Estamos no mês da campanha Outubro Rosa que visa promover a conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e cuidados relacionados ao câncer de mama.

A alimentação saudável é uma das aliadas na prevenção da doença e também no combate aos efeitos colaterais do tratamento do câncer de mama.

Ter o acompanhamento de um nutricionista é primordial durante e após o tratamento para que o paciente tenha um sistema imunológico saudável.

Um dos principais pontos são os antioxidantes. Eles são muito importantes na proteção das células do corpo contra danos causados pelos radicais livres que são produzidos naturalmente durante processos metabólicos e também podem ser gerados em resposta a fatores ambientais, como exposição à radiação ultravioleta e produtos químicos tóxicos.

Os radicais livres podem causar danos ao DNA, aumentando o risco de vida que pode levar ao câncer. Os antioxidantes podem ajudar a neutralizar esses radicais livres, prevenindo ou tolerando os danos ao DNA e o risco da doença.

Uma das conseqüências do desequilíbrio entre a produção de radicais livres e capacidade do corpo de neutralizá-lo é o estresse oxidativo. Ele tem sido associado a várias doenças, entre elas o câncer de mama. Os antioxidantes podem ajudar a diminuir o estresse oxidativo.

No entanto, é preciso dosar o uso de antioxidantes, o excesso de suplementos ou dietas ricas em antioxidantes podem até aumentar o risco de câncer.

Em excesso ele pode interferir nas vias de sinalização celular que ajudam a eliminar as células imunes, potencialmente permitindo que as células cancerosas sobrevivam e se proliferem.

O uso de antioxidantes naturais como frutas, legumes, nozes e sementes, em vez dos suplementos é a melhor opção. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é fundamental para a saúde em geral.

“Por isso a orientação do nutricionista é essencial no apoio ao tratamento do câncer de mama. Cada paciente é único e com uma avaliação individual é possível traçar um plano personalizado com uma base nutricional sólida, minimizando os efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, que provocam sintomas como náuseas, vômitos e perda de apetite, garantindo que o paciente continue recebendo os nutrientes essenciais para a sua recuperação”, explica Ana Paula Cony, nutricionista da Clinica NeuroVida.

Com uma dieta saudável é possível manter o peso, prevenir a perda muscular e manter o corpo forte durante o tratamento e a recuperação.

Outro aliado são as fibras, elas ajudam na saúde digestiva e na prevenção do câncer de mama, promovendo uma digestão saudável e também oferecem benefícios na prevenção da doença.

As fibras são componentes vegetais que não são digeridos pelo corpo humano, passando intactos pelo trato digestivo. Com isso estimulam o funcionamento saudável do intestino, prevenindo problemas como constipação e síndrome do intestino irritável.

Uma digestão eficiente é essencial para uma absorção adequada de nutrientes e para manter o trato gastrointestinal em bom estado.

Existem dois tipos de fibras: solúveis e insolúveis. As solúveis formam uma espécie de gel no trato digestivo, auxiliando na regulação dos níveis de glicose e colesterol no sangue. Já as insolúveis, ajudam a evitar a constipação, promovendo um trânsito intestinal regular.

Logo uma dieta rica em fibras está associada à redução do risco de câncer de mama. Elas auxiliam na regulação dos níveis hormonais, especialmente o estrogênio, que podem estar ligados ao desenvolvimento da doença. E também ajudam a manter um ambiente intestinal saudável, onde as bactérias benéficas prosperam e as substâncias potencialmente prejudiciais são eliminadas.

São muitos os benefícios das fibras, mas é preciso ter variedade na dieta: frutas, vegetais, leguminosas, grãos integrais e sementes são excelentes fontes de fibras. Aumentar a ingestão gradualmente e beber bastante água ajuda o corpo a se adaptar à mudança e minimizar o risco de desconforto digestivo.

Outro fator essencial durante o tratamento do câncer de mama é fortalecer o sistema imunológico, pois ele desempenha um papel crucial na recuperação e na proteção contra a progressão da doença.

Frutas cítricas, alho, gengibre, iogurte probiótico, cenoura, chá verde, frutas vermelhas, nozes e sementes, salmão e vegetais de folhas verdes são alguns dos alimentos que fortalecem o sistema imunológico.

Segundo Ana Paula Cony, “durante e após o tratamento do câncer de mama a nutrição desempenha um papel crucial. Pacientes submetidos a quimioterapia, radioterapia, cirurgia e terapia hormonal podem enfrentar desafios nutricionais devido aos efeitos colaterais desses tratamentos”.

O ideal durante o tratamento é manter uma dieta balanceada, com variedade de alimentos naturais e coloridos como proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais e manter-se bem hidratado, para combater a fadiga e auxiliar no bom funcionamento dos órgãos.

Uma maneira de aliviar os efeitos colaterais do tratamento, que depende do tipo de tratamento e de pessoa para pessoa é optar pela orientação de um nutricionista. Para os pacientes com náuseas e vômitos, o melhor é optar por alimentos leves evitando alimentos gordurosos, picantes e com cheiros fortes. Se manter hidratado e experimentar alimentos gelados como picolés de frutas naturais é uma opção.

Para os pacientes com diarréia, consumir alimentos ricos em fibras solúveis, como aveia, arroz integral e banana madura. Evitar alimentos ricos em fibras insolúveis como frutas com casca e vegetais crus e beber bastante líquido são as principais indicações.

Já para combater a fadiga o melhor é manter-se hidratado, consumir pequenas refeições e lanches ao longo do dia - para manter os níveis de energia - que incluam proteínas magras, como peito de frango e peixes e leguminosas.

Outros sintomas são alterações no paladar. O melhor é experimentar diferentes temperos e condimentos para tornar os alimentos mais saborosos e usar canudos para minimizar o contato dos alimentos com a língua. Já a perda de peso pode ser revertida com a ajuda de uma alimentação equilibrada. Priorize alimentos ricos em nutrientes e gorduras boas, com abacates, nozes e azeite de oliva, iogurte natural desnatado e queijo cottage.

Após o tratamento o paciente pode praticar atividades físicas leves, conforme orientação médica e incluir frutas e vegetais coloridos na dieta, pois eles são ricos em antioxidantes que ajudam a combater os danos celulares e promovem a saúde em geral.

É importante também manter o peso saudável e continuar o acompanhamento nutricional e médico com exames regulares.

“A conscientização sobre o câncer de mama não se restringe ao Outubro Rosa. É uma luta constante e o nutricionista é uma das peças fundamentais no enfrentamento da doença não apenas com orientação nutricional, ele oferece também apoio emocional, educando e capacitando o paciente a enfrentar o tratamento de maneira mais forte e saudável”, conclui a nutricionista.