Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL... Leia na coluna de hoje

José Saramago - escritor português
O tempo das verdades plurais acabou.
Agora vivemos no tempo da mentira universal.
Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira, todos os dias”.
Felpuda
ex-governador Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e com aval do ex-presidente Bolsonaro.
Nos bastidores, comentários são de que muita gente terá que fazer a romaria de “beija-mão” ao ex-tucano. Passará por ele a escolha de um nome que disputará a segunda vaga ao Senado.
A primeira, como já se sabe, é dele. Será responsável também pela formação de chapas para deputados estaduais e federais.
Conduzirá as articulações políticas na tentativa de reeleição do governador Riedel. Sua entrada no PL fez com que 18 prefeitos o acompanhassem. Portanto...
Entrega
Traduções de textos constitucionais para validação, via programa Língua Indígena Viva no Direito, serão entregues aos kaiowá, que majoritariamente ocupam Mato Grosso do Sul, no dia 16, em evento marcado para acontecer na Terra Indígena Laranjeira Ñanderu, em Rio Brilhante.
Mais
A consulta à comunidade será realizada durante o ritual da Grande Dança Sagrada das Mulheres Guarani-Kaiowá.
O programa é uma parceria da Advocacia-Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.Priscila Locatelli - Foto: Arquivo PessoalEmar Batalha - Foto: Paulo Freitas
Marca
O PDT em Mato Grosso do Sul poderá sofrer o impacto da roubalheira realizada no INSS, correndo o risco de isso respingar nos futuros candidatos das chapas das proporcionais em 2026.
Tudo porque o Ministério da Previdência Social era da cota do partido no governo de Lula e, apesar do esforço imenso do ex-ministro Carlos Lupi para tentar salvar a própria pele do escândalo, jurando não ter envolvimento no caso, acabou arrastando o nome da legenda para a lama.
Iniciativa
A vice-prefeita de Dourados, a advogada Gianni Nogueira (PL), está correndo o trecho com uma campanha que visa à aprovação de projeto pelas câmaras municipais proibindo a contratação pelo poder público de pessoas que tiveram condenação por pedofilia.
Ela concedeu entrevista ao Correio do Estado, publicada na quinta-feira, oportunidade em que falou a respeito da iniciativa e que já levou a proposta para 17 municípios.
No trecho
Gianni Nogueira é um dos nomes que aparece como provável candidata ao Senado e, tudo indica, começou a se mexer politicamente, tendo em vista que ainda é pouco conhecida fora da sua base eleitoral, que é Dourados.
Ela exerce mandato pela primeira vez e foi citada pelo ex-presidente Bolsonaro para disputar uma das vagas. Gianni é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).
Aniversariantes
**(Colaborou Tatyane Gameiro)