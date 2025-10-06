Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DIÁLOGO

Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (05/10)

FELPUDA

06/10/2025 - 00h01
José Saramago - escritor português
O tempo das verdades plurais acabou.
Agora vivemos no tempo da mentira universal.
Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira, todos os dias”.

Felpuda

ex-governador Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e com aval do ex-presidente Bolsonaro.

Nos bastidores, comentários são de que muita gente terá que fazer a romaria de “beija-mão” ao ex-tucano. Passará por ele a escolha de um nome que disputará a segunda vaga ao Senado.

A primeira, como já se sabe, é dele. Será responsável também pela formação de chapas para deputados estaduais e federais.

Conduzirá as articulações políticas na tentativa de reeleição do governador Riedel. Sua entrada no PL fez com que 18 prefeitos o acompanhassem. Portanto... 

Entrega

Traduções de textos constitucionais para validação, via programa Língua Indígena Viva no Direito, serão entregues aos kaiowá, que majoritariamente ocupam Mato Grosso do Sul, no dia 16, em evento marcado para acontecer na Terra Indígena Laranjeira Ñanderu, em Rio Brilhante. 

Mais 

A consulta à comunidade será realizada durante o ritual da Grande Dança Sagrada das Mulheres Guarani-Kaiowá.

O programa é uma parceria da Advocacia-Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Priscila Locatelli - Foto: Arquivo Pessoal
Emar Batalha - Foto: Paulo Freitas

Marca

O PDT em Mato Grosso do Sul poderá sofrer o impacto da roubalheira realizada no INSS, correndo o risco de isso respingar nos futuros candidatos das chapas das proporcionais em 2026.

Tudo porque o Ministério da Previdência Social era da cota do partido no governo de Lula e, apesar do esforço imenso do ex-ministro Carlos Lupi para tentar salvar a própria pele do escândalo, jurando não ter envolvimento no caso, acabou arrastando o nome da legenda para a lama.

Iniciativa

A vice-prefeita de Dourados, a advogada Gianni Nogueira (PL), está correndo o trecho com uma campanha que visa à aprovação de projeto pelas câmaras municipais proibindo a contratação pelo poder público de pessoas que tiveram condenação por pedofilia.

Ela concedeu entrevista ao Correio do Estado, publicada na quinta-feira, oportunidade em que falou a  respeito da iniciativa e que já levou a proposta para 17 municípios.

No trecho

Gianni Nogueira é um dos nomes que aparece como provável candidata ao Senado e, tudo indica, começou a se mexer politicamente, tendo em vista que ainda é pouco conhecida fora da sua base eleitoral, que é Dourados.

Ela exerce mandato pela primeira vez e foi citada pelo ex-presidente Bolsonaro para disputar uma das vagas. Gianni é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

Aniversariantes

Olinda Beatriz (Bia) Trevisol Meneghini,
Synara Miranda, 
Kátia Aparecida Locatelli,
Lisandra Rauanny Queiroz Alves,
Mariana Oliveira Mônaco,
Adilson dos Reis Rondon,
Marlene Santana dos Santos,
Nilo Arashiro,
Dagmar Alves,
Iduméa Erotides de Rosa Silva,
Kenzo Takushi,
Feliciano Marcos de Brito,
João Leme Cabral,
Viviane Bueno Bergamo,
Alcione Azevedo Errubidart,
Ivone Aparecida Hotta Perez,
Jackeliny Dalavale Higa,
Renata Garcia Arguello,
Bruno Hindo Dittmar,
Nilza Gomes da Silva,
Ary Sortica dos Santos Junior,
José Júlio Saraiva Gonçalves,
Maura Simões Corrêa Neder Buainain,
Selma Aparecida de Andrade Suleiman,
Rodrigo Razuk,
Marcelo Santos Alves,
Amanda Caroline Dias,
Marcos Aurélio da Rosa Barberis,
Mariana Oliveira da Silva,
Sonia Manoelina Campos Leite,
Dr. José Neder Júnior,
Antônio Soares Diniz,
Janaína Lopes Neves,
Aline Emanuelle Acosta,
Vanir Teodoro de Freitas,
Jussara Vieira Fernandes,
Eunice Leite dos Santos,
Suely Godoy,
Delma Rodrigues Silva,
Dra. Regina Lúcia de Almeida e Souza,
José Basilio da Silva,
Noeli Cardoso,
Luis (Vitorino) Bruno Caetano Fonseca,
Dra. Renata Corona Zuconelli,
Dra. Tânia Maria Cardoso Arima,
Luiz Domingos Cardoso Capucci,
José Lima Neto,
Ercilio Manoel de Oliveira Neto,
Fatimo Ormundo,
Priscyla de Souza Lopes,
Valdecir Costa Campos,
Jarbas Milton Ribeiro,
Fátima Lima,
Keila Ocampos,
Maria Peralta do Carmo,
Fernando Lopes Pereira,
Waldemar Oliveira Nunes,
Carlos Henrique Novaes,
Telma Vieira,
Sebastião Arruda,
Roselene de Almeida Moraes,
Ivanilze Guimarães,
Ana Maria Moreira,
Glauber Tiago Giachetta,
Dr. Oton José Nasser de Mello,
Soraya Rezek,
João Eduardo Contar,
Kime Temeljkovitch,
Rosana Tinatsu Ono,
André Luiz Mambelli,
Erotilde Arguelho Oruê,
Rita de Cássia Mendes,
Maria do Carmo Barbosa,
José Marcos Vieira,
Antonio Rodrigues,
Mauro Pompeu Felice Moreira,
Dra. Lúcia Helena da Silva,
Iracy Lima Brito,
Walter Bruno Sandre Melo,
Tiobaldo Cardoso da Cruz,
Fátima Eugênia Palhano,
Dr. José Renato Mendes da Silva,
Ricardo Schauberlay Dias Pereira,
Cristiane Ajalas Viana,
Ivan dos Santos Oliveira,
Rafael Conte dos Santos,
André Luis Ribeiro Duarte,
Dr. William Ivan Miyasato,
Dorval Baptista Dallagnolo,
Erivaldo Lima de Oliveira,
Lígia Christiane Mascarenhas de Oliveira,
Dr. Claudiu Marciu Ferreira Pereira,
Nilza Lemes do Prado,
Ubiracy Dantas da Silva,
Vanderlei Estelvio Michalski,
Eduardo Silveira Camargo,
Moacir dos Santos,
Toni Roberto Brandão,
Célia Regina Cavalcanti Mortari,
Renato Iwai Ogata,
Paulo Cesar Gonçalves,
Helena Correa Mendes,
Humberto Campos de Barros,
Beatriz Oliveira dos Santos,
Betina Arruda,
Luiz Carlos Melo Brito.
**(Colaborou Tatyane Gameiro)

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida.

O Três de Paus sinaliza que você está construindo uma base sólida. Aproveite as oportunidades de expansão que a Lua Cheia em Áries traz, com efeitos que se estendem pelos próximos 14 dias.

05/10/2025 12h00

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta semana, o Três de Paus surge como a carta regente, trazendo uma energia de expansão e visão além do horizonte. Este é um momento em que somos convidados a olhar adiante, a planejar com cuidado e a nos abrir para novas oportunidades que podem surgir, tanto na vida pessoal quanto no âmbito profissional.

O Três de Paus revela que os esforços que vêm sendo realizados começam a dar frutos, mas ainda é preciso paciência e atenção para não perder nenhuma oportunidade que se apresente ao longo do caminho. Ele nos lembra que o sucesso é resultado de uma combinação de planejamento, visão estratégica e ação corajosa.

As influências astrológicas da semana reforçam essa mensagem de expansão e planejamento. Mercúrio entra em Escorpião, intensificando nossa mente e nossa capacidade de comunicação. Este trânsito é perfeito para conversas profundas, análise detalhada de situações e decisões estratégicas. Associado ao Três de Paus, indica que dedicar tempo para refletir sobre cada passo, investigar com cuidado e planejar com atenção fará toda a diferença na concretização de projetos e metas.

Já na terça (7), a Lua Cheia em Áries traz energia, coragem e impulso para a ação. Ela ilumina áreas da vida que pedem atitude decisiva e nos incentiva a avançar com confiança. Em conjunto com o Três de Paus, esta Lua Cheia reforça que é necessário equilibrar a paciência e o planejamento com a ousadia para dar passos firmes rumo ao futuro.

Como toda Lua Cheia, existe uma oposição entre Sol e Lua. A Lua em Áries desperta coragem, iniciativa e sinceridade, enquanto o Sol em Libra pede cuidado e equilíbrio na comunicação. O dilema é claro: expressar tudo sem filtro ou escolher as palavras para preservar a harmonia?

Além disso, o eixo das casas da comunicação está ativado. Isso significa que conversas, debates e negociações ganham força, trazendo reflexões sobre individualidade e relações. A Lua Cheia também simboliza um momento de ápice, amplificando emoções e situações.

O desafio principal é equilibrar a sinceridade com a empatia, encontrando o caminho do meio. Expresse sua verdade, mas considere como ela será recebida.

Além disso, a semana conta com datas especiais que merecem nossa atenção. No domingo (12) celebramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, um momento que convida à fé, à reflexão e à conexão espiritual. Essa energia é favorável para pedir orientação e clareza sobre os caminhos que desejamos seguir, ajudando a alinhar intenções com propósito.

No mesmo dia, celebramos o Dia das Crianças, cuja energia nos lembra da importância da leveza, da alegria e da criatividade. Manter essa energia lúdica e positiva é essencial mesmo quando buscamos alcançar metas ambiciosas ou enfrentamos desafios cotidianos.

O simbolismo do Três de Paus é que oportunidades podem surgir para ampliar seus horizontes em muitas áreas. Também é um aviso para manter a mente aberta, pois melhores oportunidades podem se abrir para você. À medida que você dá passos em direção à realização do que se propôs a fazer, você também está se tornando mais consciente das oportunidades que estão surgindo em seu caminho, e isso pode tirá-lo da sua zona de conforto. Isso o impulsiona a abraçar a mudança e a começar a pensar a longo prazo.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida.                                           Três de Paus - Divulgação

Impulso romântico rumo a uma base duradoura

Quando olhamos para o Três de Paus no contexto do amor, percebemos que ele incentiva a ampliar horizontes e buscar relações baseadas na confiança, na clareza e na comunicação aberta. Para quem está em um relacionamento, a carta sugere que este é um período para planejar o futuro a dois, pensar em objetivos compartilhados e explorar novas formas de conexão e cumplicidade.

Já para os solteiros, o Três de Paus indica que oportunidades de encontros significativos podem surgir, mas é preciso estar aberto e atento, sem pressa, permitindo que as coisas se desenrolem naturalmente. A carta nos lembra que o amor, assim como qualquer outro aspecto da vida, se beneficia de paciência, visão e coragem para avançar.

Expandindo horizontes e possibilidades na carreira

No âmbito do trabalho, o Três de Paus destaca a importância de olhar para além do que já foi conquistado e buscar novas oportunidades de crescimento. Projetos em andamento podem receber impulsos importantes, principalmente se houver planejamento estratégico e ação bem coordenada. Esta é uma semana favorável para quem deseja expandir horizontes, iniciar parcerias ou assumir novos desafios, desde que cada passo seja pensado com clareza e atenção. A combinação com Mercúrio em Escorpião e a Lua Cheia em Áries potencializa a capacidade de tomar decisões acertadas e avançar com confiança, equilibrando reflexão e coragem.

Novas perspectivas para finanças e metas

No que diz respeito ao dinheiro, o Três de Paus indica que é hora de colher os frutos de investimentos, planejamentos e esforços anteriores, mas também de se abrir para novas oportunidades financeiras. Esta carta nos lembra da importância de avaliar riscos, analisar opções com cuidado e manter a mente estratégica. O período é propício para expandir horizontes econômicos, explorar fontes de renda alternativas e investir em projetos que ofereçam crescimento a médio e longo prazo. A paciência e a visão de futuro são essenciais para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

O Três de Paus é um sinal claro de que agora é o momento de expandir seus horizontes e abraçar novas oportunidades. Você deve buscar ativamente maneiras de ampliar sua perspectiva, seja por meio de viagens, educação ou networking.

Considere definir metas claras para o que você deseja alcançar no futuro próximo e tome medidas concretas para atingir essas ambições. Isso pode significar matricular-se em um curso que o entusiasme ou buscar mentores que possam orientá-lo. Abrace a colaboração com outras pessoas; compartilhar ideias pode levar a soluções inovadoras. Ao tomar essas medidas, você cultivará o crescimento e abrirá portas alinhadas às suas aspirações.

O Três de Paus é essencialmente uma carta onde um plano já foi posto em prática, ela mostra o início de uma ideia se concretizando. Planos foram feitos e os primeiros passos foram implementados, mas há muito mais a ser alcançado e uma grande parte da história ainda está por vir. Este arcano menor mostra como nossas realizações e habilidades passadas nos ajudarão em nossa busca por algo mais. Tudo o que precisamos é de visão e determinação para nos vermos no restante da jornada.  

Este é um ótimo período para comprometer-se com um plano, etapas preliminares, preparar-se para a próxima fase, o ato de lançar um novo empreendimento, novos empreendimentos comerciais, novo trabalho ou caminho criativo, crescer em uma nova posição, dar um salto na carreira, viajar a trabalho.

A mensagem da semana, guiada pelo Três de Paus, nos convida a equilibrar ação e paciência, coragem e planejamento. É hora de olhar para o futuro com confiança, reconhecer conquistas já alcançadas e se abrir para o inesperado, sem esquecer da fé, da leveza e da alegria que pequenas celebrações e momentos de conexão espiritual nos proporcionam.

Este é um período para expandir horizontes, explorar novos caminhos e permitir que a visão estratégica se una à coragem para agir, criando espaço para oportunidades que podem transformar a vida em várias áreas. Seguir adiante com clareza, confiança e atenção aos sinais ao redor será o caminho para aproveitar ao máximo a energia do Três de Paus nesta semana. “Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar.” (Albert Einstein)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Saúde B+: Saiba identificar os sinais de uma crise suicida e entenda a importância

Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 14 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, o que representa uma média preocupante de 38 mortes por dia.

04/10/2025 16h30

Compartilhar
Saúde B+: Saiba identificar os sinais de uma crise suicida e entenda a importância

Saúde B+: Saiba identificar os sinais de uma crise suicida e entenda a importância Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Passamos a viver de maneira automática, mesmo que seja de forma inconsciente, seguindo sempre a mesma rotina, nos mesmos horários, realizando as tarefas diárias, permitindo abusos psicológicos no trabalho e na vida pessoal, muitas vezes (ou quase sempre) em silêncio. Esse acúmulo de sentimentos acaba se transformando em um caos interno que afeta a saúde física e mental. 

Dados do Ministério da Previdência Social, divulgados em 2024, revelam uma crise alarmante de saúde: quase meio milhão de pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, o maior número em pelo menos 10 anos. Em comparação com o ano anterior, as 472.328 licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%.

Dos 3,5 milhões de pedidos de licença no INSS, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. Os dados apontam que em 64% dos atendimentos realizados a maioria são mulheres, com idade média de 41 anos, e que possuem quadros de depressão e ansiedade. Elas passam até três meses afastadas do trabalho. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), aproximadamente 14 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, o que equivale a uma média alarmante de 38 mortes por dia, no Brasil. Esses números refletem uma triste realidade e apontam para a crescente preocupação com a saúde mental no país.

O cuidado com a saúde mental é fundamental tanto para prevenir doenças graves quanto para salvar vidas. A depressão, por exemplo, é uma das principais causas do suicídio e pode se manifestar de diversas formas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para ajudar as pessoas a lidarem com suas dificuldades emocionais e melhorarem a qualidade de vida.

Todos os anos temos campanhas no mês de setembro

“O Setembro Amarelo é um movimento de conscientização que, ao longo dos anos, tem se consolidado como um dos principais marcos no combate ao suicídio. A campanha convida a sociedade a romper o silêncio, reduzir estigmas e ampliar o diálogo sobre a saúde mental. O suicídio deve ser compreendido como um fenômeno complexo, influenciado por aspectos psicológicos, sociais, culturais e biológicos. Mais do que um ato individual, trata-se de um processo de intenso sofrimento, frequentemente acompanhado de sentimentos de desesperança e desamparo”, orienta Guilherme Cosme, neuropsicólogo na INSELF Neuropsicologia Avançada.
 

Sinais de alerta de uma crise suicida

Identificar os sinais de uma crise suicida pode ser decisivo para salvar vidas. Entre os principais destacam-se:

• Isolamento social e afastamento das rotinas habituais.

• Expressões verbais diretas ou indiretas de desesperança e desejo de morrer.

• Oscilações emocionais intensas, com episódios de irritabilidade, tristeza profunda ou apatia.

• Alterações no sono e no apetite, refletindo desregulação emocional.

• Despedidas incomuns, como doar pertences ou escrever mensagens finais.

• Cada um desses sinais deve ser considerado um pedido de ajuda, nunca um gesto irrelevante.
 

Como oferecer ajuda efetiva

A ajuda começa com o escutar com empatia, não julgar, não interromper e não minimizar a dor do outro. O apoio pode incluir:

• Escuta ativa e validante, reconhecendo a gravidade do sofrimento.

• Apoio na busca de atendimento especializado, envolvendo psicólogos e psiquiatras.

• Acionamento de redes de apoio, familiares, amigos e colegas próximos.

• Encaminhamento a serviços especializados, como o CVV (188) ou pronto-socorro em situações de risco iminente.


O papel das abordagens psicoterapêuticas 

Nos últimos anos, diversos protocolos estruturados têm se mostrado eficazes na prevenção do suicídio.

• A Terapia Cognitivo-comportamental Breve para Prevenção do Suicídio, desenvolvida por Bryan, Rudd e Botega (2024), oferece uma intervenção focada e de curta duração. O método se concentra em identificar padrões de pensamento e comportamento associados à crise suicida, promovendo estratégias práticas para aumentar a segurança, reduzir impulsividade e fortalecer recursos de enfrentamento. Estudos mostram que mesmo um número limitado de sessões pode reduzir significativamente o risco de recorrência de tentativas.

• A Terapia Comportamental Dialética (DBT), criada por Marsha Linehan (2010; 2018) e expandida por Swenson (2024), combina aceitação e mudança. Técnicas de mindfulness, tolerância ao mal-estar e regulação emocional ajudam a pessoa a atravessar momentos críticos sem recorrer ao suicídio.

• A Terapia Cognitivo-comportamental tradicional também permanece como um pilar essencial, especialmente nos modelos adaptados à crise suicida, ao trabalhar com reestruturação cognitiva e prevenção de recaídas.

Essa diversidade de abordagens revela que não existe uma única resposta, mas um conjunto de estratégias que, quando articuladas, podem oferecer suporte robusto e salvar vidas.

Dimensão social e cultural 

O suicídio não pode ser visto apenas como uma questão individual. Ele está atravessado por fatores sociais e culturais, como desigualdades, preconceitos e ausência de políticas públicas efetivas. Ambientes escolares e profissionais, por exemplo, precisam se preparar para identificar sinais e criar redes de acolhimento. 

Programas como o Ressignificações e Acolhimento Integrativo do Sofrimento Existencial, o RAISE, (Fukumitsu, 2019) mostram o impacto positivo de ações comunitárias que integram prevenção e posvenção. Além disso, é importante lembrar que pessoas neurodivergentes, como autistas, muitas vezes enfrentam sobrecarga emocional e social, o que aumenta a vulnerabilidade ao suicídio quando não há ambientes de aceitação e inclusão.

Conclusão 

Deve ser entendido que campanhas com o setembro amrelo e outrs, são como um compromisso permanente com a valorização da vida. Reconhecer sinais, oferecer apoio e garantir o acesso a tratamentos, como a DBT (Terapia Comportamental Dialética) e programas de prevenção comunitária, são passos concretos na construção de uma sociedade mais acolhedora e resiliente. “Mais do que estatísticas, estamos falando de pessoas, histórias e vínculos que podem ser preservados quando a escuta, a empatia e a intervenção precoce se tornam prioridade”, finaliza o neuropsicólogo.

