber que uma escolha pode nascer justamente quando uma certeza é colocada em dúvida. Nem todo conflito veio para separar. Alguns vieram para movimentar.

O Cinco de Paus não promete uma semana tranquila. Ele oferece algo diferente: a oportunidade de descobrir, no meio do movimento, quais forças realmente merecem a nossa energia e que pessoa podemos nos tornar quando finalmente aprendemos a usar essa energia a nosso favor.

Lembre-se: você não precisa vencer em tudo para ter valor. Cada um de nós possui uma combinação única de talentos. Talvez você não seja o melhor em cada habilidade que possui, mas ninguém no planeta reúne exatamente a mesma combinação de talentos, competências e capacidades que você.

Portanto, procure ser uma versão de primeira qualidade de si mesmo, em vez de uma versão de segunda qualidade de outra pessoa. Afinal, como diz uma frase atribuída a Theodore Roosevelt: “A comparação é a ladra da alegria.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Dança Correio B+

Espetáculo Cinderella, estrelado por Oksana Bondareva e Leonardo Di Checchi, chega a São Paulo

Superprodução europeia de balé clássico passará por 18 cidades brasileiras e promete encantar público de todas as idades

19/09/2026 17h30

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Espetáculo Cinderella, estrelado por Oksana Bondareva e Leonardo Di Checchi, chega a São Paulo

Espetáculo Cinderella, estrelado por Oksana Bondareva e Leonardo Di Checchi, chega a São Paulo Foto: Andrey Lyapin

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Em outubro, a magia de Cinderella chegará a São Paulo, com uma montagem inédita da The Moscow Ballet. A grandiosa produção será estrelada por dois nomes consagrados da cena internacional: Oksana Bondareva, solista do lendário Teatro Mariinsky e reconhecida por sua expressividade e presença magnética no palco, e o italiano Leonardo de Checchi, aplaudido por sua técnica refinada e pelas conquistas em competições de prestígio mundial.

Ambos foram laureados com o Capri Danza International 2025, um dos prêmios mais respeitados da dança europeia, e chegam ao País para encantar o público ao lado de um elenco de 18 grandes bailarinos russos e italianos. As apresentações serão nos dias 06 e 07, às 20h, no Teatro Bradesco.

Com figurinos luxuosos, cenários encantadores e coreografias de alto nível técnico e artístico, Cinderella apresenta ao público um universo mágico. Além da delicadeza e do virtuosismo da dança, a plateia se surpreenderá com a atuação cênica dos bailarinos.

“Criamos esta montagem levando em consideração as habilidades e características dos nossos artistas. Conseguimos revelar a individualidade de cada bailarino, mostrando, em alguns momentos, a técnica de balé e, em outros, o talento para a atuação.

O espetáculo é muito teatral, com muitos momentos divertidos e emocionantes. Também existe uma história de amor — a verdadeira história de Cinderella e do príncipe”, conta Oksana Bondareva, que também assina a direção artística do espetáculo, junto a Andrey Lyapin.

Entre os pontos altos do espetáculo, Oksana Bondareva destaca a cena do baile, que reúne todo o elenco em um dos momentos mais grandiosos da montagem.

A sequência combina dinamismo, humor e emoção e, segundo a bailarina, ganha ainda mais força na transição para a “meia-noite”, quando a passagem do tempo é traduzida de maneira especialmente criativa pelos artistas. O momento em que Cinderella precisa deixar o baile reserva, assim, uma das surpresas cênicas da produção.

Para Oksana, é uma grande oportunidade e sorte poder apresentar Cinderella ao público brasileiro neste mês tão especial. “Queremos que as crianças acreditem nos contos de fadas, no amor e que saibam distinguir o bem do mal. E que vivam sempre com fé em seus corações.

E que, cada pessoa, depois de assistir ao espetáculo, saia do teatro com o coração maior, cheio de amor, alegria e calor humano”, define a bailarina.

Inspirada no clássico conto de Charles Perrault, a produção mantém como trilha sonora a genial música de Sergei Prokofiev, composta especialmente para o balé Cinderella, apresentado pela primeira vez em 1945, no Teatro Bolshoi, com a grande Galina Ulanova no papel da princesa.

A história de Cinderella vem, ao longo dos séculos, despertando fascínio em pessoas de todas as idades. “Todos nós queremos acreditar em contos de fadas, até mesmo os adultos. Todos esperamos da vida uma recompensa por nosso trabalho árduo ou por nossos sofrimentos.

E Cinderella nos permite sonhar com um milagre, em qualquer uma de suas formas. Ela nos dá esperança de que, depois de todo o esforço e trabalho, seremos recompensados com felicidade e amor”, conclui Oksana.

Com produção de alto nível e uma proposta artística sofisticada, Cinderella transporta o público para um mundo encantado inspirado no clássico conto de fadas que atravessa gerações, sendo uma experiência inesquecível para toda a família.

O espetáculo será apresentado, de primeiro de outubro a primeiro de novembro, em: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba, Campinas, Belo Horizonte, Cascavel, Maringá, Chapecó, Jaraguá do Sul, Criciúma, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Juiz de Fora, Rio de Janeiro.

Serviço:

Cinderella – The Moscow Ballet
Data: 06 e 07/10/2026
Horário: 20h
Local: Teatro Bradesco - Bourbon Shopping Săo Paulo - R. Palestra Itália, 500 - 3° Piso - Perdizes, São Paulo - SP
Classificação Etária: Livre (menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis)
Ingressos: a partir de R$90
Vendas na Uhuu: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/the-moscow-ballet-cinderella-16670 

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