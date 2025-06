B+: 127 e 220 Volts: entenda as diferenças entre essas tensões elétricas e por que

Correio B+

Os ear cuff também vêm com força total e aparecem em versões sofisticadas

Com a proximidade do inverno, os looks ganham camadas mais sofisticadas e acessórios que fazem toda a diferença.



Para esse ano, os brincos são os grandes protagonistas da temporada, modelos com franjas, formatos orgânicos como a gota, ear cuffs modernos e versões com pérolas repaginadas traduzem as principais apostas do momento.

As franjas vêm com força total e aparecem em versões sofisticadas, com correntes delicadas e acabamentos brilhantes que refletem a luz com suavidade. Além de alongarem visualmente o rosto, criam contraste perfeito com casacos estruturados, tricôs de gola alta e tons sóbrios típicos da estação.



Já os brincos em formato de gota mantêm seu espaço como escolha elegante e atemporal. O design fluido, que remete à natureza e à feminilidade, favorece todos os tipos de rosto e transita com facilidade entre o dia e a noite, combinando com maquiagens discretas e penteados mais elaborados.

Para quem busca sair do óbvio, o ear cuff são os brincos que simulam o efeito de múltiplos furos, ideais para quem gosta de um visual mais ousado, mas sem a necessidade de encarar a agulha.



Com design inteligente, essas peças criam a ilusão de camadas e piercings, e são perfeitas para compor looks criativos com apenas um furo tradicional.



Já os modelos com pedras que imitam pérolas trazem um ar sofisticado e retrô, ideal para produções noturnas e eventos mais elegantes. Podem ser usadas sozinhas ou combinadas com metais dourados e franjas, equilibrando o clássico com o moderno.

“As semijoias acompanham o comportamento da moda e expressam a essência de quem as usa. Acreditamos que o acessório certo transforma qualquer produção, e é exatamente isso que buscamos com nossa coleção”, comenta Luana Cabral, fundadora da marca Luah Semijoias.