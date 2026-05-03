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Imprensa internacional destaca show de Shakira em Copacabana: 'a descoberta da latinidade'

De acordo com a Prefeitura do Rio, o evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na principal praia do estado

Estadão Conteúdo

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03/05/2026 - 22h00
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O "Lobacabana" de Shakira na noite deste sábado, 2, no Rio de Janeiro, repercutiu na imprensa internacional. Jornais da Europa e da América Latina destacaram a quantidade de público que o evento reuniu na praia de Copacabana - 2 milhões, de acordo com a Prefeitura do Rio. Outro ponto de atenção foi o show de drones no início do espetáculo, que formou uma loba, animal que fãs associam à cantora.

O francês Le Monde, em reportagem com a agência AFP, destacou que 2 milhões de pessoas "atenderam ao chamado da loba" sob a lua cheia. Outro destaque, para o jornal, foi o palco "monumental" de 1.345 metros quadrados.

A reportagem lembrou que os brasileiros geralmente são avessos às músicas dos vizinhos hispânicos. Mas eles têm uma relação especial com a colombiana, que fala fluentemente português e esteve no País diversas vezes desde 1996.

O El País, da Espanha, afirmou que Shakira foi "coroada rainha da música latina por um mar de pessoas". O jornal destacou que leques com a estampa "Lobacabana" e ambulantes vendendo cerveja e caipirinha ajudaram a refrescar o calor da noite carioca.

O jornal espanhol descreveu que o show veio em um momento em que os brasileiros estão descobrindo sua "latinidade" após o efeito Bad Bunny. Mas a reportagem lembra que Shakira percorreu o País muito antes, se apresentando até em lugares "improváveis", como Uberlândia.

O El País elogiou a segurança do evento, que empregou efetivo de 8 mil policiais.

O El Tiempo, da Colômbia, fez uma cobertura ao vivo do show da diva local. O jornal chamou a apresentação em Copacabana de 'histórica". A cobertura resumiu a noite como tendo reunido "música, convidados locais e momentos íntimos de empoderamento feminino". "O Brasil uivou com Shakira", publicou o jornal colombiano.

Os uivos do público também foram mencionados na reportagem do La Nación, da Argentina. De acordo com a reportagem, os fãs esperaram mais de uma hora para a entrada da cantora, enquanto uivavam como lobos e gritavam "Sha-Sha-Sha-ki-rá".

O The Independent, do Reino Unido, em reportagem com a agência AP, publicou que Shakira transformou a praia "em uma pista de dança". O texto destacou o show de drones no início da apresentação, que formou as palavras "Te amo, Brasil".

A matéria lembrou que muitos fãs têm uma relação de afetividade com Shakira desde pequenos, e que há uma identificação com a diva por ela ser latina.

Outro destaque foi o retorno econômico do show: cerca de R$ 777 milhões, de acordo com um estudo da Riotur. A reportagem apontou que a série de espetáculos Todo mundo no Rio, que começou com Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025, movimenta a cidade em um mês de baixa temporada.

A agência Ansa, da Itália, reforçou que a narrativa do show de Shakira foi voltada às mulheres, celebrando "a energia latina e a resiliência feminina". O texto também deu destaque à participação dos artistas brasileiros no espetáculo: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

A agência Reuters afirmou que o show foi o maior da carreira de Shakira, repetindo os sucessos de Madonna e Lady Gaga.

A BBC, do Reino Unido, também destacou o público de 2 milhões, mas lembrou que a Prefeitura do Rio havia divulgado números inflados para o show de Lady Gaga. A emissora britânica disse ter feito um cálculo em que seria necessária toda a extensão da praia de Copacabana para caberem 2 milhões de pessoas.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 04 e 10 de maio. Vamos aproveitar e celebrar.

O Três de Copas anuncia encontros, celebrações e um clima de abundância. É hora de reunir quem você ama e celebrar. O vento agora sopra a seu favor!

03/05/2026 14h00

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O Três de Copas anuncia encontros, celebrações e um clima de abundância. É hora de reunir quem você ama e celebrar. O vento agora sopra a seu favor!

O Três de Copas anuncia encontros, celebrações e um clima de abundância. É hora de reunir quem você ama e celebrar. O vento agora sopra a seu favor! Foto: Divulgação

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Foque na diversão!

O Três de Copas é uma carta de celebração, amizade, irmandade e colaborações criativas. Seus amigos e familiares estão aqui para apoiá-lo e impulsioná-lo a alcançar níveis ainda maiores de sucesso. Celebre com eles e desfrute da camaradagem.

O Três de Copas geralmente indica um período muito sociável, talvez um aniversário, um casamento, as festas de fim de ano ou férias com amigos. Veja isso como uma oportunidade para relaxar e esquecer os compromissos e obrigações do dia a dia por um tempo. Procure aproveitar momentos de qualidade com amigos e familiares e divirta-se!

Esta carta também convida você a colaborar com outras pessoas em um projeto criativo e a inspirar uns aos outros a alcançar novos patamares. Coletivamente, vocês estão trabalhando em prol de um objetivo comum para o bem maior de todos, e ao se conectar com outras pessoas e unir forças, vocês podem conquistar muito, compartilhando sua energia positiva e paixão com a comunidade em geral.

O Três de Copas também sugere que você pode buscar uma forma de expressão artística em um ambiente de grupo, como uma aula de arte ou de dança. Esta é uma ótima maneira de se conectar com outras pessoas e acessar suas habilidades criativas.

O Três de Copas retrata as famosas Três Graças da mitologia grega.

As Graças são deusas do carisma. Diz-se que, por onde passavam, flores brotavam e a alegria e o riso se espalhavam. As Graças (também chamadas de Cárites) representam atributos que você pode incorporar para elevar sua energia pessoal, transformando-a de um estado mais denso para outro mais leve e jubiloso.

As Três Graças exemplificam o poder transformador da positividade, da alegria e do carisma. Sua presença indica que você também pode cultivar essas qualidades, promovendo mudanças profundas na sua própria energia e atitude.

A palavra “carisma” tem origem nas Cárites (as Graças). Carisma é essa energia quase mágica que faz com que os outros se sintam atraídos por você. É uma aura de encanto que nasce da confiança pessoal e de uma energia positiva. Trata-se de um magnetismo que atrai as pessoas e as inspira por meio da sua paixão e alegria.

O carisma é um dom que todos nós podemos desenvolver. Qualquer pessoa pode ampliar seu carisma ao abraçar sua luz autêntica, levar a vida com mais leveza e irradiar energia positiva ao seu redor.

Essa ideia traduz a mensagem fortalecedora do Três de Copas: o carisma não é um traço inato reservado a poucos privilegiados, mas uma qualidade que pode ser nutrida e cultivada, uma expressão do seu eu verdadeiro, que irradia positividade e acolhimento.

A energia ao seu redor parece estagnada? Você se sente tão distraído pelo estresse que nem consegue pensar em trazer mais leveza? Talvez esteja na hora de se conectar com amigos próximos para recarregar as energias.

O Três de Copas evoca as três Graças: Eufrósine, Aglaia e Tália. Que tal se inspirar nessas deusas, símbolos de carisma, charme e expressão criativa?

Eufrósine significa “deleitar, alegrar, animar”. Ela nos mostra que o ambiente ao nosso redor se torna mais vibrante quando acolhemos o humor. Sempre que melhoramos o dia de alguém com um sorriso ou elevamos a energia com o riso, estamos canalizando seu dom.

A mensagem de Eufrósine é: “leve a vida com mais leveza!”. Use o humor para dissolver aquilo que causa medo. Rir daquilo que provoca ansiedade é uma ferramenta poderosa para superá-la.

Aglaia significa “radiância, brilho, luz”. Sempre que você compartilha sua luz interior, está acessando o dom dela. Ao se conectar com sua essência luminosa, você cria ao seu redor um campo de energia positiva que os outros percebem imediatamente.

Estar confortável com quem você realmente é faz com que as pessoas também se sintam seguras para se abrir. Quando você reconhece, no olhar do outro, uma luz igualmente sagrada e radiante, você está tocando o dom de Aglaia.

Tália significa “aquecer, nutrir, florescer”. Cada vez que você cultiva algo com paciência está incorporando a energia de Tália. Cuidar dos seus desejos e projetos dá sentido à vida. Tália traz sucesso por meio do cultivo gentil dos seus objetivos.

Ela também ensina que apoiar o outro justamente naquilo que você ainda atravessa é um caminho poderoso para fortalecer a autoestima e reconhecer o próprio valor.

Hoje, conecte-se ao seu carisma por meio do humor, irradiando sua luz autêntica e oferecendo calor humano e gentileza aos outros. Observe como o seu ambiente começa a se transformar com os dons das Graças.

Todos podem desenvolver seu carisma. Como qualquer habilidade, quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. O carisma eleva a energia. Ele transforma a atmosfera de um lugar quase como mágica.

É por isso que pessoas talentosas e carismáticas são tão valorizadas: buscamos nelas essa capacidade de elevar nossa energia e nos proporcionar alegria, seja por meio da música, das palavras ou do entretenimento.

Ao sermos brindados com o Três de Copas como carta regente somos convidados a nos abrir para a catarse emocional, a reconhecer a abundância que já existe em nossa vida e permitir que o coração transborde. A carta também pode indicar uma abundância que está por vir, um evento carregado de emoção.

Nesta semana, permita-se viver a alegria. Envolva-se em atividades que acendam o seu entusiasmo: participe de shows, festivais, festas ou qualquer celebração que faça seu coração vibrar. Brinque, experimente, esteja presente.

Leve consigo esse espírito leve por onde for. Reúna sua família, aproxime seus amigos e fortaleça esses laços em momentos compartilhados, cheios de afeto e celebração.

Em questões profissionais, o Três de Copas pode indicar a necessidade de fazer networking e cultivar boas relações com seus contatos.

No amor, esta carta sugere leveza: permita-se conhecer pessoas, circular, socializar e ativar o seu lado mais encantador e sedutor.

Já no lado financeiro, aproveite as oportunidades de parcerias e colaborações e invista em experiências que tragam realização pessoal e conexão social.

Os aspectos astrológicos da semana favorecem clareza, vitalidade e confiança. Com planejamento e consistência, há grande potencial de reconhecimento e ganhos materiais. Sob essa energia, desenha-se também um momento de celebração, alegria e comunhão: as circunstâncias se alinham, e seus esforços tendem a ser recompensados com sucesso e satisfação.

Como lembra Oprah Winfrey: “Quanto mais você glorifica e celebra sua vida, mais você tem na vida para celebrar.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

Praticidade na cozinha: sete passos para organizar o armário e otimizar espaço e tempo

Nutricionista repassa orientações para facilitar a rotina durante o preparo das refeições

03/05/2026 09h00

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Praticidade na cozinha: sete passos para organizar o armário e otimizar espaço e tempo

Praticidade na cozinha: sete passos para organizar o armário e otimizar espaço e tempo Foto - Pinterest

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Um dos cômodos mais frequentados da casa, a cozinha pede organização e praticidade. No entanto, muitas vezes a bagunça fica escondida nos armários, o que acaba prejudicando a rotina e o acesso aos utensílios no momento de preparar as refeições.

Pensando em quem está montando a própria cozinha ou aqueles que têm planos de repaginar o espaço, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, dá dicas para o B+ de como organizar o armário de cozinha de maneira funcional e eficiente.

Separe os utensílios e os alimentos

Comece esvaziando o armário e separando os utensílios e os alimentos por categorias. Dessa forma, fica mais claro quais itens devem permanecer e quais podem ser descartados ou realocados.

Também é uma boa oportunidade para verificar a validade dos alimentos, evitando a permanência de ingredientes vencidos e garantindo uma visão mais clara do que precisa ser reposto.

Coloque todos os objetos em uma mesa ou bancada para conseguir visualizá-los com clareza. Aproveite esse momento e desapegue do que não é mais necessário, inclusive itens quebrados ou velhos.

Quanto menos itens acumulados, maior a organização no dia a dia. Em seguida, separe os potes, as travessas e outros recipientes por categorias, facilitando o acesso durante o preparo das refeições.

Deixe os itens mais utilizados à vista

Itens como pratos, talheres, panelas e copos que são usados com maior frequência, devem ficar na parte da frente da prateleira, sempre no alcance das pessoas da casa. Essa organização garante o fácil acesso para todos no dia a dia e evita a necessidade de movimentar os outros objetos sempre que for preparar ou servir as refeições.

Invista em organizadores

Para otimizar o espaço nos armários e manter tudo em ordem por mais tempo, os organizadores verticais são ótimos aliados para separar os utensílios. Eles ajudam a acomodar objetos, como panelas e frigideiras, de forma mais acessível e liberar espaço nos armários.

As divisórias para talheres também proporcionam mais praticidade na hora das refeições, enquanto potes transparentes com etiquetas facilitam a identificação de temperos e outros alimentos, tornando a rotina na cozinha mais funcional.

Guarde os potes com tampas

Para evitar desencontros na hora de usar, armazene os potes já com suas respectivas tampas ou organize-as no mesmo espaço. Outra opção é guardar os recipientes um dentro do outro, com as tampas posicionadas de forma organizada, otimizando espaço. Assim, o uso do pote não fica comprometido, e o tempo gasto para procurar as tampas é reduzido.

Aposte em ganchos

Para armários pequenos, os ganchos são ótimos aliados, já que não comprometerão o espaço interno do armário. Dessa forma, é possível pendurar xícaras e talheres sem comprometer a área útil da prateleira, além de manter a organização e ganhar funcionalidade para a rotina.

Invista em potes herméticos

Além do toque decorativo, os potes herméticos ajudam na conservação, na textura e no sabor dos alimentos, por isso, devem ser sempre fechados para preservar as características de cada ingrediente. Outra dica é colocar etiquetas nos potes com temperos e demais insumos para facilitar a visualização e não gerar confusão na hora de cozinhar.

Crie uma rotina de organização que seja fácil de manter

Com uma rotina, o trabalho de organizar o armário deixa de ser algo cansativo e torna-se um hábito. Estabelecer uma organização semanal ou quinzenal, mas que seja simples e eficiente, evita que o espaço volte ao estado inicial e garante que tudo esteja adequado às necessidades do dia a dia da casa.

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