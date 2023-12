Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

George Bernard Shaw, escritor irlandês

FELPUDA



Em certo partido, o fim deste ano chega da seguinte forma: o amigo do meu inimigo é meu inimigo, o inimigo do meu amigo é meu inimigo, o inimigo do amigo do meu inimigo é meu amigo, o amigo do amigo do meu inimigo é meu inimigo e o amigo do meu amigo e do meu inimigo é "duas caras". Tem quem garanta que a falta de foco único e de unificação de ideias é a causa das quedas de braços e das tentativas de rasteiras que vêm ocorrendo ultimamente. E durma-se com um barulho desse.

Divulgação/ CBMS

O projeto social do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conhecido por empregar cães de terapia para confortar e alegrar, celebrou o Natal e encerrou as atividades do ano com uma visita especial, no dia 20, ao Hospital Regional. Militares e voluntários participaram do evento, e os cães terapeutas fizeram o maior sucesso e alegraram principalmente as crianças. Além dos pacientes com câncer, os animais foram à pediatria e ao pronto atendimento médico infantil. As crianças receberam presentes. A banda de música da corporação também participou da ação.

Eduardo Figueiredo e João Figueiredo Júnior/ Arquivo Pessoal

Bel Gomes e Leopoldo Pachec/ Paulo Freitas

Cadeiras

As mudanças que deverão ocorrer na administração estadual estão previstas para a segunda quinzena de janeiro de 2024. Até o dia 14 daquele mês, o governador Eduardo Riedel curtirá período de descanso, e o comando está, desde o dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro, nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro. Já a partir do dia 2, quem assume o comando é o vice-governador Barbosinha.

Estreia

Pela primeira vez em sua história, Sidrolândia terá um governador do Estado em exercício. O presidente do Legislativo estadual, Gerson Claro, tem sua base eleitoral naquele município, onde sua irmã Juscinei Claro Dino (PP) é vereadora, tendo, inclusive, presidido a Câmara Municipal.

Insuportável

Servidores estão reclamando que só do mau cheiro que exala do sistema de esgoto situado na área da Secretaria de Administração, no Parque dos Poderes, cujos dejetos estariam a céu aberto. Dizem que a situação está tão crítica que algumas pessoas ironizam, afirmando que os gambás foram chamados por quatis, capivaras, antas, pássaros e até jiboias para pedirem audiência a quem de direito para providências. Essa gente...

Aniversariantes

Bruno Wendling

Marluce Borges Craveiro

Lindolfo Leopoldo Martin Filho

Noêmia Ana Frazão

Tânia Helena Meldau Varela

Fábio Anache Hage

Jair Buchara Justiniano

José Lima Pereira

Laerte Pinto Rodrigues

João Izidoro Villalba

Vivian Anny Cafure

Valdir Flores Acosta

Daniela Xavier

Jacy Abreu Cardoso de Sá

Terezinha Maria da Costa Santos

Wilson Amorim de Paula

Karla Mariana Vieira

Adriana Lúcia Escobar Chaves de Barros

Dr. Miguel Anzoategui

Fernanda Molinari de Castro Del Pino

Edson Costa Chastel,

Ilma Monteiro Ayres

Tereza Cristina Pedrossian Cortada Amorim

Roberta Katayama Negrisolli

Nicolle Miranda Teodoro

Maria Odeth Leite dos Santos

Priscilla Kodjaoglanian Cardoso

Roberval Maurício Cardoso Rodrigues

Camila Martins,

José Nina Ferreira

Dra. Arlethe Maria de Souza

Silvia Raquel Bambokian

Carlita Estevam de Souza

Karoline Medeiros de Moura

Dr. Giuliano Rodrigo Paiva de Santa Rosa

Juarez Carneiro Gonçalves

Laerte Solimon

Agleison Alves da Silva

Liliane Galeano Salomão

Cláudio Antonio Cassol

Mirna Stela Arce Tôrres

Patrícia Mendonça Tobaru

Guilhermo Félix Sória

Dr. Luciano José de Ávila,

José Maurício Caetano Fonseca

Dr. Rodrigo Silva de Quadros,

Laura Helena Godoy

Antonilda da Cunha Rodrigues Diniz

Janette de Barros

Elci Leria Amaral da Costa

Clóvis Rodrigues Barbosa

Dulce Floripa Casimiro

João Carlos Kohatsu

Caetana Salví

Jorge Francisco Máximo

Luiz Shigueo Koyanagi

Marilde Maciel Moreno

Norma Nascimento Pereira

Altamir Ferreira de Lima

Claudeci Vieira da Silva

Eloy Paulucci

Maciel Augusto dos Santos

Antonio Carlos da Cunha Neto

Carlos Anzoategui Neto

Patricia Mota Oliveira de Andrade

Luciana Souza Zanardo,

Cândida Lucia Spolaor

Arthur Sanson Cação

Paulo Vicente Berti Filho

Graziela da Silva Queiroz

Angela Maria Camy de Araujo

Luiz Carlos Fernandes Domingues

José Henrique Barroso de Souza

Júlio César de Oliveira Camargo

Rubens Amorim de Oliveira

Maurinice Evaristo Wenceslau

Cinthya Leal de Castro

Rodrigo José Perusso

Jupyra Edna Alves de Oliveira Vendramin

Abenathar Lopes de Araujo Junior

Katiuscia Roskosz

Alexandre Frozino Ribeiro

Rogério Turella

Diana Regina Meireles Flores

Alcides Marini Filho

Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos

Bárbara de Oliveira Coelho

Juliane Cristina Colla Bogdanovicz

Arnaldo Nardon

Christian Gonçalves Mendonça Estadulho

Elizabeth Correa Salles

Arlene da Silva Martins dos Santos

Thiago Gomes da Silva,

Patterson Shinzato Molicawa

Celio Moreira de Andrade Junior

Davirson Aparecido de Souza Melo

Katia François do Prado

Marildo Alves dos Santos

Edenice Fátima Kukiel

Ivone Proença Gouvêa

Camila Soares Simões