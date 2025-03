Astrologia B+: A previsão da energia do Tarô da semana entre 24 e 30 de março. Deixe fluir...

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Prepare-se para mudanças inesperadas que trarão tanto desafios quanto novas oportunidades. "Deixe fluir, deixe a roda girar.”

Roda da Fortuna e o Eclipse Solar: O Destino em Movimento

No sábado (29), um eclipse solar ocorrerá sob a Lua Nova em Áries, trazendo uma energia intensa de transformação e novos começos.



Os eclipses já são, por si só, marcadores de mudanças significativas– aquelas que nos sacodem até o âmago. E quando ocorrem em um signo como Áries, associado à iniciativa, coragem e impulsividade, seu impacto pode ser ainda mais forte.

Neste contexto, poucas cartas do Tarô dialogam tão bem com esse momento quanto a Roda da Fortuna. A imagem da roda girando simboliza o fluxo inevitável da vida, as viradas do destino e os ciclos que começam e terminam.



Assim como um eclipse pode obscurecer temporariamente a luz e depois revelá-la novamente, a Roda da Fortuna nos lembra de que nada permanece igual para sempre. O que hoje parece fixo pode mudar num piscar de olhos, trazendo novas oportunidades – ou desafios inesperados.



Viver é, sem dúvida, um aprendizado constante de como lidar com as mudanças e aceitar as incertezas. Para isso, é essencial desenvolver a habilidade de adaptação. Como disse Confúcio: “Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde deseja.”

O Significado do Eclipse Solar e a Roda da Fortuna

Os eclipses são fenômenos astronômicos que simbolizam períodos de grandes reviravoltas. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, ocultando parcial ou totalmente sua luz. Esse breve apagão nos relembra que a vida também segue ciclos, e que aquilo que parecia estável pode mudar em questão de segundos.

A Roda da Fortuna, uma das cartas mais emblemáticas do Tarô, representa justamente essa dança do destino. Quando ela aparece, sabemos que algo está prestes a mudar – às vezes para melhor, às vezes para pior, mas sempre de maneira inevitável.



O eclipse solar amplifica essa energia, pois não apenas marca um novo começo (já que acontece na Lua Nova), mas também nos coloca diante de questões que não podemos mais ignorar.

Esse alinhamento entre o Sol e a Lua também une dois polos opostos dentro de nós: o consciente e o inconsciente. O Sol representa a lógica, a clareza e o pensamento racional, enquanto a Lua rege as emoções profundas e o mundo interior.



Durante um eclipse solar, essas forças se encontram e podem nos empurrar para situações onde teremos que equilibrar esses dois aspectos – por exemplo, aprender a lidar com emoções reprimidas ou, ao contrário, encarar a realidade de forma mais pragmática.

Os Mitos dos Eclipses e a Necessidade de Prudência

Ao longo da história, os eclipses foram cercados por mitos e superstições. Muitas culturas os viam como eventos assustadores, pois o Sol sempre foi símbolo de vida e estabilidade.



Para os vikings, os eclipses eram causados por dois lobos famintos que perseguiam o Sol e a Lua; no Vietnã, acreditava-se que era um sapo gigante que engolia a luz, enquanto, na China, o fenômeno era atribuído a um dragão. Em diversas tradições, a escuridão do eclipse era interpretada como um momento de caos, mas também de renovação, já que a ordem sempre se restabelecia.

Esse é um ensinamento valioso para nós. O que os eclipses trazem pode parecer avassalador, como se não fôssemos capazes de sobreviver à mudança – mas sobrevivemos, e saímos mais fortes. A Roda da Fortuna reforça essa lição: tudo gira, e mesmo nos momentos de instabilidade, devemos lembrar que nada é permanente.

Carta da Roda da Fortuna - Reprodução Internet

A Roda da Fortuna e os Eclipses: O Inevitável Chamado da Mudança

A Roda da Fortuna representa os altos e baixos da existência. Quando esta carta surge como carta regente da semana, ela sugere transformações inevitáveis que não estão totalmente sob nosso controle. Isso se alinha perfeitamente com a natureza de um eclipse solar, um evento que nos força a olhar para o desconhecido, lidar com mudanças abruptas e aceitar que o destino tem suas próprias regras.

O fato de este eclipse ocorrer em Áries adiciona um fator interessante: este é um signo que não teme mudanças – pelo contrário, ele as busca ativamente. Com a energia ariana somada à influência da Lua Nova, há um forte impulso para agir, iniciar projetos e romper com o passado.



Mas a Roda da Fortuna nos adverte sobre a necessidade de prudência. Nem tudo o que parece uma oportunidade agora se manterá viável no longo prazo, e a pressa pode levar a decisões impensadas. Lembre-se do ditado popular: “a pressa é inimiga da perfeição”. Portanto, evite agir precipitadamente.

É fundamental lembrar que os eclipses trazem uma energia de revelação e instabilidade, o que significa que as decisões tomadas nesse período podem gerar consequências duradouras e nem sempre fáceis de reverter. Como a Roda da Fortuna nos ensina, somos apenas passageiros no fluxo do destino.



Aceitar as mudanças com sabedoria é a chave para aproveitar este período de forma positiva. “Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar” (Carl Gustav Jung)

Com a influência de Mercúrio Retrógrado até 7 de abril, é essencial redobrar a atenção, pois essa fase tende a trazer falhas na comunicação, imprevistos, alterações nos planos, além de problemas relacionados à tecnologia e aos deslocamentos. Seja especialmente cauteloso em negociações, contratos e conversas importantes.



O Arcano 10 do Tarô também aponta para desafios adicionais na comunicação, com uma tendência à autoexpressão agitada, marcada por palavras ditas com ansiedade e rapidez. Fique atento para não expor mais do que o necessário sobre sua vida. Compartilhe suas experiências apenas com aqueles que realmente são seus amigos. “O amigo ama em todos os momentos e, na adversidade, se torna um irmão.” (Provérbios 17:17)

Netuno, o Planeta dos Sonhos entra em Áries

No domingo (30), Netuno, o "Planeta dos Sonhos", ingressa em Áries, trazendo uma energia intensa que combina a visão idealista de Netuno com a coragem e a impulsividade de Áries.



Este trânsito, que perdurará por aproximadamente 14 anos (sim, é um período considerável), fará com que temas espirituais e filosóficos se intensifiquem, estimulando o surgimento de movimentos sociais inovadores e novas formas de liderança que desafiarão os paradigmas estabelecidos. Além disso, seremos testemunhas de inovações artísticas e culturais significativas.

Será um período de grandes mudanças cíclicas com impacto em toda uma geração. Devemos, portanto, lembrar que a carta da Roda da Fortuna nos convida a abraçar a imprevisibilidade e confiar que essas transformações são, de fato, parte do nosso destino maior.

Conclusão: Agir, mas com Consciência

O eclipse solar é um marco de transformação. Este fenômeno astrológico, associado à energia da Roda da Fortuna, tudo pode mudar de repente – para melhor ou para pior. O segredo está em agir estrategicamente, sem precipitação, sabendo que cada escolha feita agora pode ter um impacto significativo no futuro.

A união entre o Sol e a Lua, aliada à energia de Áries e ao simbolismo da Roda da Fortuna, aponta para um momento de oportunidades, mas também de desafios. Podemos sentir um forte impulso para agir, mudar e recomeçar, mas a prudência é essencial.

Se há algo que deseja transformar em sua vida, este pode ser um momento poderoso para dar o primeiro passo. Mas tenha em mente: eclipses não mostram tudo de uma vez, e a Roda da Fortuna nos ensina que o que sobe pode descer, e o que desce pode subir.

A chave é confiar no fluxo da vida, mas agir com consciência. Afinal, mudanças são inevitáveis – e a forma como as enfrentamos define nosso crescimento. Que este eclipse traga clareza, oportunidades e transformações positivas para você!

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão