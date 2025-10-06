Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL... Leia na coluna de hoje

Correio B+

O Três de Paus sinaliza que você está construindo uma base sólida. Aproveite as oportunidades de expansão que a Lua Cheia em Áries traz, com efeitos que se estendem pelos próximos 14 dias.

Nesta semana, o Três de Paus surge como a carta regente, trazendo uma energia de expansão e visão além do horizonte. Este é um momento em que somos convidados a olhar adiante, a planejar com cuidado e a nos abrir para novas oportunidades que podem surgir, tanto na vida pessoal quanto no âmbito profissional.

O Três de Paus revela que os esforços que vêm sendo realizados começam a dar frutos, mas ainda é preciso paciência e atenção para não perder nenhuma oportunidade que se apresente ao longo do caminho. Ele nos lembra que o sucesso é resultado de uma combinação de planejamento, visão estratégica e ação corajosa.

As influências astrológicas da semana reforçam essa mensagem de expansão e planejamento. Mercúrio entra em Escorpião, intensificando nossa mente e nossa capacidade de comunicação. Este trânsito é perfeito para conversas profundas, análise detalhada de situações e decisões estratégicas. Associado ao Três de Paus, indica que dedicar tempo para refletir sobre cada passo, investigar com cuidado e planejar com atenção fará toda a diferença na concretização de projetos e metas.

Já na terça (7), a Lua Cheia em Áries traz energia, coragem e impulso para a ação. Ela ilumina áreas da vida que pedem atitude decisiva e nos incentiva a avançar com confiança. Em conjunto com o Três de Paus, esta Lua Cheia reforça que é necessário equilibrar a paciência e o planejamento com a ousadia para dar passos firmes rumo ao futuro.

Como toda Lua Cheia, existe uma oposição entre Sol e Lua. A Lua em Áries desperta coragem, iniciativa e sinceridade, enquanto o Sol em Libra pede cuidado e equilíbrio na comunicação. O dilema é claro: expressar tudo sem filtro ou escolher as palavras para preservar a harmonia?

Além disso, o eixo das casas da comunicação está ativado. Isso significa que conversas, debates e negociações ganham força, trazendo reflexões sobre individualidade e relações. A Lua Cheia também simboliza um momento de ápice, amplificando emoções e situações.

O desafio principal é equilibrar a sinceridade com a empatia, encontrando o caminho do meio. Expresse sua verdade, mas considere como ela será recebida.

Além disso, a semana conta com datas especiais que merecem nossa atenção. No domingo (12) celebramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, um momento que convida à fé, à reflexão e à conexão espiritual. Essa energia é favorável para pedir orientação e clareza sobre os caminhos que desejamos seguir, ajudando a alinhar intenções com propósito.



No mesmo dia, celebramos o Dia das Crianças, cuja energia nos lembra da importância da leveza, da alegria e da criatividade. Manter essa energia lúdica e positiva é essencial mesmo quando buscamos alcançar metas ambiciosas ou enfrentamos desafios cotidianos.

O simbolismo do Três de Paus é que oportunidades podem surgir para ampliar seus horizontes em muitas áreas. Também é um aviso para manter a mente aberta, pois melhores oportunidades podem se abrir para você. À medida que você dá passos em direção à realização do que se propôs a fazer, você também está se tornando mais consciente das oportunidades que estão surgindo em seu caminho, e isso pode tirá-lo da sua zona de conforto. Isso o impulsiona a abraçar a mudança e a começar a pensar a longo prazo.

Três de Paus - Divulgação

Impulso romântico rumo a uma base duradoura

Quando olhamos para o Três de Paus no contexto do amor, percebemos que ele incentiva a ampliar horizontes e buscar relações baseadas na confiança, na clareza e na comunicação aberta. Para quem está em um relacionamento, a carta sugere que este é um período para planejar o futuro a dois, pensar em objetivos compartilhados e explorar novas formas de conexão e cumplicidade.



Já para os solteiros, o Três de Paus indica que oportunidades de encontros significativos podem surgir, mas é preciso estar aberto e atento, sem pressa, permitindo que as coisas se desenrolem naturalmente. A carta nos lembra que o amor, assim como qualquer outro aspecto da vida, se beneficia de paciência, visão e coragem para avançar.

Expandindo horizontes e possibilidades na carreira

No âmbito do trabalho, o Três de Paus destaca a importância de olhar para além do que já foi conquistado e buscar novas oportunidades de crescimento. Projetos em andamento podem receber impulsos importantes, principalmente se houver planejamento estratégico e ação bem coordenada. Esta é uma semana favorável para quem deseja expandir horizontes, iniciar parcerias ou assumir novos desafios, desde que cada passo seja pensado com clareza e atenção. A combinação com Mercúrio em Escorpião e a Lua Cheia em Áries potencializa a capacidade de tomar decisões acertadas e avançar com confiança, equilibrando reflexão e coragem.

Novas perspectivas para finanças e metas

No que diz respeito ao dinheiro, o Três de Paus indica que é hora de colher os frutos de investimentos, planejamentos e esforços anteriores, mas também de se abrir para novas oportunidades financeiras. Esta carta nos lembra da importância de avaliar riscos, analisar opções com cuidado e manter a mente estratégica. O período é propício para expandir horizontes econômicos, explorar fontes de renda alternativas e investir em projetos que ofereçam crescimento a médio e longo prazo. A paciência e a visão de futuro são essenciais para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

O Três de Paus é um sinal claro de que agora é o momento de expandir seus horizontes e abraçar novas oportunidades. Você deve buscar ativamente maneiras de ampliar sua perspectiva, seja por meio de viagens, educação ou networking.



Considere definir metas claras para o que você deseja alcançar no futuro próximo e tome medidas concretas para atingir essas ambições. Isso pode significar matricular-se em um curso que o entusiasme ou buscar mentores que possam orientá-lo. Abrace a colaboração com outras pessoas; compartilhar ideias pode levar a soluções inovadoras. Ao tomar essas medidas, você cultivará o crescimento e abrirá portas alinhadas às suas aspirações.

O Três de Paus é essencialmente uma carta onde um plano já foi posto em prática, ela mostra o início de uma ideia se concretizando. Planos foram feitos e os primeiros passos foram implementados, mas há muito mais a ser alcançado e uma grande parte da história ainda está por vir. Este arcano menor mostra como nossas realizações e habilidades passadas nos ajudarão em nossa busca por algo mais. Tudo o que precisamos é de visão e determinação para nos vermos no restante da jornada.

Este é um ótimo período para comprometer-se com um plano, etapas preliminares, preparar-se para a próxima fase, o ato de lançar um novo empreendimento, novos empreendimentos comerciais, novo trabalho ou caminho criativo, crescer em uma nova posição, dar um salto na carreira, viajar a trabalho.

A mensagem da semana, guiada pelo Três de Paus, nos convida a equilibrar ação e paciência, coragem e planejamento. É hora de olhar para o futuro com confiança, reconhecer conquistas já alcançadas e se abrir para o inesperado, sem esquecer da fé, da leveza e da alegria que pequenas celebrações e momentos de conexão espiritual nos proporcionam.

Este é um período para expandir horizontes, explorar novos caminhos e permitir que a visão estratégica se una à coragem para agir, criando espaço para oportunidades que podem transformar a vida em várias áreas. Seguir adiante com clareza, confiança e atenção aos sinais ao redor será o caminho para aproveitar ao máximo a energia do Três de Paus nesta semana. “Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar.” (Albert Einstein)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão