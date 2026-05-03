Imprensa internacional destaca show de Shakira em Copacabana: 'a descoberta da latinidade'

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O Três de Copas anuncia encontros, celebrações e um clima de abundância. É hora de reunir quem você ama e celebrar. O vento agora sopra a seu favor!

O Três de Copas anuncia encontros, celebrações e um clima de abundância. É hora de reunir quem você ama e celebrar. O vento agora sopra a seu favor! Foto: Divulgação

Foque na diversão!

O Três de Copas é uma carta de celebração, amizade, irmandade e colaborações criativas. Seus amigos e familiares estão aqui para apoiá-lo e impulsioná-lo a alcançar níveis ainda maiores de sucesso. Celebre com eles e desfrute da camaradagem.

O Três de Copas geralmente indica um período muito sociável, talvez um aniversário, um casamento, as festas de fim de ano ou férias com amigos. Veja isso como uma oportunidade para relaxar e esquecer os compromissos e obrigações do dia a dia por um tempo. Procure aproveitar momentos de qualidade com amigos e familiares e divirta-se!

Esta carta também convida você a colaborar com outras pessoas em um projeto criativo e a inspirar uns aos outros a alcançar novos patamares. Coletivamente, vocês estão trabalhando em prol de um objetivo comum para o bem maior de todos, e ao se conectar com outras pessoas e unir forças, vocês podem conquistar muito, compartilhando sua energia positiva e paixão com a comunidade em geral.

O Três de Copas também sugere que você pode buscar uma forma de expressão artística em um ambiente de grupo, como uma aula de arte ou de dança. Esta é uma ótima maneira de se conectar com outras pessoas e acessar suas habilidades criativas.

O Três de Copas retrata as famosas Três Graças da mitologia grega.

As Graças são deusas do carisma. Diz-se que, por onde passavam, flores brotavam e a alegria e o riso se espalhavam. As Graças (também chamadas de Cárites) representam atributos que você pode incorporar para elevar sua energia pessoal, transformando-a de um estado mais denso para outro mais leve e jubiloso.



As Três Graças exemplificam o poder transformador da positividade, da alegria e do carisma. Sua presença indica que você também pode cultivar essas qualidades, promovendo mudanças profundas na sua própria energia e atitude.

A palavra “carisma” tem origem nas Cárites (as Graças). Carisma é essa energia quase mágica que faz com que os outros se sintam atraídos por você. É uma aura de encanto que nasce da confiança pessoal e de uma energia positiva. Trata-se de um magnetismo que atrai as pessoas e as inspira por meio da sua paixão e alegria.

O carisma é um dom que todos nós podemos desenvolver. Qualquer pessoa pode ampliar seu carisma ao abraçar sua luz autêntica, levar a vida com mais leveza e irradiar energia positiva ao seu redor.



Essa ideia traduz a mensagem fortalecedora do Três de Copas: o carisma não é um traço inato reservado a poucos privilegiados, mas uma qualidade que pode ser nutrida e cultivada, uma expressão do seu eu verdadeiro, que irradia positividade e acolhimento.

A energia ao seu redor parece estagnada? Você se sente tão distraído pelo estresse que nem consegue pensar em trazer mais leveza? Talvez esteja na hora de se conectar com amigos próximos para recarregar as energias.

O Três de Copas evoca as três Graças: Eufrósine, Aglaia e Tália. Que tal se inspirar nessas deusas, símbolos de carisma, charme e expressão criativa?

Eufrósine significa “deleitar, alegrar, animar”. Ela nos mostra que o ambiente ao nosso redor se torna mais vibrante quando acolhemos o humor. Sempre que melhoramos o dia de alguém com um sorriso ou elevamos a energia com o riso, estamos canalizando seu dom.



A mensagem de Eufrósine é: “leve a vida com mais leveza!”. Use o humor para dissolver aquilo que causa medo. Rir daquilo que provoca ansiedade é uma ferramenta poderosa para superá-la.

Aglaia significa “radiância, brilho, luz”. Sempre que você compartilha sua luz interior, está acessando o dom dela. Ao se conectar com sua essência luminosa, você cria ao seu redor um campo de energia positiva que os outros percebem imediatamente.



Estar confortável com quem você realmente é faz com que as pessoas também se sintam seguras para se abrir. Quando você reconhece, no olhar do outro, uma luz igualmente sagrada e radiante, você está tocando o dom de Aglaia.

Tália significa “aquecer, nutrir, florescer”. Cada vez que você cultiva algo com paciência está incorporando a energia de Tália. Cuidar dos seus desejos e projetos dá sentido à vida. Tália traz sucesso por meio do cultivo gentil dos seus objetivos.



Ela também ensina que apoiar o outro justamente naquilo que você ainda atravessa é um caminho poderoso para fortalecer a autoestima e reconhecer o próprio valor.

Hoje, conecte-se ao seu carisma por meio do humor, irradiando sua luz autêntica e oferecendo calor humano e gentileza aos outros. Observe como o seu ambiente começa a se transformar com os dons das Graças.

Todos podem desenvolver seu carisma. Como qualquer habilidade, quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. O carisma eleva a energia. Ele transforma a atmosfera de um lugar quase como mágica.



É por isso que pessoas talentosas e carismáticas são tão valorizadas: buscamos nelas essa capacidade de elevar nossa energia e nos proporcionar alegria, seja por meio da música, das palavras ou do entretenimento.

Ao sermos brindados com o Três de Copas como carta regente somos convidados a nos abrir para a catarse emocional, a reconhecer a abundância que já existe em nossa vida e permitir que o coração transborde. A carta também pode indicar uma abundância que está por vir, um evento carregado de emoção.

Nesta semana, permita-se viver a alegria. Envolva-se em atividades que acendam o seu entusiasmo: participe de shows, festivais, festas ou qualquer celebração que faça seu coração vibrar. Brinque, experimente, esteja presente.

Leve consigo esse espírito leve por onde for. Reúna sua família, aproxime seus amigos e fortaleça esses laços em momentos compartilhados, cheios de afeto e celebração.

Em questões profissionais, o Três de Copas pode indicar a necessidade de fazer networking e cultivar boas relações com seus contatos.

No amor, esta carta sugere leveza: permita-se conhecer pessoas, circular, socializar e ativar o seu lado mais encantador e sedutor.

Já no lado financeiro, aproveite as oportunidades de parcerias e colaborações e invista em experiências que tragam realização pessoal e conexão social.

Os aspectos astrológicos da semana favorecem clareza, vitalidade e confiança. Com planejamento e consistência, há grande potencial de reconhecimento e ganhos materiais. Sob essa energia, desenha-se também um momento de celebração, alegria e comunhão: as circunstâncias se alinham, e seus esforços tendem a ser recompensados com sucesso e satisfação.

Como lembra Oprah Winfrey: “Quanto mais você glorifica e celebra sua vida, mais você tem na vida para celebrar.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão