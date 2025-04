Barreiras estão sendo construídas e em ritmo acelerado para impedir qu... Leia na coluna de hoje

NOVIDADE

Na temporada de estreia, já disponível com acesso gratuito, veja uma série inédita sobre a Catalunha, escolhida como a região mundial da gastronomia neste ano

“Paulo Machado – Viagem de Sabores”. É esse o lema do projeto lançado há duas semanas pelo mais internacional dos chefs de Mato Grosso do Sul, com a gastronomia e a aventura se encontrando no novo canal do chef Paulo Machado, no YouTube.

Em uma jornada emocionante por destinos fascinantes ao redor do mundo, o chef explora sabores inusitados, revela delícias locais e compartilha dicas valiosas para tornar suas viagens ainda mais especiais.

Uma das grandes atrações do canal é a série inédita sobre a Catalunha, região da Espanha que, neste ano, ostenta o título de região mundial da gastronomia. Conhecida como o berço da gastronomia molecular e por ter a maior concentração de estrelas Michelin por milha quadrada, a Catalunha é um paraíso para os amantes da boa comida.

Produzidos em parceria com a Agência Catalã de Turismo, os vídeos trazem uma imersão na rica tradição culinária local, com pratos autênticos, visitas a mercados vibrantes e experiências gastronômicas inesquecíveis. De restaurantes premiados a vinícolas renomadas, Paulo Machado conduz o espectador por uma viagem irresistível de sabores e cultura.

“Faz tempo que eu quero ter um canal de gastronomia no YouTube voltado para as minhas expedições e curiosidades e, além disso, para falar um pouquinho da minha história na gastronomia. Tudo isso e muito mais você encontra no canal @chefpaulomachado, uma viagem de sabores”, celebra o gastrônomo.

“Tenho o prazer de anunciar uma série de vídeos feitos com o apoio da Agência Catalã de Turismo, para promover esse destino turístico incrível, como a gente já faz há muitos anos no Food Safaris. Neste ano, a Catalunha é a região mundial da gastronomia, então aproveitem e bom apetite”, convida.

Para conferir a série, basta acessar youtube.com/@chefpaulomachado. Confira, a seguir, mas detalhes sobre o projeto do chef na entrevista exclusiva que o craque do avental concedeu ao Correio B.

ALÉM DAS RECEITAS

O que o levou à criação do novo canal? E por que apostar no YouTube?

Decidi criar o canal de gastronomia no YouTube porque acredito que é uma forma muito direta e instrutiva de mostrar um pouco das minhas andanças pelo mundo e também poder falar dessa paixão poderosa que é o universo da comida. Além disso, percebi que há uma grande demanda por conteúdos que ofereçam mais além das receitas. As verdadeiras vivências gastronômicas é algo que as pessoas ficam cada vez mais curiosas, pois acaba também sendo uma forma de viajar sem sair de casa. Percebi isso com o feedback positivo do público com meu programa no canal Modo Viagem, da Globo, sempre recebo comentários das pessoas dizendo que viajam comigo só ao assistir o show. É inspirador! Espero que o [novo] canal se torne um espaço onde os amantes da gastronomia possam aprender, trocar experiências e se divertir no universo da cultura gastronômica e das viagens.

O CANAL

Como é o esquema geral de trabalho e com quem conta na equipe para produzir os conteúdos?

Olha, pode parecer fácil e simples, mas montar um canal no YouTube exige bastante planejamento, várias pessoas por trás das câmeras e também para a organização de conteúdo. Para esta temporada, sobre a “Catalunya – Região Mundial da Gastronomia 2025”, foram três profissionais comigo, sendo dois nas câmeras e um no áudio e uma diretora de cenas. Depois, uma outra pessoa edita os vídeos, e eu ainda conto com o trabalho de um freelancer que faz as thumbnails [“capas”] e sobe [publica] os vídeos [na plataforma], além de monitorar as respostas e as interações para que eu possa respondê-las ao público. E fora tudo isso, ainda tenho um contrato com uma empresa de mídias sociais e um assessor de imprensa para poder divulgar bem todo o trabalho e fazer chegar o que queremos comunicar para as pessoas certas.

E quanto ao formato, chef? Serão sempre séries? Qual será a frequência de estreias dos episódios?

Episódios sempre com curiosidades, receitas, lifestyle, enfim, sempre envolvendo gastronomia. Uma história boa de contar, uma comida deliciosa para provar, um lugar exótico para se visitar, esse é o propósito dos episódios do canal. Serão sempre séries de lugares ou assuntos específicos de gastronomia, com pelo menos três capítulos cada tema. Agora estamos na série “Catalunya”. Serão oito episódios inéditos, dois lançados a cada semana, sempre às quartas e sextas-feiras.

E quais serão os próximos temas?

O próximo tema... bem, é segredo ainda, mas vou dar um spoiler: será de comida asiática, na Ásia. Estou com viagem marcada para um desses países do Sudeste Asiático, mas você só vai descobrir onde daqui umas semaninhas no canal.

SAIBA

Surgida no início dos anos 1990, a gastronomia molecular visa democratizar o conhecimento sobre

a análise das transformações químicas pelas quais passam os alimentos durante o seu preparo.

