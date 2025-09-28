Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 29 de setembro e 05 de outubro. Calma e paciência.

Sob a regência do Cavaleiro de Ouros, os próximos dias pedem calma, paciência e visão de longo prazo. É tempo de desacelerar, evitar impulsos e agir com responsabilidade antes de tomar decisões.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

28/09/2025 - 12h00
Nesta semana, contamos com a presença do Cavaleiro de Ouros como carta regente. No Tarô, cada carta traz à tona um arquétipo que habita em nós e, agora, somos convidados a despertar o nosso Cavaleiro interior. Ele simboliza determinação, dedicação e paciência.

O Cavaleiro de Ouros surge como uma bússola diante da intensidade desta primeira semana de outubro. Enquanto o Sol em oposição a Netuno pode gerar ilusões e expectativas irreais, ele convida a manter os pés no chão, lembrando que conquistas reais exigem constância e prática. Já a quadratura de Mercúrio com Júpiter alerta para exageros e promessas vazias, e o Cavaleiro ensina que o avanço sólido se constrói no detalhe, na palavra medida e no compromisso com a verdade.

A oposição de Vênus e Saturno, trazendo restrições nos afetos e nas finanças, pede maturidade — exatamente a virtude deste cavaleiro que não se apressa, mas sabe estruturar. E, diante da quadratura intensa de Marte com Plutão, que pode despertar disputas e ressentimentos, ele lembra que a verdadeira força está no trabalho paciente e direcionado, capaz de transformar tensões em crescimento.

Assim, sua energia funciona como antídoto para os excessos da semana: um chamado para agir com responsabilidade, método e perseverança, construindo bases seguras em meio às turbulências.

O Cavaleiro de Ouros nos convida a transformar nosso impulso mental em ação concreta. Afinal, a verdadeira mudança acontece quando colocamos em prática aquilo que concebemos no plano das ideias.

Os Cavaleiros do Tarô sempre representam movimento e atitude, mas este cavaleiro tem uma energia diferente: ele não age de forma impetuosa, e sim com foco, disciplina e constância. Sua força está em nos lembrar de que o progresso não nasce apenas do entusiasmo inicial, mas da persistência diária.

Na carta do baralho Rider Waite, Cavaleiro de Ouros está montado em um cavalo imóvel, observando atentamente a moeda de ouro que segura em sua mão. Sem pressa, ele prefere avaliar e planejar cada passo antes de agir. Ao fundo, um amplo campo se estende, arado fileira por fileira, simbolizando que este Cavaleiro está disposto a trabalhar com dedicação para transformar seus sonhos em realidade, mesmo que a tarefa seja repetitiva e o resultado demore a aparecer. Como lembra Confúcio: “Não importa que você vá devagar, contanto que não pare”.

Cavaleiro de Ouros: passos firmes rumo ao sucesso

Assim como os outros Cavaleiros do Tarô, o Cavaleiro de Ouros simboliza o momento em que os ideais do Pajem ganham forma através do esforço, da disciplina e da responsabilidade. Ele é o trabalhador incansável do baralho: metódico, focado nos detalhes e comprometido com o resultado. Pode não ser o mais criativo ou ousado entre os Cavaleiros, mas sua força está na perseverança. Mesmo em tarefas rotineiras, ele segue firme até alcançar seus objetivos.

Essa carta indica que você está avançando de forma estruturada em direção às suas metas. Há um plano, uma estratégia definida, e sua dedicação garante que cada etapa seja cumprida. O progresso pode ser lento, mas é constante — passo a passo, você se aproxima da realização. O conselho do Cavaleiro é claro: mantenha o foco, siga suas rotinas e confie no processo. O tempo e a constância serão seus maiores aliados.

O Cavaleiro de Ouros também revela sua habilidade natural de planejar e executar. Você enxerga o objetivo, define o caminho e segue adiante com disciplina. Nada fica pela metade: cada detalhe é considerado, cada promessa cumprida. Sua postura pode parecer rígida, mas é justamente ela que garante resultados sólidos e duradouros.

Em alguns contextos, esta carta chama atenção para os aspectos mais comuns da vida: as tarefas domésticas, as obrigações diárias ou responsabilidades que exigem paciência. Ela lembra que assumir tais deveres, mesmo sem entusiasmo, faz parte do compromisso necessário para construir algo maior.

Neste sentido, o Cavaleiro de Ouros lembra que cuidar da saúde requer disciplina e paciência. Ele nos convida a estabelecer rotinas sólidas, desde a alimentação equilibrada até a prática regular de exercícios, sem buscar resultados imediatos, mas valorizando o progresso constante. Assim como observa cada detalhe antes de agir, este Cavaleiro nos lembra de ouvir nosso corpo, respeitar seus limites e investir no bem-estar a longo prazo, construindo hábitos que tragam estabilidade e vitalidade duradouras.

Por fim, o Cavaleiro de Ouros sugere uma abordagem prática e conservadora. Pode não ser um período de grandes aventuras, mas sim de consolidação. A rotina, a ordem e a perseverança são as chaves agora. Ainda que surja o cansaço ou a tentação de desistir, esta carta o incentiva a persistir. O caminho pode ser longo, mas a chegada é certa e o sucesso também.

O Cavaleiro de Ouros muitas vezes atua como mensageiro, trazendo sinais de novidades no campo material: um emprego, um negócio ou uma oportunidade financeira. Ele anuncia movimentos seguros e concretos, relacionados a patrimônio, trabalho e dinheiro. Sua presença indica estabilidade e progresso, mostrando que os esforços investidos começam a gerar resultados palpáveis.

Cavaleiro de Ouros - Divulgação

Cavaleiro de Ouros no Amor, Trabalho e Finanças

Nos próximos dias, a energia do Cavaleiro de Ouros convida à paciência e à dedicação. No amor, relacionamentos ganham estabilidade quando há cuidado e atenção aos pequenos detalhes; decisões impulsivas devem ser evitadas. No trabalho, o progresso é fruto de disciplina e esforço constante: cada passo bem planejado traz resultados duradouros. Nas finanças, a prudência é aliada: controlar gastos e priorizar investimentos seguros garante segurança e tranquilidade a longo prazo. É tempo de caminhar com firmeza, valorizando a constância e a responsabilidade em todas as áreas da vida.

Paciência como Virtude

O Cavaleiro de Ouros nos pede para seguir adiante mesmo quando o brilho da inspiração já se dissipou. Ele nos mostra que as maiores recompensas vêm para aqueles que mantêm o compromisso, elaboram um plano e o executam com firmeza. Seu chamado é para o trabalho consistente — aquele que, embora exija esforço e dedicação, prepara o terreno fértil para a colheita futura.

Não se trata de resultados imediatos, mas de construir bases sólidas: arar o campo, plantar as sementes, nutrir o crescimento e, só depois, desfrutar da colheita.

A Energia da Semana

Planejar é uma das melhores formas de alinhar-se com essa energia. Retome as ideias que te inspiram e pense em como trazê-las para a realidade. Pergunte-se: qual é o próximo passo prático que posso dar?

Esta semana é um convite para dar forma ao que já foi sonhado, criando estruturas que sustentem seus objetivos. Com paciência, constância e dedicação, você abre caminho para conquistas duradouras.

Devagar e sempre se vence a corrida! Continue avançando. Essa energia mais lenta está ajudando você a realizar as coisas, só não tão rápido quanto gostaria. Lembre-se, como diz o velho provérbio, “a pressa é inimiga da perfeição”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Saúde B+: Descanso e recuperação: os segredos para a hipertrofia muscular. Confira na matéria!

Fortalecer os músculos não é apenas uma preocupação com a estética, a prática de exercícios de força, garante envelhecimento saudável, funcional e com autonomia

27/09/2025 15h30

Saúde B+: Descanso e recuperação: os segredos para a hipertrofia muscular. Confira na matéria!

Saúde B+: Descanso e recuperação: os segredos para a hipertrofia muscular. Confira na matéria! Foto: Divulgação

Uma pergunta frequente nos corredores das academias é: em quanto tempo é possível notar que os músculos estão fortalecidos, ou seja, que atingiram a tão desejada hipertrofia muscular?

 “O treino intenso é apenas uma parte da equação quando o assunto é hipertrofia. O verdadeiro crescimento muscular acontece fora da academia, durante os períodos de descanso”, pontua Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech Company.

O profissional de Educação Física explica por que respeitar esses intervalos é essencial para garantir resultados consistentes e evitar riscos à saúde.

Dias de descanso

De acordo com recomendações da National Academy of Sports Medicine (NASM, 2022) e do American College of Sports Medicine (ACSM, 2022), cada grupo muscular deve descansar entre 48 e 72 horas antes de ser novamente estimulado.

Isso significa que, se você treinou os músculos do peito na segunda-feira, o ideal é só retomar os estímulos na quinta ou sexta. Essa janela de tempo permite restaurar o glicogênio muscular, reparar tecidos e otimizar a síntese proteica.

Divisões inteligentes de treino — como alternar membros superiores e inferiores em dias consecutivos — possibilitam manter uma rotina frequente sem sobrecarregar os mesmos músculos.

Por que o descanso é tão importante?

O estímulo do treino provoca microlesões nas fibras musculares, comparáveis a pequenos golpes que “esculpem” o tecido.

O corpo, durante o repouso, reconstrói essas fibras, tornando-as mais fortes e volumosas. Esse processo é chamado de supercompensação.

Ignorar o descanso pode levar ao overtraining, isto é, a redução da performance e aumento do risco de lesões.

É como tentar reformar uma parede sem deixar o cimento secar: em vez de evoluir, você trava o progresso.

O que fazer nos dias de descanso?

Mesmo longe da carga pesada, é possível otimizar a recuperação:

• Alimentação: a ingestão de proteínas (1,6 a 2,2 g/kg/dia) fornece os aminoácidos essenciais para a reconstrução muscular. Carboidratos repõem energia e reduzem a degradação proteica, enquanto gorduras boas, como o ômega-3, auxiliam no controle da inflamação;

• Recuperação ativa: atividades leves, como caminhadas, alongamentos ou mobilidade articular, ajudam a melhorar a circulação, remover metabólitos acumulados e reduzir dores musculares;

• Sono: períodos de sono de 7 a 9 horas são fundamentais para a liberação hormonal (GH e testosterona) e consolidação das adaptações fisiológicas.

“Fortalecer os músculos vai muito além da estética, é cuidar da saúde. O treinamento de força é um dos pilares para o envelhecimento saudável, funcional e com autonomia. É importante respeitar os limites e os dias de descanso, alternar os grupos musculares a cada treino, aumentar o peso com cautela, segurança e orientação de um profissional capacitado. O grande segredo é manter a constância até se tornar um hábito”, finaliza Netto. 

 

Correio B+

Pet B+: Casas com cães e gatos exigem rotina de higiene diferenciada - Confira dicas

Orientações simples ajudam a controlar pelos, odores e micro-organismos que afetam o bem-estar dos moradores

27/09/2025 14h00

Pet B+: Casas com cães e gatos exigem rotina de higiene diferenciada

Pet B+: Casas com cães e gatos exigem rotina de higiene diferenciada Foto: Divulgação

Ter um pet em casa é uma das maiores alegrias que podemos ter, mas também é sinônimo de novos cuidados, principalmente com a limpeza.
Por isso, quem convive com cães e gatos sabe: pelos espalhados, odores, arranhões, potes de ração e pequenas “surpresinhas” fazem parte do dia a dia.
Então, criar uma rotina de limpeza saudável faz toda diferença para o bem-estar de toda a família, humanos e bichinhos.

Veja algumas dicas para o seu dia a dia:

Comece com o básico: aspire sofás, tapetes e cortinas ao menos duas vezes por semana. Se seu pet solta muito pelo, o ideal é implementar essa rotinha nas áreas de maior circulação. Dessa forma, usar rolos adesivos para remover pelos de roupas, almofadas e camas também ajuda muito.

“Limpe o piso com uma vassoura macia ou mop e use produtos neutros e específicos para quem tem pets. Produtos abrasivos ou com cheiros muito fortes podem prejudicar o olfato sensível dos animais e causar alergias. Sempre verifique a composição antes de usar”, conta Renato Ticoulat, CEO da Limpeza com Zelo – uma das maiores redes de franquias de limpeza profissional do Brasil.

Higiene dos acessórios:

Segundo Renato, outro ponto essencial é cuidar da higiene dos acessórios dos pets. “Lave os potes de ração e água diariamente com sabão neutro e água quente, troque a água mais de uma vez ao dia e, se possível, desinfete brinquedos e caminhas semanalmente”, reforça.

Além da higiene do dia a dia, é fundamental investir em limpezas profundas periódicas, pelo menos uma vez por mês. A higienização profissional de estofados, colchões e cortinas remove ácaros, bactérias e fungos, que são um perigo silencioso para pessoas alérgicas e para os próprios pets.

“Com tantas tarefas no dia a dia, muitas famílias acabam sobrecarregadas com a limpeza da casa. Por isso, contamos com uma equipe especializada, formada por profissionais treinados, que utilizam produtos adequados e técnicas seguras, sempre respeitando a saúde e o bem-estar dos animais”, finaliza, Ticoulat.

