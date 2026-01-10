Bebidas funcionais podem ser uma boa opção para manter o corpo hidratado - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A hidratação no verão é essencial, funcional e preventiva. As temperaturas elevadas intensificam a perda de líquidos pelo suor, aceleram o metabolismo e alteram o equilíbrio eletrolítico do corpo.

Quando a ingestão de água não acompanha esse ritmo, o organismo reduz a circulação periférica, diminui o desempenho físico, compromete a atenção e aumenta o risco de fadiga e câimbras.

Além da reposição de líquidos, nutrientes como vitaminas, minerais e compostos bioativos presentes em frutas, ervas e bases vegetais contribuem para manter energia, estabilidade metabólica e uma recuperação mais eficiente após a exposição ao calor.

Combinações que unem hidratação, antioxidantes e fontes equilibradas de proteína se tornam especialmente úteis para apoiar o corpo durante o verão.

Nesta edição, você pode aproveitar quatro receitas de sucos funcionais sem lactose, que combinam ingredientes como limão, gengibre, hortelã, maçã, camomila, mamão, banana e, por exemplo, uma base vegetal da proteína de soja isolada.

As preparações reforçam a hidratação, oferecem aporte nutricional e ajudam a manter o bem-estar nos dias mais quentes.

PROTEÍNA DE SOJA

A proteína isolada da soja já foi vista com certa desconfiança. Isso porque havia muitas dúvidas quanto à sua segurança e também em relação aos benefícios que poderia oferecer à saúde.

No entanto, com a publicação mais recente de estudos clínicos sobre o assunto, as inquietações vêm dando lugar a um consumo cada vez mais crescente. Especialista em obesidade, o médico nutrólogo Nataniel Viuniski aponta os principais benefícios do alimento.

ALTO VALOR BIOLÓGICO

A proteína isolada de soja é a única proteína vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais. Ou seja, aqueles que precisam ser consumidos pela alimentação para atuarem na formação e na manutenção da massa muscular e outras funções do organismo.

Portanto, é a única proteína vegetal considerada de alto valor biológico, podendo, assim, ser comparada com as proteínas lácteas (caseína e whey protein) e a do ovo (albumina) quanto à sua digestibilidade e valor nutricional.

A forma isolada é a mais pura, com no mínimo 90% de proteína e uma mínima quantidade de carboidratos, gorduras e outros componentes que poderiam atrapalhar a sua absorção. “Por isso, é um alimento muito bem digerido e absorvido pelo organismo”, afirma Nataniel.

REDUZ O COLESTEROL “RUIM”

Por ser de origem vegetal, a proteína isolada da soja é naturalmente isenta de gordura animal, ou seja, colesterol. Dessa maneira, estudos mostram que ela pode contribuir para reduzir o colesterol total, o LDL (colesterol “ruim”) e os níveis de triglicérides.

“Essa proteína vegetal também melhora a sensibilidade à insulina [hormônio responsável por regular o açúcar no sangue], contribuindo para a saúde metabólica”, afirma o nutrólogo.

AJUDA A EMAGRECER

Assim como outras proteínas de alta qualidade, a proteína isolada da soja contribui para deixar a pessoa saciada por mais tempo, um fator importante nas dietas para emagrecimento. Não é à toa que os shakes nutritivos, indicados para o controle de peso, trazem essa proteína em sua composição.

“Estudos mostram ainda que, nas dietas ricas em proteína, ela favorece a redução de peso, a preservação da massa muscular e a maior perda de gordura abdominal, quando comparada à proteína animal. Entre os diversos fatores, também pelo fato de regular melhor a insulina”, explica Nataniel.

INTESTINO E IMUNIDADE

Segundo o médico nutrólogo, pesquisas recentes mostram que ela oferece benefícios para a microbiota intestinal, ao aumentar a quantidade de bactérias do “bem” importantes para a saúde do intestino.

Isso porque ela participa no metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta que contribuem para manter a integridade da barreira desse órgão, dificultando a absorção de toxinas que causam doenças e promovendo um aumento da imunidade.

SEM CONTRAINDICAÇÕES

Tanto as crianças quanto os adultos de ambos os sexos podem consumir a proteína isolada, afirma o nutrólogo.

“Várias fórmulas infantis incluem a proteína isolada da soja como ingrediente. Além disso, os países mais populosos do mundo [Índia e China] são os maiores consumidores desse alimento, fato que reforça muito a segurança em relação à fertilidade e à sexualidade”, aponta o médico.

MAIS SUSTENTÁVEL

A proteína isolada da soja é mais sustentável do que a proteína animal. Enquanto a produção de um quilo de proteína isolada da soja gera 2,4 kg de dióxido de carbono (CO2) ao meio ambiente, a mesma quantidade de carne bovina produz 178 kg de CO2, diz Nataniel.

Ao analisar o consumo de água, a história é a mesma: são necessários 1.600 litros para se obter um quilo de carne de porco ou de vaca, contra apenas 38 litros de água para produzir a mesma quantia de proteína isolada da soja.

Limonada Suíça

Limonada Suíça - Foto: Divulgação Limonada Suíça - Foto: Divulgação

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água gelada (400 ml);

1 limão-taiti;

4 folhas de hortelã;

1 xícara (chá) de chá de capim-santo (200 ml);

2 colheres (sopa) de proteína de soja isolada (26 g);

¼ de xícara (chá) de açúcar;

4 pedras de gelo.

Modo de preparo

> Com um ralador, retire raspas do limão e reserve-as;

> Em seguida, descasque-o retirando cuidadosamente toda a parte branca do limão, para que a bebida não fique amarga

> Despeje no liquidificador a água gelada, as raspas de limão, o limão sem a casca, as folhas de hortelã, o chá de capim santo, a proteína isolada de soja, o açúcar e o gelo;

> Bata tudo em velocidade alta, coe e sirva em seguida.

Suco de cenoura, limão, gengibre e hortelã-pimenta

Suco de cenoura, limão, gengibre e hortelã-pimenta - Foto: Divulgação Suco de cenoura, limão, gengibre e hortelã-pimenta - Foto: Divulgação

Ingredientes

2 colheres (sopa) de proteína de soja isolada;

400 ml de água filtrada;

1 limão;

10 g de gengibre;

1 cenoura;

1 colher (sopa) de mel;

15 g de hortelã-pimenta.

Modo de preparo

> Higienize e descasque a cenoura, o gengibre e corte-os em rodelas;

> Retire algumas folhas de hortelã e higienize-as;

> Em seguida, coloque os ingredientes no liquidificador;

> Acrescente a água filtrada, o mel e a proteína de soja isolada;

> Bata todos os ingredientes em velocidade alta por aproximadamente 5 minutos e, por último, adicione o suco do limão;

> Se preferir, coe a mistura antes de servir e adicione algumas pedrinhas de gelo.

Suco de maçã com infusão de camomila

Suco de maçã com infusão de camomila - Foto: Divulgação Suco de maçã com infusão de camomila - Foto: Divulgação

Ingredientes

2 colheres (sopa) de proteína de soja isolada;

400 ml água filtrada;

2 maçãs;

100 g de camomila (in natura);

1 colher (sopa) de mel.

Modo de preparo:

> Aqueça 400 ml de água filtrada. Depois, desligue o fogo, adicione a camomila e tampe por 7 minutos;

> Coe o chá e, nessa infusão, coloque a proteína de soja isolada, o mel e as maçãs devidamente higienizados e cortadas em cubos;

> Leve ao liquidificador e bata em velocidade alta por aproximadamente 5 minutos, até triturar bem as maçãs a ponto de espumarem;

> Coe, se preferir. Sirva em seguida.

Vitamina Power

Vitamina Power - Foto: Divulgação Vitamina Power - Foto: Divulgação

Ingredientes

1 fatia de mamão grande;

1 copo de chá-mate;

1 banana;

3 colheres de SupraSoy sem lactose original.

Modo de preparo

> Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

> Sirva em seguida.

Assine o Correio do Estado