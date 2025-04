Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Barão de Itararé - escritor brasileiro "O banco é uma instituição que empresta dinheiro à gente se a gente apresentar provas suficientes de que não precisa de dinheiro” FELPUDA

Barreiras cá por essas bandas estão sendo construídas, em ritmo acelerado que só, para impedir que conhecido político pegue o sapicuá e venha se refestelar em novo endereço partidário. Liderança nacional teria sido acionada para desfazer o sonho do dito-cujo.

Um dos motivos seria a ameaça, nas urnas, de deixar de fora alguém do atual time. A outra questão tem a ver com problemas judiciais ainda em curso e que ainda vêm dando muito o que falar. Vai daí que...

Alta

Mato Grosso do Sul está entre os estados que vêm sendo impactados com a grande procura de fretes causados pela intensa movimentação de produtos agropecuários no País, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento.

Mais

Aqui em MS, assim como em Goiás e no Distrito Federal, esse tipo de serviço apresentou aumento expressivo ultimamente, impulsionado pela maior demanda, pela alta do preço do diesel e pela revisão da tabela de fretes.

O neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela detém o título de maior QI do País, segundo o RankBrasil, o livro dos recordes brasileiros. A instituição, reconhecida como a única com autoridade para homologar recordes oficiais, concedeu o título após criteriosa análise de testes de QI. Agrela mantém o recorde de maior QI registrado no Brasil tanto pela validação científica quanto pela homologação oficial do RankBrasil. Sua trajetória e seus feitos na neurociência reforçam não apenas seu alto desempenho cognitivo, mas também sua contribuição para o entendimento da inteligência humana e da superdotação.

Dilemas

Pelo andar da carruagem, a Federação PP-União Brasil teria entrado na fase da cantiga de roda, no trecho que diz “o anel que tu me deste era vidro e se quebrou”. Muitas lideranças não se mostram mais tão entusiasmadas com uma futura aliança, e isso poderá mudar o cenário para as eleições de 2026, levando em conta também que o PSDB enfrenta o mesmo dilema. Por enquanto, as siglas ficaram sem escadas e estão penduradas no pincel.

Recado

“Oi Davi! Boa sorte para Nioaque. Nunca vou esquecer essa cidade, que é pequena, mas ocupa um grande espaço no meu coração. Manda um abraço para todo mundo de Nioaque aí. Parabéns!”. Mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, via deputado Coronel David, ao prefeito André Guimarães e à população pelos 176 anos do município, comemorados no dia 8.

Parceria

As articulações políticas do governo Riedel estão sendo divididas entre o PSDB, seu partido e representantes de outras legendas. A Casa Civil tem no comando o ex-deputado estadual Eduardo Rocha e no Escritório de Representação do governo em Brasília, o ex-senador Waldemir Moka, do MDB.

Como secretário-adjunto atual Walter Carneiro Junior e Marcus Vinícius Saucedo Perez no comando da Secretaria-Executiva de Gestão Política da Capital, sendo ambos do PP.

